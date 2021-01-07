ДТП на Різдво: подружжя загинуло, їхня дочка - в лікарні

На Хмельниччині зіткнулися автомобілі ВАЗ і Skoda. Водій ВАЗа і його дружина загинули, їхня дочка - в лікарні.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ.

ДТП сталася на автодорозі "Кам'янець-Подільський - Білогір'я", поблизу смт Базалія.

"У результаті ДТП загинула пасажирка "ВАЗа", яка сиділа на передньому сидінні. Водій "ВАЗа" помер дорогою до лікарні. Неповнолітню доньку загиблого подружжя госпіталізували до лікарні із травмами", - йдеться в повідомленні.

Причини зіткнення з'ясовує поліція.

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