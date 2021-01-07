До будівлі Капітолію США увійшли спецпризначенці SWAT
В американський Капітолій, в який прорвалися прихильники чинного президента Дональда Трампа, почали прибувати спецпризначенці. До будівлі зайшли спецпризначенці особливого підрозділу поліції - SWAT.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістка телеканалу NBC News.
Журналістка також опублікувала відеоролик, на якому зафіксовано, як силовики SWAT йдуть приміщенням Капітолію.
Зазначимо, сьогодні американський Конгрес зібрався на засідання в Капітолії, щоб затвердити результати голосування на виборах президента США.
FBI SWAT team in Capitol complex pic.twitter.com/SCLDTlQ0g0— Leigh Ann Caldwell (@LACaldwellDC) January 6, 2021
Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.
Будь ласка, зачекайте...
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https://streamable.com/nbhxr0
Сторонники Трампа прокалывают колеса полицейским машинам:
https://streamable.com/z2j835
Путлер Капут,но РАБссия не сдалась 2 раза даже в Чечне...
https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1346948770139942912 1 мин
Протестующие покидают здание и крыльцо Капитолия.
Полиция оттесняет сторонников Трампа со ступеней.
Зал Сената также очищен от демонстрантов.
а тут правильно решили не доводить до крайностей, попрятались в бункере и дали возможность дуракам показать себя во всей красе
Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Италию, Болгарию и Грецию по Транcадриатическому трубопроводу (Trans Adriatic Pipeline, TAP)
https://www.dw.com/ru/azerbajdzhan-nachal-kommercheskie-postavki-gaza-v-evropu/a-56104445
Оно заходит, когда есть что расследовать.