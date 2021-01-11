Глава правління "Укрінбанку" попередив інвесторів ЖК "Софія Київська" про ризик залишитися без квартир: "Ми не будемо відступати і списувати забудовнику пів мільярда"
Житловий комплекс "Софія Київська" (Києво-Святошинський район області) побудований на кредитні кошти "Укрінбанку". Компанія –забудовник взяла кредит під заставу землі та майна ЖК, проте кошти так і не повернула. Голова правління "Укрінбанку" Володимир Клименко заявив, що вони будуть витребовувати заставне майно у забудовника ЖК, тож радять потенційним інвесторам бути обачними, віддаючи гроші боржнику
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
Клименко розповів, що бенефіціар будівництва ЖК – колишній нардеп і Голова Комітету ВР з питань будівництва Сергій Скуратовський. Його компанія - забудовник "Укрполіскорм" взяла 200 млн грн в "Укрінбанку" на будівництво ЖК, але так і не повернула їх.
"Ми не збираємося відступати і списувати півмільярда гривень на збитки. ЖК "Софія Київська" побудована за кредитні гроші, за гроші, які видав "Укрінбанк", на жаль, видав, як виявилося, недобросовісному забудовнику - ТОВ "Укрполіскорм". Вже давно не секрет, хто (чия фігура) стоїть за цією непомітною назвою - "Укрполіскорм", хто основний вигодонабувач привласнених активів, кому у дохід пішли гроші, отримані від приватних інвесторів за продаж квартир, що знаходяться в іпотеці у банку - Скуратовський Сергій Іванович - у недавньому минулому народний депутат VIII скликання. Глава комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства... Зараз вже не сховатися за депутатським статусом. Та й зміна учасників ТОВ "Укрполіскорм", його по суті фіктивне банкрутство, і навіть зміна забудовника на нову компанію ТОВ "Софія Буд Груп" теж не допоможе", - коментує голова правління банку.
Клименко додав, що девелопер ЖК "Софія Київська" ТОВ "Софія Буд Груп" оформлена на панамську компанію, але фактично знаходиться під управлінням і контролем Скуратовського.
"Нова компанія - це лише видимість, невдала спроба створити враження чистоти і прозорості, а простіше кажучи - це спроба знову обдурити нових інвесторів, відмити/відбілити свій статус - спроба сказати: "це інша компанія обдурила банк і не повернула отриманий кредит; це хтось інший підробив банківські документи і продав 270 іпотечних квартир громадянам, які нічого не підозрювали; це не ми; ми не обманюємо".
Обманюєте. Адже кредитор має права на ці квартири і буде наполягати на поверненні боргів. Обманювали і продовжуєте обманювати. Хоча б тому, що будуєте на землі, яка також була передана в іпотеку під кредит "Укрінбанку", будуєте на землі, право забудови якої теж під іпотекою", - підкреслив голова правління банку.
Клименко попередив потенційних інвесторів ЖК "Софія Київська" про ризик втратити гроші і квадратні метри, вкладаючи у спірне будівництво.
"Я запевняю вас, що кредитор ("Укрінбанк" - ред) зробить все, щоб повернути кредитні кошти, повернути за рахунок будь-яких джерел. Ми ні перед чим не зупинимося. Цей процес буде системним, послідовним і невідворотним. Ми хочемо, повинні і зобов'язані застерегти всіх потенційних інвесторів ЖК "Софія Київська" - в основі ваших відносин із забудовником лежать неповернені борги на сотні мільйонів гривень, будинки, квартири у яких, ви інвестуєте, будуються на спірній землі, а керують будівництвом все ті ж люди, діяльність яких стала приводом для порушення десятка кримінальних справ, які зараз розслідуються. Відповідальність за виконання зобов'язань перед кожним з вас буде нести компанія, обтяжена тягарем боргів, у якій навряд чи знайдуться джерела, щоб ці борги повернути", - підсумував він.
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Тока прошу верно понять! В Мариуполе ваааще ни одного квадратного метра жилья с 2012 года не строится. Так что, вероятно, что я это чисто от зависти.
А про землю я взагалі мовчу. Там взагалі ППЦ після Черновцького.
Монолитно-каркасная технология строительства - это вообще лучшее, что может быть. Нормально работает и в сейсмоопасных зонах. С чего Вы взяли, что там что-то будет складываться? Бетон привозят готовый - халтурить там не на чем. Ну а перестенки - то дело десятое. Не они определяют прочность здания.
Вы можете верить, во что хотите, но новые технологии гораздо лучше, чем старые совковые.
И спор мы начали именно с качества материалов. Я возразил только по этому вопросу. Такие материалы, которые используются сейчас, ни при совке, ни в 90-х даже не снились. Ну а выбор застройщика - личное дело каждого. Никто не мешает Вам выбрать застройщика, прийти на объект, лично оценить качество строительства. Кроме того по Вашему требованию при приемке квартиры, застройщик обязан устранить выявленные нарушения. А потом еще нормальный застройщик и гарантию дает на Вашу квартиру. Если там есть какие-то проблемы, то они вылезут в течение года.
За температуру в своей квартире скорей всего Вам нужно благодарить соседей снизу и плохую вентиляцию. Я не встречал "холодных" новостроек. Вы размеры радиаторов в новых новостройках видели? Если такие поставить в старые дома, Вы околеете. И да, если в новостройке не живут соседи снизу и сверху, то по факту Вам придется отапливать и их квартиры, поэтому сразу после заселения действительно может быть холодно, но это временное явление.
Ваші слова: "Монолитно-каркасная технология строительства - это вообще лучшее, что может быть. Нормально работает и в сейсмоопасных зонах. С чего Вы взяли, что там что-то будет складываться? Бетон привозят готовый - халтурить там не на чем. Ну а перестенки - то дело десятое. Не они определяют прочность здания."
А я вам мушу сказати, що бетон в Україні придумав польський архітектор Городецький. Я не знаю з Києва ви чи ні. Але головний його будинок - це будинок з Химерами. Хоча Городецький по Україні багато чого побудував. Так от до чого я веду. Будинок з Химерами побудований трошки більше 100 років тому. Городецький використав бетон і от будинок дав тріщину, похилився і його змушені були реставрувати через 100 років на 166 мільйонів грн. А в будинку всього-навсього 6 поверхів. Так що бетон не вічний. На Подолі в 19 ст було багато заводів з виробництва цегли. З цієї цегли багато побудовано будинків. Так от я не чула про такі глобальні реконструкції цих цегляних будинків. Проблема цих будинків у проводці і каналізації. Але це вже зовсім інше, вона просто стара. І я не впевнена в новобудовах, що вони витримають сейсмічну зону. Припустимо в тій же Хорватії, Чорногорії нема засилля цих "хмарочосів", бо це і естетику псує і небезпечно.
Вы в курсе вообще, что бетон сейчас армируют? В общем мне нет смысла спорить с вами - Вы реально несете бред с инженерной точки зрения. Это как слепому описывать цвет. Единственное с чем можно согласиться так это с шумоизоляцией и дворами. Но опять же. Если хватает денег, то покупаете жилье в элитной новостройке с фонтанами, прудами, парками, испанской плиткой и цветочками в подъездах и т.п. В чем проблема?
В общем я высказал свое мнение, а Вы свое. Я сказал, что ни в коем случае не купил бы квартиру в хрущевке. И это осознанная позиция: а их я видел сотни. И это при том, что для меня не проблема сделать ремонт с нуля под ключ от электрики и сантехники до финишной отделки. Просто абсолютно нет желания вкладывать в квартиру больше, чем она стоит.
У меня был выбор, купить квартиру в хрущевке за 35 - 40 тыс.у.е, готовую для проживания, или купить в новострое за 75 тыс. у.е. вообще без внутренних работ на этапе строительства. Думаю, что Вы понимаете, какую я выбрал.
Оплата за придомовую территорию само собой несоизмеримо выше. Но при этом у меня там озеро, фитнесс-парк, спортивные площадки, детские площадки, газончики, цветнички, стоянка для автомобилей и люди, которые это все охраняют и обслуживают. В подъезде тепло. Да ,за это действительно нужно платить, но оплата за отопление подъезда в сумме с оплатой за квартиру в 72 кв.м вряд ли превысит 1500-2000 грн даже в самый холодный месяц зимы по новым тарифам. Я не считаю, что это дорого.
О какой совести Вы говорите? Вы часто видели, чтобы работники 20 лет назад использовали лазерные нивелиры? Да до сих пор некоторые дедушки, где не требует технадзор, кладут кладку по старинке - на глазок. И плитку так же . Повторюсь, Вы рассуждаете с точки зрения обывателя, а я с практической. Меня не устраивают кривые стены. И если в нормальной новостройке максимальная толщина штукатурки у меня будет 2 см, то в хрущевке бывает приходится накидывать 5 и более. А при такой толщине уже часто приходится "колхозить" - здесь уже не до современных технологий. А дверные проемы бывало оставляли такие, что их приходилось перерезать. И если бы такая квартира, мне попалась одна, то я бы где-то согласился с Вами. Но, повторюсь, я их видел сотни, с типичными проблемами.
А знаете сколько скруток проводов оставили "совестливые" старые электрики под слоем штукатурки? Закончился провод, скрутили, нарастили и поехали дальше. И как-то их не волновало, что в будущем от той розетки могут не только лампочку запитать, но и утюг, к примеру, или стиралку. А когда сие чудо начинает пробивать в ванной на сантехнику, люди начинают просто прозревать. Вы видели, как выглядит современный электрический щит в квартире? А ввод в палец толщиной? Такими кабелями раньше подъезды запитывали, а сейчас каждую квартиру.
И плитка в 90% ванных комнат отваливается потому, наверное, что ее "совестливые" плиточники клали. А избежать этой проблемы было просто.
Ну и Ваша любимая вентиляция... Когда сосед покупает мощную вытяжку, а запах от его готовки стоит почему-то у Вас в квартире. Такого не может быть даже теоретически, но оно есть (не именно у Вас лично, но реально это очень распространенная проблема). А почему? Потому что ,возможно, один рукожоп для установки вентилятора пробил стенку основного канала, или второй, возможно, забыл (или забил) заглушить Ваш канал. В общем, бывает часто и густо.
Сантехника тоже интересная тема. Лучший вариант для меня - это сшитый полиэтилен. А его начали массово использовать совсем недавно. Медь тоже хорошо, но значительно дороже и менее практично.
А главное, никогда нельзя узнать, в какой момент очередному придурку стукнет в голову сделать "евроремонт" с переносом несущих стен и вырезанием в них проемов, или переносом ванной комнаты, да еще и с поворотом канализационного стояка - умельцев хватает.
В общем, если у Вас нет подобных проблем, живите и радуйтесь, но у меня рисковать желания абсолютно нет. Мне нужно купил, сделал ремонт и забыл лет так на 20. Я просто уже проходил через постоянный ремонт по мере необходимости - это не мое.
"В будівництві так само немає ніяких законів, а якщо і є, то їх дотримуються за великі суми грошей))) А спробуйте зараз знайти добросовісного спеціаліста по ремонту, одні халтурщики (с)". Наконец-то у Вас начинают появляться здравые мысли. Именно. Нельзя купить эконом вариант и ждать от него чудес. На нормальных объектах есть технадзор, который следит за соблюдением всех норм. И этих норм на самом деле очень много. Другое дело, что на дешевых объектах качество никто не будет контролировать (хотя формально надзор тоже есть, но ему глубоко плевать). Платят за Г, такое же Г и получают. Но повторюсь, это все можно проверить лично до покупки - не вижу проблем. Та же проблема и со специалистами. Вы хотите качественно и дорого или быстро и дешево? Обычно находят подешевле, хотят побыстрее, а потом удивляются результату.
Мне лично Київміськбуд не нравится, хотя особо я с ними и не сталкивался. Есть объекты интересные у КАНа, Столицы, Интергала. Опять же нужно рассматривать отдельный комплекс, а не компанию-застройщика в целом.
Информации с обычных форумов вообще доверять нельзя. Даже на специализированных форумах часто много людей пытаются свою рекламу просовывать. Пока сами не увидите проекта, не увидите качества постройки, не увидите и не пощупаете материалов, Вы покупаете кота в мешке. Мне проще. Мне нужна только коробка - все остальное сделаю сам. А качество постройки коробки оценить довольно легко. По ремонту согласен. Реально знаю много рукожопов, которые изображает из себя специалистов, но требуют хороших денег за работу. Единственным критерием при выборе специалиста может быть очередь к нему на месяцы вперед при недешевых расценках. Но и в этом случае никто гарантий не даст. Проблема с дантистами мне тоже знакома.
За Интергал спорить нет необходимости. У них есть объекты разной ценовой категории и разного качества. Если люди желают жить в муравейниках без стоянок и подъездных путей, то кто им доктор? Есть спрос - строят. И с качеством там тоже далеко не всегда все ок. Со входными группами вообще у них чуть ли не вечная проблема. Такое есть у всех застройщиков, почему и написал рассматривать имеет смысл только какой-то конкретный объект.
По высоткам в старых районах я полностью с Вами согласен. Такого делать нельзя. Это не только уродует город, но и создает море технических проблем, причем как для старых зданий, так и для новых. Да и в новых районах тоже действительно могут быть проблемы. С этим никто не спорит. Я не говорил, что любая новостройка - это хорошо.
А с молочком поаккуратнее. Да, домашнее молоко вкусней, но обычно вывозят молоко не только свое но и соседское. Как думаете, если корова приболела и ей колют антибиотики, молоко выльют? Я жил в селе, поэтому знаю о чем говорю. Соседи матери четыре раза за сезон умудряются картофель от жука обрабатывать, еще и клубни перед посадкой замачивают, считая при этом, что это своя домашняя замечательная картошечка без химикатов и ГМО. Они не хотят никого обманывать, но просто они реально не видят опасности ни в пестицидах, ни в антибиотиках.
По поводу "сложилось" не забегайте вперед. Я купил квартиру год назад. Сдача объекта в следующем году. В общем, давайте без обид. Да и начали разговор мы с качества материалов. Поверьте, что качественных материалов сейчас хватает, как и тупых проектов и рукожопых строителей. Пусть Ваше жилье Вас только радует. А нафлудили мы в теме конкретно.
все про реальність ...
але ж дешево - ви інвестори !