ДТП на Різдво: подружжя загинуло, їхня дочка - в лікарні
На Хмельниччині зіткнулися автомобілі ВАЗ і Skoda. Водій ВАЗа і його дружина загинули, їхня дочка - в лікарні.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ.
ДТП сталася на автодорозі "Кам'янець-Подільський - Білогір'я", поблизу смт Базалія.
"У результаті ДТП загинула пасажирка "ВАЗа", яка сиділа на передньому сидінні. Водій "ВАЗа" помер дорогою до лікарні. Неповнолітню доньку загиблого подружжя госпіталізували до лікарні із травмами", - йдеться в повідомленні.
Причини зіткнення з'ясовує поліція.
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На Хмельнитчине столкнулись автомобили ВАЗ и Skoda. Водитель ВАЗа и его жена погибли»
Украина она для всех - а не только для тех кто успекл ******...ТЬ!!!!