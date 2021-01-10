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Президент Чехії Земан порівняв захоплення Капітолію з Майданом

Президент Чехії Земан порівняв захоплення Капітолію з Майданом

Президент Чехії Мілош Земан у неділю, 10 січня, порівняв захоплення будівлі американського Конгресу з Майданом і заявив, що негативно ставиться до революційних подій.

Про це він сказав в інтерв'ю Blesk, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Загалом я не люблю насильницькі революції, тому, наприклад, мені теж не подобається Майдан і щось подібне, що, як ви знаєте, відбулося в Києві. І тепер у американців це прямо вдома", - прокоментував президент Чехії штурм Капітолію.

Земан поклав відповідальність за вашингтонські події на президента США, який відмовився визнавати результати виборів.

"Дональд Трамп не визнав поразки... але, що ще гірше, він кинув тисячі людей у бій перед Капітолієм і всередині. Це побічно призвело до загибелі п'яти осіб, більшість із яких - його послідовники. Це боягузтво політика, який іде", - продовжив чеський президент.

Дивіться також: Рогатого "шамана" QAnon й інших штурмовиків Капітолію та прихильників Трампа взяли під варту. ФОТО

За словами Земана, в минулому було багато політиків, які спочатку вселяли надію, а потім розчаровували. "Але я дійсно не можу згадати - хоча такі випадки, безумовно, були в історії, їх точно не було в американській історії - жодного американського президента, який пішов би з такою ганьбою", - додав Земан.

У минулому президент Чехії називав Майдан "лігвом бандерівців" і заявляв, що Україні потрібен не Майдан, а вибори.

Автор: 

майдан (764) США (23437) Чехія (1655) Земан Мілош (83)


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Топ коментарі
+57
Земан это тот Земан что ватная ********** подстилка?
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10.01.2021 18:51 Відповісти
+42
Президент Чехии Земан сравнил захват Капитолия с Майданом - Цензор.НЕТ 5068
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10.01.2021 18:52 Відповісти
+25
Президент Чехии Земан сравнил захват Капитолия с Майданом - Цензор.НЕТ 3969
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10.01.2021 18:59 Відповісти
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А почему не сравнил с Пражскй весной? Не хочеться? Или с "сруской весной"?
Только потому,что активно работал минстець сами на себя,а не на страну.
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10.01.2021 19:24 Відповісти
стара комуняка.
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10.01.2021 19:25 Відповісти
даун! Майдан був проти влади, антимайдан за владу! Зрозоміло для одноклітинних?
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10.01.2021 19:27 Відповісти
А Чехословакия в 1968 г?це подхалiмаш політика.до Москви
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10.01.2021 19:27 Відповісти
Ленин называл революции локомотивами истории. Не согласен. Чем меньше в стране было революций, тем лучше она живёт.
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10.01.2021 19:29 Відповісти
Доказано на Рассее, на КНДР и на Беларуси
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10.01.2021 19:32 Відповісти
Сравниваем :

Франция - 4 шт. (из того, что помню со школы) - 1789, 1830, 1848, 1870
россия - 1905, 1917 (2 шт.).

Кто лучше живёт ? По Вашей логике - россия.
Причём во Франции все 4 - успешные, тогда как в россии 1905 - подавлена, а 1917 можно воспринимать как одну, растянувшуюся на 10 месяцев, с переходом власти из рук в руки.
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10.01.2021 21:24 Відповісти
Революции убивали Францию. Сравнивайте не с Рашкой или Парагваем, а с соседями - Британией, Германией, Скандинавией.
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10.01.2021 21:34 Відповісти
Британия - весь 17й век колбасень на острове к 1720м успогоились потом их же колонии с их же земляками их и послали на юх устроив лупасение ракам с помощью Франции
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10.01.2021 22:05 Відповісти
Во-первых, я бы не сказал, что Франция менее развита, чем Финляндия / Норвегия / Швеция / Германия / Англия, где было меньше революций (по 1-2).
Например, французы имеют свои космические мощности (и космодром, и ракеты), а скандинавы, немцы и англичане сами (без США / Франции) в космос летать не умеют - Европейское космическое агентство на французах в основном держится. Французские машины помню - финские или норвежские нет. Атомная отрасль - ладно, скандинавы с немцами типа за экологию, но развита она во Франции очень мощно. Самолётостроение - есть только у шведов (СААБ), но не у финнов или норвежцев. Корабли французы делают не хуже немцев, например. Банковская система на порядок круче, чем в Скандинавии. Медицина - на уровне Германии и получше Англии (правда им бы ещё порядка немецкого, карантин показал сравнительную эффективность усилий, но я сейчас о технологиях).
Сельское хозяйство у французов посильнее, чем у немцев и англичан.
По ВВП на душу населения французы лучше англичан (последняя доступная годовая статистика за 2019), хотя да - слабее немцев и скандинавов.
Так что утверждение, что где больше революций, там обязательно хуже живут - неправильно.

А во-вторых, Ваши же слова : "сравнивайте не с рашкой или Парагваем" - простите, но в Вашем изначальном утверждении не было исключений. Вы сказали "где меньше революций - там лучше живут". А я сказал, что это не тот фактор. Раз сравнение с той же россией не дало результат, значит не в революциях дело (ну или не только / не столько в революциях), а в других причинах . . . Или в их комплексе : революции и вызванная ими свобода, культура, в том числе религия, климат, окружение цивилизованными странами (обмен технологиями и опытом), войны, традиции и ещё миллион факторов.

Так что не надо так безапелляционно . . .
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11.01.2021 13:40 Відповісти
"смелее", "смелее" господин земан(смаленькой буквы)!
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10.01.2021 19:30 Відповісти
старая путинская прокладка, как и рыжий дурак Трампон...
Ничего, - Байден всех путинских ****** выкинет на мороз=)
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10.01.2021 19:30 Відповісти
Этот человек абсолютно неадекватен. Эра сумасшедших социопатов в главах государств должна закончиться вместе с Трампом.
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10.01.2021 19:31 Відповісти
Хто би мав сумнів -- вони из шаріком в одній лодці -- той теж вже гавкав☝️
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10.01.2021 19:31 Відповісти
Та нахєра комусь треба знати,що тобі ,чмо,подобається чи ні. Сходи то дружині своїй розкажи,або сядь,поплач і змирися.
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10.01.2021 19:34 Відповісти
Поц.
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10.01.2021 19:35 Відповісти
заработал на новые красные трусы от .уйла
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10.01.2021 19:35 Відповісти
Он должен быть наказан так,чтобы в будущем,ни одному президенту США,даже в мыслях не приходило,вредить своей стране!
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10.01.2021 19:35 Відповісти
Земану и Кремлю не нравятся протесты против нечестных выборов.
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10.01.2021 19:38 Відповісти
Це ж ЗЕ-MAN ! Чеський Трамп.Все по-старому...
Президент Чехії Земан порівняв захоплення Капітолію з Майданом - Цензор.НЕТ 129

Президент Чехії Земан порівняв захоплення Капітолію з Майданом - Цензор.НЕТ 3081
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10.01.2021 19:41 Відповісти
А что, престарелый алкоголик еще жив? Я думал, прошло мимо меня.
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10.01.2021 19:49 Відповісти
Известный комуняка и путинофил. Хорошо, что он там мало на что влияет, зато как воняет....
Как же у них подгорает до сих пор от Майдана
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10.01.2021 19:52 Відповісти
У чехов баран Земан, у нас Зеоманский осел. Два х.йлопочитателя.
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10.01.2021 20:03 Відповісти
Тоже не понимаю зачем!!!! соравнивать))) лишь бы болтать ото
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10.01.2021 20:19 Відповісти
И с событиями на Донбасе сравнивают... американец)
https://uainfo.org/blognews/1610286269-shturm-kapitoliya-v-vashingtone-sravnili-s-sobytiyami-na-donbasse.html
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10.01.2021 20:18 Відповісти
Старый пердун ещё у власти? Такая же кремлёвская прокладка как выживший из ума Байден.
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10.01.2021 20:21 Відповісти
Призрак ходит по Европе, призрак Майдана.
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10.01.2021 20:22 Відповісти
В этом что-то есть. Оба уголовных элемента силой титушек попытались узурпировать власть, как Путин и Лукашенко!
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10.01.2021 20:26 Відповісти
чистый наратив кацапов
те тоже сравнивают трамповских фриков с майданом
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10.01.2021 20:27 Відповісти
Сравнить захват Капитолия с захватом Зимнего слабО? Через пару часов будет подвешен за текстикулы....
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10.01.2021 20:34 Відповісти
ОПЯТЬ **** НАЖРАЛСЯ !)
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10.01.2021 21:02 Відповісти
Все верно, Зёман. И чехов правильно давили рюзьге сапоги в 1968 году, скажи?
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10.01.2021 21:04 Відповісти
Если нам нечего экспортировать из-за воров олигархов,из-за воров президентов,будем экспортировать майдан-единственные в мире.
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10.01.2021 21:11 Відповісти
Ваша власть - это ваше отражение, нарид. Так что в зеркало глянь. Там ты увидишь и воров-президентов и олигархов. Вы их туда делегируете. Вы избираете то ослов оманских, то зеков, то коммуняк. Отсюда и живете в говне с 1991 года. А вот поляки сразу поняли, что надо делать. В итоге они в ЕС и НАТО. Как только в Украине в 2014 году начали делать то, что начали поляки в начале 90-х, то у вас вата начала подгорать. Захотели опять назад в зад.
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10.01.2021 21:20 Відповісти
Был шанс, но мудрый нарид, уставшийатвайны, захотел шоу...
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10.01.2021 21:22 Відповісти
Тут два народа живе. Один український. А от інший - викидиши русскава міра. Й не треба сором'яливо це замовчувати. Україну дві-три сотні років наповнювали оккупантами, які тут множилися. Мільйони метисів, Й сотні тисяч свіжоприсланих - тих, що навіть місцеву мову не вчило й не збиралося. Особливо тотально це відбулося після 1932-1933 - змінили етнічний склад цілих областей. Вони навіть прізвища позалишили свої, неукраїнські - подивіться на цих комментаторів. Діти своїх батьків. Їм та Україна пох... Їм та демократія і свобода пох... Вони будуть розповідати, як ім нє нравяцца алігархі, карупція, прєсідєнти і майдани, а насправді тому, що ім нравіцца толька адін алігарх - путін, адін вор-прєсідєнт - путін, адна рєвалюція - путінская. Ані стонут нє па свабодє, а зовсім до навпаки - недочекаються, поки їх руССкая власть прийде сюди, і іб..ть їх почне.
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10.01.2021 22:15 Відповісти
На расіє теж два народа живе, де 90% вата, а решта не вата, але коли ми говоримо про Мордовію та її народ, то використаємо слово "кацап", тому що у расейських ватніків та українського наріда 50+1 акція, тобто їх більшість. Тому я й кажу так.
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11.01.2021 04:56 Відповісти
Так он помогал танкистам отмывать танки от чешских кишок.
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10.01.2021 21:37 Відповісти
Земан что-то явно не догоняет...
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10.01.2021 21:22 Відповісти
Не, захват Капитолия - это классический Антимайдан - поддержка действующей власти американской ватой.
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10.01.2021 21:25 Відповісти
И не только американской, по ходу
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10.01.2021 21:26 Відповісти
Русский агент "Земан" получил методичку по очернению Майдана . . .
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10.01.2021 21:26 Відповісти
Земан может сравнить ещё виски и самогон, КрАЗ и Кенворт, С-5А и "Руслан",
сало и чипсы, может сравнить что-нибудь со своим пальцем.
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10.01.2021 21:31 Відповісти
шавка куйла вякает что-то
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10.01.2021 21:44 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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10.01.2021 22:00 Відповісти
Президент Чехии Милош Земан в воскресенье, 10 января, сравнил захват здания американского Конгресса с Майданом и заявил, что негативно относится к революционным событиям. Источник: https://censor.net/ru/n3240929

ЩЕ ОДНА КУРВА КРЕМЛІВСЬКА
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10.01.2021 22:22 Відповісти
в Чехии вообще президентские выборы есть или он как лукашенко будет сидеть ?
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10.01.2021 22:45 Відповісти
"Президент Чехии Земан сравнил захват Капитолия с Майданом"
...як хєр з пальцем. От ідіот!

Виходячи з курячої логіки Зємана, на Майдані мав би стояти Янукович, а не навпаки.
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10.01.2021 23:07 Відповісти
Получается, что майдан был за Януковича по логике Зеймана. А че он тогда драпанул в Ростов?...
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10.01.2021 23:48 Відповісти
Вонючий комуняка, ещё и не забыл лизнуть байдену. Фу
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11.01.2021 01:13 Відповісти
скоро этот ЗЕман как и додон уедет уже известно куда.
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11.01.2021 07:20 Відповісти
Этот старый ******* еще керуе?)) Думал эта комуняка сдохла уже))
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11.01.2021 08:20 Відповісти
Старому комуняцькому пердунові треба голову лікувати.
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11.01.2021 15:09 Відповісти
Ще оодин дебільний вилупок із нори виліз.
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11.01.2021 15:53 Відповісти
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