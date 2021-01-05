Детей в новогоднем поздравлении Зеленского снимали законно, - Подоляк

Офис Президента получил письменное согласие родителей на участие их детей в съемках новогоднего поздравления. Ни один родитель позднее не высказал претензий.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ.

"Съемки с детьми длились, в среднем, несколько часов. Естественно, с соблюдением всех процедур, прописанных в украинском законодательстве. В частности, были получены письменные разрешения от родителей на съемку детей. Ни от одного из родителей нет и не было претензий в адрес съёмочной группы", - заверил Подоляк.

По его словам, у всех остались замечательные впечатления и позитивные эмоции после съемок.

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Подоляк подчеркнул, что дети в сопровождении родителей были приглашены только на определенный таймслот 27 декабря, на тот период съемок, где маленькие граждане и появляются в кадре.

"Съемки новогоднего поздравления Президента состоялись только 27 декабря 2020 года в Мариинском дворце и на площади перед Мариинским. Участие детей продиктовано логикой самого поздравления - именно к детям, будущему нашей страны, обращается Президент Украины. И именно дети формулируют свои мечты и желания, которые взрослые должны постараться реализовать в будущем", - заявил советник руководителя ОП.

В то же время он отметил, что с агентством Lot съемочная группа не сотрудничала.

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"Что за объявление тиражируется в социальных сетях, и реальное ли оно, и для каких съемок в этом объявлении приглашали маленьких актеров, сказать сложно. Но похоже, что это очередная искусственная попытка политических оппонентов создать скандал там, где его нет и быть не может", - добавил Подоляк.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что детей, задействованных в массовке новогоднего поздравления Президента, набирали через кастинговое агенство Lot, а съемки длились с 18:00 до 3-х часов ночи, за 9 часов работы детям якобы заплатили по 500 грн.