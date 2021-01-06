Викрадачів Луценка і Вербицького судитимуть у Борисполі, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора направив до Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинувальний акт щодо двох учасників злочинної організації, причетної до викрадення Ігоря Луценка і Юрія Вербицького.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Їм інкриміновано створення злочинної організації, умисного вбивства, катування, незаконного позбавлення волі або викрадення людини, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів (ч. 1 ст. 255, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 127 та ч. 3 ст. 146, ст. 340 КК України)", - сказано в повідомленні.

За версією слідства, підозрювані 21 січня 2014 року вкрали з приміщення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва активістів Євромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького. Вони катували їх, а Юрія Вербицького - вбили.

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"Нагадаємо, за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності вже притягнуто 15 осіб, стосовно двох з них справи розглядаються судами; 11 осіб оголошено в розшук, щодо двох - завершено так зване "заочне" спеціальне досудове розслідування (іn аbsеntiа)", - додали в Офісі Генпрокурора.