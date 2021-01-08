Україна отримає вакцину проти коронавірусу від COVAX "найближчим часом", - Ляшко

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко повідомив про можливість поставок у країну м-РНК вакцини найближчим часом у межах глобального механізму COVAX.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію він оприлюднив у фейсбуці в четвер увечері.

"Отримали від COVAX лист про можливість поставок у країну м-РНК вакцини найближчим часом", - написав Ляшко.

Як повідомлялося, Україна отримає 8 млн доз у межах глобального механізму COVAX. Держава продовжує працювати над тим, щоб збільшити поставки через COVAX до 16 млн доз, а також продовжує переговори з усіма іншими виробниками вакцин проти COVID-19, чия продукція визнана світом як ефективна і безпечна.

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