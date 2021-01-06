Трамп записав звернення, в якому закликав своїх прихильників залишити Капітолій

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп записав відеозвернення на тлі заворушень біля і в будівлі Конгресу США. Він просить своїх прихильників залишити Капітолій.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення оприлюднено в його Тwitter.

"Ви маєте піти додому, нам потрібен мир, нам потрібен закон і порядок", - закликав чинний американський лідер.

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