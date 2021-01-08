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Новини Коронавірус і карантин
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Україна отримає вакцину проти коронавірусу від COVAX "найближчим часом", - Ляшко

Україна отримає вакцину проти коронавірусу від COVAX

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко повідомив про можливість поставок у країну м-РНК вакцини найближчим часом у межах глобального механізму COVAX.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію він оприлюднив у фейсбуці в четвер увечері.

"Отримали від COVAX лист про можливість поставок у країну м-РНК вакцини найближчим часом", - написав Ляшко.

Як повідомлялося, Україна отримає 8 млн доз у межах глобального механізму COVAX. Держава продовжує працювати над тим, щоб збільшити поставки через COVAX до 16 млн доз, а також продовжує переговори з усіма іншими виробниками вакцин проти COVID-19, чия продукція визнана світом як ефективна і безпечна.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Eta vakcina poka nepotverzdena ES.Tolko Pfizer i Moderna potverzdena
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08.01.2021 00:17 Відповісти
+5
противно слушать зашкваренных уродцев...
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08.01.2021 00:18 Відповісти
+4
Він не актор кварталу?
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08.01.2021 00:19 Відповісти
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Eta vakcina poka nepotverzdena ES.Tolko Pfizer i Moderna potverzdena
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08.01.2021 00:17 Відповісти
Мы не в ЕС, нам какая разница.
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08.01.2021 00:35 Відповісти
Tak ES dast vam vakcinu bezplatno.COVAX eto ES sobrani dengi 500mln evro na pomoc vam v tom cysle
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08.01.2021 00:41 Відповісти
Тем более какая разница.
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08.01.2021 00:42 Відповісти
Tak vam nenado vakcini?Tut Gruziji,Armeniji,Moldove toze dast ili toze nevazno?
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08.01.2021 00:45 Відповісти
Нам надо как и вам. Не строй из себя вяликую страну.
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08.01.2021 00:46 Відповісти
Tak vet ES i jest velykaja strana ili net?
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08.01.2021 00:50 Відповісти
Po krajne mere ne golodranci rosija necego i sravnivat
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08.01.2021 00:51 Відповісти
не слушай этого фрика-бота
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08.01.2021 01:33 Відповісти
Jesli emu 1.5mlrd dolarov kotoryje budet nuzni dlia vakcini ne dengii sami zaplatyt togda sto tut skazat.
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08.01.2021 10:55 Відповісти
ЕС- это не страна, а союз стран. И даже не по типу "СССР", а союз независимых государств. Что-то типа "СНГ".
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08.01.2021 03:59 Відповісти
Nu da sojuz nezavisemix stran Evrosojuz.Verno popravili.
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08.01.2021 09:11 Відповісти
Sto takoje sng poniatije neimeju?Sojuz bednix stran?
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08.01.2021 09:42 Відповісти
погджуючись щодо країн донорів, але ось що таке https://www.gavi.org/programmes-impact/country-hub Gavi COVAX
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08.01.2021 02:42 Відповісти
русский, ты снова с бутылки строчишь?)
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08.01.2021 10:58 Відповісти
він не вказав яка... заявляє що mRNA https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html дивіться Genetic Vaccines , але якщо подивитись сітку предзамовлень на https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/ Bloomberg , то там вказано що COVAX співпрацює з AstraZeneca/Oxford (300млн.), UBI Group(200млн.), Sanofi/GSK(200млн.) - але жодна з них не є мРНК - вакциною.. Тож знову брехня...
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08.01.2021 02:29 Відповісти
Vsego 9 tip vakcin i obceje kolicestvo 2 miliarda vakcin
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08.01.2021 09:07 Відповісти
To jest xotel skazat vse mediki sto u nas uze polucili eti ukoli etogo neznali To jest nasi mediki tut duraki xotel skazat?
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08.01.2021 10:16 Відповісти
COVIX - это не вакцина, а консорциум от ВОЗ, который распределяет проверенные вакцины!
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08.01.2021 12:14 Відповісти
Da ja potom ob etom i napisal.Posmotrel sto vsio taki 5.5mlrd evro vydelila ES i EK dlia nejio na.2 miliarda vakcin.
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08.01.2021 12:24 Відповісти
Posmotrel pro pfizer,tak tam s odnoj butilki 5 doz delajet,vraci govoriat sto 6 mozno,no po intrukciji nelzia i ejio vybrasyvajet.Vot eto strano,tam tolko 5 casov kak otkryvajes mozno ispolzyvat
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08.01.2021 12:28 Відповісти
противно слушать зашкваренных уродцев...
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08.01.2021 00:18 Відповісти
Він не актор кварталу?
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08.01.2021 00:19 Відповісти
Ні,він лялька з КМУ,але "какаяразница"!!!)))
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08.01.2021 00:28 Відповісти
"в найближчий час" - це скільки? до року, чи в межах кварталу?
Як на мене, обіцянка в таких словах діючої влади - це як обіцянка провести "зустріч в нормандському форматі".
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08.01.2021 00:22 Відповісти
В світі все відносно!!)))
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08.01.2021 00:26 Відповісти
Чому ,як не шЛюшко,то диво дивне ???)))
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08.01.2021 00:24 Відповісти
Третий этап испытаний вакцин, которыми прививаются в цивилизованных странах, был завершен в конце прошлого года.
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08.01.2021 00:38 Відповісти
Третий этап длиться годами. Сейчас сертифицируют вакцины в ускоренном порядке. ВОЗ пока с оговорками одобрил только Pfizer.
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08.01.2021 00:41 Відповісти
В условиях пандемии нельзя ждать годами. Третий этап испытаний вакцины того же Пфайзера был завершен еще в ноябре
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08.01.2021 01:18 Відповісти
ВОЗ дал предварительное одобрение 31 декабря.
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08.01.2021 01:56 Відповісти
Украина получит вакцину против коронавируса от COVAX "в ближайшее время"

Более неопределенной формулировки трудно придумать.
Украина - это кто конкретно? Народ? Весь народ? Зеленский? Его 10 друзей?
"В ближайшее время" - это когда? Кому-то ближайшее это через час. А кому-то ближайшее через год. Так когда?
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08.01.2021 00:34 Відповісти
Oj COVAX eto ne vakcina,a programa pomoci stranam te sto imejet malo deneg.Vakcina tak ne jasno kakaja budet , finansirujet ejio ES dengami.
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08.01.2021 00:35 Відповісти
Za etu vakcinu nenado budet platyt,jesli vasi skazet sto nado,znacit ukrali dengi kto to
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08.01.2021 00:38 Відповісти
Украина получит вакцину против коронавируса от COVAX "в ближайшее время", - Ляшко - Цензор.НЕТ 3160
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08.01.2021 00:35 Відповісти
Украина получит вакцину против коронавируса от COVAX "в ближайшее время", - Ляшко - Цензор.НЕТ 6512
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08.01.2021 00:37 Відповісти
Я бы уколол РНК-вакцину, только если бы выбора не было. Это самый новый и непроверенный тип вакцин.
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08.01.2021 00:38 Відповісти
Давайте лучше про зеленый тариф новость какую-то. Это моя любимая тема последнее время, где зедебилов можно потролить.
Слава Петру Алексеевичу, за Зеленый тариф для каждого желающего!!!
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08.01.2021 00:44 Відповісти
Вакцинировать надо стариков, толстых (без обид), с сильным диабетом. Остальные - не дуркуйте.
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08.01.2021 00:44 Відповісти
В ЕС такой протокол
1. Медики
2.полиция
3. Старше 65 лет
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08.01.2021 00:47 Відповісти
U nas mediki uze pocti vse prosli,skoraja pomoc teper i bolnyje redkije bolezni sosudi kazetsia po ruski
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08.01.2021 00:59 Відповісти
А как обстоят дела с электронными паспортами для вакцинации ????

Похоже кабмину не выгодно ПРОЗОРІСТЬ вакцинации - все хотят тайно сделать - себе Pfizer , а украинцам какую-нибудь дрянь
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08.01.2021 00:45 Відповісти
быдломицин путина уколите и сдохнете быстрее чем от новичка
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08.01.2021 00:56 Відповісти
Вже не пам'ятаю чи була Україна в своїй пострадянській історії більш приниженою ніж, як зараз, останні півтора роки, тобто при зелёных хапугах
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08.01.2021 01:13 Відповісти
при зелених хапугах
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08.01.2021 01:14 Відповісти
там же вроде зебыдло по самой дорогой цене китайское дерьмо заказал для умного нарита
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08.01.2021 01:35 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/?__cft__[0]=AZUE91mspPbXSlyFcNkT87HuCwZFBfk1yix0ilGCNDQOeqhbz3y82ooqBwQxbXNvChNmUCl8bypF8iT7-KKK2AiFhLThMHOYXo8-gc5YwRFpUFOLJlbjMTbYd00akHyIiAu8aXCUkrS0RNOjWoxPEHoT&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/# 8 год ·

Елена Кудренко:

Сейчас я сделаю рекламу российской "вакцине", базирующуюся исключительно на заявлениях самих россиян, получивших эту прививку. Вы почитайте, а потом расскажите соседям или сослуживцам, электорату Медведчука, который за производство этой вакцины в Украине задницу рвет. И правильно ли быть подопытной живностью для непонятной российской дряни?

Итак:

1. "После прививки может наблюдаться повышенная температура, слабость, боль в груди и потеря веса... Чаще всего после прививки у добровольцев поднималась температура до 38,5-40 градусов (!!!!)"
"Ведущая женских тренингов Екатерина Дорогова отметила, что после первой инъекции у нее тоже была повышена температура (37,5 градусов). Медиаменеджер Андрей Василенко помимо высокой температуры (40,2 градуса) отметил другие побочные эффекты. У мужчины после второй вакцины (делается спустя две недели после первой) были проблемы с сердцем и тахикардия, а также высокий C-реактивный белок."

"Другие добровольцы заметили головную боль и легкую тошноту, один из участников испытания вакцины Николай Емец рассказал об уменьшении веса." - lenta.ru

2. "... через несколько часов после прививки начало "ломать" ноги и глаза - даже смотреть было больно, особенно в стороны, позже начало знобить и трясти, поднялась температура до 38,6 градуса.
По словам Василия, 8 дней у него было ощущение, что он простыл. Мужчина решил делать другой укол через 21 день от первой вакцинации.

27-летний сотрудник НИУ ВШЭ из Москвы Михаил также рассказал о побочках - у него через несколько часов после прививки поднялась температура и начала болеть кожа, как при гриппе, болела поясница и была сильная усталость..." - meduza.io

3. Сама памятка для вакцинируемых: "В случае повышения температуры более 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен), а если температура тела выше 39 градусов держится в течение четырех часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача (!!!!)"

4. "Эффективна эта вакцина или нет, уже не так важно. Главное - мы снова впереди всей планеты. Даже если окажется, что "Спутник" плох, ничего страшного. К зиме появится ещё одна, а то и две вакцины, какая-нибудь да сработает" - а это с сайта "Радио Свобода".

И еще:

"Andrey Vasilenko
26 жовтня 2020 р. ·
Вчера прошел ревакцинацию - сделали вторую дозу вакцины от COVID-19. Прививка была сделана в 15 часов, и до утра чувствовал себя хорошо - никаких побочных реакций. Но сегодня утром начались "сюрпризы": с 8 утра температура неожиданно начала расти и уже к 11 часам составила 40.2. И сбить ее было почти невозможно. Парацетамол улетал просто "в никуда". 40.2 - и все тут. Пульс - 140-160. Лихорадка сильная, электрические грелки от озноба, сопровождавшего лихорадку, вообще не помогают - согреться крайне сложно. Нагрел воздух в квартире до 30 градусов. Стало полегче - озноб немного "унялся". Связался с представителями телемедицины и группой курирующих врачей - они вызвали "скорую". Приехали не очень быстро - за это время я успел сделать себе укол Кетонала (сам себе, конечно же), и температура начала медленно спадать. К приезду "скорой" спала до 37.8. Провели обследование, сразу предложили госпитализацию, причем неизвестно куда... "

А теперь желающие - кто первый в Украине на прививку неисследованной х...ней для повышения рейтингов Медведчука?

Маргарита Симоньян написала в соцсетях: "Я никому не хочу ни рекомендовать эту прививку, ни отговаривать от нее".
В России семье "добровольца", который умрет от нее, платят 2 млн рублей. Тому, кто останется инвалидом - 1,5 млн. А сколько заплатят вам, в Украине?
Вам плохо живется без российской "вакцины"?
Тогда мы идем к вам (с).
Украина получит вакцину против коронавируса от COVAX "в ближайшее время", - Ляшко - Цензор.НЕТ 7033
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08.01.2021 01:36 Відповісти
Елена Кудренко:"Andrey Vasilenko
26 жовтня 2020 р. · а из каких соцсетей добыта информация?
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08.01.2021 06:03 Відповісти
Украинская "элитка" уже вовсю прививается вакциной "Файзер". 9 тысяч доз этой вакцины под прикрытием СБУ было завезено в Украину Михаилом Радуцким. Бесплатно привился премьер Шмыгаль, министр финансов, ряд депутатов от "Слуги народа". Остальным вакцину Радуцкий продает. Сначала по 3 тысячи евро. После поднявшегося шума сбрасывают по 1500. А чем будет прививаться народ … власть не интересует. Его и так слишком много. Особенно, стариков. (с)
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08.01.2021 02:40 Відповісти
лучшая вакцина - н о в и ч е к
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08.01.2021 03:58 Відповісти
Сдается мне что вакцина как, в свое время маски поедут в торговую сеть по аплодисменты Зе-команды.
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08.01.2021 07:42 Відповісти
вы колите..вакцина будет
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08.01.2021 09:16 Відповісти
В ближайшее время ,это когда? Все по зедебильному словарю,сделаем ,будет ,скорее всего ,наверное ,теперь новое в ближайшее время.Время начинает ,отсчитываться от момента подписания контрактов! А на сколько известно ,подписан только с Китаем ,предварительный на не https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0245j4fyh0hqjq5apAr2Pz0QPsWsQ:1610090941877&q=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj54JWV6IvuAhVNxosKHTC8CZ4QBSgAegQIAxA1 зарегистрированную вакцину! Если имеет ввиду эту гуманитарную,То они уже объявили ,сами поставщики что срок поставки сентябрь-октябрь 2021 года.
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08.01.2021 09:37 Відповісти
Любишь Зелю? Вакцинируйся по приколу!
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08.01.2021 10:09 Відповісти
Это команда скоту на изготовку - ставать в позу рака для применения отчипирования в очко
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08.01.2021 11:10 Відповісти
Реальний шанс якнайшвидше отримати вакцину, це - надати фармкомпанії "Біолік" дозвіл на її виробництво.
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08.01.2021 11:55 Відповісти
лапша зеленая на ухи
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08.01.2021 13:18 Відповісти
 
 