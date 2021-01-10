Чорні скриньки лайнера, що впав в Індонезії, знайдено
Місце перебування бортових самописців пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії Sriwijaya Air, що зазнав аварії біля узбережжя Індонезії, встановлено.
Про це заявив керівник Національного комітету з безпеки на транспорті Індонезії Соерджанто Тьяхьоно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Найближчим часом чорні скриньки будуть вилучені і відправлені на розшифровку.
Як пише видання, на цей момент невідомо, наскільки сильно вони пошкоджені. Також не повідомляється, скільки часу піде на те, щоб підняти скриньки на поверхню.
Як повідомлялося, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок з диспетчерами незабаром після вильоту зі столиці Індонезії Джакарти. За попередніми даними, на борту лайнера були 62 людини.
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