Спасатели достали мужчину из бункера твердых бытовых отходов в Киеве, - ГСЧС

Спасатели ГСЧС в Киеве достали мужчину из бункера твердых бытовых отходов и передали его медикам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, в воскресенье в 14:21 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от диспечера Нацполиции о том, что в Дарницком районе столицы, по адресу ул.Коллекторная, 44, человек попал в бункер по приему твердых бытовых отходов и нуждается в помощи.

"По прибытию к месту происшествия, спасатели провели разведку и с помощью трехколенной лестницы спустились в бункер. В 15:19 с помощью веревки пострадавший был закреплен на носилках, и поднят на поверхность", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавший все время находился в сознании. Он был передан работникам скорой медпомощи.

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