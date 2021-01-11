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Рятувальники дістали чоловіка з бункера твердих побутових відходів у Києві, - ДСНС

Рятувальники дістали чоловіка з бункера твердих побутових відходів у Києві, - ДСНС

Рятувальники ДСНС у Києві дістали чоловіка з бункера твердих побутових відходів і передали його медикам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, у неділю о 14:21 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від диспетчера Нацполіції про те, що у Дарницькому районі столиці, за адресою: вул. Колекторна, 44, людина потрапила до бункера з приймання твердих побутових відходів та потребує допомоги.

"Прибувши на місце події, рятувальники провели розвідку та за допомогою триколінної драбини спустилися до бункера. О 15:19 за допомогою мотузки потерпілого було закріплено на ношах та піднято на поверхню", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що потерпілий весь час був притомним. Його передали працівникам швидкої медичної допомоги.

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Автор: 

Київ (19693) нещасний випадок (274) ДСНС (5172)


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Зачем доставали?
Хуже не будет!
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11.01.2021 07:31 Відповісти
да да его же не спросили! может ему и там нехило было!
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11.01.2021 07:34 Відповісти
А как он туда попал , или он там лежал с прошлой люстрации 🤔🙄🤣🤣🤣
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11.01.2021 08:13 Відповісти
Нарід люстрував якогось "слугу народа"?
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11.01.2021 09:50 Відповісти
Бункер твердых отходов это что???
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11.01.2021 10:29 Відповісти
Не просто твердых, а бытовых твердых. Это все, что не жыдкое
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11.01.2021 12:40 Відповісти
гебняво-фашиковое вяликоскрепное супер-зверьковое унтерменшевское бледномолево-окурковое пуйло из питерской обосрной подворотни тож в бункере...
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11.01.2021 11:14 Відповісти
зеленский??????!!!!!!!!!
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11.01.2021 11:32 Відповісти
Угадала. Достали из мусорника и сделали преЗЕдентом
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10.03.2021 17:00 Відповісти
 
 