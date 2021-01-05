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Алієв оголосив розташоване у Нагірному Карабасі місто Шуша "культурною столицею Азербайджану"

Алієв оголосив розташоване у Нагірному Карабасі місто Шуша

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив місто Шуша, яке з 1992 по кінець 2020 року було райцентром невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, "культурною столицею Азербайджану".

Про це він заявив, приймаючи у форматі відеоконференції нового міністра культури Азербайджану Анара Керімова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я оголошую місто Шуша культурною столицею Азербайджану. Шуша цього варта. Вважаю, що вона може вважатися культурною столицею не тільки Азербайджану, а й регіону", - сказав Алієв.

Президент Азербайджану доручив відремонтувати мечеть у Шуші.

"Ми відновимо всі наші історичні пам'ятки. (...) Я доручаю вам переглянути внутрішній вигляд мечеті, ми повинні заново відремонтувати мечеть і повернути їй свій вигляд", - зазначив Алієв.

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У ще одному взятому під контроль місті в Нагірному Карабасі, Фізулі, Алієв доручив побудувати міжнародний аеропорт.

Нагадаємо, бойові дії в зоні карабаського конфлікту почалися 27 вересня 2020 року. У ніч на 10 листопада Азербайджан, Вірменія і РФ прийняли тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон миротворців, а також передачу низки районів у регіоні під контроль Азербайджану.

Автор: 

Азербайджан (858) Алієв Ільхам (153) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+17
Исторические памятники, мечеть, аэропорт, дороги, вода, электричество, военные базы. Восстановить и построить заново. Хороший пример для нас, на будущее
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05.01.2021 16:13
+9
Молодець, часу не гаяв!
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05.01.2021 16:10
+9
воровать надо поменьше ибудет пресс бабла
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05.01.2021 16:19
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Молодець, часу не гаяв!
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05.01.2021 16:10 Відповісти
Исторические памятники, мечеть, аэропорт, дороги, вода, электричество, военные базы. Восстановить и построить заново. Хороший пример для нас, на будущее
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05.01.2021 16:13 Відповісти
Коли в чоловіка є прес, то він прийшов, відрахував з преса і побудував, що захотів. Нам би теж не завадив хороший прес.
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05.01.2021 16:18 Відповісти
воровать надо поменьше ибудет пресс бабла
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05.01.2021 16:19 Відповісти
це порада кому - каломойше, пінчуку чи ахмєтову?
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05.01.2021 16:27 Відповісти
Пану Порошенко з його "бізнес" партнерами.
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05.01.2021 16:44 Відповісти
Я думал, уже все, даже дебилы прозрели. Ан нет...
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05.01.2021 17:18 Відповісти
Соєва отара невиліковна, на жаль, не можу не погодитись!
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05.01.2021 17:54 Відповісти
Це запалення мізків - невиліковне, а якщо ще й пороблене та задавнене, то, взагалі - біда. Зеленемія називається
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05.01.2021 20:01 Відповісти
Вам спать ночами не страшно? Петра по шкафам не ищите случайно?
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05.01.2021 18:04 Відповісти
Нє "случайно", а цілеспрямовано і єженощно.
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05.01.2021 20:04 Відповісти
Они так упорото даже в новости о прогнозе погоды пишут про Порошенко, что страшно становится за их близких.
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05.01.2021 20:07 Відповісти
Так то кацапский петушок на задании
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06.01.2021 02:02 Відповісти
Но для этого нужна не дерьмократия, а тирания с умным тираном...тогда тиран начинает считать всю страну своей собственностью и за воровство у самого себя, как самое мягкое наказание отрубают руки на площади...
Но кто хочет чтобы его пасли холуи назначенные на руководящею должность??? И водили срать строем
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05.01.2021 22:13 Відповісти
скоро і Крим таким об"явемо!
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05.01.2021 17:01 Відповісти
достойно.
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05.01.2021 16:13 Відповісти
Всё равно что объявить Кубань колыбелью украинской Культуры....
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05.01.2021 16:14 Відповісти
Ні.Ближчою була б аналогія з Берестейщиною,чи Холмщиною-Надсянням.
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05.01.2021 16:43 Відповісти
В цілому, політично-правильний крок.
Підкреслити ХТО ГОСПОДАР.
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05.01.2021 16:50 Відповісти
У тебе з головою - ПОРЯДОК? Шуша входила в склад Шемахи - "предтечі" Азербайджану, ще в Середні віки.За архівними даними, в будівництві її приймав участь Алі Сібхан-оглу Керемлі, що пізніше будував перший кам"яний Кремль, у Москві ("білокам"яний"), при Дмитрії Донському. А Кубань забрали у ногайців, і їх самих вигнали за Каспій, при Катерині ІІ, запорожці, що погодилися служить Російській імперії...
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05.01.2021 17:07 Відповісти
Да у касапа своя история по методичке )))
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05.01.2021 17:12 Відповісти
У меня то порядок, ты за собой смотри..
Кубань и Краснодар я считаю исконно Украинскими землями...
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05.01.2021 17:19 Відповісти
Скажи про це ногайцям, які навіть своєї культурної автономії не мають, і асимільовані між казахами і калмиками... А зробили це ті, що зрадили Україну у 18 столітті, а їх потомки на Донбасі, до цих пір Україну грабують і українців убивають...
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05.01.2021 17:23 Відповісти
А можно почути які саме потомки грабують Україну та вбивають на Донбасі?Ти плутаєш Кубанців з Всепозорним Донським Кізячеством.
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05.01.2021 17:43 Відповісти
Я не плутаю... Там "всякої тварі - по парі... Тебе "Цензор" влаштовує? "Кубанский казак Панчук о ликвидации боевиков на Донбассе: "Мы потеряли сотни убитыми. Наши все полевые командиры погибли в тылу с российской стороны". ФОТО"
"Казаки в украинском конфликте
По словам Бориса Корниенко, больше всего реестровых казаков сейчас проживает на Кубани: "Там самый большой процент вовлечения в государственную службу. В частности, именно кубанские казаки участвовали весной 2014 года в событиях в Крыму". А вот в военных действиях в Донбассе, наоборот, принимали участие казаки, не входящие в реестр."
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05.01.2021 17:58 Відповісти
Что-то Вы там немного напутали. Шушу заложил основатель Карабахского ханства из династии Джаванширов в 18 веке. А зодчий Керимли - шемахинец, кажется 13 или 14 века.
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05.01.2021 17:34 Відповісти
Ага... А Одесу "заложила" Катерина ІІ... Я говорив з людиною, яка має доступ до історичних архівів Азербайджану (сам кандидат історичних наук), мій колишній співслужбовець. Так от, поселення існувало і раніше, а Панах-хан лише розпорядився стосовно будівництва фортеці, щоб було де тримать гагнізон, контролювать територію, населення і централізовано збирать податки...
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05.01.2021 17:47 Відповісти
Эхххх....... у меня родной дядя был в редакции Азербайджанской Советской Энциклопедии зав.отделом истории и литературы. Поверьте, столько исторических документов, сколько их в нашем доме перебывало в свое время мало кто видел. Поэтом и знаю историю не по официальным источникам. Под поселением Вы, вернее ваш знакомый скорее всего имеет в виду летнюю стоянку, так называемый эйлаг, куда в горы поднимали с равнин отары. А строительство поселения, как для постоянного проживания началось со строительства крепости, потом уже появилось все остальное. Это сказки армян утверждают, что там раньше было что-то.
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05.01.2021 17:57 Відповісти
Я щось про вірмен казав?
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05.01.2021 17:59 Відповісти
Нет, это я сказала, вернее уточнила откуда ноги этой версии растут.
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05.01.2021 18:01 Відповісти
Ясно... Знаєте, "казки" про "бродяг-кочівників" пишуть, в основному, ті, хто претендує на їх території... У нас подібне було теж - гуцули, в зимовий час, жили в долинах. Весною засівали поля, частину сімей залишали наглядать за полями і городами, а в літній час відкочовували на полонини, де жили у тимчасових "колибах" (ваші "ейлаги"). Восени поверталися з отарами, збирали урожай і зимували в долинах... Їх теж треба вважать "кочівниками"? Відкрийте "записку" Грибоєдова царю, про переселення вірмен в Карабах - там описаний саме цей уклад життя...
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05.01.2021 18:21 Відповісти
Ну да, где-то так....... А Грибоедов немало горя принес в Закавказье. Карабах - одна из многих проблем им созданных.
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05.01.2021 18:29 Відповісти
За що і "бошку відірвали"... Він же діяв, як посольство РФССР у Німеччині, перед "соціалістичною революцією в Баварії" - підгодовував місцевих вірмен, підбурював проти влади шаха, щоб розпалить у Персії протистояння між вірменами-християнами і азербайджанцями з персами, мусульманами. Коли "заварилась каша", роздавав зброю прямо в дворі посольства... Однак, "не вийшло"... Вірмени - "герої", коли "шоблом" на одного...
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05.01.2021 18:39 Відповісти
Ну распалить костер ему таки удалось. Поздно его грохнули, надо было раньше. Первая волна беженцев-армян именно тогда появилась на территории ханств. Ну и потом уже в начале 20 века из Турции. А до того даже на территории Эриваньского ханства их было мизерное число.
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05.01.2021 18:48 Відповісти
Там була "многоходовочка". Програма-максимум - руками вірмен ослабить владу шаха, розпалить протистояння між мусульманами і християнами, і створить сателітну вірменську державу під російським протекторатом... Там же Індія "під боком!!! "Голуба мрія" ще Петра І... Не вийшло... Тоді, шляхом розселення на південних землях Азербайджану біженців-вірмен з Урмійської провінції, створили "буферну зону" між Персією і Російською імперією...
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05.01.2021 19:06 Відповісти
Собственно говоря, на момент смерти Грибоедова буферная зона там уже была по Турманчайскому договору. Второй договор через год подписанный, так и не вступил в силу и армян оставили с носом турки.
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05.01.2021 19:24 Відповісти
Одне другому не заважало... Адже ця зона відрізала не тільки адміністративно Персію і її азербайджанське населення від окупованого Росією Азербайджану, але і все мусульманське населення Кавказу не тільки від мусульман Персії, але й Туреччини... І в першому, і в другому випадку це було "культурологічне розділення" народів одного віросповідання і паралізація впливу мусульманських країн на мусульман-підданих імперії... "Розділяй і владарюй...".
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05.01.2021 19:37 Відповісти
Для Азербайджана в противостоянии с армянами вопрос религии никогда не стоял во главе угла. Там прекрасно находили пристанище и евреи и бежавшие из Империи староверы, до сих пор православная церковь имеет свою епархию. И если в Армении это профанация и управление идет из кацапстана Владикавказским епископом то в Баку свой архиепископ и кафедральный собор. Там даже сохранили православную албано-удинскую общину и государство отреставрировало несколько их храмов и базилик. А во время второй мировой немыслимым способом сохранили немецкую старинную кирху, хотя из Москвы пришло распоряжение ее снести. Там всегда стоял вопрос не религии, а земли, на которые постоянно зарились соседи, мечтающие о Великой Армении от моря и до моря.
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05.01.2021 19:55 Відповісти
А я кажу щось проти? По-перше, увесь "вереск" про "утиски християн" в мусульманських землях - брехня... В економічному плані податки в мусульманських державах були нижчі, ніж в християнських (саме тому українці, яких "врятував від рабства", Сірко, відмовилися повертаться в Україну (така сама реакція була і у кріпаків австрійських баронів, при експансії турок в Європу - масово тікали на турецький бік, як і наші кріпаки - в Туреччину, через Південний Буг). Релігійних переслідувань не було. Це зараз Європа стала "толерантною", однак я не бачу в ній мечетей, що були побудовані і діяли останні кілька століть... У нас, в Україні, збереглася одна - у Кам"янці-Подільському, однак, лише як "пам"ятник культури". А от і на території "халіфатів", і персидської, і Османської імперій, діяли і церкви, і синагоги, і буддійські храми... Тому "старовіри"-молокани селилися там спокійно - держава в справи віри не лізла. В азербайджанських землях залишилися потомки хазар, що продовжували сповідувать юдаїзм, "тати" (аналог "караїмів" Криму). А про вірмен скажу словами східного прислів"я: "Коли хочуть убить собаку - починають кричать, що вона скажена...".
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05.01.2021 20:13 Відповісти
В азербайджанских землях сохранились потомки многих народностей, совсем малочисленных, к сожалению.
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05.01.2021 21:17 Відповісти
"Перехрестя цивілізацій"... А "цивілізації", на жаль, тисячоліттями, рухалися, через "перехрестя", за допомогою мечів...
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05.01.2021 21:28 Відповісти
Таким перекрестком была и территория современной Украины. Все степняки кочевали с востока на запад и обратно. Отсюда и у нас сейчас такое разнообразие национальностей.
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05.01.2021 21:47 Відповісти
Я знаю... І коли зараз деякі " борці за чистоту української нації" починають свій "вереск", я тільки сміюся... (Цікаво, а що було-б, в Німеччині, якби людство в ті часи мало такі знання генетики, як зараз? Уявляєте, СКІЛЬКИ-б трагедій у німецьких сім"ях було?...).
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05.01.2021 21:52 Відповісти
Это да. Может поэтому на генетическом уровне у бюргеров патологическая лояльность к пост-совку.
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05.01.2021 23:02 Відповісти
Ого, який у вас з Irada інформативний диспут, без "приколів", я досить багато цікавого нового для себе взнав!
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06.01.2021 02:27 Відповісти
А що тут такого?... У мене інформація, у неї інформація... У мене своя, і у неї своя... Я не бундючусь перед нею, і вона - переді мною... Таким і повинен буть диспут... А не "гризня" у стилі "Ти придурок, тому що я з тобою не згоден!...", як робить тут основна маса "диспутантів"....
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06.01.2021 04:56 Відповісти
город Шуша "культурной столицей Азербайджана"
У меня на Фирме, кадысь Азербайджанец работал -- не долго.

Называл Баку -- Столицей Мира!

...залетел на воровстве деревянных поддонов...

Причём -- наша Бэзпэка, его три дня снимала в процессе --- то было Кыно!

Потом в диспетчерской распечатку самых смешных кадров вывесили...

Ничего национального -- чиста бизнес! *)
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05.01.2021 16:17 Відповісти
Я вам могу привести похожий пример. У нас работал один армянин по большой просьбе его жены. Если его желание ничего не делать, быть директором всего, перекинуть свою работу на других - можно назвать работой. Но что меня бесило больше всего, это лицемерие. Он мог улыбаться в глаза и заискивать при разговоре, а когда человек выходил , называл его козлом. При чем козлы у него были все. Этот зоопарк мне очень скоро надоел со всеми вытекающими . Так что нам их не понять, украинцы более искренни, более трудолюбивы.
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05.01.2021 17:23 Відповісти
Более кого и где? *)
-- у Панов они по ниточке ходят... -- там не забалуешь, как в Украине.
В Канаде?... -- та шо-то пани Ведана:

Сумує, квилить, плаче рано в Путивлі-граді Ярославна.
Мов та зозуленька кує -- словами жалю додає...
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05.01.2021 17:33 Відповісти
Правильно назвал. При освобождении Шушы армяшек с парашниками культурно порезали...
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05.01.2021 16:20 Відповісти
"Сакральниє тєріторії"?
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05.01.2021 16:20 Відповісти
армяшки поддержали аннексию Крыма , теперь пожинают плоды .
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05.01.2021 16:20 Відповісти
Ему легче, он в жопу в глаза никому не заглядывал.
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05.01.2021 16:23 Відповісти
Встречался тут с одной армянской беженкой -- очень Хорошая Женщина.
-- рассказывала: Армяне в Карабах, как на куррорт ездили -- там хорошо... -- пролазили в дырку, в каком-то сакральном камне -- на верную Удачу!
...а на Убежище в Германии, сдавались, предпочтительно, как азербайджанцы -- кто язык знает -- в Азербайджане ж авторитаризм и угнеталовка! -- если кто не знал.
Да ... -- щас уже без разницы -- Карабах российский.
-- хоть ты его турецким объяви...*)
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05.01.2021 16:32 Відповісти
не надо было в дырке лазить... и вот результат!
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05.01.2021 16:44 Відповісти
Совки всегда долазываюся до одного и того же -- того же самого...*)
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05.01.2021 16:48 Відповісти
видно не в ту дырку залазили.
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05.01.2021 17:09 Відповісти
Та шо ви гаварітє ! Османська імперія в Азербайджан зайшла,щоб кацапам Карабах віддати ?
Вони своєю громадою Німеччину хитають !
Так,мєлочь:https://eadaily.com/ru/news/2020/12/05/tureckie-investory-zapuskayut-v-ingushetii-vtoroe-predpriyatie Турецкие инвесторы запускают в Ингушетии второе предприятие
Все впирається в "хто кого переживе "(Алієв-59,Ердоган-66,карлік-68) і економічну міцність.
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05.01.2021 16:56 Відповісти
Мне, внатуре -- без разницы. А русских туда зашло с непроивлением всех сторон.
Турки -- красавцы! -- где б они ещё в НАТО, обкатали б свои военные -- гибридные технологии?
Покажешь потом -- хотя бы через пятилетку -- мощный, индустриально развитый, с зажиточным, довольным население, Карабах!

Покажешь? *)
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05.01.2021 17:04 Відповісти
Вірменський Карабах ? Яка там індустрія буде ? Військовий туризм ?
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05.01.2021 17:15 Відповісти
Параша там будет!

...это ж Вы тут про Османскую Империю втираете... *)
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05.01.2021 17:17 Відповісти
Так.Туреччина останніми роками починає впливати на території,що колись їм належали ,борючись з неминучим ворогом-російською імперією.Від Лівії до Казахстану.Десь-домовляючись,десь-воюючи.
І вони переграють москалів.Так думаю.
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05.01.2021 17:36 Відповісти
-- про светлое Бубущее, всегда приятно помечтать... -- из тёмного прошлого и серого настоящего ... *)
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05.01.2021 17:40 Відповісти
Скорее султан Эрдоган с ****** просто обозначили зоны влияния на восток от Турции, как ранее сделали это на юге в Сирии.
А к чему вы радуетесь при открытии в параше предприятий турецкими инвесторами? Если, например, те же турки откроют предприятие в Украине - это будет негативным знаком для нашей страны? Чем больше будет турецких инвестиций в параше и наоборот - тем хуже для нас, потому что это усиливает экономическое сотрудничество между странами, что потом будет влиять на принятие внешнеполитических решений.
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05.01.2021 17:16 Відповісти
В Украине действуют около 700 турецких компаний. Инвестиции составляют 3,6 млрд долларов США. Хотелось бы больше, но пока не прекратится политический раздрай и качели в стране, мечты останутся мечтами.
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05.01.2021 17:41 Відповісти
Вузько дивитесь.Знакове не саме відкриття,а те,що підприємства відкрили в депресивній Інгушетії,досить бунтівному мусульманському регіоні.
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05.01.2021 17:43 Відповісти
По-моему, это как раз вы выдаете желаемое за действительное. Каким бы не был тот регион, но для инвесторов как раз крайне желательно, чтобы он оставался тихим и спокойным. Деньги любят тишину, знаете ли. А то что Ингушетия депрессивная - так это тоже плюс для инвесторов, в виде дешевой рабочей силы.
К тому же, та же Чечня и Дагестан - намного более склонны к бунту, стоит только потоку дани из центра закончиться
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05.01.2021 18:02 Відповісти
Нарассеяне тоже ездят в оккупированный крым , по горам лазают, даже падают оттуда, но все равно прут, возможно, им тоже там нравится, но это никак не отменяет оккупации украинкого Крыма. Карабах азербайджанский , юридически и теперь уже фактически
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05.01.2021 17:28 Відповісти
Карабах, как Крым -- фактически не юридический... -- там параша...

...можно, конечно, шашкой помахать! -- над шахматами...*)
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05.01.2021 17:36 Відповісти
А все началось с междоусобиц. Один из армянских меликов, желая победить других армянских меликов, пригласил на военную службу тюрок-кочевников и поселил их в крепости Шуши. Результат предсказуем. "Шахназар… сей предатель своего отечества, призвал Панах-хана, бывшего прежде начальником незнатной части кочующих магометан близ границ карабагских, отдал ему в руки свой крепкий замок Шушикала" (из письма Суворова Потемкину)
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05.01.2021 16:39 Відповісти
Ага... Таке "істинно вірменське ім"я" - Шахназар... Це все одно, якби українця, в 17 столітті, назвали Абдулою... Ти хоч думай, ЩО пишеш! Подивися на карти Кавказу часів Катерини ІІ - Там навіть теперішня територія Вірменії "Еріванським ханством" іменується!... А "мелік" - це той самий "хан", тільки, у вірменській титулатурі... (Володимир І титулувався "Великим Каганом", у арабських джерелах - так він що, "хазар"?... Чи "печеніг"?...
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05.01.2021 17:16 Відповісти
не набридло носитись з еріванським хамством як дурень зі ступою? твої недолугі просторікування не мають нічого спільно з історією.
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05.01.2021 17:39 Відповісти
Ну так піди, поріж карти, які малювалися в часи Катерини ІІ... Вірмени, он, познищували мусульманські кладовища на своїй території, поздирали фрески і позбивали написи в грузинськиї церкваї і свої понаписували... Візьми з них приклад - продовж їх "труди"... Заодно, спали в архіві Росії, в СПБ, "Докладну записку" посла Росії в Персії, Грибоєдова... Він там ТАКОГО понаписував про заселення вірмен в Карабах... Мабуть, він був "проазербайджанським бендеровцем"... А куди діваться - націоналізм польський появлявся... Його ж справжнє прізвище - Гржибовський, і його предок, до отримання російського дворянства, був польським шляхтичем... Бач, як далеко добралися "враги Рассеи", твоєї годувальниці...
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05.01.2021 18:11 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5#:~:text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%20%E2%80%94%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,(%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0)%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%20%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0.&text=%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%202005%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0. Разрушение армянского кладбища в Джульфе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2 Шахназаров Применительно к самым известным своим носителям - русифицированная версия армянской фамилии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD Шахназарян .
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05.01.2021 18:43 Відповісти
Тормоз, а "звідки взялись прізвища Кочубей, Драгоманов... Вони мають українські корені? "Хаджі(Гаджі -бей), "драгоман" - перекладач, турецькою... З тебе такий "знавець ономастики", як з мене - балерина... У людей, спочатку, виникали "прізвиська", що говорили про їх заняття чи походження, а потім вони ставали офіційними прізвищами... Тара́с Фёдоро́вич (также Тарас Бут, Тарас Тряси́ло, Хасса́н Тара́сса, Гасса́н Тра́сса, укр. Тарас Федорович; умер ок. 1639) - гетман (крымскотатарского происхождения ...).
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05.01.2021 18:51 Відповісти
это я к тому, что вы выше написали, что Шахназаров не армянская фамилия. Это русифицированный вариант армянской фамилии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD Шахназарян
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05.01.2021 19:15 Відповісти
и без оскорблений, пожалуйста.
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05.01.2021 19:16 Відповісти
Де я писав "Шахназаров", чи "Шахназарян"? Ще раз назвать "тормозом"? Я написав, що ім"я "Шахназар" (інша форма - "Шах-Назар") - не вірменська, а має мусульманське(скоріш всього, персидське) походження... Наберись трохи розуму, а потім лізь у "рассуждєнія"...
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05.01.2021 19:26 Відповісти
"Ага... Таке "істинно вірменське ім"я" - Шахназар... Це все одно, якби українця, в 17 столітті, назвали Абдулою..." - это ваши слова. Думаю, Бутусов не случайно правку запретил. Знает, какая публика здесь собирается. Печаль...
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05.01.2021 19:33 Відповісти
Ти, таки точно, "тормоз"... Ти розумієш різницю між "іменем" і "прізвищем, що створене від цього імені"?! По-твоєму, "Петро" і "Петренко" - те саме?!!!
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05.01.2021 19:47 Відповісти
Алиев, мы свой донецк можем только центром сепарской гандоновой мрази объявить!
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05.01.2021 16:42 Відповісти
Всем диктаторам для решения внутренних проблпм, нужны внешние раздиажители, или виртуальное счастье, чем и продолжают кормить свою биомассу, оставшиеся в орбите кремля, фейковые республики.
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05.01.2021 16:47 Відповісти
Не.. ну а чо. Взял силой оружия. Имеет право. Vae victis, как говорится.
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05.01.2021 16:49 Відповісти
Алієв зробе з Карабаху дійсно вітрину,шоб показати шо це дійсно їх земля,земля Азербайджану.
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05.01.2021 16:52 Відповісти
А армяшки нехай поцілують х#йла в сраку!
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05.01.2021 17:14 Відповісти
 
 