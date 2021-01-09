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ЄСПЛ найближчими днями ухвалить рішення щодо прийнятності розгляду "кримської справи", - Малюська

ЄСПЛ найближчими днями ухвалить рішення щодо прийнятності розгляду

Україна очікує рішення Європейського суду з прав людини щодо прийнятності позову України проти Росії через окупацію Криму.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми очікуємо на ухвалення рішення ЄСПЛ щодо прийнятності. Це ще не буде рішенням по суті вимог, але точно буде важливим проміжним результатом. Дату оголошення рішення щодо прийнятності ЄСПЛ розмістить на своєму сайті упродовж найближчих декількох днів", - зазначив Малюська.

За словами міністра, якщо ЄСПЛ визнає справу прийнятною, то перейде до розгляду скарги України по суті.

"Якщо ні, то будемо воювати щодо інших справ", - додав чиновник.

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Малюська нагадав, що 13 березня 2014 року уряд України подав до Європейського суду з прав людини першу міждержавну заяву проти Росії щодо подій на території Криму.

Зміст міждержавної заяви "Україна проти Росії" охоплює скарги уряду України на порушення упродовж березня–вересня 2014 року Росією прав громадян, гарантованих низкою статей Конвенції.

Наразі справа "Україна проти Росії" перебуває на стадії розгляду питання щодо її прийнятності. На цьому етапі розгляду справи Україна доводить юрисдикцію РФ щодо заявлених Україною порушень, уточнив міністр юстиції.

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ЄСПЛ найближчими днями ухвалить рішення щодо прийнятності розгляду кримської справи, - Малюська 01
ЄСПЛ найближчими днями ухвалить рішення щодо прийнятності розгляду кримської справи, - Малюська 02
ЄСПЛ найближчими днями ухвалить рішення щодо прийнятності розгляду кримської справи, - Малюська 03
ЄСПЛ найближчими днями ухвалить рішення щодо прийнятності розгляду кримської справи, - Малюська 04

Автор: 

Крим (14190) Європейський суд з пр... (453) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+3
Тим часом кримчани вирішили проблему з водою.
ЕСПЧ в ближайшие дни вынесет решение о приемлемости рассмотрения "крымского дела", - Малюська - Цензор.НЕТ 5707
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09.01.2021 19:14 Відповісти
+2
Пук!
Малюська напомнил, что 13 марта 2014 года правительство Украины подало в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против России относительно событий на территории Крыма. Источник: https://censor.net/ru/n3240847
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09.01.2021 19:15 Відповісти
+2
Молюск, лучше занимайся "большим стрительством" тюряг. Эта "тема" тебе ближе
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09.01.2021 19:25 Відповісти
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Прі Петрі такого не було.
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09.01.2021 19:11 Відповісти
Пук!
Малюська напомнил, что 13 марта 2014 года правительство Украины подало в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против России относительно событий на территории Крыма. Источник: https://censor.net/ru/n3240847
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09.01.2021 19:15 Відповісти
І сім років ні чого))
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09.01.2021 19:27 Відповісти
этот дуреман малю--ска занимается только продажей тюрем,в которых потом сам будет сидеть--за саботаж проведения судебной реформы и бездеятельности
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09.01.2021 21:32 Відповісти
Дитячі іграшки ці ваші суди. Реальність інша.
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09.01.2021 19:13 Відповісти
Тим часом кримчани вирішили проблему з водою.
ЕСПЧ в ближайшие дни вынесет решение о приемлемости рассмотрения "крымского дела", - Малюська - Цензор.НЕТ 5707
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09.01.2021 19:14 Відповісти
ооо и десяти лет не прошло
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09.01.2021 19:15 Відповісти
Молюск, лучше занимайся "большим стрительством" тюряг. Эта "тема" тебе ближе
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09.01.2021 19:25 Відповісти
ху_йлотролі проти позовів до паРаші?
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09.01.2021 20:16 Відповісти
ноль, ты безмозгл....
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09.01.2021 21:38 Відповісти
придурок, відривай свій гівносрач коли буде рішення.
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09.01.2021 20:16 Відповісти
 
 