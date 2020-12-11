Азербайджан скасовує воєнний стан з 12 грудня

Парламент Азербайджану схвалив скасування воєнного стану в країні. Воєнний стан буде скасовано з опівночі 12 грудня.

Міллі Меджліс (парламент) Азербайджану на пленарному засіданні в п'ятницю схвалив проєкт указу президента Ільхама Алієва про скасування з 12 грудня чинного в країні режиму воєнного стану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Воєнний стан в Азербайджані діє з 28 вересня в зв'язку з початком бойових дій в Нагірному Карабасі. 9 листопада лідери Азербайджану, Вірменії, РФ прийняли тристоронню заяву про припинення вогню з 00:00 10 листопада і введення в регіон миротворців.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 10 грудня в Баку відбувся військовий парад, приурочений до перемоги у війні в Нагірному Карабасі. У параді взяли участь турецькі військові, а президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган стояв на трибуні поруч з Алієвим.

Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв ввів нове державне свято - День Перемоги, який буде відзначатися щорічно 10 листопада.