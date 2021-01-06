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Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій

Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп записав відеозвернення на тлі заворушень біля і в будівлі Конгресу США. Він просить своїх прихильників залишити Капітолій.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення оприлюднено в його Тwitter.

"Ви маєте піти додому, нам потрібен мир, нам потрібен закон і порядок", - закликав чинний американський лідер.

Також читайте: Байден назвав те, що відбувається у Вашингтоні, "заколотом"



Автор: 

Конгрес США (1236) США (23360) Трамп Дональд (6083)


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Топ коментарі
+57
Шо ж ти, фраєр, сдал назад?
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06.01.2021 23:45 Відповісти
+43
Трампу намекнули что так ему п.здец наступит значительно быстрее....
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06.01.2021 23:46 Відповісти
+42
сам накрутил толпу сам и просит их убраться ,эпический далб...
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06.01.2021 23:48 Відповісти
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На майдані вмерали, а це клоуни.
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07.01.2021 00:46 Відповісти
Брехливий рудий клован. Не здивуюсь, як що на тлі заворушень, які сам спровакував, спробує влаштувати надзвичайний стан в країні та залишитись царювати.
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06.01.2021 23:59 Відповісти
А тепер всіх з Різдвом!!!
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07.01.2021 00:00 Відповісти
Не сломал еще вентилятор?😂🌷
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07.01.2021 00:04 Відповісти
Урод ***..
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07.01.2021 00:01 Відповісти
А мог бы просто всех фальсификаторов и демократов сгрести и отправить на лесоповал в Техас!
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07.01.2021 00:01 Відповісти
Не мог. республиканцы признали выборы и Байдена, а еще в америке суды честные.Ты попутал свою роисю с США.
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07.01.2021 00:08 Відповісти
Когда явка в некоторых штатах была 105%, а в голосовании принимали участие умершие души, тут без лесоповала никак не обойтись! Народ бы поддержал...
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07.01.2021 00:19 Відповісти
105%-мелочь, вот 146% -самое то я понимаю, что народ в роиси поддержал мятеж рогатых фриков, но ,в целом хотелки козломордых не интересуют американцев. Рыжый мудак судился, где только возможно и был послан.
Что касается мертвых душ- так это в роисси все вы зомби.
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07.01.2021 00:29 Відповісти
105% это откуда такие сведения? Точно Россия 24 очень похоже)))
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07.01.2021 00:59 Відповісти
дрбцл, твій фейк про 105% розвінчано 100500 разів... щоправда, ти ж американські джерела ніяк не аналізуєш, обмежуєшся парашинськими
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07.01.2021 01:45 Відповісти
Я всегда был двумя руками за республиканцев и буду. Но за такое рыжий гандон должен сесть на электрический стул.
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07.01.2021 00:03 Відповісти
Я теж більше за консеваторів і олдскул. Ну от що може бути спільного у нашого друга Маккейна і у рудого чма? І чого у республіканців так і не знайшлось гідної кандитарури?
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07.01.2021 00:11 Відповісти
За тех республиканцев, которые спокойно признали поражение своего кандидата, поскольку он действительно проиграл. Такие же, которые будут продолжать упираться и призывать к беспорядкам - это уже не республиканцы, а ренегаты и враги Америки и всего свободного мира.
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07.01.2021 00:13 Відповісти
Трамп - нарцисс и приспособленец, а не республиканец. Он до того и демократом был некоторое время, принципов там нет)
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07.01.2021 00:41 Відповісти
чубатому некуда сдавать больше взад. он знает что за шашни с русней ему пара пожизненных сроков корячится
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07.01.2021 00:04 Відповісти
Это точно, пока он был у власти он мог прикрывать свои дела с Путиным, но начнется независимое расследование, ему и его компании не поздоровится.
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07.01.2021 01:01 Відповісти
Трамп, ну не айс видос. Стань на фоне шторы, сожми губы и грозно-грозно выдави из себя: «Астанавитесь!» потом в свой геликоптер и в Харьков. Там места для схрона хорошие. КАМАЗ с водителем не интересует?
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07.01.2021 00:05 Відповісти
Нахрена он в Харькове нужен. ? У нас своих неадекватов - пруд пруди.
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07.01.2021 08:20 Відповісти
ойц!

https://twitter.com/hu_popa

https://twitter.com/hu_popa ****** Попасная https://twitter.com/hu_popa @hu_popa https://twitter.com/hu_popa/status/1346933129433526272 32 мин

Twitter запретил лайкать и ретвитить обращение Трампа «из-за риска насилия»
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07.01.2021 00:06 Відповісти
твіт взагалі видалено!!!
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07.01.2021 01:47 Відповісти
Теперь "чубатьІй" как товарищ Саахов.
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07.01.2021 00:06 Відповісти
Наконец то полиция газку поддала.
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07.01.2021 00:08 Відповісти
Какой же все-таки негодяй и поддонок этот рыжий банкрот и путинский членосос. Надеюсь, здохнет в тюрьме мразина рыжая!
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07.01.2021 00:09 Відповісти
А Зеленский в рыжий цвет покрасился?
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07.01.2021 00:14 Відповісти
Зе следующий на очереде
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07.01.2021 00:42 Відповісти
Титушки по ступеням бежат вниз
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07.01.2021 00:09 Відповісти
Протестуючі! Тримайтеся! Йде підмога! Я вже спекла першу партію пиріжків!
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07.01.2021 00:13 Відповісти
Кто нибудь разбудите Киву!
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07.01.2021 00:15 Відповісти
Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій - Цензор.НЕТ 2982
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07.01.2021 00:18 Відповісти
Класс..))))) О це фото....ржач...)))))Ні не з самого фото а з суті .... І як що я не помиляюсь то ззаду Микола Вересень??? Чи я помиляюсь???
Ну не мжу не прикольнутись...))) А іншою рукою Ківа за що держиться??? А ойто третій з заду Ківи за що держится???? "Паравозик чух чух чух Ківа не останій тут петух)))))
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07.01.2021 00:36 Відповісти
Да, как то подозрительно странно от них отсела женщина. А что это за тряпка? Ямайка наш?
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07.01.2021 01:06 Відповісти
Флаг ЛГБТ это.
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07.01.2021 06:02 Відповісти
Два боевых пи дараса.
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07.01.2021 00:44 Відповісти
Виктор удивил. Кожаные перчатки, наверное как и белье. Не растерялся и поддержал своих, прааативный...
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07.01.2021 11:57 Відповісти
Ффсьо, кирдик "протєстующім, і "чубатому"-кирдик.
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07.01.2021 00:19 Відповісти
Под Капитолий привезли элитный спецназ!

Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій - Цензор.НЕТ 8909

https://twitter.com/malicious_intnt/status/1346934613378260992/photo/1
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07.01.2021 00:17 Відповісти
Амєріканскій "моторило"-ліфтом нє отдєлаєтся, будєт на стульце шкварітся.
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07.01.2021 00:23 Відповісти
ПреЗедент написал обращение с простой просьбо ой : покинуть нах этот цирк
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07.01.2021 00:24 Відповісти
совпадение ..в аэропорт Рональда Рейган были рейсы с пвссажирами с востока и Юга США ... ахахахаха
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07.01.2021 00:36 Відповісти
Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій - Цензор.НЕТ 3022
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07.01.2021 00:40 Відповісти
То, чего Трамп накурился, перестало работать.
Ну и ладненько, дома Меланья ждёт с мокрой тряпкой.
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07.01.2021 00:46 Відповісти
Меланья ждет 21 числа с бумажкой на развод
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07.01.2021 08:24 Відповісти
Жаль таки девку подстрелили. Були б стрелков с моторолой, била би уже вашингтонская народная республика.
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07.01.2021 00:52 Відповісти
Всё равно этого ублюдка посадят. И правильно сделают.
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07.01.2021 00:53 Відповісти
Да никто Байдена не посадит. И сынка своего он сможет защитить, не очкуй.
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07.01.2021 01:10 Відповісти
Трамп посливал кремлю столько секретов, и теперь это всё будут раскрывать -
мало не покажется.
Ему всё припомнят: как своей разведке не верил. как заставил уйти противников кремля,
как выжил Курта Волкера - мы ничего не забыли.
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07.01.2021 01:10 Відповісти
Где вообще Меланья в беретке и оху...ительными историями про наколотые ананасы? Кто им сценарии пишет?
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07.01.2021 01:08 Відповісти
Меланья не беретке, а со шваброй.
У Трампа долго будет не стоять.
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07.01.2021 01:11 Відповісти
Зато висеть будет моцно
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07.01.2021 08:26 Відповісти
Весь світ Майдан і люди там актори...)
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07.01.2021 01:14 Відповісти
принаймні одна людина загинула...
швидко і правильно? ну, кац, випалюєш!
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07.01.2021 01:49 Відповісти
Трамп обосрался, когда понял, что теперь на нем висит еще и попытка государственного переворота.

Ведь именно Трамп призывал своих сторонников захватить Капитолий. И призывал он их к этому только с одной целью - захватить избирательные бюллетени.

Бюллетени захватить не получилось - вот и дал Трамп заднюю. Но вряд ли это ему уже поможет.
Может конечно скостят годик с пожизненного за сознательность...
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07.01.2021 01:55 Відповісти
вангую, завтра чубатий прокинеться, роздуплиться і заявить сакраментальне "єта нє наши люді"
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07.01.2021 02:50 Відповісти
Ему уже негде заявлять. Твиттер отказался обслуживать Трампа ,,во избежание эксцессов,,
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07.01.2021 08:30 Відповісти
Поздно пить боржоми. Наверное будет импичмент, хотя рыжий мог спокойно досидеть свой президентский срок и уйти достойно.
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07.01.2021 04:52 Відповісти
Та не будет импичмента, это слишком долгая процедура. Через две недели спакует манатки - и адью, поп Гапон недоделаный.
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07.01.2021 06:05 Відповісти
Согласен. Но может на него дело заведут...
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07.01.2021 12:25 Відповісти
Достоинство у клоуна? Не смешите. Он мне зебила напоминает, такой же тупой, брехливий и жадний.
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07.01.2021 06:44 Відповісти
старый идиот.. взбаламутил свой тупорылый "народ бимбасса".. и теперь не знает, что делать с мародёрами, которые готовы тупо грабить ВСЕХ, если повезёт
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07.01.2021 07:12 Відповісти
Дожилась Америка, у Тромба ні честі, ні совісті!!!
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07.01.2021 08:06 Відповісти
Несколько авианосцев США названы именами и фамилиями достойнейших Президентов. В честь ещё действующего назвут в лучшем случае задрыпаный портовый буксирчик. "Трампампуля", "Доня", или что-то в этом роде.
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07.01.2021 08:31 Відповісти
Трамп как Янукович на шабаше олигофренов в Северодонецке.
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07.01.2021 08:59 Відповісти
одна методичка на двоих. Как же все тупо Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій - Цензор.НЕТ 6445Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій - Цензор.НЕТ 6445Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій - Цензор.НЕТ 6445Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій - Цензор.НЕТ 6445Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій - Цензор.НЕТ 7080
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07.01.2021 11:46 Відповісти
Потрібні професійні політики час профанів минув.
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07.01.2021 12:27 Відповісти
очко то не железное у Трампона
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07.01.2021 11:10 Відповісти
Как сказал один товарищ, он теперь рыжий с обеих сторон позвоночника
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07.01.2021 11:40 Відповісти
Скоро на всех телеканалах "occupy Trump's towers"
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07.01.2021 12:20 Відповісти
всссался... как и зеленский ссытся.....
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07.01.2021 14:49 Відповісти
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