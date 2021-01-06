Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп записав відеозвернення на тлі заворушень біля і в будівлі Конгресу США. Він просить своїх прихильників залишити Капітолій.
Як передає Цензор.НЕТ, звернення оприлюднено в його Тwitter.
"Ви маєте піти додому, нам потрібен мир, нам потрібен закон і порядок", - закликав чинний американський лідер.
Топ коментарі
+57 Имярек
показати весь коментар06.01.2021 23:45 Відповісти Посилання
+43 Nik Home #481059
показати весь коментар06.01.2021 23:46 Відповісти Посилання
+42 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар06.01.2021 23:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Что касается мертвых душ- так это в роисси все вы зомби.
https://twitter.com/hu_popa
https://twitter.com/hu_popa ****** Попасная https://twitter.com/hu_popa @hu_popa https://twitter.com/hu_popa/status/1346933129433526272 32 мин
Twitter запретил лайкать и ретвитить обращение Трампа «из-за риска насилия»
Ну не мжу не прикольнутись...))) А іншою рукою Ківа за що держиться??? А ойто третій з заду Ківи за що держится???? "Паравозик чух чух чух Ківа не останій тут петух)))))
https://twitter.com/malicious_intnt/status/1346934613378260992/photo/1
Ну и ладненько, дома Меланья ждёт с мокрой тряпкой.
мало не покажется.
Ему всё припомнят: как своей разведке не верил. как заставил уйти противников кремля,
как выжил Курта Волкера - мы ничего не забыли.
У Трампа долго будет не стоять.
швидко і правильно? ну, кац, випалюєш!
Ведь именно Трамп призывал своих сторонников захватить Капитолий. И призывал он их к этому только с одной целью - захватить избирательные бюллетени.
Бюллетени захватить не получилось - вот и дал Трамп заднюю. Но вряд ли это ему уже поможет.
Может конечно скостят годик с пожизненного за сознательность...