Сегодня христиане восточного обряда отмечают Рождественский Святвечер
Накануне Рождества, 6 января, христиане восточного обряда празднуют Святвечер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Святвечер - один из самых торжественных христианских праздников. 6 января также завершается Филиппов или Рождественский пост.
Святвечер - заключительный день Рождественского поста. По традиции, в этот день в пищу можно было принимать не только кутью, поэтому вечер накануне Рождества называли Богатой Кутьей.
Кутья - обязательное блюдо на рождественском столе. В кутью кладут мак, пшено, грецкие орехи, изюм и мед. Некоторые люди экспериментируют и кладут другие ингредиенты. Считается, что на столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12 учеников Христа. Употреблять мясо, рыбу, молочные продукты, можно с началом Рождества - 7 января.
В Святвечер до "вечерней звезды" ничего не едят и не садятся за стол. Первая звезда является символом, который возвестил волхвов о рождении Иисуса Христа.
Когда на небе появляется первая звезда - вся семья садиться за стол. Во время праздничного ужина старались не выходить из-за стола и разговаривать тихо. Встав, глава семейства предлагал помянуть покойных родственников и пригласить их на Святвечер. Считалось, что именно в это время все близкие и дальние родственники должны прийти в дом, поэтому освобождали для них места на скамьях и стульчиках, ставили блюда и клали ложки.
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Ну и АТЕИЗМ тоже отучил от Рождества. А привил Новый год - люди тупо нарушают пост , а потом жалуются на плохую жизнь.
Надо обращать внимание Бутусова на системные ошибки редакции .
про походження різдвяних слів і традицій https://www.youtube.com/watch?v=g-f99JOb-z4&list=LL&index=15&t=424s&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
С учетом современньіх обстоятельств можно смело говорить "христиане ТУРЕЦКОГО обряду"
Пойди просрись и подумай. Или у мамки спроси. Она тебе объяснит понятным тебе языком. Хромосомные переборы у вас одинаковые.
Если бы это происходило 19 декабря то сразу наступило бы 1 января а у церкви осталось бы 19 декабря!
😁
"Глава 1. ИСТОКИ ИУДАИЗМА
Нередко иудаизм сводят к истории еврейского народа, отраженной в Библии. Это неправильная точка зрения, поскольку иудаизм - не совсем история иудеев..."
АЛЕ Ж ТИ НЕ БУДЕШ ВіДХРЕЩУВАТИСЯ ОД ТОГО, ШО ЗБЕРіГЛАСЯ БіБЛіЯ, З ЇЇ ЄВАНГЕЛЛЯМИ????? ЧИ ТЕЖ БУДЕШЬ КАЗАТИ ТЕРАЗ ШО ,,БІБЛІЯ НЕ ЗБЕРІГЛАСЯ. ЄВАНГЕЛЛЯ НЕ ЗБЕРІГЛИСЯ"????? 😆😅🤣😂😝
ТОЖ ПИТАННЯ ДО ТЕБЕ ,,ЗНАТОК" НЕЗБЕРЕЖЕННОГО - ЗА ЯКИМ ХРИСТИЯНСЬКИМ СВЯТОМ, І ЗА ЯКОЮ ХРИСТИЯНСЬКОЮ ПАСХАЛІЄЮ ХРИСТОС ВОСКРЕС???? 😇
УЖЕ МОЛЧУ ЧТО В ТВОЁМ СОЗНАНИИ ,,ПРОТОКОЛЫ НИКЕЙСКОГО СОБОРА НЕСОХРАНИЛИСЬ", НО ,,александрійскій пасхалії на підставі Нікійського собору 325р."... РАЗРЫВ МОЗГА. 😆😅🤣😂😝
ТИПОВО ДЛЯ ФАРіСЭЭВ УСіХ ЧАСіВ. 😆😅🤣😂😝
...
Я понимаю, что Вашим аффтарам все равно за что и что именно бухать, но нельзя так срать нам всем в уши и на голову!
Короче, думал я, что если им органы размножени я поудалять и работать заставить, то м.б. и польза от лишней хромосомы будет. Но теперь понял, что только всех на пельмени.
Тобто, починався новий цикл в природі, наступає весна, оживає природа, починались сільськогосподарські роботи.
А племена, які населяють територію кацапстану (меря, весь, чудь, буряти, мордва, удмурти, комі...) не займались сільським господарством, вони були збирачі, тобто збирали по лісах гриби, ягоди, ловили рибу в річках, ловили звірів і т. ін.
КОГДА ЛЮДИ В ОДНОЙ ЖИЗНИ ЖИВУТ ПО ОДНОМУ КАЛЕНДАРЮ, НО В СОЗНАНИИ ДЕРЖАТ СОВСЕМ ДРУГОЙ И ,,ИСКРЕННЕ" ПРАЗДНУЮТ ДВА НОВЫХ ГОДА, ДВА РОЖДЕСТВА, ЗНАЮТ ТОЧНО ЧТО ЕСТЬ ДВЕ ПАСКИ И ДВА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА.... ТО ЧТО ЭТО КАК НЕ РАЗДВОЕНИЕ СОЗНАНИЯ. И ОСНОВА ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИИ ВАШИМ СОЗНАНИЕМ.
Весь мир готовиться к Рождеству 25 декабря, большинство держат пост .
ВЕЛИЧЕЙШИЙ праздник христианского мира 2000 лет.
А в совке набухаются в пост перед Рождеством 7 под новогодней ёлкой( которая на самом деле РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ДЕРЕВО) и с паяным дедом Морозом 😀😀😀
Його стаття, що з'явилася 1924 року в астрономічному віснику «Astronomische Nachrichten», називалася: «Кінець https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 юліанського календаря і новий календар Східної Церкви». Календар назвали новоюліанським. Як і григоріанський, він побудований на основі юліанського календаря. У деякі роки, що за юліанським календарем мають бути високосними, 366-й день (29 лютого) не додається («пропускається»). У новоюліанському календарі «пропускається» 7 діб на 900 років, тоді як у григоріанському - 3 доби на 400 років. У період від 1 березня 1600 року до 28 лютого 2800 року новоюліанський календар повністю збігається з григоріанським.
Дати переходу церков на новоюліанський календар https://uk.wikipedia.org/wiki/1923 1923 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Естонська апостольсько-православна церква
https://uk.wikipedia.org/wiki/1923 1923 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97 Православна церква Фінляндії (Зараз використовує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 григоріанський календар )
10 https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F (23) березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1924 1924 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F Вселенський патріархат , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%83 Церква Кіпру та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97 Церква Греції
1 https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F (14) жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1924 1924 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Православна церква Польщі
1 https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F (14) жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1924 1924 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Православна церква Румунії
1 https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F (14) жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1928 1928 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97 Александрійський патріархат та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BE%D1%85%D1%96%D1%97 Антіохійський патріархат
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 12 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1937 1937 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97 Православна церква Албанії
7 https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F (20) грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1968 1968 : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Православна церква Болгарії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80#cite_note-3 [3]
Тоді для кого? Для тих, кому воно по ... цимбалах ??
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СВЯТИЙ ВЕЧІР! КУТЯ!!! - вчіться нормальної мови, а не язьіка рааждєнньіх в бракє!