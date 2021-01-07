9 депутатов Рады пропустили 90% заседаний ВР, - Комитет избирателей

Девять народных депутатов Украины пропустили более 90% голосований в Верховной Раде в 2020 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины.

В КИУ проанализировали участие нардепов, парламентских фракций и групп в голосованиях ВР по итогам 2020 года.

Всего за период с 1 января 2020 по 1 января 2021 состоялось 4154 парламентских голосования.

"По данным КИУ, отдельные народные депутаты фактически не голосовали в Раде в течение года. Так, девять народных депутатов пропустили более 90% голосований за год", - отмечается в сообщении.

Самый низкий показатель голосований всех народных депутатов оказался у нардепа Вадима Столара ( "Оппозиционная платформа - За жизнь"), который принял участие лишь в чуть более 1% голосований (совокупно нажал кнопку "за", "против", "воздержался" 80 раз ).

Похожие показатели у Степана Ивахива (группа "За будущее"), который принял участие в 2% голосований.

Среди антилидеров также Александр Дубинский ( "Слуга народа") и Вадим Рабинович (ОПЗЖ), которые приняли участие в 5% голосований.

Народный депутат Александр Герега ( "За будущее") принял участие в 7% голосований, Игорь Палица ( "За будущее") - 8%, Дмитрий Шенцев (внефракционный) - 9%, Андрей Деркач (внефракционный) - 9%, Игорь Абрамович ( ОПЗЖ) - 10%.

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В то же время лидером среди народных депутатов по количеству голосований является Александр Бакумов ( "Слуга народа"). Он принял участие в 4153 голосованиях из 4154 возможных (99,98%).

В 98% голосований приняли участие Сергей Кальченко, Марьяна Безуглая, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов (все - от "Слуги народа").

Чаще всего в течение года голосовали депутаты от "Слуги народа" и "Европейской Солидарности". В среднем "слуги народа" приняли участие в 84% голосований Рады за год, а нардепы от "ЕС" - в 78%.

Немного ниже показатели у депутатов "Голоса" - 74% и группы "Довіра" - 71%.

Депутаты ВО "Батькивщина" в среднем приняли участие в 63% голосований.

Чаще всего игнорировали голосования Рады нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и группы "За майбутнє". Депутаты ОПЗЖ в среднем приняли участие лишь в 54% голосований Рады за год, группы "За майбутнє" - 52%.

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