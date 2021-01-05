Алієв оголосив розташоване у Нагірному Карабасі місто Шуша "культурною столицею Азербайджану"
Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив місто Шуша, яке з 1992 по кінець 2020 року було райцентром невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, "культурною столицею Азербайджану".
Про це він заявив, приймаючи у форматі відеоконференції нового міністра культури Азербайджану Анара Керімова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я оголошую місто Шуша культурною столицею Азербайджану. Шуша цього варта. Вважаю, що вона може вважатися культурною столицею не тільки Азербайджану, а й регіону", - сказав Алієв.
Президент Азербайджану доручив відремонтувати мечеть у Шуші.
"Ми відновимо всі наші історичні пам'ятки. (...) Я доручаю вам переглянути внутрішній вигляд мечеті, ми повинні заново відремонтувати мечеть і повернути їй свій вигляд", - зазначив Алієв.
У ще одному взятому під контроль місті в Нагірному Карабасі, Фізулі, Алієв доручив побудувати міжнародний аеропорт.
Нагадаємо, бойові дії в зоні карабаського конфлікту почалися 27 вересня 2020 року. У ніч на 10 листопада Азербайджан, Вірменія і РФ прийняли тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон миротворців, а також передачу низки районів у регіоні під контроль Азербайджану.
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Но кто хочет чтобы его пасли холуи назначенные на руководящею должность??? И водили срать строем
Підкреслити ХТО ГОСПОДАР.
Кубань и Краснодар я считаю исконно Украинскими землями...
"Казаки в украинском конфликте
По словам Бориса Корниенко, больше всего реестровых казаков сейчас проживает на Кубани: "Там самый большой процент вовлечения в государственную службу. В частности, именно кубанские казаки участвовали весной 2014 года в событиях в Крыму". А вот в военных действиях в Донбассе, наоборот, принимали участие казаки, не входящие в реестр."
У меня на Фирме, кадысь Азербайджанец работал -- не долго.
Называл Баку -- Столицей Мира!
...залетел на воровстве деревянных поддонов...
Причём -- наша Бэзпэка, его три дня снимала в процессе --- то было Кыно!
Потом в диспетчерской распечатку самых смешных кадров вывесили...
Ничего национального -- чиста бизнес! *)
-- у Панов они по ниточке ходят... -- там не забалуешь, как в Украине.
В Канаде?... -- та шо-то пани Ведана:
Сумує, квилить, плаче рано в Путивлі-граді Ярославна.
Мов та зозуленька кує -- словами жалю додає...
жопув глаза никому не заглядывал.
-- рассказывала: Армяне в Карабах, как на куррорт ездили -- там хорошо... -- пролазили в дырку, в каком-то сакральном камне -- на верную Удачу!
...а на Убежище в Германии, сдавались, предпочтительно, как азербайджанцы -- кто язык знает -- в Азербайджане ж авторитаризм и угнеталовка! -- если кто не знал.
Да ... -- щас уже без разницы -- Карабах российский.
-- хоть ты его турецким объяви...*)
Вони своєю громадою Німеччину хитають !
Так,мєлочь:https://eadaily.com/ru/news/2020/12/05/tureckie-investory-zapuskayut-v-ingushetii-vtoroe-predpriyatie Турецкие инвесторы запускают в Ингушетии второе предприятие
Все впирається в "хто кого переживе "(Алієв-59,Ердоган-66,карлік-68) і економічну міцність.
Турки -- красавцы! -- где б они ещё в НАТО, обкатали б свои военные -- гибридные технологии?
Покажешь потом -- хотя бы через пятилетку -- мощный, индустриально развитый, с зажиточным, довольным население, Карабах!
Покажешь? *)
...это ж Вы тут про Османскую Империю втираете... *)
І вони переграють москалів.Так думаю.
А к чему вы радуетесь при открытии в параше предприятий турецкими инвесторами? Если, например, те же турки откроют предприятие в Украине - это будет негативным знаком для нашей страны? Чем больше будет турецких инвестиций в параше и наоборот - тем хуже для нас, потому что это усиливает экономическое сотрудничество между странами, что потом будет влиять на принятие внешнеполитических решений.
К тому же, та же Чечня и Дагестан - намного более склонны к бунту, стоит только потоку дани из центра закончиться
...можно, конечно, шашкой помахать! -- над шахматами...*)