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9 депутатов Рады пропустили 90% заседаний ВР, - Комитет избирателей

9 депутатов Рады пропустили 90% заседаний ВР, - Комитет избирателей

Девять народных депутатов Украины пропустили более 90% голосований в Верховной Раде в 2020 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины.

В КИУ проанализировали участие нардепов, парламентских фракций и групп в голосованиях ВР по итогам 2020 года.

Всего за период с 1 января 2020 по 1 января 2021 состоялось 4154 парламентских голосования.

"По данным КИУ, отдельные народные депутаты фактически не голосовали в Раде в течение года. Так, девять народных депутатов пропустили более 90% голосований за год", - отмечается в сообщении.

Самый низкий показатель голосований всех народных депутатов оказался у нардепа Вадима Столара ( "Оппозиционная платформа - За жизнь"), который принял участие лишь в чуть более 1% голосований (совокупно нажал кнопку "за", "против", "воздержался" 80 раз ).

Похожие показатели у Степана Ивахива (группа "За будущее"), который принял участие в 2% голосований.

Среди антилидеров также Александр Дубинский ( "Слуга народа") и Вадим Рабинович (ОПЗЖ), которые приняли участие в 5% голосований.

Народный депутат Александр Герега ( "За будущее") принял участие в 7% голосований, Игорь Палица ( "За будущее") - 8%, Дмитрий Шенцев (внефракционный) - 9%, Андрей Деркач (внефракционный) - 9%, Игорь Абрамович ( ОПЗЖ) - 10%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 депутатов пропустили 90% голосований Рады в декабре. Наихудший показатель у ОПЗЖ, - КИУ

В то же время лидером среди народных депутатов по количеству голосований является Александр Бакумов ( "Слуга народа"). Он принял участие в 4153 голосованиях из 4154 возможных (99,98%).

В 98% голосований приняли участие Сергей Кальченко, Марьяна Безуглая, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов (все - от "Слуги народа").

Чаще всего в течение года голосовали депутаты от "Слуги народа" и "Европейской Солидарности". В среднем "слуги народа" приняли участие в 84% голосований Рады за год, а нардепы от "ЕС" - в 78%.

Немного ниже показатели у депутатов "Голоса" - 74% и группы "Довіра" - 71%.

Депутаты ВО "Батькивщина" в среднем приняли участие в 63% голосований.

Чаще всего игнорировали голосования Рады нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и группы "За майбутнє". Депутаты ОПЗЖ в среднем приняли участие лишь в 54% голосований Рады за год, группы "За майбутнє" - 52%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20 нардепов не присутствовали ни на одном заседании ВР в декабре. Наихудшие показатели посещения у ОПЗЖ и "Батькивщины", - КИУ

Автор: 

ВР (29284) КИУ (383) прогулы (132)


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Топ комментарии
+13
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Highlander Freeman

@highlander_free

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"Простой парень" - Президент України Володимир Зеленський зустрів Новий рік у п'ятизірковому готелі Radisson Blu Resort в Буковелі, де найдешевший номер коштує не менше 100 тисяч за ніч

9 депутатов Рады пропустили 90% заседаний ВР, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 382
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07.01.2021 22:15 Ответить
+11
і що? ніби їх виборці зроблять висновок.. муйня! абинепарашеко.
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07.01.2021 22:09 Ответить
+9
9 депутатов Рады пропустили 90% заседаний ВР, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 9523
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07.01.2021 22:24 Ответить
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Зебилы с зажопниками наголосовали...
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07.01.2021 22:08 Ответить
Чому тих прогульників не звільняють з роботи?
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07.01.2021 23:01 Ответить
і що? ніби їх виборці зроблять висновок.. муйня! абинепарашеко.
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07.01.2021 22:09 Ответить
Статистику по Юзику в студию!
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07.01.2021 22:11 Ответить
З полегшенням ,недолуге !! Статтю читав??? ))))
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07.01.2021 22:26 Ответить
Не удивлюсь если это презервативы из опзж !
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07.01.2021 22:12 Ответить
Саме так зажопінці і ..."Матьківщина" ,чудовий альянс однодумців!!!)))
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07.01.2021 22:22 Ответить
https://twitter.com/highlander_free
https://twitter.com/highlander_free

Highlander Freeman

@highlander_free

·https://twitter.com/highlander_free/status/1347119967968391168 10 ч

"Простой парень" - Президент України Володимир Зеленський зустрів Новий рік у п'ятизірковому готелі Radisson Blu Resort в Буковелі, де найдешевший номер коштує не менше 100 тисяч за ніч

9 депутатов Рады пропустили 90% заседаний ВР, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 382
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07.01.2021 22:15 Ответить
Різниця в тому,за чий рахунок відпочинок !!!)))
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07.01.2021 22:23 Ответить
а ви не знаєте його статки? до речі - зароблені не при владному кориті і не прихватизацією державного майна...
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08.01.2021 08:56 Ответить
9 депутатов Рады пропустили 90% заседаний ВР, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 9523
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07.01.2021 22:24 Ответить
Совсем как Голозадько из сериала... Правда, зебобы?
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07.01.2021 22:50 Ответить
Ну не 100 000 а "всего лишь"

"UAH 17 558
Цена UAH 17 558
+ налоги и сборы (UAH 12)"

за сутки. Зачем лгать?
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08.01.2021 04:10 Ответить
Чого ж він на Мальдіви не поїхав?
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07.01.2021 22:19 Ответить
вИхней
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07.01.2021 22:42 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d1%86%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8.html Голдман при помощи Радуцкого проводит вакцинацию украинским чиновникам и бизнесменам - заявление для Зеленского и СБУ 7 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d1%86%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d1%86%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8.html 9 депутатів Ради пропустили 90% засідань ВР, - Комітет виборців - Цензор.НЕТ 854 В Министерстве здравоохранения Израиля отвергли контрабанду или тайную поставку вакцин от коронавируса для якобы «тайной вакцинации» украинских чиновников…https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d1%86%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8.html#more-122254 Читать далее
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07.01.2021 22:54 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8e-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82.html Степанов работает на Россию? Или просто идиот? 7 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8e-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8e-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82.html 9 депутатів Ради пропустили 90% засідань ВР, - Комітет виборців - Цензор.НЕТ 5236 Украинская "элитка" уже вовсю прививается вакциной "Файзер". 9 тысяч доз этой вакцины под прикрытием СБУ было завезено в Украину Михаилом Радуцким. Бесплатно привился премьер Шмыгаль, министр финансов, ряд депутатов от "Слуги народа". Остальным вакцину Радуцкий продает. Сначала по 3 тысячи евро. После поднявшегося шума сбрасывают по 1500. А чем будет прививаться народ … власть не …https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8e-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82.html#more-122251 Читать далее
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07.01.2021 22:54 Ответить
Если пилот самолёта, машинист поезда, пожарник, врач, или мент, просто так, возьмёт и не выйдет на работу, то его, скорее всего, просто уволят (выгонят с работы)...
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07.01.2021 22:26 Ответить
Без вихідного пособія !!)))
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07.01.2021 22:27 Ответить
А вот в ВР это мелочь, и без них вода освятится...
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07.01.2021 23:53 Ответить
Верховна Рада. Пряме включення:
9 депутатов Рады пропустили 90% заседаний ВР, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 1835
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07.01.2021 22:27 Ответить
Пацюки борсаються навколо державної годівниці !!)))
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07.01.2021 22:28 Ответить
Пацятка.
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07.01.2021 22:53 Ответить
маряну би тут десь перестріти, щоб ще раз її поппустити
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07.01.2021 22:30 Ответить
Столар, Івахів, Дубинский, Рабинович, Герега, Палиця, Шенцев, Деркач, Абрамович - ну, і компашка...
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07.01.2021 22:36 Ответить
Всі ,як один щирі українці,затяті націоналісти !!!))))
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07.01.2021 22:46 Ответить
Жидокацапська паразитарна мразота,як ми це все терпимо?якісь блд мазохісти
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07.01.2021 22:48 Ответить
Терпимо і будемо терпіти..Бо втратили унікальний шанс в 2014 му році перевішати всю мразоту на ліхтарях...Обмежилися катанням у смітниках.
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07.01.2021 23:06 Ответить
Пропустите им выдать зарплату)
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07.01.2021 23:00 Ответить
не збідніють
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07.01.2021 23:04 Ответить
На кол их.
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07.01.2021 23:08 Ответить
Ну и на хрен нам нужны такие депутаты, чтоб только бабло получать???
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07.01.2021 23:48 Ответить
Зате на 1+1 цей Палиця постійно всіх учить жити!
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08.01.2021 00:43 Ответить
...что еще раз доказывает - никаких партийных списков с дебилами от партий... только каждый сам за себя...
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08.01.2021 07:53 Ответить
Вот это житуха! лежи себе на диване и яела почесывай а бабулечки Кап..кап..карман тока оттопыревай..кап кап кап...
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08.01.2021 07:59 Ответить
Таких "депутатов" надо петушить всем кодлом и выкидывать из Рады без штанов (из окна на площадь)
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08.01.2021 09:32 Ответить
Так выгнать их нахрен и выбрать нормальных людей.
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08.01.2021 12:01 Ответить
 
 