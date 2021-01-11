Литва готує повну блокаду поставок електроенергії з БілАЕС

Литва найближчим часом підготує план повної блокади електроенергії з Білоруської АЕС (БілАЕС) в Островці.

Про це заявив BNS міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Латвія, як і раніше, торгує білоруською електроенергією, яка надходить і в Литву.

"Я думаю, що цей план, особливо у вирішенні питання БілАЕС, народиться наприкінці січня - на початку лютого у нас вже буде весь план, узгоджений між відомствами, і ми зможемо за ним діяти", - сказав Крейвіс.

За його словами, ухвалений у Литві "антиостровецький" закон не реалізується.

"Державна служба регулювання енергетики - регулятор - абсолютно ясно заявила, що електроенергія, яка сьогодні надходить у Литву, закуповується в Білорусії, і закуповується на Ризькій біржі, порушує закон ... Факт залишається фактом: латиші торгують білоруською електроенергією", - констатував Крейвіс.

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