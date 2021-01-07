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ДТП на Рождество: семейная пара погибла, их дочь - в больнице

На Хмельнитчине столкнулись автомобили ВАЗ и Skoda. Водитель ВАЗа и его жена погибли, их дочь - в больнице.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

ДТП произошло на автодороге "Каменец-Подольский - Белогорье", вблизи пгт. Базалия.

"В результате ДТП погибла пассажирка "ВАЗа", которая сидела на переднем сиденье. Водитель "ВАЗа" скончался по дороге в больницу. Несовершеннолетнюю дочь погибших супругов госпитализировали в больницу с травмами", - сказано в сообщении.

Причины столкновения выясняет полиция.

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ДТП на Рождество: семейная пара погибла, их дочь - в больнице 01

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ДТП (7685) Нацполиция (16559) смерть (9250) Хмельницкая область (961)


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Пора ВАСАДЗЕ посадить и всех , кто торгует ВАЗ.
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На Хмельнитчине столкнулись автомобили ВАЗ и Skoda. Водитель ВАЗа и его жена погибли»
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07.01.2021 14:06 Ответить
RIP
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07.01.2021 14:11 Ответить
біда....
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07.01.2021 14:12 Ответить
Подивіться на стан дороги і зрозумієте хто винен !!!)))
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07.01.2021 14:19 Ответить
Одноколійка((
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07.01.2021 14:35 Ответить
Тазик летел на скользкой дороге и не вписался в зигзаг?
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07.01.2021 14:35 Ответить
скользко.... поставило боком девятину..... жаль..... тише едешь дальше будешь.....
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07.01.2021 14:38 Ответить
Тише едешь - дольше будешь...
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07.01.2021 14:45 Ответить
Всем Украинцам у кого Ваз разрешить ввезти беспошлинно иномарку!!!!! Не жлобтесь Слуги НАРОДА - ПРОСТО РАЗРЕШИТЕ!!!!!
Украина она для всех - а не только для тех кто успекл ******...ТЬ!!!!
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07.01.2021 14:56 Ответить
 
 