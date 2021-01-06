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Сьогодні християни східного обряду відзначають Святвечір

Сьогодні християни східного обряду відзначають Святвечір

Напередодні Різдва, 6 січня, християни східного обряду святкуватимуть Святвечір.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Святвечір - одне з найурочистіших християнських свят. 6 січня також завершується Пилипівський або Різдвяний піст.

Святвечір - заключний день Різдвяного посту. За традицією, цього дня в їжу можна було приймати не тільки кутю, тому вечір напередодні Різдва називали Багатою Кутею.

Кутя - обов'язкова страва на різдвяному столі. У кутю кладуть мак, пшоно, волоські горіхи, родзинки і мед. Деякі люди експериментують і кладуть інші інгредієнти. Вважається, що на столі має бути 12 пісних страв, на честь 12 учнів Христа. Вживати м'ясо, рибу, молочні продукти, можна з початком Різдва - 7 січня.

У Святвечір до "вечірньої зорі" нічого не їдять і не сідають за стіл. Перша зірка є символом, який сповістив волхвів про народження Ісуса Христа.

Коли на небі з'являється перша зірка - вся сім'я сідає за стіл. Під час святкової вечері намагалися не виходити з-за столу і розмовляти тихо. Вставши, голова сімейства пропонував пом'янути покійних родичів і запросити їх на Святвечір. Вважалося, що саме в цей час усі близькі й далекі родичі мають прийти до оселі, відтак звільняли для них місця на лавах і стільчиках, ставили страви і клали ложки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск у Різдво помолився за мир на Донбасі

Автор: 

свято (682) Різдво (262) християни (26)


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Топ коментарі
+24
Сочельник.
У мене від цього слова такі ж відчуття, як від =куліча=.
Перепрошую, якщо це когось образило.

В Україні російськомовні віруючі вживають це слово ?
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06.01.2021 09:07 Відповісти
+15
Я знаю це слово.
Але воно у мене зовсім не асоціюється з Україною.
Так, я його ніколи не чула у моєму оточенні.
Воно мені ріже по вухах і очах, бо воно - чуже.
Я - носій мови і сприймаю слова через відчуття теж.
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06.01.2021 09:17 Відповісти
+15
Сьогодні християни східного обряду відзначають Святвечір - Цензор.НЕТ 5345
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06.01.2021 09:22 Відповісти
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Це тоді коли прокуратори їли млинці з червоною і чорною ікрою як зараз? Цікавий факт.
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06.01.2021 09:40 Відповісти
празнік рузьгє сєкти...
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06.01.2021 09:30 Відповісти
на сачєльнік кулічі с лапати жрут - буйство сракаславія...
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06.01.2021 09:32 Відповісти


Сьогодні християни східного обряду відзначають Святвечір - Цензор.НЕТ 56
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06.01.2021 09:43 Відповісти
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06.01.2021 09:44 Відповісти
то може сочлєннік?
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06.01.2021 09:49 Відповісти
Живу в Україні 40+ років, хожу на свята у церкву, однак ніякого сочєльніка на Різдво з роду-віку не чув і не бачив.
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06.01.2021 09:45 Відповісти
Ошибки перевода со словарем 😀😀😀
Ну и АТЕИЗМ тоже отучил от Рождества. А привил Новый год - люди тупо нарушают пост , а потом жалуются на плохую жизнь.

Надо обращать внимание Бутусова на системные ошибки редакции .
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06.01.2021 09:53 Відповісти
русскій сочєльнік - це український Сочевник
про походження різдвяних слів і традицій https://www.youtube.com/watch?v=g-f99JOb-z4&list=LL&index=15&t=424s&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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06.01.2021 11:28 Відповісти
А мне нравится "христиане восточного обряда". То есть христиане мааскофскага обряда! Европейский календарь хоть к чему то привязан, а гуйдяевский к чему?
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06.01.2021 09:49 Відповісти
Имеется в виду восток Римской империи, Византия.
С учетом современньіх обстоятельств можно смело говорить "христиане ТУРЕЦКОГО обряду"
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06.01.2021 17:15 Відповісти
Епіфаній виявився "політкоректним", або, на мою думку слабким очільником - десь щось мимрить соромязливо як голубий семинаріст ... а в Києво-Печерській Лаврі і досі сидять гундяєвці ФСБ. І допоки це смрадне гундяєвське кодло в серці України не буде тут благодаті... З 16 православних церков 11 святкують разом з християнами всього світу за дійсним календарем. Ми виходить такі ж дрімучі і відсталі як і кацапи... Мені особисто якось все одно бо я атеїст, але за "толерантне" УПЦ вже соромно - ну на фіга вам Томос якщо духу не має? А тепер разом з кацапами - "Щедрик ведрик дайте вареник..."
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06.01.2021 09:50 Відповісти
Сегодня вообще отфонарная дата. Поскольку наши попы затупили и перенесли " старый стиль" не в ту сторону. По старому стилю " старый новый год" должен был быть 19 декабря и соответственно рождество 13го. Т е раз две недели добавили то их надо было отбавить а не добавлять ещё раз. Вот великую Октябрьскую перенесли правильно 7 ноября и 25 октября по старому.
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06.01.2021 09:50 Відповісти
К сожалению, "великую и октябрьскую" тоже перенесли не в ту сторону. Бухать за нее ярым сторонникам надо 12 октября. А вот Рождество перенеслось правильно. То ты попутал
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06.01.2021 10:03 Відповісти
Старая дата никак не может быть впереди новой поскольку две недели добавляли😁
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06.01.2021 10:28 Відповісти
СМОЬРЯ В КАКУЮ СТОРОНУ ОТ ПИТЕРБУРГА ИЛИ К ПИТЕРБУРГУ ЕХАЛИ.
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06.01.2021 11:01 Відповісти
Я так понимаю, что если тебе добавить денег, то ты тоже отправишься "в застра". На самом деле не "добавляли", а ОТНИМАЛИ. Т.е. в 1917 году сразу за 31 января наступило 14 февраля. Т.о. 13 дней ОТНЯЛИ. И когда у всех было 14 февраля, то у церкви осталось 1 февраля. Так понятнее? Потому по "старому стилю" даты всегда ОПАЗДЫВАЮТ на 13 дней.
Пойди просрись и подумай. Или у мамки спроси. Она тебе объяснит понятным тебе языком. Хромосомные переборы у вас одинаковые.
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06.01.2021 15:07 Відповісти
Всё верно.
Если бы это происходило 19 декабря то сразу наступило бы 1 января а у церкви осталось бы 19 декабря!
😁
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06.01.2021 17:58 Відповісти
В основі християнства лежить сонячний цикл. Я так думаю.
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06.01.2021 09:55 Відповісти
Оооо! Оказывается "сонячний цикл"? Оооо! А ничо, что христианство вытекло из иудаизма с его лунным циклом и у ортодоксов главным праздником Пасха, расчитываемая по лунному циклу? Понимаю, что бухать трубы горят, но солнечный цикл - это у язычников.
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06.01.2021 10:08 Відповісти
Яке астрономічне явище відбувається 25 грудня? воно до Місяця відношення має? я кажу про базис, а не про всілякі надбудови. І не випадково в англійській слово Сонце та син звучить однаково. А що з чого витікло, то це ще питання.
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06.01.2021 10:26 Відповісти
Записав на пам'ять, що "христианство витікло з язичництва". Спасибі за просвіту, а то сам би не збагнув
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06.01.2021 10:37 Відповісти
"христианство вытекло из иудаизма" - а іудоїзм з чього витік?
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06.01.2021 10:45 Відповісти
Або сам читай книжки, або бабло заплати - і я тобі поясню. Бо задовбав вже тупими питаннями від грецьких софістів типу "що було перше - яйце чи курка". До мамки сходи запитай. Вона тобі пояснить на твоєму рівні краще.
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06.01.2021 11:41 Відповісти
Що пише книга - https://culture.wikireading.ru/57236

"Глава 1. ИСТОКИ ИУДАИЗМА
Нередко иудаизм сводят к истории еврейского народа, отраженной в Библии. Это неправильная точка зрения, поскольку иудаизм - не совсем история иудеев..."
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06.01.2021 12:33 Відповісти
Не читай кацапскую прессу в своем растове. А то совсем ****нешься...
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06.01.2021 15:08 Відповісти
У ортодоксов даты по Юлианскому календарю, который врет немножко немножко всего то только на 13 суток. В католиков хватило ума чтобы в еще в 1582 году Католическая церковь провела реформу календаря, автором которой стал итальянский врач, математик и астроном Алогий Лилио. Однако лавры достались по имени папы Римского Григория XIII, в годы правления которого и осуществили реформу . Благодаря введению дополнительных 24 часов (раз в четыре года в прибавочный день 29 февраля), избыток разложили на четыре года, что позволило неточность Юлианского календаря с 11 минут и 14 секунд в год снизить Григорианской поправкой всего до 26 секунд в год. В результате расхождение в одни сутки накапливается не за 128 лет (как Юлианском) , а за 3323 года. Православная церковь ортодоксов, не захотела принять почти точное астрономическое время, и продолжала жить по ошибочному Юлианскому летоисчислению. Пасха ортодоксами рассчитывается по александрийской пасхалии. Таким образом, дата первого дня Пасхи (Неделя Пасхи) выпадает на один из 35 дней, в период с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю (что в XX-XXI веках соответствует периоду с 4 апреля по 8 мая по новому стилю.
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06.01.2021 11:11 Відповісти
ТОЛЬКО С ПАСКОЙ СОВСЕМ НЕ ТАК. ЧИТАЙ ИТОГИ И РЕШЕНИЯ ПЕРВОГО ХРИСТИАНСКОГО СОБОРА. ИЗВЕСТОГО ЕЩЁ КАК НИКЕЙСКИЙ СОБОР 325 ГОДА. ТАМ ТОЧНО И ДОСЛОВНО УСТАНОВЛЕНО КАК БУДУТ ХРИСТИАНЕ ПРАЗДНОВАТЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПАСКУ, И ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. И ПОЧЕМУ ОНИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРИЗНАВАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. 😂
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06.01.2021 11:18 Відповісти
Протокол нікейского собору. не зберігся. У визначенні дня святкування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0 Пасхи відповідно до постанови I Вселенського Собору слід керуватися 3 факторами: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C повним місяцем , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F рівноденням , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F неділею що і зафіксовано в александрійскій пасхалії на підставі Нікійського собору 325р. Тобто, в ордодоксів є всі можливості привести літочислення до асторономічного оскільки протоколи собору не збереглись, а не користуватись фейками. Тим більше що є календарі навіть більш точні за Григоріанський.
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06.01.2021 12:08 Відповісти
СМОТРЯ ДЛЯ КОГО ОН ,,не сберігся". ДЛЯ ТЕХ КТО НЕХОЧЕТ ПРИЗНАВАТЬ ПРАВДУ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ МНОГОЕ ,,НЕСБЕРіГЛОСЯ". 😆😅🤣😂😝
АЛЕ Ж ТИ НЕ БУДЕШ ВіДХРЕЩУВАТИСЯ ОД ТОГО, ШО ЗБЕРіГЛАСЯ БіБЛіЯ, З ЇЇ ЄВАНГЕЛЛЯМИ????? ЧИ ТЕЖ БУДЕШЬ КАЗАТИ ТЕРАЗ ШО ,,БІБЛІЯ НЕ ЗБЕРІГЛАСЯ. ЄВАНГЕЛЛЯ НЕ ЗБЕРІГЛИСЯ"????? 😆😅🤣😂😝
ТОЖ ПИТАННЯ ДО ТЕБЕ ,,ЗНАТОК" НЕЗБЕРЕЖЕННОГО - ЗА ЯКИМ ХРИСТИЯНСЬКИМ СВЯТОМ, І ЗА ЯКОЮ ХРИСТИЯНСЬКОЮ ПАСХАЛІЄЮ ХРИСТОС ВОСКРЕС???? 😇
УЖЕ МОЛЧУ ЧТО В ТВОЁМ СОЗНАНИИ ,,ПРОТОКОЛЫ НИКЕЙСКОГО СОБОРА НЕСОХРАНИЛИСЬ", НО ,,александрійскій пасхалії на підставі Нікійського собору 325р."... РАЗРЫВ МОЗГА. 😆😅🤣😂😝
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06.01.2021 12:42 Відповісти
Написання Біблії розпочалося давньоєврейською мовою і тривало майже 1600 років, починаючи від 1513 року до Н. Х. У ньому брали участь 40 різних людей - пастухи, рибаки, царі, пророки, лікар. До Старого Заповіту увійшло 39 книг. Історія її створення такаж пухла як і сама біблія, створювалися Біблійні книги на трьох континентах: в Азії, Африці та Європі. І на трьох мовах: давньоєврейській, арамейській, грецькій. Де тільки не створювалися книги Біблії! Мойсей писав перші п'ять книг (так зване П'ятикнижжя Мойсеєве) у пустелі, Єремія писав у в'язниці. Лука - під час подорожей, Іоанн - на острові Патмос, а деякі автори писали під час військових походів. Так, під час війни була написана частина книг Давида, а книги Соломона писалися у мирний час. І створювалися книги Біблії у XII ст. до н.е. - II ст. н.е. Самі беріть і цікавтесь принаймні хоч дати вірні відмічайте. А не гоніть демагогію.
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06.01.2021 13:28 Відповісти
ЗА ТВОИМ ФАРИСЕЙСТВОМ НИ СЛОВА ПРО ЕВАНГЕЛИЯ ГДЕ ОПИСЫВАЕТСЯ РОЖДЕНИЕ И ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ИИСУСА. И НИ ОДНОГО ОТВЕТА НА ЗАДАННЫЕ ТЕБЕ ПРЯМЫЕ ВОПРОСЫ. 😆😅🤣😂😝
ТИПОВО ДЛЯ ФАРіСЭЭВ УСіХ ЧАСіВ. 😆😅🤣😂😝
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06.01.2021 13:37 Відповісти
А Ви значить читали в оригіналі на арамейському чи древнєєврейськів мові свої біблійні міфи, адже переклад на іншу мову це вже не оригінал. Тому ваше словоблуддя тут ні до чого. Факт є фактом, в ортодоксів дати є фальшиві, як фальшива і сама московська церква. Яка навіть не має права продавати культові послуги вірянам.
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06.01.2021 13:58 Відповісти
Вот зачем ты с дураком, который капслок отключить не может, вообще общаешься. Воно убоге.
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06.01.2021 15:10 Відповісти
Это бесспорно! Потому и рождение Иисуса приурочили к рождению Солнца (языческий обряд сев. народов)! Так что верят или в Бога или в москальских шаманов, которые призывали и призывают убивать, - "праваславная армия"!
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06.01.2021 10:19 Відповісти
Сьогодні християни східного обряду відзначають Святвечір - Цензор.НЕТ 2221

...
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06.01.2021 09:58 Відповісти
Уважаемое руководство данного сайта! Сообщите своим кАррЭспандЭнтам, что "христиане восточного обряда" свой Сочельник встречают вечером 18 января. А сегодня, 6 января, они встречают Навечерие. Это у католиков Сочельник накануне Рождества, а у ордодоксов (так официально именуются "христиане восточного обряда") - НАВЕЧЕНИЕ.
Я понимаю, что Вашим аффтарам все равно за что и что именно бухать, но нельзя так срать нам всем в уши и на голову!
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06.01.2021 10:01 Відповісти
сачєльнік, срать. Все норм.ру
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06.01.2021 10:06 Відповісти
И не мудрено. Кацапам шо сачєльниік, шо празднование підрива Чернобильской АЕС - все пох. Аби бухло. На параше святкують, а Ви там читайте те гімно, та теж радійте...
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06.01.2021 10:11 Відповісти
Еще на всякий случай: сегодня, в Начеверие, поют колядки, а щедривки - в переддень Нового года, вечером 12 января. Смотрите, одноглазые, не попутайте. Т.е. дитям - мороженое, а бабАм - цветы.
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06.01.2021 10:06 Відповісти
Это сегодня встретим ещё одно Рождество? какой то маятник получается не как по Библии, Рождество до и после Нового года, украинцам нужно как то определиться ,о то государство постоянно трясёт
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06.01.2021 10:24 Відповісти
Если такое делается в Украине ,то календарь перепишите и укажите что Новый Год отмечается 1января(которое 14 января) с выходным днём
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06.01.2021 10:28 Відповісти
На копростане отменили примерно 1660 лет тому! И категорически не хотят понять абсурдность этого... Весь православный мир отмечают 1 января, кроме кацапстанской "церкви"!
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06.01.2021 10:45 Відповісти
А от цікава деталь - у Святвечір та на Різдво українці, поляки, словаки, німці колядують, а кацапи в сочєльнік - ні...
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06.01.2021 10:50 Відповісти
Вы просто не слышали российских колядок - они поют - "дай тётка пятака. или в глаз засвечу." как то так. Я не шучу.
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06.01.2021 11:35 Відповісти
Это убогие ураинскую традиционную колядку без рифмы перевели: "дайте тітко ковбасу, бо я хату рознесу".
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06.01.2021 11:43 Відповісти
Тільки це не колядки були у нас, а коротенькі жартівливі віршики у перерві між виконанням колядок! Але нарід цього не знає і досі бігають недоколядники зі своєю "Коляд-коляд-колядниця"...
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06.01.2021 13:06 Відповісти
вован, любого дурака спросите и он ответит: что великий московский князь Владимир крестил масковскую Руссь! А потом и Киев! Так что колядки с монгоукраинского перевели на Украинский! Учите историю от эйдельштейна (жиqиновский по кац.)!
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06.01.2021 13:16 Відповісти
Во *** как лишнехромосомные загибаютЪ. Типа СНАЧАЛА типа московский (!!??) князь УЛАДИМИР (кто энто?) крестил типа "масковскую русссь - что это? и когда это он "крестил" типа). А уж пАтом (так кацапы гАвАрят) Киев. И язык типа тут был "многоукраинский".
Короче, думал я, что если им органы размножени я поудалять и работать заставить, то м.б. и польза от лишней хромосомы будет. Но теперь понял, что только всех на пельмени.
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06.01.2021 14:40 Відповісти
Бо ці народи до християнства святкували новий рік в березні у день весняного рівнодення, тому колядують і щедрують "Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка...", а вітаючи з новим роком засівали приказуючи: "На щастя, на здоров'я, на Новий рік аби вам вродило краще ніж торік, жито, пшеницю, усяку пашницю..."

Тобто, починався новий цикл в природі, наступає весна, оживає природа, починались сільськогосподарські роботи.
А племена, які населяють територію кацапстану (меря, весь, чудь, буряти, мордва, удмурти, комі...) не займались сільським господарством, вони були збирачі, тобто збирали по лісах гриби, ягоди, ловили рибу в річках, ловили звірів і т. ін.
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06.01.2021 12:53 Відповісти
СЕГОДНЯШНИЙ САЧЕЛЬНИК, И ЗАВТРАШНЕЕ РАЖДЕСТВО - ХОРОШИЙ ТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ С РАЗДВОЕНИЕМ СОЗНАНИЯ. 😆😅🤣😂😝
КОГДА ЛЮДИ В ОДНОЙ ЖИЗНИ ЖИВУТ ПО ОДНОМУ КАЛЕНДАРЮ, НО В СОЗНАНИИ ДЕРЖАТ СОВСЕМ ДРУГОЙ И ,,ИСКРЕННЕ" ПРАЗДНУЮТ ДВА НОВЫХ ГОДА, ДВА РОЖДЕСТВА, ЗНАЮТ ТОЧНО ЧТО ЕСТЬ ДВЕ ПАСКИ И ДВА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА.... ТО ЧТО ЭТО КАК НЕ РАЗДВОЕНИЕ СОЗНАНИЯ. И ОСНОВА ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИИ ВАШИМ СОЗНАНИЕМ.
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06.01.2021 11:09 Відповісти
Из-за этого и живут в бывших странах совка плохо .
Весь мир готовиться к Рождеству 25 декабря, большинство держат пост .

ВЕЛИЧЕЙШИЙ праздник христианского мира 2000 лет.
А в совке набухаются в пост перед Рождеством 7 под новогодней ёлкой( которая на самом деле РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ДЕРЕВО) и с паяным дедом Морозом 😀😀😀
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06.01.2021 11:50 Відповісти
ОСОБЕННО ИНТЕРЕСНЫ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ВЫДАЮЩИЕ СЕБЯ ЗА ПАТРИОТОВ УКРАИНЫ. НО ЗНАЯ ТОЧНО ВСЮ ИСТОРИЮ ВОПРОСА ПРОДОЛЖАЮТ СВЕРЯТЬ СВОИ ЧАСЫ, И СВОИ ,,ПРАЗДНИКИ" С МОСКВОЙ. БОЯСЬ ОТОРВАТЬСЯ ОТ ,,ТРАДИЦИЙ" МОСКОВСКИХ. 😆😅🤣😂😝
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06.01.2021 11:12 Відповісти
В заглавии статьи грубейшая ошибка. Потому что на самом деле христиане православного обряда уже отпраздновали рождество 25 декабря, вместе с католиками и протестантами. И только фальшивая не имеющая Томоса и полулигитимная РПЦМП и их прихвостни - сербская пц празднуют 7 января.
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06.01.2021 11:33 Відповісти
Сьогодні християни східного обряду відзначають Святвечір - Цензор.НЕТ 3554
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06.01.2021 17:39 Відповісти
У травні 1923 року у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Вселенському патріархаті відбувся собор православних східних церков, скликаний патріархом Мелетієм IV. На ньому було обговорено календарне питання і прийнято рішення про реформу. Щоб не приймати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 григоріанський календар , який «походить від католицького Папи», було вирішено запровадити календар, розроблений сербським астрономом, професором математики і небесної механіки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Белградського університету https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мілутіном Міланковичем .
Його стаття, що з'явилася 1924 року в астрономічному віснику «Astronomische Nachrichten», називалася: «Кінець https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 юліанського календаря і новий календар Східної Церкви». Календар назвали новоюліанським. Як і григоріанський, він побудований на основі юліанського календаря. У деякі роки, що за юліанським календарем мають бути високосними, 366-й день (29 лютого) не додається («пропускається»). У новоюліанському календарі «пропускається» 7 діб на 900 років, тоді як у григоріанському - 3 доби на 400 років. У період від 1 березня 1600 року до 28 лютого 2800 року новоюліанський календар повністю збігається з григоріанським.

Дати переходу церков на новоюліанський календар https://uk.wikipedia.org/wiki/1923 1923 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Естонська апостольсько-православна церква

https://uk.wikipedia.org/wiki/1923 1923 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97 Православна церква Фінляндії (Зараз використовує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 григоріанський календар )

10 https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F (23) березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1924 1924 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F Вселенський патріархат , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%83 Церква Кіпру та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97 Церква Греції

1 https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F (14) жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1924 1924 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Православна церква Польщі

1 https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F (14) жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1924 1924 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Православна церква Румунії

1 https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F (14) жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1928 1928 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97 Александрійський патріархат та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BE%D1%85%D1%96%D1%97 Антіохійський патріархат
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 12 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1937 1937 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97 Православна церква Албанії

7 https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F (20) грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1968 1968 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Православна церква Болгарії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80#cite_note-3 [3]
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06.01.2021 12:30 Відповісти
Савєцкая Праваславная Церкавь (СПЦ) теж святкувала Старий Новий Рік. Навіть фільм такий був.
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06.01.2021 12:35 Відповісти
Скажем прямо - не восточного обряда, а совкового обряда.
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06.01.2021 13:09 Відповісти
Этот идиотизм можно спокойно отрегулировать на госуровне.Сделать 7 января робочим днем и всё.А ПЦУ может синхронно с УГКЦ перейти на 25 и не потакать глупой массе которая так привыкла.
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06.01.2021 14:38 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/ErDU-bdXEAEcSm-?format=jpg&name=small Про 7 січня і кури не балакали..і календар був ******** а не по старому стилю але в 43 році Сталін сказав що святкувати будемо окремо...не так як весь світ..і почали мозги вірянам пудрити якимись там східними обрядами і ..і запудрили таки
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06.01.2021 17:38 Відповісти
Цікаво, для кого пишуть ці статті? Бо християни ж і самі знають коли вони там і що справляють.
Тоді для кого? Для тих, кому воно по ... цимбалах ??

На правах реклами?
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06.01.2021 17:42 Відповісти
саааачєльнік, кулллііічь, сшчі..парєєная *******. тьфу!!

СВЯТИЙ ВЕЧІР! КУТЯ!!! - вчіться нормальної мови, а не язьіка рааждєнньіх в бракє!
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06.01.2021 17:53 Відповісти
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