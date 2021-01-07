В здание Капитолия США зашел спецназ SWAT
В американский Капитолий, в который прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа, начал прибывать спецназ. В здание зашли спецназовцы особого подразделения полиции - SWAT.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила журналистка телеканала NBC News.
Журналистка также опубликовала видеоролик, на котором зафиксировано, как силовики SWAT идут по помещению Капитолия.
Отметим, сегодня американский Конгресс собрался на заседание в Капитолии, чтобы утвердить результаты голосования на выборах президента США.
FBI SWAT team in Capitol complex pic.twitter.com/SCLDTlQ0g0— Leigh Ann Caldwell (@LACaldwellDC) January 6, 2021
Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.
Топ комментарии
+49 oleg1966
показать весь комментарий07.01.2021 00:19 Ответить Ссылка
+48 olele
показать весь комментарий07.01.2021 00:17 Ответить Ссылка
+35 Утилизация ватников
показать весь комментарий07.01.2021 00:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://streamable.com/nbhxr0
Сторонники Трампа прокалывают колеса полицейским машинам:
https://streamable.com/z2j835
Путлер Капут,но РАБссия не сдалась 2 раза даже в Чечне...
https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1346948770139942912 1 мин
Протестующие покидают здание и крыльцо Капитолия.
Полиция оттесняет сторонников Трампа со ступеней.
Зал Сената также очищен от демонстрантов.
а тут правильно решили не доводить до крайностей, попрятались в бункере и дали возможность дуракам показать себя во всей красе
Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Италию, Болгарию и Грецию по Транcадриатическому трубопроводу (Trans Adriatic Pipeline, TAP)
https://www.dw.com/ru/azerbajdzhan-nachal-kommercheskie-postavki-gaza-v-evropu/a-56104445
Оно заходит, когда есть что расследовать.