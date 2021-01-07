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Новини
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ДТП на Різдво: подружжя загинуло, їхня дочка - в лікарні

На Хмельниччині зіткнулися автомобілі ВАЗ і Skoda. Водій ВАЗа і його дружина загинули, їхня дочка - в лікарні.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ.

ДТП сталася на автодорозі "Кам'янець-Подільський - Білогір'я", поблизу смт Базалія.

"У результаті ДТП загинула пасажирка "ВАЗа", яка сиділа на передньому сидінні. Водій "ВАЗа" помер дорогою до лікарні. Неповнолітню доньку загиблого подружжя госпіталізували до лікарні із травмами", - йдеться в повідомленні.

Причини зіткнення з'ясовує поліція.

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ДТП на Різдво: подружжя загинуло, їхня дочка - в лікарні 01

Автор: 

ДТП (4481) Нацполіція (15272) смерть (6778) Хмельницька область (981)


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Пора ВАСАДЗЕ посадить и всех , кто торгует ВАЗ.
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На Хмельнитчине столкнулись автомобили ВАЗ и Skoda. Водитель ВАЗа и его жена погибли»
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07.01.2021 14:06 Відповісти
RIP
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07.01.2021 14:11 Відповісти
біда....
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07.01.2021 14:12 Відповісти
Подивіться на стан дороги і зрозумієте хто винен !!!)))
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07.01.2021 14:19 Відповісти
Одноколійка((
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07.01.2021 14:35 Відповісти
Тазик летел на скользкой дороге и не вписался в зигзаг?
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07.01.2021 14:35 Відповісти
скользко.... поставило боком девятину..... жаль..... тише едешь дальше будешь.....
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07.01.2021 14:38 Відповісти
Тише едешь - дольше будешь...
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07.01.2021 14:45 Відповісти
Всем Украинцам у кого Ваз разрешить ввезти беспошлинно иномарку!!!!! Не жлобтесь Слуги НАРОДА - ПРОСТО РАЗРЕШИТЕ!!!!!
Украина она для всех - а не только для тех кто успекл ******...ТЬ!!!!
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07.01.2021 14:56 Відповісти
 
 