Дітей у новорічному привітанні Зеленського знімали законно, - Подоляк

Офіс президента отримав письмову згоду батьків на участь їхніх дітей у зйомках новорічного привітання. Жоден з батьків пізніше не висловив претензій.

Про це у коментарі Укрінформу заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Зйомки з дітьми тривали, в середньому, кілька годин. Звісно, з дотриманням усіх процедур, прописаних в українському законодавстві. Зокрема, були отримані письмові дозволи від батьків на зйомку дітей. Від жодного з батьків немає і не було претензій у бік знімальної групи", - запевнив Подоляк.

За його словами, у всіх залишилися чудові враження і позитивні емоції після зйомок.

Подоляк наголосив, що діти в супроводі батьків були запрошені лише на певний таймслот 27 грудня, на той період зйомок, де маленькі громадяни якраз і з'являються в кадрі.

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"Зйомки новорічного привітання Президента відбулися лише 27 грудня 2020 року в Маріїнському палаці і на площі перед Маріїнським. Участь дітей продиктована логікою самого привітання - саме до дітей, майбутнього нашої країни, звертається президент України. І саме діти формулюють свої мрії і бажання, які дорослі мають спромогтися реалізувати в майбутньому", - заявив радник керівника ОП.

У той же час він зазначив, що з агентством Lot знімальна група не співпрацювала.

"Що за оголошення тиражується в соціальних мережах і чи реальне воно, і для яких зйомок в цьому оголошенні запрошували маленьких акторів, сказати важко. Але схоже, що це чергова штучна спроба політичних опонентів створити скандал там, де його немає і бути не може", - додав Подоляк.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що дітей, задіяних у масовці новорічного привітання президента, запрошували через кастингове агентство Lot, а зйомки тривали з 18:00 до 3-ї години ночі, за 9 годин роботи дітям нібито заплатили по 500 грн.