Алієв оголосив розташоване у Нагірному Карабасі місто Шуша "культурною столицею Азербайджану"

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив місто Шуша, яке з 1992 по кінець 2020 року було райцентром невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, "культурною столицею Азербайджану".

Про це він заявив, приймаючи у форматі відеоконференції нового міністра культури Азербайджану Анара Керімова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я оголошую місто Шуша культурною столицею Азербайджану. Шуша цього варта. Вважаю, що вона може вважатися культурною столицею не тільки Азербайджану, а й регіону", - сказав Алієв.

Президент Азербайджану доручив відремонтувати мечеть у Шуші.

"Ми відновимо всі наші історичні пам'ятки. (...) Я доручаю вам переглянути внутрішній вигляд мечеті, ми повинні заново відремонтувати мечеть і повернути їй свій вигляд", - зазначив Алієв.

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У ще одному взятому під контроль місті в Нагірному Карабасі, Фізулі, Алієв доручив побудувати міжнародний аеропорт.

Нагадаємо, бойові дії в зоні карабаського конфлікту почалися 27 вересня 2020 року. У ніч на 10 листопада Азербайджан, Вірменія і РФ прийняли тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон миротворців, а також передачу низки районів у регіоні під контроль Азербайджану.