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Новини
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9 депутатів Ради пропустили 90% засідань ВР, - Комітет виборців

9 депутатів Ради пропустили 90% засідань ВР, - Комітет виборців

Дев’ять народних депутатів України пропустили понад 90% голосувань у Верховній Раді в 2020 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Комітету виборців України.

У КВУ проаналізували участь нардепів, парламентських фракцій і груп у голосуваннях ВР за підсумками 2020 року.

Всього за період з 1 січня 2020 до 1 січня 2021 відбулося 4154 парламентські голосування.

"За даними КВУ, окремі народні депутати фактично не голосували в Раді протягом року. Так, дев'ять народних депутатів пропустили більш як 90% голосувань за рік", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 депутатів пропустили 90% голосувань Ради в грудні. Найгірший показник у ОПЗЖ, - КВУ

Найнижчий показник голосувань всіх народних депутатів виявився у нардепа Вадима Столара ("Опозиційна платформа - За життя"), який взяв участь лише в трохи більше 1% голосувань (сукупно натиснув кнопку "за", "проти", "утримався" 80 разів).

Схожі показники у Степана Івахіва (група "За майбутнє"), який взяв участь у 2% голосувань.

Серед антилідерів також Олександр Дубінський ( "Слуга народу") і Вадим Рабінович (ОПЗЖ), які взяли участь в 5% голосувань.

Народний депутат Олександр Герега ("За майбутнє") взяв участь в 7% голосувань, Ігор Палиця ("За майбутнє") – 8%, Дмитро Шенцев (позафракційний) – 9%, Андрій Деркач (позафракційний) – 9%, Ігор Абрамович (ОПЗЖ) – 10%.

Натомість, лідером серед народних депутатів за кількістю голосувань є Олександр Бакумов ("Слуга Народу"), який взяв участь в 4153 голосувань із 4154 можливих (99,98%). У 98% голосувань взяли участь Сергій Кальченко, Мар’яна Безугла, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов.

Загалом впродовж року найчастіше голосували депутати "Слуги Народу" та "Європейської солідарності". В середньому депутати "Слуги Народу" взяли участь в 84% голосувань Ради за рік, ЄС – 78%.

Дещо нижчі показники в депутатів "Голосу" – 74% та групи "Довіра" – 71%. Депутати ВО "Батьківщина" в середньому взяли участь в 63% голосувань.

Найчастіше ігнорували голосування Ради депутати "Опозиційної платформи – За життя" та групи "За майбутнє". Депутати ОПЗЖ в середньому взяли участь лише в 54% голосувань Ради за рік, "За майбутнє" – 52%.

Автор: 

ВР (15044) КВУ (135) прогул (84)


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+13
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Highlander Freeman

@highlander_free

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"Простой парень" - Президент України Володимир Зеленський зустрів Новий рік у п'ятизірковому готелі Radisson Blu Resort в Буковелі, де найдешевший номер коштує не менше 100 тисяч за ніч

9 депутатов Рады пропустили 90% заседаний ВР, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 382
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07.01.2021 22:15 Відповісти
+11
і що? ніби їх виборці зроблять висновок.. муйня! абинепарашеко.
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07.01.2021 22:09 Відповісти
+9
9 депутатов Рады пропустили 90% заседаний ВР, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 9523
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07.01.2021 22:24 Відповісти
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Зебилы с зажопниками наголосовали...
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07.01.2021 22:08 Відповісти
Чому тих прогульників не звільняють з роботи?
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07.01.2021 23:01 Відповісти
і що? ніби їх виборці зроблять висновок.. муйня! абинепарашеко.
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07.01.2021 22:09 Відповісти
Статистику по Юзику в студию!
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07.01.2021 22:11 Відповісти
З полегшенням ,недолуге !! Статтю читав??? ))))
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07.01.2021 22:26 Відповісти
Не удивлюсь если это презервативы из опзж !
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07.01.2021 22:12 Відповісти
Саме так зажопінці і ..."Матьківщина" ,чудовий альянс однодумців!!!)))
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07.01.2021 22:22 Відповісти
https://twitter.com/highlander_free
https://twitter.com/highlander_free

Highlander Freeman

@highlander_free

·https://twitter.com/highlander_free/status/1347119967968391168 10 ч

"Простой парень" - Президент України Володимир Зеленський зустрів Новий рік у п'ятизірковому готелі Radisson Blu Resort в Буковелі, де найдешевший номер коштує не менше 100 тисяч за ніч

9 депутатов Рады пропустили 90% заседаний ВР, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 382
показати весь коментар
07.01.2021 22:15 Відповісти
Різниця в тому,за чий рахунок відпочинок !!!)))
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07.01.2021 22:23 Відповісти
а ви не знаєте його статки? до речі - зароблені не при владному кориті і не прихватизацією державного майна...
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08.01.2021 08:56 Відповісти
9 депутатов Рады пропустили 90% заседаний ВР, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 9523
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07.01.2021 22:24 Відповісти
Совсем как Голозадько из сериала... Правда, зебобы?
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07.01.2021 22:50 Відповісти
Ну не 100 000 а "всего лишь"

"UAH 17 558
Цена UAH 17 558
+ налоги и сборы (UAH 12)"

за сутки. Зачем лгать?
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08.01.2021 04:10 Відповісти
Чого ж він на Мальдіви не поїхав?
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07.01.2021 22:19 Відповісти
вИхней
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07.01.2021 22:42 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d1%86%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8.html Голдман при помощи Радуцкого проводит вакцинацию украинским чиновникам и бизнесменам - заявление для Зеленского и СБУ 7 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d1%86%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d1%86%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8.html 9 депутатів Ради пропустили 90% засідань ВР, - Комітет виборців - Цензор.НЕТ 854 В Министерстве здравоохранения Израиля отвергли контрабанду или тайную поставку вакцин от коронавируса для якобы «тайной вакцинации» украинских чиновников…https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d1%86%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8.html#more-122254 Читать далее
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07.01.2021 22:54 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8e-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82.html Степанов работает на Россию? Или просто идиот? 7 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8e-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8e-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82.html 9 депутатів Ради пропустили 90% засідань ВР, - Комітет виборців - Цензор.НЕТ 5236 Украинская "элитка" уже вовсю прививается вакциной "Файзер". 9 тысяч доз этой вакцины под прикрытием СБУ было завезено в Украину Михаилом Радуцким. Бесплатно привился премьер Шмыгаль, министр финансов, ряд депутатов от "Слуги народа". Остальным вакцину Радуцкий продает. Сначала по 3 тысячи евро. После поднявшегося шума сбрасывают по 1500. А чем будет прививаться народ … власть не …https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8e-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82.html#more-122251 Читать далее
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07.01.2021 22:54 Відповісти
Если пилот самолёта, машинист поезда, пожарник, врач, или мент, просто так, возьмёт и не выйдет на работу, то его, скорее всего, просто уволят (выгонят с работы)...
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07.01.2021 22:26 Відповісти
Без вихідного пособія !!)))
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07.01.2021 22:27 Відповісти
А вот в ВР это мелочь, и без них вода освятится...
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07.01.2021 23:53 Відповісти
Верховна Рада. Пряме включення:
9 депутатов Рады пропустили 90% заседаний ВР, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 1835
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07.01.2021 22:27 Відповісти
Пацюки борсаються навколо державної годівниці !!)))
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07.01.2021 22:28 Відповісти
Пацятка.
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07.01.2021 22:53 Відповісти
маряну би тут десь перестріти, щоб ще раз її поппустити
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07.01.2021 22:30 Відповісти
Столар, Івахів, Дубинский, Рабинович, Герега, Палиця, Шенцев, Деркач, Абрамович - ну, і компашка...
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07.01.2021 22:36 Відповісти
Всі ,як один щирі українці,затяті націоналісти !!!))))
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07.01.2021 22:46 Відповісти
Жидокацапська паразитарна мразота,як ми це все терпимо?якісь блд мазохісти
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07.01.2021 22:48 Відповісти
Терпимо і будемо терпіти..Бо втратили унікальний шанс в 2014 му році перевішати всю мразоту на ліхтарях...Обмежилися катанням у смітниках.
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07.01.2021 23:06 Відповісти
Пропустите им выдать зарплату)
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07.01.2021 23:00 Відповісти
не збідніють
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07.01.2021 23:04 Відповісти
На кол их.
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07.01.2021 23:08 Відповісти
Ну и на хрен нам нужны такие депутаты, чтоб только бабло получать???
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07.01.2021 23:48 Відповісти
Зате на 1+1 цей Палиця постійно всіх учить жити!
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08.01.2021 00:43 Відповісти
...что еще раз доказывает - никаких партийных списков с дебилами от партий... только каждый сам за себя...
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08.01.2021 07:53 Відповісти
Вот это житуха! лежи себе на диване и яела почесывай а бабулечки Кап..кап..карман тока оттопыревай..кап кап кап...
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08.01.2021 07:59 Відповісти
Таких "депутатов" надо петушить всем кодлом и выкидывать из Рады без штанов (из окна на площадь)
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08.01.2021 09:32 Відповісти
Так выгнать их нахрен и выбрать нормальных людей.
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08.01.2021 12:01 Відповісти
 
 