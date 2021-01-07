ДТП на Рождество: семейная пара погибла, их дочь - в больнице
На Хмельнитчине столкнулись автомобили ВАЗ и Skoda. Водитель ВАЗа и его жена погибли, их дочь - в больнице.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
ДТП произошло на автодороге "Каменец-Подольский - Белогорье", вблизи пгт. Базалия.
"В результате ДТП погибла пассажирка "ВАЗа", которая сидела на переднем сиденье. Водитель "ВАЗа" скончался по дороге в больницу. Несовершеннолетнюю дочь погибших супругов госпитализировали в больницу с травмами", - сказано в сообщении.
Причины столкновения выясняет полиция.
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На Хмельнитчине столкнулись автомобили ВАЗ и Skoda. Водитель ВАЗа и его жена погибли»
Украина она для всех - а не только для тех кто успекл ******...ТЬ!!!!