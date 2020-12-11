Азербайджан отменяет военное положение с 12 декабря

Парламент Азербайджана одобрил отмену военного положения в стране. Военное положение будет отменено с полночи 12 декабря.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу одобрил проект указа президента Ильхама Алиева об отмене с 12 декабря действующего в стране режима военного положения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Военное положение в Азербайджане действует с 28 сентября в связи с началом боевых действий в Нагорном Карабахе. 9 ноября лидеры Азербайджана, Армении, РФ приняли трехстороннее заявление о прекращении огня с 00:00 10 ноября и вводе в регион миротворцев.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 10 декабря в Баку состоялся военный парад, приуроченный к победе в войне в Нагорном Карабахе. В параде приняли участие турецкие военные, а президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган стоял на трибуне рядом с Алиевым.

Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Также на Цензор.НЕТ: Алиев в 2016-м предлагал Армении 5 млрд за "семь районов" Карабаха, Саргсян в ответ был готов дать 6 млрд. АУДИО

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел новый государственный праздник - День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.