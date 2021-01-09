ЄСПЛ найближчими днями ухвалить рішення щодо прийнятності розгляду "кримської справи", - Малюська

Україна очікує рішення Європейського суду з прав людини щодо прийнятності позову України проти Росії через окупацію Криму.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми очікуємо на ухвалення рішення ЄСПЛ щодо прийнятності. Це ще не буде рішенням по суті вимог, але точно буде важливим проміжним результатом. Дату оголошення рішення щодо прийнятності ЄСПЛ розмістить на своєму сайті упродовж найближчих декількох днів", - зазначив Малюська.

За словами міністра, якщо ЄСПЛ визнає справу прийнятною, то перейде до розгляду скарги України по суті.

"Якщо ні, то будемо воювати щодо інших справ", - додав чиновник.

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Малюська нагадав, що 13 березня 2014 року уряд України подав до Європейського суду з прав людини першу міждержавну заяву проти Росії щодо подій на території Криму.

Зміст міждержавної заяви "Україна проти Росії" охоплює скарги уряду України на порушення упродовж березня–вересня 2014 року Росією прав громадян, гарантованих низкою статей Конвенції.

Наразі справа "Україна проти Росії" перебуває на стадії розгляду питання щодо її прийнятності. На цьому етапі розгляду справи Україна доводить юрисдикцію РФ щодо заявлених Україною порушень, уточнив міністр юстиції.

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