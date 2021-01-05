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Новини
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ДП "Медзакупівлі": Наша робота заблокована МОЗ

ДП

Держпідприємство "Медичні закупівлі України" заявляє, що з 1 січня його робота заблокована Міністерством охорони здоров'я України.

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці держпідприємства в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство охорони здоров'я не затвердило тимчасовий план використання бюджетних коштів на 2021 рік, заздалегідь спрямований до Міністерства охорони здоров'я. Без узгодження фінансового забезпечення з боку Міністерства охорони здоров'я з початку січня 2021 робота держпідприємства заблокована", - сказано в повідомленні.

Через відсутність фінансування держпідприємство не може приймати і розвозити товари, зокрема ліки і медвироби, закуплені за держпрограмами для боротьби з COVID-19.

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МОЗ також не може збирати статистику для планування протидії COVID-19.

"Це - не вичерпний перелік тих процесів, які заблоковані через зволікання МОЗ із затвердженням фінансового забезпечення держпідприємства. Ми звертаємося до Кабміну, Міністерства охорони здоров'я і всіх залучених у цей процес держструктур. Такі документи, як номенклатура товарів до закупівлі, паспорти бюджетних програм і план використання бюджетних коштів на 2021 рік, які, крім іншого, забезпечують операційну діяльність підприємства, повинні бути невідкладно затверджені. Щоденне зволікання наражає на небезпеку пацієнтів, створює незручності постачальникам, завдає шкоди репутації ДП як надійного закупника", - підкреслює МОЗ.

ДП Медзакупівлі: Наша робота заблокована МОЗ 01

ДП Медзакупівлі: Наша робота заблокована МОЗ 02

Автор: 

держзакупівлі (384) МОЗ (5401) фінансування (3148) закупівлі (3428) Жумаділов Арсен (52) ДП Медзакупівлі (15)


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Топ коментарі
+23
Вся страна заблокирована 95 кварталом.
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05.01.2021 16:29
+17
ГП "Медзакупки": Наша работа заблокирована Минздравом - Цензор.НЕТ 5082
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05.01.2021 16:37
+17
ГП "Медзакупки": Наша работа заблокирована Минздравом - Цензор.НЕТ 376
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05.01.2021 16:38
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Вся страна заблокирована 95 кварталом.
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05.01.2021 16:29 Відповісти
Та ні- звичайне соєве запаморочення!
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05.01.2021 16:37 Відповісти
...не льсти себе, вася - ты таким уже родился, и соя тут не причем...
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05.01.2021 16:54 Відповісти
Навіщо ти такий альтернативно обдарований?
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05.01.2021 16:59 Відповісти
...чувак, вижу, ты терминологией владеешь почти профессионально - проконсультируй местного юродивого Игарешку Л, тебе весь форум благодарен будет
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05.01.2021 17:02 Відповісти
Не в тему...
Куда Кацахол исчез, кто знает?
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05.01.2021 16:39 Відповісти
петрусю зад полирует
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05.01.2021 19:57 Відповісти
ДП "Медзакупівлі": Наша робота заблокована МОЗ - Цензор.НЕТ 8101
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05.01.2021 16:59 Відповісти
Степашка жонглирует Ковидом во всю, на разогреве у клоунов.
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05.01.2021 16:30 Відповісти
Ти текст прочитав ? Стєпашка кришу пропонує.Перед ним,оцей дядя пропонував :
ГП "Медзакупки": Наша работа заблокирована Минздравом - Цензор.НЕТ 5599
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05.01.2021 16:40 Відповісти
"влада" - а ФІО, це так , вони міняються...
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05.01.2021 17:03 Відповісти
Супруншу выгнали из страны, теперь богатырева будет продавать втридорога лохам бесплатные лекарства. Ибо нехер было ходить на выборы по-приколу.
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05.01.2021 16:32 Відповісти
Єкономика должна быть єкономной. А тут ещё нескольким мажорам надо дать должности с окладом по пол-лимона.
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05.01.2021 16:33 Відповісти
да правильно они блокируют! вам дай волю так вы тут же за откаты у х у й ла эту вакцину (новичёк V) завтра закупите.... а как же , еще вам и мертвечук за старание прибашляет. а писькин с пушковым будут кричать что путлер "спаситель братского украинского народа", а жирик прибавлять что "хохлы настолько тупые что сами создать вакцину не в состоянии и призодится их расеи спасать по братски". этого добиваетесь???
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05.01.2021 16:36 Відповісти
ГП "Медзакупки": Наша работа заблокирована Минздравом - Цензор.НЕТ 5082
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05.01.2021 16:37 Відповісти
Між іншим,створили цю організацію,як один з елементів медичної реформи,саме з метою мінімізувати корупційні ризики,здешевити й прискорити медзакупівлі.
Але для сволоти-слуг немає нічого неможливого...
Минулий міністр-злодюга теж намагався повернути собі годівничку: https://suprun.doctor/transformacziya/illya-emecz-blokue-derzhavni-zakupivli.html?=page1192 ІЛЛЯ ЄМЕЦЬ БЛОКУЄ ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ
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05.01.2021 16:37 Відповісти
Ну, а как вы хттели, для слаженной работы нужен четкий и понятный план действий, шо мое и шо твое.
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05.01.2021 16:38 Відповісти
ГП "Медзакупки": Наша работа заблокирована Минздравом - Цензор.НЕТ 376
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05.01.2021 16:38 Відповісти
главное КРУИЗ по азии-африке. там Оман, там тепло, там, наверное мама........
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05.01.2021 16:43 Відповісти
Минздрав не утвердил временный план использования бюджетных средств на 2021 год
Откель, во временном бюджете, какие-то серьёзные планы?
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05.01.2021 16:43 Відповісти
А кто они такие ?????

Только клиника БАРИС правильно потратит бюджетные деньги!
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05.01.2021 16:48 Відповісти
А не стоит ли эту богодельню, которая живет интересами путинской россии и своих прибылей, но никак не здоровьем украинского народа, вообще расформировать. Не надо разрастаться медведчуковщине, которая является прямой угрозой экономической и политической стабильности Украины. Достаточно создать департамент по закупкам в структуре самого министерства и усилить контроль над ними.
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05.01.2021 16:49 Відповісти
Закупки министерством - это коррупция в чистом виде.

Сам решаю на ком заработать, сам бабло скирдую, сам себя контролирую.

Собственно, чем сейчас ЗЕ и Степанов и занимаются.
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05.01.2021 17:04 Відповісти
О, так ти тьотя досвідчена. Тебе, часом, не Богатирьова звати?
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06.01.2021 13:21 Відповісти
Потому что ЗЕленым ублюдкам очень нужно купить несертифицированную китайчатину по цене дороже, чем Пфайзер.
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05.01.2021 17:02 Відповісти
Власть победившего клоуна ... Деятельность ГП "Медицинские закупки Украины" заблокирована Министерством здравоохранения Украины ... Степанов мстит Жумадилову ... Господа, может просто на дуэль? Больные не виноваты, что при власти больные на голову.(с)
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05.01.2021 17:05 Відповісти
Хм.. как ожидаемо... -- "Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения. Решено повысить уровень оглашаемых данных по количеству заболевших. Официальное объяснение - не соблюдение карантинных мер во время новогодних и рождественских праздников." (с)
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05.01.2021 17:14 Відповісти
К Кабмину они обращются . Поржал.
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05.01.2021 17:50 Відповісти
святая улянка им в помощь, а она даже страницу живатварящую в фейсбуке грохнула и в штаты смылась, ничего не сказав
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05.01.2021 18:43 Відповісти
Я бачу, ти не рівно дишиш на Улянку, відсліджуєш сторінки в ФБ. Тільки вона не свята. Для тебе свята Богатирьова. Ну може ще бубочка.
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06.01.2021 13:11 Відповісти
Стєпанов свою "статистику" по ковіду із зубів не випусте, не те що гроші.
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05.01.2021 18:46 Відповісти
слугампьеро перекрили кисень щоби гроші не крали...Це зрада!
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05.01.2021 19:45 Відповісти
Так ти ще той клоун. ДП по закупкам спеціально створили після Богатирьової і Со. В ДП все прозоро і укладаються прямі договори з виробниками ліків. Тепер у Степанова договори будуть через треті руки у 5 разів дорожче. Це як на великому крадівництві на дорогах- ціна будівництва 1 км зразу підскочила вдвоє.
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06.01.2021 13:18 Відповісти
Хто б сумнівався, що так буде. Степанов і так довго тримався: таке бабло пливе мимо його рук. У нього жінка створила фармацевтичну фірму зразу після його призначення міністром. Совпадєніє?
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06.01.2021 13:13 Відповісти
 
 