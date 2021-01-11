Глава правління "Укрінбанку" попередив інвесторів ЖК "Софія Київська" про ризик залишитися без квартир: "Ми не будемо відступати і списувати забудовнику пів мільярда"

Житловий комплекс "Софія Київська" (Києво-Святошинський район області) побудований на кредитні кошти "Укрінбанку". Компанія –забудовник взяла кредит під заставу землі та майна ЖК, проте кошти так і не повернула. Голова правління "Укрінбанку" Володимир Клименко заявив, що вони будуть витребовувати заставне майно у забудовника ЖК, тож радять потенційним інвесторам бути обачними, віддаючи гроші боржнику

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Клименко розповів, що бенефіціар будівництва ЖК – колишній нардеп і Голова Комітету ВР з питань будівництва Сергій Скуратовський. Його компанія - забудовник "Укрполіскорм" взяла 200 млн грн в "Укрінбанку" на будівництво ЖК, але так і не повернула їх.

"Ми не збираємося відступати і списувати півмільярда гривень на збитки. ЖК "Софія Київська" побудована за кредитні гроші, за гроші, які видав "Укрінбанк", на жаль, видав, як виявилося, недобросовісному забудовнику - ТОВ "Укрполіскорм". Вже давно не секрет, хто (чия фігура) стоїть за цією непомітною назвою - "Укрполіскорм", хто основний вигодонабувач привласнених активів, кому у дохід пішли гроші, отримані від приватних інвесторів за продаж квартир, що знаходяться в іпотеці у банку - Скуратовський Сергій Іванович - у недавньому минулому народний депутат VIII скликання. Глава комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства... Зараз вже не сховатися за депутатським статусом. Та й зміна учасників ТОВ "Укрполіскорм", його по суті фіктивне банкрутство, і навіть зміна забудовника на нову компанію ТОВ "Софія Буд Груп" теж не допоможе", - коментує голова правління банку.

Клименко додав, що девелопер ЖК "Софія Київська" ТОВ "Софія Буд Груп" оформлена на панамську компанію, але фактично знаходиться під управлінням і контролем Скуратовського.

"Нова компанія - це лише видимість, невдала спроба створити враження чистоти і прозорості, а простіше кажучи - це спроба знову обдурити нових інвесторів, відмити/відбілити свій статус - спроба сказати: "це інша компанія обдурила банк і не повернула отриманий кредит; це хтось інший підробив банківські документи і продав 270 іпотечних квартир громадянам, які нічого не підозрювали; це не ми; ми не обманюємо".

Обманюєте. Адже кредитор має права на ці квартири і буде наполягати на поверненні боргів. Обманювали і продовжуєте обманювати. Хоча б тому, що будуєте на землі, яка також була передана в іпотеку під кредит "Укрінбанку", будуєте на землі, право забудови якої теж під іпотекою", - підкреслив голова правління банку.

Клименко попередив потенційних інвесторів ЖК "Софія Київська" про ризик втратити гроші і квадратні метри, вкладаючи у спірне будівництво.

"Я запевняю вас, що кредитор ("Укрінбанк" - ред) зробить все, щоб повернути кредитні кошти, повернути за рахунок будь-яких джерел. Ми ні перед чим не зупинимося. Цей процес буде системним, послідовним і невідворотним. Ми хочемо, повинні і зобов'язані застерегти всіх потенційних інвесторів ЖК "Софія Київська" - в основі ваших відносин із забудовником лежать неповернені борги на сотні мільйонів гривень, будинки, квартири у яких, ви інвестуєте, будуються на спірній землі, а керують будівництвом все ті ж люди, діяльність яких стала приводом для порушення десятка кримінальних справ, які зараз розслідуються. Відповідальність за виконання зобов'язань перед кожним з вас буде нести компанія, обтяжена тягарем боргів, у якій навряд чи знайдуться джерела, щоб ці борги повернути", - підсумував він.