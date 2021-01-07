До будівлі Капітолію США увійшли спецпризначенці SWAT

В американський Капітолій, в який прорвалися прихильники чинного президента Дональда Трампа, почали прибувати спецпризначенці. До будівлі зайшли спецпризначенці особливого підрозділу поліції - SWAT.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістка телеканалу NBC News.

Журналістка також опублікувала відеоролик, на якому зафіксовано, як силовики SWAT йдуть приміщенням Капітолію.

Зазначимо, сьогодні американський Конгрес зібрався на засідання в Капітолії, щоб затвердити результати голосування на виборах президента США.

FBI SWAT team in Capitol complex pic.twitter.com/SCLDTlQ0g0 — Leigh Ann Caldwell (@LACaldwellDC) January 6, 2021

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.