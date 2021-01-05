ДП "Медзакупівлі": Наша робота заблокована МОЗ

Держпідприємство "Медичні закупівлі України" заявляє, що з 1 січня його робота заблокована Міністерством охорони здоров'я України.

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці держпідприємства в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство охорони здоров'я не затвердило тимчасовий план використання бюджетних коштів на 2021 рік, заздалегідь спрямований до Міністерства охорони здоров'я. Без узгодження фінансового забезпечення з боку Міністерства охорони здоров'я з початку січня 2021 робота держпідприємства заблокована", - сказано в повідомленні.

Через відсутність фінансування держпідприємство не може приймати і розвозити товари, зокрема ліки і медвироби, закуплені за держпрограмами для боротьби з COVID-19.

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МОЗ також не може збирати статистику для планування протидії COVID-19.

"Це - не вичерпний перелік тих процесів, які заблоковані через зволікання МОЗ із затвердженням фінансового забезпечення держпідприємства. Ми звертаємося до Кабміну, Міністерства охорони здоров'я і всіх залучених у цей процес держструктур. Такі документи, як номенклатура товарів до закупівлі, паспорти бюджетних програм і план використання бюджетних коштів на 2021 рік, які, крім іншого, забезпечують операційну діяльність підприємства, повинні бути невідкладно затверджені. Щоденне зволікання наражає на небезпеку пацієнтів, створює незручності постачальникам, завдає шкоди репутації ДП як надійного закупника", - підкреслює МОЗ.