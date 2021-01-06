Сьогодні християни східного обряду відзначають Святвечір

Напередодні Різдва, 6 січня, християни східного обряду святкуватимуть Святвечір.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Святвечір - одне з найурочистіших християнських свят. 6 січня також завершується Пилипівський або Різдвяний піст.

Святвечір - заключний день Різдвяного посту. За традицією, цього дня в їжу можна було приймати не тільки кутю, тому вечір напередодні Різдва називали Багатою Кутею.

Кутя - обов'язкова страва на різдвяному столі. У кутю кладуть мак, пшоно, волоські горіхи, родзинки і мед. Деякі люди експериментують і кладуть інші інгредієнти. Вважається, що на столі має бути 12 пісних страв, на честь 12 учнів Христа. Вживати м'ясо, рибу, молочні продукти, можна з початком Різдва - 7 січня.

У Святвечір до "вечірньої зорі" нічого не їдять і не сідають за стіл. Перша зірка є символом, який сповістив волхвів про народження Ісуса Христа.

Коли на небі з'являється перша зірка - вся сім'я сідає за стіл. Під час святкової вечері намагалися не виходити з-за столу і розмовляти тихо. Вставши, голова сімейства пропонував пом'янути покійних родичів і запросити їх на Святвечір. Вважалося, що саме в цей час усі близькі й далекі родичі мають прийти до оселі, відтак звільняли для них місця на лавах і стільчиках, ставили страви і клали ложки.

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