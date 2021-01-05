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ГП "Медзакупки": Наша работа заблокирована Минздравом

ГП

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заявляет, что с 1 января его работа заблокирована Министерством здравоохранения Украины.

Соответствующее сообщение размещено на странице госпредприятия в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Минздрав не утвердил временный план использования бюджетных средств на 2021 год, заранее направленный в Минздрав. Без согласования финансового обеспечения со стороны Минздрава с начала января 2021 работа госпредприятия заблокирована", - сказано в сообщении.

Из-за отсутствия финансирования госпредприятие не может принимать и развозить товары, в том числе лекарства и медизделия, закупленные по госпрограммам для борьбы с COVID-19.

Читайте на Цензор.НЕТ: Степанов сам выбрал поставщика вакцины от COVID-19, цена могла быть минимум на $1 меньше, - глава ГП "Медзакупки Украины" Жумадилов

МЗУ также не может собирать статистику для планирования противодействия COVID-19.

"Это - не исчерпывающий перечень тех процессов, которые заблокированы из-за проволочек Минздрава с утверждением финансового обеспечения госпредприятия. Мы обращаемся к Кабмину, Минздраву и всем вовлеченным в этот процесс госструктурам. Такие документы, как номенклатура товаров к закупке, паспорта бюджетных программ и план использования бюджетных средств на 2021 год, которые, помимо прочего, обеспечивают операционную деятельность предприятия, должны быть безотлагательно утверждены. Ежедневное промедление подвергает опасности пациентов, создает неудобства поставщикам, наносит ущерб репутации ГП как надежного закупщика", - подчеркивает МЗУ.

Также на Цензор.НЕТ: Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов о конфликте с Минздравом: "Не так легко меня уволить, для этого должны быть основания"

ГП Медзакупки: Наша работа заблокирована Минздравом 01
ГП Медзакупки: Наша работа заблокирована Минздравом 02

Автор: 

госзакупки (961) Минздрав (4903) финансирование (1809) закупки (770) Жумадилов Арсен (44) ГП Медзакупки (7)


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Топ комментарии
+23
Вся страна заблокирована 95 кварталом.
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05.01.2021 16:29
+17
ГП "Медзакупки": Наша работа заблокирована Минздравом - Цензор.НЕТ 5082
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05.01.2021 16:37
+17
ГП "Медзакупки": Наша работа заблокирована Минздравом - Цензор.НЕТ 376
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05.01.2021 16:38
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Правила форума Совет форумчан
Вся страна заблокирована 95 кварталом.
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05.01.2021 16:29 Ответить
Та ні- звичайне соєве запаморочення!
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05.01.2021 16:37 Ответить
...не льсти себе, вася - ты таким уже родился, и соя тут не причем...
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05.01.2021 16:54 Ответить
Навіщо ти такий альтернативно обдарований?
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05.01.2021 16:59 Ответить
...чувак, вижу, ты терминологией владеешь почти профессионально - проконсультируй местного юродивого Игарешку Л, тебе весь форум благодарен будет
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05.01.2021 17:02 Ответить
Не в тему...
Куда Кацахол исчез, кто знает?
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05.01.2021 16:39 Ответить
петрусю зад полирует
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05.01.2021 19:57 Ответить
ДП "Медзакупівлі": Наша робота заблокована МОЗ - Цензор.НЕТ 8101
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05.01.2021 16:59 Ответить
Степашка жонглирует Ковидом во всю, на разогреве у клоунов.
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05.01.2021 16:30 Ответить
Ти текст прочитав ? Стєпашка кришу пропонує.Перед ним,оцей дядя пропонував :
ГП "Медзакупки": Наша работа заблокирована Минздравом - Цензор.НЕТ 5599
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05.01.2021 16:40 Ответить
"влада" - а ФІО, це так , вони міняються...
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05.01.2021 17:03 Ответить
Супруншу выгнали из страны, теперь богатырева будет продавать втридорога лохам бесплатные лекарства. Ибо нехер было ходить на выборы по-приколу.
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05.01.2021 16:32 Ответить
Єкономика должна быть єкономной. А тут ещё нескольким мажорам надо дать должности с окладом по пол-лимона.
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05.01.2021 16:33 Ответить
да правильно они блокируют! вам дай волю так вы тут же за откаты у х у й ла эту вакцину (новичёк V) завтра закупите.... а как же , еще вам и мертвечук за старание прибашляет. а писькин с пушковым будут кричать что путлер "спаситель братского украинского народа", а жирик прибавлять что "хохлы настолько тупые что сами создать вакцину не в состоянии и призодится их расеи спасать по братски". этого добиваетесь???
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05.01.2021 16:36 Ответить
ГП "Медзакупки": Наша работа заблокирована Минздравом - Цензор.НЕТ 5082
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05.01.2021 16:37 Ответить
Між іншим,створили цю організацію,як один з елементів медичної реформи,саме з метою мінімізувати корупційні ризики,здешевити й прискорити медзакупівлі.
Але для сволоти-слуг немає нічого неможливого...
Минулий міністр-злодюга теж намагався повернути собі годівничку: https://suprun.doctor/transformacziya/illya-emecz-blokue-derzhavni-zakupivli.html?=page1192 ІЛЛЯ ЄМЕЦЬ БЛОКУЄ ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ
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05.01.2021 16:37 Ответить
Ну, а как вы хттели, для слаженной работы нужен четкий и понятный план действий, шо мое и шо твое.
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05.01.2021 16:38 Ответить
ГП "Медзакупки": Наша работа заблокирована Минздравом - Цензор.НЕТ 376
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05.01.2021 16:38 Ответить
главное КРУИЗ по азии-африке. там Оман, там тепло, там, наверное мама........
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05.01.2021 16:43 Ответить
Минздрав не утвердил временный план использования бюджетных средств на 2021 год
Откель, во временном бюджете, какие-то серьёзные планы?
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05.01.2021 16:43 Ответить
А кто они такие ?????

Только клиника БАРИС правильно потратит бюджетные деньги!
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05.01.2021 16:48 Ответить
А не стоит ли эту богодельню, которая живет интересами путинской россии и своих прибылей, но никак не здоровьем украинского народа, вообще расформировать. Не надо разрастаться медведчуковщине, которая является прямой угрозой экономической и политической стабильности Украины. Достаточно создать департамент по закупкам в структуре самого министерства и усилить контроль над ними.
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05.01.2021 16:49 Ответить
Закупки министерством - это коррупция в чистом виде.

Сам решаю на ком заработать, сам бабло скирдую, сам себя контролирую.

Собственно, чем сейчас ЗЕ и Степанов и занимаются.
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05.01.2021 17:04 Ответить
О, так ти тьотя досвідчена. Тебе, часом, не Богатирьова звати?
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06.01.2021 13:21 Ответить
Потому что ЗЕленым ублюдкам очень нужно купить несертифицированную китайчатину по цене дороже, чем Пфайзер.
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05.01.2021 17:02 Ответить
Власть победившего клоуна ... Деятельность ГП "Медицинские закупки Украины" заблокирована Министерством здравоохранения Украины ... Степанов мстит Жумадилову ... Господа, может просто на дуэль? Больные не виноваты, что при власти больные на голову.(с)
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05.01.2021 17:05 Ответить
Хм.. как ожидаемо... -- "Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения. Решено повысить уровень оглашаемых данных по количеству заболевших. Официальное объяснение - не соблюдение карантинных мер во время новогодних и рождественских праздников." (с)
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05.01.2021 17:14 Ответить
К Кабмину они обращются . Поржал.
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05.01.2021 17:50 Ответить
святая улянка им в помощь, а она даже страницу живатварящую в фейсбуке грохнула и в штаты смылась, ничего не сказав
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05.01.2021 18:43 Ответить
Я бачу, ти не рівно дишиш на Улянку, відсліджуєш сторінки в ФБ. Тільки вона не свята. Для тебе свята Богатирьова. Ну може ще бубочка.
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06.01.2021 13:11 Ответить
Стєпанов свою "статистику" по ковіду із зубів не випусте, не те що гроші.
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05.01.2021 18:46 Ответить
слугампьеро перекрили кисень щоби гроші не крали...Це зрада!
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05.01.2021 19:45 Ответить
Так ти ще той клоун. ДП по закупкам спеціально створили після Богатирьової і Со. В ДП все прозоро і укладаються прямі договори з виробниками ліків. Тепер у Степанова договори будуть через треті руки у 5 разів дорожче. Це як на великому крадівництві на дорогах- ціна будівництва 1 км зразу підскочила вдвоє.
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06.01.2021 13:18 Ответить
Хто б сумнівався, що так буде. Степанов і так довго тримався: таке бабло пливе мимо його рук. У нього жінка створила фармацевтичну фірму зразу після його призначення міністром. Совпадєніє?
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06.01.2021 13:13 Ответить
 
 