Сегодня христиане восточного обряда отмечают Рождественский Святвечер

Накануне Рождества, 6 января, христиане восточного обряда празднуют Святвечер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Святвечер - один из самых торжественных христианских праздников. 6 января также завершается Филиппов или Рождественский пост.

Святвечер - заключительный день Рождественского поста. По традиции, в этот день в пищу можно было принимать не только кутью, поэтому вечер накануне Рождества называли Богатой Кутьей.

Кутья - обязательное блюдо на рождественском столе. В кутью кладут мак, пшено, грецкие орехи, изюм и мед. Некоторые люди экспериментируют и кладут другие ингредиенты. Считается, что на столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12 учеников Христа. Употреблять мясо, рыбу, молочные продукты, можно с началом Рождества - 7 января.

В Святвечер до "вечерней звезды" ничего не едят и не садятся за стол. Первая звезда является символом, который возвестил волхвов о рождении Иисуса Христа.

Когда на небе появляется первая звезда - вся семья садиться за стол. Во время праздничного ужина старались не выходить из-за стола и разговаривать тихо. Встав, глава семейства предлагал помянуть покойных родственников и пригласить их на Святвечер. Считалось, что именно в это время все близкие и дальние родственники должны прийти в дом, поэтому освобождали для них места на скамьях и стульчиках, ставили блюда и клали ложки.

Читайте также: Папа Римский Франциск в Рождество помолился о мире на Донбассе