ГП "Медзакупки": Наша работа заблокирована Минздравом

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заявляет, что с 1 января его работа заблокирована Министерством здравоохранения Украины.

Соответствующее сообщение размещено на странице госпредприятия в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Минздрав не утвердил временный план использования бюджетных средств на 2021 год, заранее направленный в Минздрав. Без согласования финансового обеспечения со стороны Минздрава с начала января 2021 работа госпредприятия заблокирована", - сказано в сообщении.

Из-за отсутствия финансирования госпредприятие не может принимать и развозить товары, в том числе лекарства и медизделия, закупленные по госпрограммам для борьбы с COVID-19.

Читайте на Цензор.НЕТ: Степанов сам выбрал поставщика вакцины от COVID-19, цена могла быть минимум на $1 меньше, - глава ГП "Медзакупки Украины" Жумадилов

МЗУ также не может собирать статистику для планирования противодействия COVID-19.

"Это - не исчерпывающий перечень тех процессов, которые заблокированы из-за проволочек Минздрава с утверждением финансового обеспечения госпредприятия. Мы обращаемся к Кабмину, Минздраву и всем вовлеченным в этот процесс госструктурам. Такие документы, как номенклатура товаров к закупке, паспорта бюджетных программ и план использования бюджетных средств на 2021 год, которые, помимо прочего, обеспечивают операционную деятельность предприятия, должны быть безотлагательно утверждены. Ежедневное промедление подвергает опасности пациентов, создает неудобства поставщикам, наносит ущерб репутации ГП как надежного закупщика", - подчеркивает МЗУ.

Также на Цензор.НЕТ: Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов о конфликте с Минздравом: "Не так легко меня уволить, для этого должны быть основания"



