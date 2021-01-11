Литва готовит полную блокаду поставок электроэнергии с БелАЭС

Литва в ближайшее время подготовит план полной блокады электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

Об этом заявил BNS министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, Латвия по-прежнему торгует белорусской электроэнергией, которая поступает и в Литву.

"Я думаю, что этот план, особенно в решении вопроса БелАЭС, родится в конце января - в начале февраля у нас уже будет весь план, согласованный между ведомствами, и мы сможем по нему действовать", - сказал Крейвис.

По его словам, принятый в Литве "антиостровецкий" закон не реализуется.

"Государственная служба регулирования энергетики - регулятор - совершенно ясно заявила, что электроэнергия, которая сегодня поступает в Литву, закупается у Белоруссии, и закупается на Рижской бирже, нарушает закон... Факт остается фактом: латыши торгуют белорусской электроэнергией", - констатировал Крейвис.

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