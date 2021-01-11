Литва готує повну блокаду поставок електроенергії з БілАЕС
Литва найближчим часом підготує план повної блокади електроенергії з Білоруської АЕС (БілАЕС) в Островці.
Про це заявив BNS міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, Латвія, як і раніше, торгує білоруською електроенергією, яка надходить і в Литву.
"Я думаю, що цей план, особливо у вирішенні питання БілАЕС, народиться наприкінці січня - на початку лютого у нас вже буде весь план, узгоджений між відомствами, і ми зможемо за ним діяти", - сказав Крейвіс.
За його словами, ухвалений у Литві "антиостровецький" закон не реалізується.
"Державна служба регулювання енергетики - регулятор - абсолютно ясно заявила, що електроенергія, яка сьогодні надходить у Литву, закуповується в Білорусії, і закуповується на Ризькій біржі, порушує закон ... Факт залишається фактом: латиші торгують білоруською електроенергією", - констатував Крейвіс.
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И пы сы помню в конце каденции Пети шахтеры с шахт ахметки бастовали требуя покупки их " дешёвого " угля с преференциями для ТЭС , а то у Пети денег на зелёный тариф хватало , а на электроэнергию с ТЭС ахметки нет
➡️ Сказати, що європейські партнери розчаровані рішенням української влади купувати електрику з Білоруської АЕС, - нічого не сказати.
📣 "Як же так, ваші президент і прем'єр почали цей рік з руйнування власного енергоринку та всупереч спільній позиції ЄС щодо санкцій проти режимів в Білорусі та РФ?!"
➡️ Ще восени 2020-го українська влада на офіційному рівні запевняла партнерів з Євросоюзу, що в жодному разі не планує співпрацювати з путінською АЕС в Білорусі, а з нового року - віроломно почала купувати (!) у неї струм.
➡️ Білоруська АЕС була демонстративно збудована на самісінькому кордоні з Литвою - за 80 км від Вільнюса, що створює додаткову небезпеку для країн регіону. Всі країни Балтії, а також Польща, рік тому оголосили тотальний бойкот енергетичному проєкту Кремля, націленому на енергетичну експансію в регіоні.
✅ Парламенти всіх цих країн ухвалили закони про заборону купівлі електрики з АЕС і скерували заклики до союзників в ЄС та НАТО. Завдяки єдності наших партнерів Білоруська АЕС фактично втратили ринок збуту, з розрахунком на який її будували. Але тут трапилося те, чого європейці і уявити собі не могли - на допомогу Лукашенку і Путіну прийшла Україна.
❗️ Ми - країна, яка потерпає від збройної агресії та окупації Росії, за рішенням нашої ж влади тепер фінансуємо проєкт Кремля в Білорусі.
❓ Що це? - Це ніщо інше, як зухвала диверсія проти національних інтересів України. Російська п'ята колона всередині країни поставила під загрозу основу основ підтримки нашої держави в ЄС та НАТО.
✅ Символічно, що 1 січня Конгрес США подолав вето і запровадив санкції щодо «Північного потоку-2», щоб зберегти український газовий транзит і енергетичну стабільність в регіоні. І в цей же самий день Україна по суті прийняла рішення профінансувати за власний кошт інший енергетичний проєкт кремля - Білоруську АЕС.
💯 Більш недолугого зовнішньополітичного рішення від української влади годі було й уявити!
⚠️На жаль, але наслідки такого безглуздого і ймовірно корумпованого рішення нашої влади будуть доволі серйозними. І ззовні, і всередині країни.
Зеленський заглушить всі реактори українських АЕС і буде купляти з фєдєрашкі та Білорусі.