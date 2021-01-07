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До будівлі Капітолію США увійшли спецпризначенці SWAT

В американський Капітолій, в який прорвалися прихильники чинного президента Дональда Трампа, почали прибувати спецпризначенці. До будівлі зайшли спецпризначенці особливого підрозділу поліції - SWAT.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістка телеканалу NBC News.

Журналістка також опублікувала відеоролик, на якому зафіксовано, як силовики SWAT йдуть приміщенням Капітолію.

Зазначимо, сьогодні американський Конгрес зібрався на засідання в Капітолії, щоб затвердити результати голосування на виборах президента США.

FBI SWAT team in Capitol complex pic.twitter.com/SCLDTlQ0g0

— Leigh Ann Caldwell (@LACaldwellDC) January 6, 2021

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Автор: 

спецпризначенці (221) США (23360) Сенат США (608)


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Топ коментарі
+49
Donald , welcome home ! В здание Капитолия США зашел спецназ ФБР - Цензор.НЕТ 5566
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07.01.2021 00:19 Відповісти
+48
https://twitter.com/__M_s_n__

https://twitter.com/__M_s_n__ Хіба можна забанити ідею? https://twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__ https://twitter.com/__M_s_n__/status/1346926724022493185 1 ч

США ще довго будуть пожинати наслідки. Бо рижий довбодзьоб зруйнував багато підвалин держави, державних інституцій.
Це просто неприпустимо.

Але я не про США. Я про нас, бо в нас така ж кончєна копія.
В усьому копія. І нам треба зберегти державу в цих умовах, бо ми не США.
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07.01.2021 00:17 Відповісти
+35
Трамповских новороссов погнали из Капитолия. Самого Трампа ждет импичмент и суд.
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07.01.2021 00:19 Відповісти
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Ничего, нам заграница поможет вашу помойку ушатать. Вместе справимся.
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07.01.2021 00:38 Відповісти
Иди на бутылку, грязь.
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07.01.2021 00:39 Відповісти
Мда.. Такого я давненько не видел... Сторонники Трампа штурмуют Белый дом:

https://streamable.com/nbhxr0

Сторонники Трампа прокалывают колеса полицейским машинам:

https://streamable.com/z2j835
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07.01.2021 00:34 Відповісти
"Астанавітєсь!" (с)
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07.01.2021 00:34 Відповісти
От тепер цікаво, що американській рудій гниді за це буде. Наше свиснуло в гудок і прибрало до рук ще надр і компаній.
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07.01.2021 00:35 Відповісти
_Сваты в данном случае на светлой стороне, против трояна кремля. А вообще имунная система США дала огромный сбой и страна в огромной опасности из-за трояна расии на посту президента США. У нас власть также троян расии, и это огромная угроза!
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07.01.2021 00:35 Відповісти
Русская рыжая шлюшка ответит за свои поступки
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07.01.2021 00:35 Відповісти
Пофлудить решил?
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07.01.2021 00:43 Відповісти
Совместное заседание обеих Палат Конгресса США вот воть начнется...
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07.01.2021 00:36 Відповісти
ну а куда ж без него)).. 6 января еще не закончилось
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07.01.2021 00:49 Відповісти
Не з нашим ШАСТЯМ!
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07.01.2021 00:48 Відповісти
Короткое пресс-резюме Конгресса будет таким....
Путлер Капут,но РАБссия не сдалась 2 раза даже в Чечне...
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07.01.2021 00:38 Відповісти
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1346948770139942912 1 мин

Протестующие покидают здание и крыльцо Капитолия.
Полиция оттесняет сторонников Трампа со ступеней.
Зал Сената также очищен от демонстрантов.
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07.01.2021 00:38 Відповісти
Цитуєш Авакова?
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07.01.2021 00:40 Відповісти
Что перевозбудился, касатик? Мусора - это у тебя на Рашке, только ты привык не их бить, а, мыса, от них по почкам получать.
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07.01.2021 00:41 Відповісти
23:27 Кореспондент AP зафіксував на фото поліцію Капітолію з пістолетами наготові, під час спроби прихильників Трампа увірватися у приміщення Палати представників. Фото було зроблене більше години тому.
В здание Капитолия США зашел спецназ ФБР - Цензор.НЕТ 5198
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07.01.2021 00:39 Відповісти
Запоминайте ники, вата палится. Потом будут под патриотов косить.
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07.01.2021 00:41 Відповісти
Ты патриот...?
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07.01.2021 00:43 Відповісти
Джо Байден 4 года назад остановил процесс недоверия к выборам в США....,что сделает в такой же ситуации Майк Пенссейчас? Опозорит Америку? Вряд ли...
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07.01.2021 00:42 Відповісти
Пенс уже публично открестился от того, что творит Трамп.
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07.01.2021 02:28 Відповісти
Выглядит так,что любая банда та ещё если с оружием может без проблем захватить парламент сша-от это пипец.чего чего,но такого мир не ожидал
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07.01.2021 00:43 Відповісти
а вот в парашке такое невозможно, всех перестреляли на подходе

а тут правильно решили не доводить до крайностей, попрятались в бункере и дали возможность дуракам показать себя во всей красе
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07.01.2021 07:11 Відповісти
В здание Капитолия США зашел спецназ ФБР - Цензор.НЕТ 3121
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07.01.2021 00:44 Відповісти
Кибератака РАБссии неделю назад на финансовую систему США и другие структуры "спалила" Мавзолейных опричников Трампа... Крысы Путлера,вы были баранами ими и помрете...это вам не Навального травить...3 раза в год...
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07.01.2021 00:46 Відповісти
Тихановская срочно выехала в Вашингтон.
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07.01.2021 00:46 Відповісти
В здание Капитолия США зашел спецназ ФБР - Цензор.НЕТ 7828
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07.01.2021 00:47 Відповісти
Видали? Трамп идёт на войну.
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07.01.2021 01:34 Відповісти
Чого тобі, рижий чорт Трамп, не вистачало.Все є,крім розуму.Ти ж не в Україні,в кінці-кінців.І тікати тобі нікуди.Тепер здобув на сраку пригод 100%.
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07.01.2021 00:48 Відповісти
як це - нікуди? а ростов??
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07.01.2021 00:53 Відповісти
А камней с неба ещё не требуют?
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07.01.2021 00:49 Відповісти
В здание Капитолия США зашел спецназ ФБР - Цензор.НЕТ 3897
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07.01.2021 00:49 Відповісти
Джо Байден пообещал РАБссиянскому быдлу достроить Северный поток А Эрдоган запустит Южный... и Туреццкий...
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07.01.2021 00:51 Відповісти
Там уже все запустили, перед самым НГ, 31 декабря.
Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Италию, Болгарию и Грецию по Транcадриатическому трубопроводу (Trans Adriatic Pipeline, TAP)
https://www.dw.com/ru/azerbajdzhan-nachal-kommercheskie-postavki-gaza-v-evropu/a-56104445
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07.01.2021 02:34 Відповісти
Джо Байден дал приказ авианосцу " Нимиц" приготьовиться... а авианосец "Роналд Рейган"войдет в Балтийское море...
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07.01.2021 00:54 Відповісти
Однажды настанет день, кода вместо "крейсераврора" там будет стоять достойный корабль.
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07.01.2021 01:36 Відповісти
Карочи всем спать,РАБссия фюрера Путлера одержала паБЕДУ....
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07.01.2021 00:56 Відповісти
З приходом до влади Трампа США все більше і більше починають нагадувати Європу, а це погано і погано для усього світу. Поважаю вибір американців які голосували за Трампа, навіть наша діаспора, але Трамп це чорт порепаний який ганьбить Америку на весь світ
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07.01.2021 00:59 Відповісти
Шикарний сценарій розвитку для всієї російської гидоти (особливо, для нашої). Аплодушки!!!
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07.01.2021 01:00 Відповісти
«спецназ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ» - точно спезназ фсб вошел в Капитолий?
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07.01.2021 01:14 Відповісти
ФБР - Федеральне Бюро Расследований.
Оно заходит, когда есть что расследовать.
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07.01.2021 01:38 Відповісти
а зараз паглядзі ЯК напісана ў артыкуле
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07.01.2021 14:43 Відповісти
О! ў артыкуле ўжо выправілі - а было гэтак як я працытаваў...
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07.01.2021 14:45 Відповісти
А где ху*ло - обос*ался? Алясочку к своим кровавым клешням не хочет "вернуть" под шумок, "собиратель навоза рузькага"? В миг по сусалам отгребет, да так, что в бункере петлю накинет на собственные яйца.
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07.01.2021 01:56 Відповісти
руде чмо та пуйло повинні закінчити своє життя обісраними, обісцяними біля тюремної параші.
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07.01.2021 02:01 Відповісти
Шо да, то да... Муаммар по ним слезно озабочен.
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07.01.2021 07:12 Відповісти
В назві немає часом помилки; точно ФБР, не ФСБ часом
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07.01.2021 07:10 Відповісти
Демократия - не богодельня. Глядя на всех этих "демонстрантов", даже немного завидно, - энергия аж прет! От безделья, ее просто девать некуда. Что их заставляет с бешеным энтузиазмом требовать для себя все больше благ, избегая напряжения разумной деятельности? Вопрос, наверное, риторический.
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07.01.2021 08:30 Відповісти
и как вишенка: некоторые мятежники, врываясь в Конгресс, кричали "смелее, смелее!" ПО-РУССКИ!
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07.01.2021 09:06 Відповісти
среди мятежников никто не знал английского языка
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07.01.2021 12:29 Відповісти
Дивина якась ... Постійно пишуть, що поліція у США доволі рішуча, а тут Капітолій від банди захистити не змогли.
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07.01.2021 10:48 Відповісти
Великобритания смягчила санкции против оккупированного Крыма, еще одно достижения Зели https://lenta.ua/velikobritaniya-smyagchila-sanktsii-protiv-okkupirovannogo-kryma-83128/
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07.01.2021 11:08 Відповісти
У нас в Раде тоже SWAT. А также KUM i BRAT.
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07.01.2021 13:20 Відповісти
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