Рятувальники дістали чоловіка з бункера твердих побутових відходів у Києві, - ДСНС

Рятувальники ДСНС у Києві дістали чоловіка з бункера твердих побутових відходів і передали його медикам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, у неділю о 14:21 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від диспетчера Нацполіції про те, що у Дарницькому районі столиці, за адресою: вул. Колекторна, 44, людина потрапила до бункера з приймання твердих побутових відходів та потребує допомоги.

"Прибувши на місце події, рятувальники провели розвідку та за допомогою триколінної драбини спустилися до бункера. О 15:19 за допомогою мотузки потерпілого було закріплено на ношах та піднято на поверхню", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що потерпілий весь час був притомним. Його передали працівникам швидкої медичної допомоги.

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