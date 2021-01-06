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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Викрадачів Луценка і Вербицького судитимуть у Борисполі, - Офіс Генпрокурора

Викрадачів Луценка і Вербицького судитимуть у Борисполі, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора направив до Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинувальний акт щодо двох учасників злочинної організації, причетної до викрадення Ігоря Луценка і Юрія Вербицького.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Їм інкриміновано створення злочинної організації, умисного вбивства, катування, незаконного позбавлення волі або викрадення людини, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів (ч. 1 ст. 255, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 127 та ч. 3 ст. 146, ст. 340 КК України)", - сказано в повідомленні.

За версією слідства, підозрювані 21 січня 2014 року вкрали з приміщення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва активістів Євромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького. Вони катували їх, а Юрія Вербицького - вбили.

Також читайте: Завершено розслідування убивства євромайданівця Юрія Вербицького та викрадення і тортур Ігоря Луценка, - ДБР

"Нагадаємо, за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності вже притягнуто 15 осіб, стосовно двох з них справи розглядаються судами; 11 осіб оголошено в розшук, щодо двох - завершено так зване "заочне" спеціальне досудове розслідування (іn аbsеntiа)", - додали в Офісі Генпрокурора.

Автор: 

Луценко Юрій (3447) суд (11735) Вербицький Юрій (62) Офіс Генпрокурора (3274)


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Топ коментарі
+5
А как же Печерский суд,- самый гуманный суд в мире?
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06.01.2021 18:21 Відповісти
+2
не покарали за 6 років то і надалі не покарають. це система, злодійсько-олігархічно-бандюковська система влади. була вона і до цього, така вона є зараз, такою буде і надалі. українці заслуговують такої влади. героїчно вмирати на Майданах і героїчно воювати з рашапідами занадто мало, щоб претендувати на цивілізований, європейський рівень життя.
коли б хто з героїв "Небесної Сотні ожив і подивився яка срань шмаркато-зелено-портяно-мертвечуковська править країною, одразу б відмовився жити тут далі.
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06.01.2021 19:36 Відповісти
+1
Не їх юрисдикція. Розберетеся з терміном?
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06.01.2021 18:23 Відповісти
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А как же Печерский суд,- самый гуманный суд в мире?
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06.01.2021 18:21 Відповісти
Не їх юрисдикція. Розберетеся з терміном?
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06.01.2021 18:23 Відповісти
Викрадачів Луценка і Вербицького судитимуть у Борисполі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9576
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06.01.2021 19:16 Відповісти
«Мельницы Господни мелют медленно, но очень тонко»,
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06.01.2021 18:25 Відповісти
так что бы на самолет успели в обеденый перерыв ?
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06.01.2021 19:08 Відповісти
вылупков надо судить на майдане...и приговор там же под камеры исполнять..
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06.01.2021 19:15 Відповісти
Немножко посудят, а потом отпустят... и извинятся, что посудили....
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06.01.2021 19:22 Відповісти
не покарали за 6 років то і надалі не покарають. це система, злодійсько-олігархічно-бандюковська система влади. була вона і до цього, така вона є зараз, такою буде і надалі. українці заслуговують такої влади. героїчно вмирати на Майданах і героїчно воювати з рашапідами занадто мало, щоб претендувати на цивілізований, європейський рівень життя.
коли б хто з героїв "Небесної Сотні ожив і подивився яка срань шмаркато-зелено-портяно-мертвечуковська править країною, одразу б відмовився жити тут далі.
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06.01.2021 19:36 Відповісти
У блазня готують обмінний фонд. Рейтинг падає.
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06.01.2021 22:57 Відповісти
Клали вони на полонених...
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07.01.2021 10:05 Відповісти
 
 