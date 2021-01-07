9 депутатів Ради пропустили 90% засідань ВР, - Комітет виборців

Дев’ять народних депутатів України пропустили понад 90% голосувань у Верховній Раді в 2020 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Комітету виборців України.

У КВУ проаналізували участь нардепів, парламентських фракцій і груп у голосуваннях ВР за підсумками 2020 року.

Всього за період з 1 січня 2020 до 1 січня 2021 відбулося 4154 парламентські голосування.

"За даними КВУ, окремі народні депутати фактично не голосували в Раді протягом року. Так, дев'ять народних депутатів пропустили більш як 90% голосувань за рік", - наголошується в повідомленні.

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Найнижчий показник голосувань всіх народних депутатів виявився у нардепа Вадима Столара ("Опозиційна платформа - За життя"), який взяв участь лише в трохи більше 1% голосувань (сукупно натиснув кнопку "за", "проти", "утримався" 80 разів).

Схожі показники у Степана Івахіва (група "За майбутнє"), який взяв участь у 2% голосувань.

Серед антилідерів також Олександр Дубінський ( "Слуга народу") і Вадим Рабінович (ОПЗЖ), які взяли участь в 5% голосувань.

Народний депутат Олександр Герега ("За майбутнє") взяв участь в 7% голосувань, Ігор Палиця ("За майбутнє") – 8%, Дмитро Шенцев (позафракційний) – 9%, Андрій Деркач (позафракційний) – 9%, Ігор Абрамович (ОПЗЖ) – 10%.

Натомість, лідером серед народних депутатів за кількістю голосувань є Олександр Бакумов ("Слуга Народу"), який взяв участь в 4153 голосувань із 4154 можливих (99,98%). У 98% голосувань взяли участь Сергій Кальченко, Мар’яна Безугла, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов.

Загалом впродовж року найчастіше голосували депутати "Слуги Народу" та "Європейської солідарності". В середньому депутати "Слуги Народу" взяли участь в 84% голосувань Ради за рік, ЄС – 78%.

Дещо нижчі показники в депутатів "Голосу" – 74% та групи "Довіра" – 71%. Депутати ВО "Батьківщина" в середньому взяли участь в 63% голосувань.

Найчастіше ігнорували голосування Ради депутати "Опозиційної платформи – За життя" та групи "За майбутнє". Депутати ОПЗЖ в середньому взяли участь лише в 54% голосувань Ради за рік, "За майбутнє" – 52%.