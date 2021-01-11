Спасатели достали мужчину из бункера твердых бытовых отходов в Киеве, - ГСЧС
Спасатели ГСЧС в Киеве достали мужчину из бункера твердых бытовых отходов и передали его медикам.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, в воскресенье в 14:21 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от диспечера Нацполиции о том, что в Дарницком районе столицы, по адресу ул.Коллекторная, 44, человек попал в бункер по приему твердых бытовых отходов и нуждается в помощи.
"По прибытию к месту происшествия, спасатели провели разведку и с помощью трехколенной лестницы спустились в бункер. В 15:19 с помощью веревки пострадавший был закреплен на носилках, и поднят на поверхность", – сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что пострадавший все время находился в сознании. Он был передан работникам скорой медпомощи.
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