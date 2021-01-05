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Дітей у новорічному привітанні Зеленського знімали законно, - Подоляк

Дітей у новорічному привітанні Зеленського знімали законно, - Подоляк

Офіс президента отримав письмову згоду батьків на участь їхніх дітей у зйомках новорічного привітання. Жоден з батьків пізніше не висловив претензій.

Про це у коментарі Укрінформу заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ. 

"Зйомки з дітьми тривали, в середньому, кілька годин. Звісно, з дотриманням усіх процедур, прописаних в українському законодавстві. Зокрема, були отримані письмові дозволи від батьків на зйомку дітей. Від жодного з батьків немає і не було претензій у бік знімальної групи", - запевнив Подоляк.

За його словами, у всіх залишилися чудові враження і позитивні емоції після зйомок.

Подоляк наголосив, що діти в супроводі батьків були запрошені лише на певний таймслот 27 грудня, на той період зйомок, де маленькі громадяни якраз і з'являються в кадрі.

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"Зйомки новорічного привітання Президента відбулися лише 27 грудня 2020 року в Маріїнському палаці і на площі перед Маріїнським. Участь дітей продиктована логікою самого привітання - саме до дітей, майбутнього нашої країни, звертається президент України. І саме діти формулюють свої мрії і бажання, які дорослі мають спромогтися реалізувати в майбутньому", - заявив радник керівника ОП.

У той же час він зазначив, що з агентством Lot знімальна група не співпрацювала.

"Що за оголошення тиражується в соціальних мережах і чи реальне воно, і для яких зйомок в цьому оголошенні запрошували маленьких акторів, сказати важко. Але схоже, що це чергова штучна спроба політичних опонентів створити скандал там, де його немає і бути не може", - додав Подоляк.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що дітей, задіяних у масовці новорічного привітання президента, запрошували через кастингове агентство Lot, а зйомки тривали з 18:00 до 3-ї години ночі, за 9 годин роботи дітям нібито заплатили по 500 грн.

Автор: 

діти (5135) Зеленський Володимир (24268) Новий рік (551) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+58
Mason Lemberg 1січня 2021р
Це донька Ярослава Журавля Того самого військового який загинув в сірій зоні жахливою смертю,стікаючи кров'ю, під пекучим сонцем, без води і ліків, бо за 4 дні до нього так і не прийшли на допомогу,хоч питання було на особистому контролі Зеленського. Її вчора не було серед запрошених дітей, яким Зеленський розказував за мир, перемир'я, тишу і відсутність жертв і що ми своїх не кидаємо...

Детей в новогоднем поздравлении Зеленского снимали законно, - Подоляк - Цензор.НЕТ 2128
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05.01.2021 19:07
+43
Бедные дети. Перед Новым Годом видеть и слушать это сказочное гнусавое ***...ще.
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05.01.2021 19:02
+39
Конечно, законно. Ведь это был только детский концерт для фортепиано с огрызком.
Детей в новогоднем поздравлении Зеленского снимали законно, - Подоляк - Цензор.НЕТ 317
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05.01.2021 19:07
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Окрім законності (сумнівної), є ще етика і мораль. Просто дикуни ці зелені. Невже таке може сподобаться українцям?
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05.01.2021 22:48 Відповісти
ничтожество полное этот зельц
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05.01.2021 23:12 Відповісти
Дети ,их легко обмануть. Поэтому зелёный членограй и старается ,до тех пор пока каждый ребёнок поймёт-дядя лепит пустые обёртки вместо конфет , и нагло дурит .Народ взрослый уже давно понял-Но пасаран ! Зелёные мрази не пройдут ! Увидел зелёного -пятаком в банку.
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05.01.2021 23:15 Відповісти
Не смотрел, но осуждаю
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06.01.2021 00:26 Відповісти
всё верно. снова брехливые мармеланые обхе... ...обшоколадились.
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06.01.2021 03:10 Відповісти
Как то неспокойно: в следующий раз кинется деток в пузико чмокать.
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06.01.2021 07:17 Відповісти
То будет тревожный звоночек. Значит через 6 лет со стерхами полетит, а через 8 - нападет на Польшу. Хотя нет, Польша ему не по зубам. На Молдову, его размерчик.
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06.01.2021 11:36 Відповісти
такого позорного поздравления за всю историю так называемой Независимости не было,фууу стыдоба,хорошо что я за него не голосовал.
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06.01.2021 08:34 Відповісти
Сьмки длились в среднем несколько часов! Только вдумайтесь в текст этого зедебила! В среднем ,несколько часов. Вислюк несколько часов не мог прочесть тест с экрана! Добкин ,оказывается не самый дебил.
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06.01.2021 10:33 Відповісти
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