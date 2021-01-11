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Литва готує повну блокаду поставок електроенергії з БілАЕС

Литва готує повну блокаду поставок електроенергії з БілАЕС

Литва найближчим часом підготує план повної блокади електроенергії з Білоруської АЕС (БілАЕС) в Островці.

Про це заявив BNS міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Латвія, як і раніше, торгує білоруською електроенергією, яка надходить і в Литву.

"Я думаю, що цей план, особливо у вирішенні питання БілАЕС, народиться наприкінці січня - на початку лютого у нас вже буде весь план, узгоджений між відомствами, і ми зможемо за ним діяти", - сказав Крейвіс.

За його словами, ухвалений у Литві "антиостровецький" закон не реалізується.

"Державна служба регулювання енергетики - регулятор - абсолютно ясно заявила, що електроенергія, яка сьогодні надходить у Литву, закуповується в Білорусії, і закуповується на Ризькій біржі, порушує закон ... Факт залишається фактом: латиші торгують білоруською електроенергією", - констатував Крейвіс.

Також читайте: Україна почала імпорт електроенергії з білоруської АЕС Лукашенка

Автор: 

Білорусь (7971) Литва (2459) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+21
*****, зебіл все викупить
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11.01.2021 13:53 Відповісти
+14
А українська влада навпаки

➡️ Сказати, що європейські партнери розчаровані рішенням української влади купувати електрику з Білоруської АЕС, - нічого не сказати.

📣 "Як же так, ваші президент і прем'єр почали цей рік з руйнування власного енергоринку та всупереч спільній позиції ЄС щодо санкцій проти режимів в Білорусі та РФ?!"

➡️ Ще восени 2020-го українська влада на офіційному рівні запевняла партнерів з Євросоюзу, що в жодному разі не планує співпрацювати з путінською АЕС в Білорусі, а з нового року - віроломно почала купувати (!) у неї струм.

➡️ Білоруська АЕС була демонстративно збудована на самісінькому кордоні з Литвою - за 80 км від Вільнюса, що створює додаткову небезпеку для країн регіону. Всі країни Балтії, а також Польща, рік тому оголосили тотальний бойкот енергетичному проєкту Кремля, націленому на енергетичну експансію в регіоні.

✅ Парламенти всіх цих країн ухвалили закони про заборону купівлі електрики з АЕС і скерували заклики до союзників в ЄС та НАТО. Завдяки єдності наших партнерів Білоруська АЕС фактично втратили ринок збуту, з розрахунком на який її будували. Але тут трапилося те, чого європейці і уявити собі не могли - на допомогу Лукашенку і Путіну прийшла Україна.

❗️ Ми - країна, яка потерпає від збройної агресії та окупації Росії, за рішенням нашої ж влади тепер фінансуємо проєкт Кремля в Білорусі.

❓ Що це? - Це ніщо інше, як зухвала диверсія проти національних інтересів України. Російська п'ята колона всередині країни поставила під загрозу основу основ підтримки нашої держави в ЄС та НАТО.

✅ Символічно, що 1 січня Конгрес США подолав вето і запровадив санкції щодо «Північного потоку-2», щоб зберегти український газовий транзит і енергетичну стабільність в регіоні. І в цей же самий день Україна по суті прийняла рішення профінансувати за власний кошт інший енергетичний проєкт кремля - Білоруську АЕС.

💯 Більш недолугого зовнішньополітичного рішення від української влади годі було й уявити!

⚠️На жаль, але наслідки такого безглуздого і ймовірно корумпованого рішення нашої влади будуть доволі серйозними. І ззовні, і всередині країни.
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11.01.2021 13:55 Відповісти
+13
Тю, а ВАЗеленський закупає. Поглиблює "братські" відносини з лукою та пі.рашкою.
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11.01.2021 13:53 Відповісти
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*****, зебіл все викупить
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11.01.2021 13:53 Відповісти
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11.01.2021 14:00 Відповісти
Proslom godu zakupili tolko 10% sto Litva zakupajet.Tak sto nado budet svoji atomnyje zakryt i uvelicit import s Belorus 10 raz.
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11.01.2021 14:06 Відповісти
Тю, а ВАЗеленський закупає. Поглиблює "братські" відносини з лукою та пі.рашкою.
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11.01.2021 13:53 Відповісти
Ты же не хочешь без света сидеть? Как ты будешь по клавишам в темноте стучать? Или хочешь сказать что твой Ахметов обеспечит Украину *зеленой енергетикой* в условиях отсутствия солнца и ветра? Скажи спасибо своему Пете который остановил украинские енергоблоки в угоду ТЕС и *зеленой енергии * Ахметова
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11.01.2021 14:23 Відповісти
А я то думал , что проблемы с АЭС и не уплатой по зелёным тарифам возникли при этой власти , а вон оно что получается Михалыч , т е Alex
И пы сы помню в конце каденции Пети шахтеры с шахт ахметки бастовали требуя покупки их " дешёвого " угля с преференциями для ТЭС , а то у Пети денег на зелёный тариф хватало , а на электроэнергию с ТЭС ахметки нет
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11.01.2021 14:43 Відповісти
Jesli imeno Zelenski skazal sto nesobirajetsia pokupat elektru s Belorus AES,tak slovo nado derzat ili net?Tak on tut vinovat a ne Porosenko.
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11.01.2021 15:39 Відповісти
Ктсати, давай лучше вспомним как твой Пэдро Офшорный с Лукой торговал аж шуба заворачивалась. Даже автозаки у Беларашки закупил чтобы майдановцев паковать которые мешали его гешефту.
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11.01.2021 14:25 Відповісти
А что какие то санкции на те товары были от ЕЭС , а то я что-то пропустил , если да то пруфы , если нет то кто то здесь балабол
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11.01.2021 14:45 Відповісти
Ах да. Лука не похищал украинцев не признавал крым росийским не проводил парады и учения с РФ. Зачем же на него санкции было накладывать. Лука с Петькой в засос лизались в то время когда белоруское КГБ похищало наших людей и воевало на дамбасе.
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11.01.2021 15:33 Відповісти
и дизельку для ВСУ Лука тоже поставлял, если забыл вдруг
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11.01.2021 15:38 Відповісти
и кого Лука из украинцев похитил, и кого из КГБ поймали на Донбасе? ****** ты дядя
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11.01.2021 15:39 Відповісти
Мы здесь про санкции ЕЭС говорим , а не отношениях Пети с трёх процентным
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11.01.2021 15:58 Відповісти
И , шо тогда Лукак был под санкциями? дядя, ты дурак?
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11.01.2021 15:28 Відповісти
то кондитер и Майдановцев паковал? И это он видать на Ростов сбежал, а кто ж тогда президентов 5 лет был?
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11.01.2021 15:29 Відповісти
А українська влада навпаки

➡️ Сказати, що європейські партнери розчаровані рішенням української влади купувати електрику з Білоруської АЕС, - нічого не сказати.

📣 "Як же так, ваші президент і прем'єр почали цей рік з руйнування власного енергоринку та всупереч спільній позиції ЄС щодо санкцій проти режимів в Білорусі та РФ?!"

➡️ Ще восени 2020-го українська влада на офіційному рівні запевняла партнерів з Євросоюзу, що в жодному разі не планує співпрацювати з путінською АЕС в Білорусі, а з нового року - віроломно почала купувати (!) у неї струм.

➡️ Білоруська АЕС була демонстративно збудована на самісінькому кордоні з Литвою - за 80 км від Вільнюса, що створює додаткову небезпеку для країн регіону. Всі країни Балтії, а також Польща, рік тому оголосили тотальний бойкот енергетичному проєкту Кремля, націленому на енергетичну експансію в регіоні.

✅ Парламенти всіх цих країн ухвалили закони про заборону купівлі електрики з АЕС і скерували заклики до союзників в ЄС та НАТО. Завдяки єдності наших партнерів Білоруська АЕС фактично втратили ринок збуту, з розрахунком на який її будували. Але тут трапилося те, чого європейці і уявити собі не могли - на допомогу Лукашенку і Путіну прийшла Україна.

❗️ Ми - країна, яка потерпає від збройної агресії та окупації Росії, за рішенням нашої ж влади тепер фінансуємо проєкт Кремля в Білорусі.

❓ Що це? - Це ніщо інше, як зухвала диверсія проти національних інтересів України. Російська п'ята колона всередині країни поставила під загрозу основу основ підтримки нашої держави в ЄС та НАТО.

✅ Символічно, що 1 січня Конгрес США подолав вето і запровадив санкції щодо «Північного потоку-2», щоб зберегти український газовий транзит і енергетичну стабільність в регіоні. І в цей же самий день Україна по суті прийняла рішення профінансувати за власний кошт інший енергетичний проєкт кремля - Білоруську АЕС.

💯 Більш недолугого зовнішньополітичного рішення від української влади годі було й уявити!

⚠️На жаль, але наслідки такого безглуздого і ймовірно корумпованого рішення нашої влади будуть доволі серйозними. І ззовні, і всередині країни.
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11.01.2021 13:55 Відповісти
Халло !Зелене кодло ?
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11.01.2021 13:58 Відповісти
Da zakrojet vse lozejki i cerez rasku i cerez Latviju.Pust prodajut gde xotiat no ne zdes.
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11.01.2021 14:00 Відповісти
Беня с Пиней выручат! А еще я считаю, что Зеленский должен быть повешен ( исключительно по приговору суда ).
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11.01.2021 14:05 Відповісти
Popadut pod sankciji Benia i Pincuk.Litve u Beni 3 zavoda jest,mozno ix zakrit.Pro ******* neznaju jest u nego interes ES ili net?Ja pro nego malo znaju
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11.01.2021 14:10 Відповісти
Ух ты! Первый раз слышу про бенины активы в Литве. Что у него там у вас?
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11.01.2021 14:17 Відповісти
Davno oni zdes ego zavodi pererabotki plastmasovix otxodov.Tam ecio te vremena otkryli kogda on vladel privat bankom.
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11.01.2021 14:21 Відповісти
Realno oni dolzni byli privat banku za dolgi vernutsia,no vydymo vasim eto neinteresno poskolku te sto dolzni etim zanimatsia v karmane Beni sidit
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11.01.2021 14:23 Відповісти
Ne nasi a vasi prokuratura i drugyje.Nasim etot Benia 0 nekomu neinteresen
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11.01.2021 14:30 Відповісти
Беня і Пінчук все викуплять, вони навіть заставили Зелю вимкнути по декілька енергоблоків на наших ЧАЕС, щоб знищити цю галузь. Тільки не говоріть про це щоб не почули Егорови, Семенченки і Парасюки, а то поїдуть і на морські вузли закрутять дроти, які йдуть в Україну. А ще як дізнаються євробариги Лещенко, Наєм і Заліщук, то така шуміха буде в пресі, що і лукашенко подасть у відставку.
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11.01.2021 14:17 Відповісти
Хорошо что на ЧАЭС выключили, а то там в 1986 г. нехорошо получилось.
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11.01.2021 20:20 Відповісти
Герусятинка, фас! Баблом запахло!
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11.01.2021 14:17 Відповісти
Ну вот..А мы и энергию покупаем у них и автобусы. Хотя есть все свое́.Ну разве не козлы у нас в Раде?
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11.01.2021 14:20 Відповісти
И не только в Раде. На Банковой и в кабмине Шмыгаля.
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11.01.2021 14:25 Відповісти
Не напрягайтесь европейцы, Зеленский выкупит всю электроэнергию, еще и с надбавкой.
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11.01.2021 14:33 Відповісти
Одобрям-с.
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11.01.2021 14:45 Відповісти
Ничё, сябры! Украина поможет! (пока тут зелёная власть)
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11.01.2021 14:52 Відповісти
Нічого...
Зеленський заглушить всі реактори українських АЕС і буде купляти з фєдєрашкі та Білорусі.
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11.01.2021 14:53 Відповісти
В якості дружнього кроку в бік Литви, країни яка активно просуває інтереси України в Європі, шут гороховий, якому там подарували велосипед, викупить білоруську електроенергію щоб литовцям вона поперек горла не ставала.
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11.01.2021 15:09 Відповісти
 
 