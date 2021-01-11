РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9847 посетителей онлайн
Новости
6 091 9

Спасатели достали мужчину из бункера твердых бытовых отходов в Киеве, - ГСЧС

Спасатели достали мужчину из бункера твердых бытовых отходов в Киеве, - ГСЧС

Спасатели ГСЧС в Киеве достали мужчину из бункера твердых бытовых отходов и передали его медикам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, в воскресенье в 14:21 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от диспечера Нацполиции о том, что в Дарницком районе столицы, по адресу ул.Коллекторная, 44, человек попал в бункер по приему твердых бытовых отходов и нуждается в помощи.

"По прибытию к месту происшествия, спасатели провели разведку и с помощью трехколенной лестницы спустились в бункер. В 15:19 с помощью веревки пострадавший был закреплен на носилках, и поднят на поверхность", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавший все время находился в сознании. Он был передан работникам скорой медпомощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС

Киев (25707) несчастный_случай (314) ГСЧС (5032)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зачем доставали?
Хуже не будет!
показать весь комментарий
11.01.2021 07:31 Ответить
да да его же не спросили! может ему и там нехило было!
показать весь комментарий
11.01.2021 07:34 Ответить
А как он туда попал , или он там лежал с прошлой люстрации 🤔🙄🤣🤣🤣
показать весь комментарий
11.01.2021 08:13 Ответить
Нарід люстрував якогось "слугу народа"?
показать весь комментарий
11.01.2021 09:50 Ответить
Бункер твердых отходов это что???
показать весь комментарий
11.01.2021 10:29 Ответить
Не просто твердых, а бытовых твердых. Это все, что не жыдкое
показать весь комментарий
11.01.2021 12:40 Ответить
гебняво-фашиковое вяликоскрепное супер-зверьковое унтерменшевское бледномолево-окурковое пуйло из питерской обосрной подворотни тож в бункере...
показать весь комментарий
11.01.2021 11:14 Ответить
зеленский??????!!!!!!!!!
показать весь комментарий
11.01.2021 11:32 Ответить
Угадала. Достали из мусорника и сделали преЗЕдентом
показать весь комментарий
10.03.2021 17:00 Ответить
 
 