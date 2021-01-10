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Президент Чехии Земан сравнил захват Капитолия с Майданом

Президент Чехии Земан сравнил захват Капитолия с Майданом

Президент Чехии Милош Земан в воскресенье, 10 января, сравнил захват здания американского Конгресса с Майданом и заявил, что негативно относится к революционным событиям.

Об этом он сказал в интервью Blesk, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В целом я не люблю насильственные революции, поэтому, например, мне тоже не нравится Майдан и нечто подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это прямо дома", - прокомментировал президент Чехии штурм Капитолия.

Земан возложил ответственность за вашингтонские события на президента США, который отказался признавать результаты выборов.

"Дональд Трамп не признал поражение... но, что еще хуже, он бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и внутри. Это косвенно привело к гибели пяти человек, большинство из которых были его последователями. Это трусость политика, который уходит", - продолжил чешский президент.

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По словам Земана, в прошлом было много политиков, которые сначала внушали надежду, а потом разочаровывали. "Но я действительно не могу вспомнить - хотя такие случаи, безусловно, были в истории, их точно не было в американской истории - ни одного американского президента, который ушел бы с таким позором", - добавил Земан.

В прошлом президент Чехии называл Майдан "логовом бандеровцев" и заявлял, что Украине нужен не Майдан, а выборы.

майдан (4142) США (27174) Чехия (1742) Земан Милош (88)


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Топ комментарии
+57
Земан это тот Земан что ватная ********** подстилка?
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10.01.2021 18:51 Ответить
+42
Президент Чехии Земан сравнил захват Капитолия с Майданом - Цензор.НЕТ 5068
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10.01.2021 18:52 Ответить
+25
Президент Чехии Земан сравнил захват Капитолия с Майданом - Цензор.НЕТ 3969
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10.01.2021 18:59 Ответить
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А почему не сравнил с Пражскй весной? Не хочеться? Или с "сруской весной"?
Только потому,что активно работал минстець сами на себя,а не на страну.
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10.01.2021 19:24 Ответить
стара комуняка.
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10.01.2021 19:25 Ответить
даун! Майдан був проти влади, антимайдан за владу! Зрозоміло для одноклітинних?
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10.01.2021 19:27 Ответить
А Чехословакия в 1968 г?це подхалiмаш політика.до Москви
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10.01.2021 19:27 Ответить
Ленин называл революции локомотивами истории. Не согласен. Чем меньше в стране было революций, тем лучше она живёт.
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10.01.2021 19:29 Ответить
Доказано на Рассее, на КНДР и на Беларуси
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10.01.2021 19:32 Ответить
Сравниваем :

Франция - 4 шт. (из того, что помню со школы) - 1789, 1830, 1848, 1870
россия - 1905, 1917 (2 шт.).

Кто лучше живёт ? По Вашей логике - россия.
Причём во Франции все 4 - успешные, тогда как в россии 1905 - подавлена, а 1917 можно воспринимать как одну, растянувшуюся на 10 месяцев, с переходом власти из рук в руки.
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10.01.2021 21:24 Ответить
Революции убивали Францию. Сравнивайте не с Рашкой или Парагваем, а с соседями - Британией, Германией, Скандинавией.
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10.01.2021 21:34 Ответить
Британия - весь 17й век колбасень на острове к 1720м успогоились потом их же колонии с их же земляками их и послали на юх устроив лупасение ракам с помощью Франции
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10.01.2021 22:05 Ответить
Во-первых, я бы не сказал, что Франция менее развита, чем Финляндия / Норвегия / Швеция / Германия / Англия, где было меньше революций (по 1-2).
Например, французы имеют свои космические мощности (и космодром, и ракеты), а скандинавы, немцы и англичане сами (без США / Франции) в космос летать не умеют - Европейское космическое агентство на французах в основном держится. Французские машины помню - финские или норвежские нет. Атомная отрасль - ладно, скандинавы с немцами типа за экологию, но развита она во Франции очень мощно. Самолётостроение - есть только у шведов (СААБ), но не у финнов или норвежцев. Корабли французы делают не хуже немцев, например. Банковская система на порядок круче, чем в Скандинавии. Медицина - на уровне Германии и получше Англии (правда им бы ещё порядка немецкого, карантин показал сравнительную эффективность усилий, но я сейчас о технологиях).
Сельское хозяйство у французов посильнее, чем у немцев и англичан.
По ВВП на душу населения французы лучше англичан (последняя доступная годовая статистика за 2019), хотя да - слабее немцев и скандинавов.
Так что утверждение, что где больше революций, там обязательно хуже живут - неправильно.

А во-вторых, Ваши же слова : "сравнивайте не с рашкой или Парагваем" - простите, но в Вашем изначальном утверждении не было исключений. Вы сказали "где меньше революций - там лучше живут". А я сказал, что это не тот фактор. Раз сравнение с той же россией не дало результат, значит не в революциях дело (ну или не только / не столько в революциях), а в других причинах . . . Или в их комплексе : революции и вызванная ими свобода, культура, в том числе религия, климат, окружение цивилизованными странами (обмен технологиями и опытом), войны, традиции и ещё миллион факторов.

Так что не надо так безапелляционно . . .
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11.01.2021 13:40 Ответить
"смелее", "смелее" господин земан(смаленькой буквы)!
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10.01.2021 19:30 Ответить
старая путинская прокладка, как и рыжий дурак Трампон...
Ничего, - Байден всех путинских ****** выкинет на мороз=)
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10.01.2021 19:30 Ответить
Этот человек абсолютно неадекватен. Эра сумасшедших социопатов в главах государств должна закончиться вместе с Трампом.
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10.01.2021 19:31 Ответить
Хто би мав сумнів -- вони из шаріком в одній лодці -- той теж вже гавкав☝️
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10.01.2021 19:31 Ответить
Та нахєра комусь треба знати,що тобі ,чмо,подобається чи ні. Сходи то дружині своїй розкажи,або сядь,поплач і змирися.
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10.01.2021 19:34 Ответить
Поц.
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10.01.2021 19:35 Ответить
заработал на новые красные трусы от .уйла
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10.01.2021 19:35 Ответить
Он должен быть наказан так,чтобы в будущем,ни одному президенту США,даже в мыслях не приходило,вредить своей стране!
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10.01.2021 19:35 Ответить
Земану и Кремлю не нравятся протесты против нечестных выборов.
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10.01.2021 19:38 Ответить
Це ж ЗЕ-MAN ! Чеський Трамп.Все по-старому...
Президент Чехії Земан порівняв захоплення Капітолію з Майданом - Цензор.НЕТ 129

Президент Чехії Земан порівняв захоплення Капітолію з Майданом - Цензор.НЕТ 3081
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10.01.2021 19:41 Ответить
А что, престарелый алкоголик еще жив? Я думал, прошло мимо меня.
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10.01.2021 19:49 Ответить
Известный комуняка и путинофил. Хорошо, что он там мало на что влияет, зато как воняет....
Как же у них подгорает до сих пор от Майдана
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10.01.2021 19:52 Ответить
У чехов баран Земан, у нас Зеоманский осел. Два х.йлопочитателя.
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10.01.2021 20:03 Ответить
Тоже не понимаю зачем!!!! соравнивать))) лишь бы болтать ото
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10.01.2021 20:19 Ответить
И с событиями на Донбасе сравнивают... американец)
https://uainfo.org/blognews/1610286269-shturm-kapitoliya-v-vashingtone-sravnili-s-sobytiyami-na-donbasse.html
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10.01.2021 20:18 Ответить
Старый пердун ещё у власти? Такая же кремлёвская прокладка как выживший из ума Байден.
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10.01.2021 20:21 Ответить
Призрак ходит по Европе, призрак Майдана.
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10.01.2021 20:22 Ответить
В этом что-то есть. Оба уголовных элемента силой титушек попытались узурпировать власть, как Путин и Лукашенко!
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10.01.2021 20:26 Ответить
чистый наратив кацапов
те тоже сравнивают трамповских фриков с майданом
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10.01.2021 20:27 Ответить
Сравнить захват Капитолия с захватом Зимнего слабО? Через пару часов будет подвешен за текстикулы....
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10.01.2021 20:34 Ответить
ОПЯТЬ **** НАЖРАЛСЯ !)
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10.01.2021 21:02 Ответить
Все верно, Зёман. И чехов правильно давили рюзьге сапоги в 1968 году, скажи?
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10.01.2021 21:04 Ответить
Если нам нечего экспортировать из-за воров олигархов,из-за воров президентов,будем экспортировать майдан-единственные в мире.
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10.01.2021 21:11 Ответить
Ваша власть - это ваше отражение, нарид. Так что в зеркало глянь. Там ты увидишь и воров-президентов и олигархов. Вы их туда делегируете. Вы избираете то ослов оманских, то зеков, то коммуняк. Отсюда и живете в говне с 1991 года. А вот поляки сразу поняли, что надо делать. В итоге они в ЕС и НАТО. Как только в Украине в 2014 году начали делать то, что начали поляки в начале 90-х, то у вас вата начала подгорать. Захотели опять назад в зад.
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10.01.2021 21:20 Ответить
Был шанс, но мудрый нарид, уставшийатвайны, захотел шоу...
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10.01.2021 21:22 Ответить
Тут два народа живе. Один український. А от інший - викидиши русскава міра. Й не треба сором'яливо це замовчувати. Україну дві-три сотні років наповнювали оккупантами, які тут множилися. Мільйони метисів, Й сотні тисяч свіжоприсланих - тих, що навіть місцеву мову не вчило й не збиралося. Особливо тотально це відбулося після 1932-1933 - змінили етнічний склад цілих областей. Вони навіть прізвища позалишили свої, неукраїнські - подивіться на цих комментаторів. Діти своїх батьків. Їм та Україна пох... Їм та демократія і свобода пох... Вони будуть розповідати, як ім нє нравяцца алігархі, карупція, прєсідєнти і майдани, а насправді тому, що ім нравіцца толька адін алігарх - путін, адін вор-прєсідєнт - путін, адна рєвалюція - путінская. Ані стонут нє па свабодє, а зовсім до навпаки - недочекаються, поки їх руССкая власть прийде сюди, і іб..ть їх почне.
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10.01.2021 22:15 Ответить
На расіє теж два народа живе, де 90% вата, а решта не вата, але коли ми говоримо про Мордовію та її народ, то використаємо слово "кацап", тому що у расейських ватніків та українського наріда 50+1 акція, тобто їх більшість. Тому я й кажу так.
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11.01.2021 04:56 Ответить
Так он помогал танкистам отмывать танки от чешских кишок.
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10.01.2021 21:37 Ответить
Земан что-то явно не догоняет...
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10.01.2021 21:22 Ответить
Не, захват Капитолия - это классический Антимайдан - поддержка действующей власти американской ватой.
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10.01.2021 21:25 Ответить
И не только американской, по ходу
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10.01.2021 21:26 Ответить
Русский агент "Земан" получил методичку по очернению Майдана . . .
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10.01.2021 21:26 Ответить
Земан может сравнить ещё виски и самогон, КрАЗ и Кенворт, С-5А и "Руслан",
сало и чипсы, может сравнить что-нибудь со своим пальцем.
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10.01.2021 21:31 Ответить
шавка куйла вякает что-то
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10.01.2021 21:44 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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10.01.2021 22:00 Ответить
Президент Чехии Милош Земан в воскресенье, 10 января, сравнил захват здания американского Конгресса с Майданом и заявил, что негативно относится к революционным событиям. Источник: https://censor.net/ru/n3240929

ЩЕ ОДНА КУРВА КРЕМЛІВСЬКА
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10.01.2021 22:22 Ответить
в Чехии вообще президентские выборы есть или он как лукашенко будет сидеть ?
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10.01.2021 22:45 Ответить
"Президент Чехии Земан сравнил захват Капитолия с Майданом"
...як хєр з пальцем. От ідіот!

Виходячи з курячої логіки Зємана, на Майдані мав би стояти Янукович, а не навпаки.
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10.01.2021 23:07 Ответить
Получается, что майдан был за Януковича по логике Зеймана. А че он тогда драпанул в Ростов?...
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10.01.2021 23:48 Ответить
Вонючий комуняка, ещё и не забыл лизнуть байдену. Фу
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11.01.2021 01:13 Ответить
скоро этот ЗЕман как и додон уедет уже известно куда.
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11.01.2021 07:20 Ответить
Этот старый ******* еще керуе?)) Думал эта комуняка сдохла уже))
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11.01.2021 08:20 Ответить
Старому комуняцькому пердунові треба голову лікувати.
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11.01.2021 15:09 Ответить
Ще оодин дебільний вилупок із нори виліз.
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11.01.2021 15:53 Ответить
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