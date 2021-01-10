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Новини
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Чорні скриньки лайнера, що впав в Індонезії, знайдено

Чорні скриньки лайнера, що впав в Індонезії, знайдено

Місце перебування бортових самописців пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії Sriwijaya Air, що зазнав аварії біля узбережжя Індонезії, встановлено.

Про це заявив керівник Національного комітету з безпеки на транспорті Індонезії Соерджанто Тьяхьоно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Найближчим часом чорні скриньки будуть вилучені і відправлені на розшифровку.

Як пише видання, на цей момент невідомо, наскільки сильно вони пошкоджені. Також не повідомляється, скільки часу піде на те, щоб підняти скриньки на поверхню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофа "Боїнга" в Індонезії: рятувальники знаходять у воді останки тіл та уламки літака. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок з диспетчерами незабаром після вильоту зі столиці Індонезії Джакарти. За попередніми даними, на борту лайнера були  62 людини.

Індонезія (150) чорна скринька (71) розбиття (296)


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Це дуже важлива iнфа для українців чи знайшли ці ящчики чи ні..Більше народові нема про що думати..
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10.01.2021 13:16 Відповісти
Про вяликого Фуйла читай на кацапских сайтах.
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10.01.2021 13:18 Відповісти
По-перше по сайтах кацапів не ходжу а по друге про ***** (не сци чувак називай речі своїми іменами) все давно відомо нема що там вже читаті про нього
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10.01.2021 13:32 Відповісти
а чому рівно через рік упав літак , після нашого?
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10.01.2021 13:25 Відповісти
Это обычное явление, когда Бубочка отдыхает. Год назад, когда самолет МАУ сбили, Бубочка в Омане отдыхал (не, работал), не, все таки отдыхал (да и работает он точно так же, как отдыхает.)
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10.01.2021 14:29 Відповісти
 
 