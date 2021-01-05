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Детей в новогоднем поздравлении Зеленского снимали законно, - Подоляк

Детей в новогоднем поздравлении Зеленского снимали законно, - Подоляк

Офис Президента получил письменное согласие родителей на участие их детей в съемках новогоднего поздравления. Ни один родитель позднее не высказал претензий.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ.

"Съемки с детьми длились, в среднем, несколько часов. Естественно, с соблюдением всех процедур, прописанных в украинском законодательстве. В частности, были получены письменные разрешения от родителей на съемку детей. Ни от одного из родителей нет и не было претензий в адрес съёмочной группы", - заверил Подоляк.

По его словам, у всех остались замечательные впечатления и позитивные эмоции после съемок.

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Подоляк подчеркнул, что дети в сопровождении родителей были приглашены только на определенный таймслот 27 декабря, на тот период съемок, где маленькие граждане и появляются в кадре.

"Съемки новогоднего поздравления Президента состоялись только 27 декабря 2020 года в Мариинском дворце и на площади перед Мариинским. Участие детей продиктовано логикой самого поздравления - именно к детям, будущему нашей страны, обращается Президент Украины. И именно дети формулируют свои мечты и желания, которые взрослые должны постараться реализовать в будущем", - заявил советник руководителя ОП.

В то же время он отметил, что с агентством Lot съемочная группа не сотрудничала.

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"Что за объявление тиражируется в социальных сетях, и реальное ли оно, и для каких съемок в этом объявлении приглашали маленьких актеров, сказать сложно. Но похоже, что это очередная искусственная попытка политических оппонентов создать скандал там, где его нет и быть не может", - добавил Подоляк.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что детей, задействованных в массовке новогоднего поздравления Президента, набирали через кастинговое агенство Lot, а съемки длились с 18:00 до 3-х часов ночи, за 9 часов работы детям якобы заплатили по 500 грн.

Автор: 

дети (6560) Зеленский Владимир (20787) Новый год (934) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+58
Mason Lemberg 1січня 2021р
Це донька Ярослава Журавля Того самого військового який загинув в сірій зоні жахливою смертю,стікаючи кров'ю, під пекучим сонцем, без води і ліків, бо за 4 дні до нього так і не прийшли на допомогу,хоч питання було на особистому контролі Зеленського. Її вчора не було серед запрошених дітей, яким Зеленський розказував за мир, перемир'я, тишу і відсутність жертв і що ми своїх не кидаємо...

Детей в новогоднем поздравлении Зеленского снимали законно, - Подоляк - Цензор.НЕТ 2128
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05.01.2021 19:07
+43
Бедные дети. Перед Новым Годом видеть и слушать это сказочное гнусавое ***...ще.
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05.01.2021 19:02
+39
Конечно, законно. Ведь это был только детский концерт для фортепиано с огрызком.
Детей в новогоднем поздравлении Зеленского снимали законно, - Подоляк - Цензор.НЕТ 317
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05.01.2021 19:07
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Окрім законності (сумнівної), є ще етика і мораль. Просто дикуни ці зелені. Невже таке може сподобаться українцям?
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05.01.2021 22:48 Ответить
ничтожество полное этот зельц
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05.01.2021 23:12 Ответить
Дети ,их легко обмануть. Поэтому зелёный членограй и старается ,до тех пор пока каждый ребёнок поймёт-дядя лепит пустые обёртки вместо конфет , и нагло дурит .Народ взрослый уже давно понял-Но пасаран ! Зелёные мрази не пройдут ! Увидел зелёного -пятаком в банку.
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05.01.2021 23:15 Ответить
Не смотрел, но осуждаю
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06.01.2021 00:26 Ответить
всё верно. снова брехливые мармеланые обхе... ...обшоколадились.
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06.01.2021 03:10 Ответить
Как то неспокойно: в следующий раз кинется деток в пузико чмокать.
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06.01.2021 07:17 Ответить
То будет тревожный звоночек. Значит через 6 лет со стерхами полетит, а через 8 - нападет на Польшу. Хотя нет, Польша ему не по зубам. На Молдову, его размерчик.
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06.01.2021 11:36 Ответить
такого позорного поздравления за всю историю так называемой Независимости не было,фууу стыдоба,хорошо что я за него не голосовал.
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06.01.2021 08:34 Ответить
Сьмки длились в среднем несколько часов! Только вдумайтесь в текст этого зедебила! В среднем ,несколько часов. Вислюк несколько часов не мог прочесть тест с экрана! Добкин ,оказывается не самый дебил.
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06.01.2021 10:33 Ответить
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