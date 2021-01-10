Президент Чехії Земан порівняв захоплення Капітолію з Майданом

Президент Чехії Мілош Земан у неділю, 10 січня, порівняв захоплення будівлі американського Конгресу з Майданом і заявив, що негативно ставиться до революційних подій.

Про це він сказав в інтерв'ю Blesk, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Загалом я не люблю насильницькі революції, тому, наприклад, мені теж не подобається Майдан і щось подібне, що, як ви знаєте, відбулося в Києві. І тепер у американців це прямо вдома", - прокоментував президент Чехії штурм Капітолію.

Земан поклав відповідальність за вашингтонські події на президента США, який відмовився визнавати результати виборів.

"Дональд Трамп не визнав поразки... але, що ще гірше, він кинув тисячі людей у бій перед Капітолієм і всередині. Це побічно призвело до загибелі п'яти осіб, більшість із яких - його послідовники. Це боягузтво політика, який іде", - продовжив чеський президент.

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За словами Земана, в минулому було багато політиків, які спочатку вселяли надію, а потім розчаровували. "Але я дійсно не можу згадати - хоча такі випадки, безумовно, були в історії, їх точно не було в американській історії - жодного американського президента, який пішов би з такою ганьбою", - додав Земан.

У минулому президент Чехії називав Майдан "лігвом бандерівців" і заявляв, що Україні потрібен не Майдан, а вибори.