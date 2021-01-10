Президент Чехии Земан сравнил захват Капитолия с Майданом
Президент Чехии Милош Земан в воскресенье, 10 января, сравнил захват здания американского Конгресса с Майданом и заявил, что негативно относится к революционным событиям.
Об этом он сказал в интервью Blesk, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"В целом я не люблю насильственные революции, поэтому, например, мне тоже не нравится Майдан и нечто подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это прямо дома", - прокомментировал президент Чехии штурм Капитолия.
Земан возложил ответственность за вашингтонские события на президента США, который отказался признавать результаты выборов.
"Дональд Трамп не признал поражение... но, что еще хуже, он бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и внутри. Это косвенно привело к гибели пяти человек, большинство из которых были его последователями. Это трусость политика, который уходит", - продолжил чешский президент.
По словам Земана, в прошлом было много политиков, которые сначала внушали надежду, а потом разочаровывали. "Но я действительно не могу вспомнить - хотя такие случаи, безусловно, были в истории, их точно не было в американской истории - ни одного американского президента, который ушел бы с таким позором", - добавил Земан.
В прошлом президент Чехии называл Майдан "логовом бандеровцев" и заявлял, что Украине нужен не Майдан, а выборы.
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Только потому,что активно работал минстець сами на себя,а не на страну.
Франция - 4 шт. (из того, что помню со школы) - 1789, 1830, 1848, 1870
россия - 1905, 1917 (2 шт.).
Кто лучше живёт ? По Вашей логике - россия.
Причём во Франции все 4 - успешные, тогда как в россии 1905 - подавлена, а 1917 можно воспринимать как одну, растянувшуюся на 10 месяцев, с переходом власти из рук в руки.
Например, французы имеют свои космические мощности (и космодром, и ракеты), а скандинавы, немцы и англичане сами (без США / Франции) в космос летать не умеют - Европейское космическое агентство на французах в основном держится. Французские машины помню - финские или норвежские нет. Атомная отрасль - ладно, скандинавы с немцами типа за экологию, но развита она во Франции очень мощно. Самолётостроение - есть только у шведов (СААБ), но не у финнов или норвежцев. Корабли французы делают не хуже немцев, например. Банковская система на порядок круче, чем в Скандинавии. Медицина - на уровне Германии и получше Англии (правда им бы ещё порядка немецкого, карантин показал сравнительную эффективность усилий, но я сейчас о технологиях).
Сельское хозяйство у французов посильнее, чем у немцев и англичан.
По ВВП на душу населения французы лучше англичан (последняя доступная годовая статистика за 2019), хотя да - слабее немцев и скандинавов.
Так что утверждение, что где больше революций, там обязательно хуже живут - неправильно.
А во-вторых, Ваши же слова : "сравнивайте не с рашкой или Парагваем" - простите, но в Вашем изначальном утверждении не было исключений. Вы сказали "где меньше революций - там лучше живут". А я сказал, что это не тот фактор. Раз сравнение с той же россией не дало результат, значит не в революциях дело (ну или не только / не столько в революциях), а в других причинах . . . Или в их комплексе : революции и вызванная ими свобода, культура, в том числе религия, климат, окружение цивилизованными странами (обмен технологиями и опытом), войны, традиции и ещё миллион факторов.
Так что не надо так безапелляционно . . .
Ничего, - Байден всех путинских ****** выкинет на мороз=)
Как же у них подгорает до сих пор от Майдана
https://uainfo.org/blognews/1610286269-shturm-kapitoliya-v-vashingtone-sravnili-s-sobytiyami-na-donbasse.html
те тоже сравнивают трамповских фриков с майданом
сало и чипсы, может сравнить что-нибудь со своим пальцем.
ЩЕ ОДНА КУРВА КРЕМЛІВСЬКА
...як хєр з пальцем. От ідіот!
Виходячи з курячої логіки Зємана, на Майдані мав би стояти Янукович, а не навпаки.