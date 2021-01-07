РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11742 посетителя онлайн
Новости
36 248 163

В здание Капитолия США зашел спецназ SWAT

В американский Капитолий, в который прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа, начал прибывать спецназ. В здание зашли спецназовцы особого подразделения полиции - SWAT.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила журналистка телеканала NBC News.

Журналистка также опубликовала видеоролик, на котором зафиксировано, как силовики SWAT идут по помещению Капитолия.

Отметим, сегодня американский Конгресс собрался на заседание в Капитолии, чтобы утвердить результаты голосования на выборах президента США.

FBI SWAT team in Capitol complex pic.twitter.com/SCLDTlQ0g0

— Leigh Ann Caldwell (@LACaldwellDC) January 6, 2021

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Автор: 

спецназ (619) США (27106) Сенат США (509)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+49
Donald , welcome home ! В здание Капитолия США зашел спецназ ФБР - Цензор.НЕТ 5566
показать весь комментарий
07.01.2021 00:19 Ответить
+48
https://twitter.com/__M_s_n__

https://twitter.com/__M_s_n__ Хіба можна забанити ідею? https://twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__ https://twitter.com/__M_s_n__/status/1346926724022493185 1 ч

США ще довго будуть пожинати наслідки. Бо рижий довбодзьоб зруйнував багато підвалин держави, державних інституцій.
Це просто неприпустимо.

Але я не про США. Я про нас, бо в нас така ж кончєна копія.
В усьому копія. І нам треба зберегти державу в цих умовах, бо ми не США.
показать весь комментарий
07.01.2021 00:17 Ответить
+35
Трамповских новороссов погнали из Капитолия. Самого Трампа ждет импичмент и суд.
показать весь комментарий
07.01.2021 00:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ничего, нам заграница поможет вашу помойку ушатать. Вместе справимся.
показать весь комментарий
07.01.2021 00:38 Ответить
Иди на бутылку, грязь.
показать весь комментарий
07.01.2021 00:39 Ответить
Мда.. Такого я давненько не видел... Сторонники Трампа штурмуют Белый дом:

https://streamable.com/nbhxr0

Сторонники Трампа прокалывают колеса полицейским машинам:

https://streamable.com/z2j835
показать весь комментарий
07.01.2021 00:34 Ответить
"Астанавітєсь!" (с)
показать весь комментарий
07.01.2021 00:34 Ответить
От тепер цікаво, що американській рудій гниді за це буде. Наше свиснуло в гудок і прибрало до рук ще надр і компаній.
показать весь комментарий
07.01.2021 00:35 Ответить
_Сваты в данном случае на светлой стороне, против трояна кремля. А вообще имунная система США дала огромный сбой и страна в огромной опасности из-за трояна расии на посту президента США. У нас власть также троян расии, и это огромная угроза!
показать весь комментарий
07.01.2021 00:35 Ответить
Русская рыжая шлюшка ответит за свои поступки
показать весь комментарий
07.01.2021 00:35 Ответить
Пофлудить решил?
показать весь комментарий
07.01.2021 00:43 Ответить
Совместное заседание обеих Палат Конгресса США вот воть начнется...
показать весь комментарий
07.01.2021 00:36 Ответить
ну а куда ж без него)).. 6 января еще не закончилось
показать весь комментарий
07.01.2021 00:49 Ответить
Не з нашим ШАСТЯМ!
показать весь комментарий
07.01.2021 00:48 Ответить
Короткое пресс-резюме Конгресса будет таким....
Путлер Капут,но РАБссия не сдалась 2 раза даже в Чечне...
показать весь комментарий
07.01.2021 00:38 Ответить
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1346948770139942912 1 мин

Протестующие покидают здание и крыльцо Капитолия.
Полиция оттесняет сторонников Трампа со ступеней.
Зал Сената также очищен от демонстрантов.
показать весь комментарий
07.01.2021 00:38 Ответить
Цитуєш Авакова?
показать весь комментарий
07.01.2021 00:40 Ответить
Что перевозбудился, касатик? Мусора - это у тебя на Рашке, только ты привык не их бить, а, мыса, от них по почкам получать.
показать весь комментарий
07.01.2021 00:41 Ответить
23:27 Кореспондент AP зафіксував на фото поліцію Капітолію з пістолетами наготові, під час спроби прихильників Трампа увірватися у приміщення Палати представників. Фото було зроблене більше години тому.
В здание Капитолия США зашел спецназ ФБР - Цензор.НЕТ 5198
показать весь комментарий
07.01.2021 00:39 Ответить
Запоминайте ники, вата палится. Потом будут под патриотов косить.
показать весь комментарий
07.01.2021 00:41 Ответить
Ты патриот...?
показать весь комментарий
07.01.2021 00:43 Ответить
Джо Байден 4 года назад остановил процесс недоверия к выборам в США....,что сделает в такой же ситуации Майк Пенссейчас? Опозорит Америку? Вряд ли...
показать весь комментарий
07.01.2021 00:42 Ответить
Пенс уже публично открестился от того, что творит Трамп.
показать весь комментарий
07.01.2021 02:28 Ответить
Выглядит так,что любая банда та ещё если с оружием может без проблем захватить парламент сша-от это пипец.чего чего,но такого мир не ожидал
показать весь комментарий
07.01.2021 00:43 Ответить
а вот в парашке такое невозможно, всех перестреляли на подходе

а тут правильно решили не доводить до крайностей, попрятались в бункере и дали возможность дуракам показать себя во всей красе
показать весь комментарий
07.01.2021 07:11 Ответить
В здание Капитолия США зашел спецназ ФБР - Цензор.НЕТ 3121
показать весь комментарий
07.01.2021 00:44 Ответить
Кибератака РАБссии неделю назад на финансовую систему США и другие структуры "спалила" Мавзолейных опричников Трампа... Крысы Путлера,вы были баранами ими и помрете...это вам не Навального травить...3 раза в год...
показать весь комментарий
07.01.2021 00:46 Ответить
Тихановская срочно выехала в Вашингтон.
показать весь комментарий
07.01.2021 00:46 Ответить
В здание Капитолия США зашел спецназ ФБР - Цензор.НЕТ 7828
показать весь комментарий
07.01.2021 00:47 Ответить
Видали? Трамп идёт на войну.
показать весь комментарий
07.01.2021 01:34 Ответить
Чого тобі, рижий чорт Трамп, не вистачало.Все є,крім розуму.Ти ж не в Україні,в кінці-кінців.І тікати тобі нікуди.Тепер здобув на сраку пригод 100%.
показать весь комментарий
07.01.2021 00:48 Ответить
як це - нікуди? а ростов??
показать весь комментарий
07.01.2021 00:53 Ответить
А камней с неба ещё не требуют?
показать весь комментарий
07.01.2021 00:49 Ответить
В здание Капитолия США зашел спецназ ФБР - Цензор.НЕТ 3897
показать весь комментарий
07.01.2021 00:49 Ответить
Джо Байден пообещал РАБссиянскому быдлу достроить Северный поток А Эрдоган запустит Южный... и Туреццкий...
показать весь комментарий
07.01.2021 00:51 Ответить
Там уже все запустили, перед самым НГ, 31 декабря.
Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Италию, Болгарию и Грецию по Транcадриатическому трубопроводу (Trans Adriatic Pipeline, TAP)
https://www.dw.com/ru/azerbajdzhan-nachal-kommercheskie-postavki-gaza-v-evropu/a-56104445
показать весь комментарий
07.01.2021 02:34 Ответить
Джо Байден дал приказ авианосцу " Нимиц" приготьовиться... а авианосец "Роналд Рейган"войдет в Балтийское море...
показать весь комментарий
07.01.2021 00:54 Ответить
Однажды настанет день, кода вместо "крейсераврора" там будет стоять достойный корабль.
показать весь комментарий
07.01.2021 01:36 Ответить
Карочи всем спать,РАБссия фюрера Путлера одержала паБЕДУ....
показать весь комментарий
07.01.2021 00:56 Ответить
З приходом до влади Трампа США все більше і більше починають нагадувати Європу, а це погано і погано для усього світу. Поважаю вибір американців які голосували за Трампа, навіть наша діаспора, але Трамп це чорт порепаний який ганьбить Америку на весь світ
показать весь комментарий
07.01.2021 00:59 Ответить
Шикарний сценарій розвитку для всієї російської гидоти (особливо, для нашої). Аплодушки!!!
показать весь комментарий
07.01.2021 01:00 Ответить
«спецназ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ» - точно спезназ фсб вошел в Капитолий?
показать весь комментарий
07.01.2021 01:14 Ответить
ФБР - Федеральне Бюро Расследований.
Оно заходит, когда есть что расследовать.
показать весь комментарий
07.01.2021 01:38 Ответить
а зараз паглядзі ЯК напісана ў артыкуле
показать весь комментарий
07.01.2021 14:43 Ответить
О! ў артыкуле ўжо выправілі - а было гэтак як я працытаваў...
показать весь комментарий
07.01.2021 14:45 Ответить
А где ху*ло - обос*ался? Алясочку к своим кровавым клешням не хочет "вернуть" под шумок, "собиратель навоза рузькага"? В миг по сусалам отгребет, да так, что в бункере петлю накинет на собственные яйца.
показать весь комментарий
07.01.2021 01:56 Ответить
руде чмо та пуйло повинні закінчити своє життя обісраними, обісцяними біля тюремної параші.
показать весь комментарий
07.01.2021 02:01 Ответить
Шо да, то да... Муаммар по ним слезно озабочен.
показать весь комментарий
07.01.2021 07:12 Ответить
В назві немає часом помилки; точно ФБР, не ФСБ часом
показать весь комментарий
07.01.2021 07:10 Ответить
Демократия - не богодельня. Глядя на всех этих "демонстрантов", даже немного завидно, - энергия аж прет! От безделья, ее просто девать некуда. Что их заставляет с бешеным энтузиазмом требовать для себя все больше благ, избегая напряжения разумной деятельности? Вопрос, наверное, риторический.
показать весь комментарий
07.01.2021 08:30 Ответить
и как вишенка: некоторые мятежники, врываясь в Конгресс, кричали "смелее, смелее!" ПО-РУССКИ!
показать весь комментарий
07.01.2021 09:06 Ответить
среди мятежников никто не знал английского языка
показать весь комментарий
07.01.2021 12:29 Ответить
Дивина якась ... Постійно пишуть, що поліція у США доволі рішуча, а тут Капітолій від банди захистити не змогли.
показать весь комментарий
07.01.2021 10:48 Ответить
Великобритания смягчила санкции против оккупированного Крыма, еще одно достижения Зели https://lenta.ua/velikobritaniya-smyagchila-sanktsii-protiv-okkupirovannogo-kryma-83128/
показать весь комментарий
07.01.2021 11:08 Ответить
У нас в Раде тоже SWAT. А также KUM i BRAT.
показать весь комментарий
07.01.2021 13:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 