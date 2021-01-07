В здание Капитолия США зашел спецназ SWAT

В американский Капитолий, в который прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа, начал прибывать спецназ. В здание зашли спецназовцы особого подразделения полиции - SWAT.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила журналистка телеканала NBC News.

Журналистка также опубликовала видеоролик, на котором зафиксировано, как силовики SWAT идут по помещению Капитолия.

Отметим, сегодня американский Конгресс собрался на заседание в Капитолии, чтобы утвердить результаты голосования на выборах президента США.

FBI SWAT team in Capitol complex pic.twitter.com/SCLDTlQ0g0 — Leigh Ann Caldwell (@LACaldwellDC) January 6, 2021

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.