Президент Чехії Земан порівняв захоплення Капітолію з Майданом
Президент Чехії Мілош Земан у неділю, 10 січня, порівняв захоплення будівлі американського Конгресу з Майданом і заявив, що негативно ставиться до революційних подій.
Про це він сказав в інтерв'ю Blesk, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Загалом я не люблю насильницькі революції, тому, наприклад, мені теж не подобається Майдан і щось подібне, що, як ви знаєте, відбулося в Києві. І тепер у американців це прямо вдома", - прокоментував президент Чехії штурм Капітолію.
Земан поклав відповідальність за вашингтонські події на президента США, який відмовився визнавати результати виборів.
"Дональд Трамп не визнав поразки... але, що ще гірше, він кинув тисячі людей у бій перед Капітолієм і всередині. Це побічно призвело до загибелі п'яти осіб, більшість із яких - його послідовники. Це боягузтво політика, який іде", - продовжив чеський президент.
За словами Земана, в минулому було багато політиків, які спочатку вселяли надію, а потім розчаровували. "Але я дійсно не можу згадати - хоча такі випадки, безумовно, були в історії, їх точно не було в американській історії - жодного американського президента, який пішов би з такою ганьбою", - додав Земан.
У минулому президент Чехії називав Майдан "лігвом бандерівців" і заявляв, що Україні потрібен не Майдан, а вибори.
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Только потому,что активно работал минстець сами на себя,а не на страну.
Франция - 4 шт. (из того, что помню со школы) - 1789, 1830, 1848, 1870
россия - 1905, 1917 (2 шт.).
Кто лучше живёт ? По Вашей логике - россия.
Причём во Франции все 4 - успешные, тогда как в россии 1905 - подавлена, а 1917 можно воспринимать как одну, растянувшуюся на 10 месяцев, с переходом власти из рук в руки.
Например, французы имеют свои космические мощности (и космодром, и ракеты), а скандинавы, немцы и англичане сами (без США / Франции) в космос летать не умеют - Европейское космическое агентство на французах в основном держится. Французские машины помню - финские или норвежские нет. Атомная отрасль - ладно, скандинавы с немцами типа за экологию, но развита она во Франции очень мощно. Самолётостроение - есть только у шведов (СААБ), но не у финнов или норвежцев. Корабли французы делают не хуже немцев, например. Банковская система на порядок круче, чем в Скандинавии. Медицина - на уровне Германии и получше Англии (правда им бы ещё порядка немецкого, карантин показал сравнительную эффективность усилий, но я сейчас о технологиях).
Сельское хозяйство у французов посильнее, чем у немцев и англичан.
По ВВП на душу населения французы лучше англичан (последняя доступная годовая статистика за 2019), хотя да - слабее немцев и скандинавов.
Так что утверждение, что где больше революций, там обязательно хуже живут - неправильно.
А во-вторых, Ваши же слова : "сравнивайте не с рашкой или Парагваем" - простите, но в Вашем изначальном утверждении не было исключений. Вы сказали "где меньше революций - там лучше живут". А я сказал, что это не тот фактор. Раз сравнение с той же россией не дало результат, значит не в революциях дело (ну или не только / не столько в революциях), а в других причинах . . . Или в их комплексе : революции и вызванная ими свобода, культура, в том числе религия, климат, окружение цивилизованными странами (обмен технологиями и опытом), войны, традиции и ещё миллион факторов.
Так что не надо так безапелляционно . . .
Ничего, - Байден всех путинских ****** выкинет на мороз=)
Как же у них подгорает до сих пор от Майдана
https://uainfo.org/blognews/1610286269-shturm-kapitoliya-v-vashingtone-sravnili-s-sobytiyami-na-donbasse.html
те тоже сравнивают трамповских фриков с майданом
сало и чипсы, может сравнить что-нибудь со своим пальцем.
ЩЕ ОДНА КУРВА КРЕМЛІВСЬКА
...як хєр з пальцем. От ідіот!
Виходячи з курячої логіки Зємана, на Майдані мав би стояти Янукович, а не навпаки.