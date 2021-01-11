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Новини
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Глава правління "Укрінбанку" попередив інвесторів ЖК "Софія Київська" про ризик залишитися без квартир: "Ми не будемо відступати і списувати забудовнику пів мільярда"

Глава правління

Житловий комплекс "Софія Київська" (Києво-Святошинський район області) побудований на кредитні кошти "Укрінбанку". Компанія –забудовник взяла кредит під заставу землі та майна ЖК, проте кошти так і не повернула. Голова правління "Укрінбанку" Володимир Клименко заявив, що вони будуть витребовувати заставне майно у забудовника ЖК, тож радять потенційним інвесторам бути обачними, віддаючи гроші боржнику

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Клименко розповів, що бенефіціар будівництва ЖК – колишній нардеп і Голова Комітету ВР з питань будівництва Сергій Скуратовський. Його компанія - забудовник "Укрполіскорм" взяла 200 млн грн в "Укрінбанку" на будівництво ЖК, але так і не повернула їх.

"Ми не збираємося відступати і списувати півмільярда гривень на збитки. ЖК "Софія Київська" побудована за кредитні гроші, за гроші, які видав "Укрінбанк", на жаль, видав, як виявилося, недобросовісному забудовнику - ТОВ "Укрполіскорм". Вже давно не секрет, хто (чия фігура) стоїть за цією непомітною назвою - "Укрполіскорм", хто основний вигодонабувач привласнених активів, кому у дохід пішли гроші, отримані від приватних інвесторів за продаж квартир, що знаходяться в іпотеці у банку - Скуратовський Сергій Іванович - у недавньому минулому народний депутат VIII скликання. Глава комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства... Зараз вже не сховатися за депутатським статусом. Та й зміна учасників ТОВ "Укрполіскорм", його по суті фіктивне банкрутство, і навіть зміна забудовника на нову компанію ТОВ "Софія Буд Груп" теж не допоможе", - коментує голова правління банку.

Клименко додав, що девелопер ЖК "Софія Київська" ТОВ "Софія Буд Груп" оформлена на панамську компанію, але фактично знаходиться під управлінням і контролем Скуратовського.

"Нова компанія - це лише видимість, невдала спроба створити враження чистоти і прозорості, а простіше кажучи - це спроба знову обдурити нових інвесторів, відмити/відбілити свій статус - спроба сказати: "це інша компанія обдурила банк і не повернула отриманий кредит; це хтось інший підробив банківські документи і продав 270 іпотечних квартир громадянам, які нічого не підозрювали; це не ми; ми не обманюємо".

Обманюєте. Адже кредитор має права на ці квартири і буде наполягати на поверненні боргів. Обманювали і продовжуєте обманювати. Хоча б тому, що будуєте на землі, яка також була передана в іпотеку під кредит "Укрінбанку", будуєте на землі, право забудови якої теж під іпотекою", - підкреслив голова правління банку.

Клименко попередив потенційних інвесторів ЖК "Софія Київська" про ризик втратити гроші і квадратні метри, вкладаючи у спірне будівництво.

"Я запевняю вас, що кредитор ("Укрінбанк" - ред) зробить все, щоб повернути кредитні кошти, повернути за рахунок будь-яких джерел. Ми ні перед чим не зупинимося. Цей процес буде системним, послідовним і невідворотним. Ми хочемо, повинні і зобов'язані застерегти всіх потенційних інвесторів ЖК "Софія Київська" - в основі ваших відносин із забудовником лежать неповернені борги на сотні мільйонів гривень, будинки, квартири у яких, ви інвестуєте, будуються на спірній землі, а керують будівництвом все ті ж люди, діяльність яких стала приводом для порушення десятка кримінальних справ, які зараз розслідуються. Відповідальність за виконання зобов'язань перед кожним з вас буде нести компанія, обтяжена тягарем боргів, у якій навряд чи знайдуться джерела, щоб ці борги повернути", - підсумував він.

Автор: 

Київ (19694) Київська область (4105) будівництво (3031) забудова (580) Скуратовський Сергій (17)


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Топ коментарі
+4
Не стоит переживать, Зеля порешает все вопросы с застройщиком, когда выйдет из кокаинового угара
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11.01.2021 18:54 Відповісти
+3
Я в этих тонких делах не очень, но честно говоря, после этих тысяч и тысяч прокинутых наглухо людей, на новостроях, на лярды и лярды бабла в жизни бы- копейки не дал, авансом! Почему-то об Одесских кидках я не слышал, а в Киеве это- процветает!

Тока прошу верно понять! В Мариуполе ваааще ни одного квадратного метра жилья с 2012 года не строится. Так что, вероятно, что я это чисто от зависти.
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11.01.2021 19:01 Відповісти
+3
Не знаю скільки в Одесі будівельних компаній, але в столиці їх біля 300. І всі дуті. Всі працюють за стандартом: кредит у банку, будівництво, продаж квартир інвесторам, повернення кредитів. Може тільки Київміскбуд більш-менш. Будівництва у Києві колосальні. Гроші у людей водяться і от вкладають. Але чесно скажу, як то все будується: і документи, і матеріали, то якесь жахіття. Таке житло і задарма не треба. Але люди купують)))
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11.01.2021 19:25 Відповісти
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Не стоит переживать, Зеля порешает все вопросы с застройщиком, когда выйдет из кокаинового угара
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11.01.2021 18:54 Відповісти
Я в этих тонких делах не очень, но честно говоря, после этих тысяч и тысяч прокинутых наглухо людей, на новостроях, на лярды и лярды бабла в жизни бы- копейки не дал, авансом! Почему-то об Одесских кидках я не слышал, а в Киеве это- процветает!

Тока прошу верно понять! В Мариуполе ваааще ни одного квадратного метра жилья с 2012 года не строится. Так что, вероятно, что я это чисто от зависти.
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11.01.2021 19:01 Відповісти
в Одессе нем кидалово вы что сбрендили так вот Аксенов тот который теперь у Крыму рулит сбежал из за уголовных дел и афер именно в Одессе просто у нас кое какие объекты были городом достроены и пошли как муниципальное жулье есть дома кидаловые по тихому.. и так далее все есть просто в Одессе видимо решают как то вопросы и разруливают.. часто аферы имеют одну цепочку в Киеве офис головной а в Одессе офис подставной или навпаки..
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11.01.2021 19:22 Відповісти
Не знаю скільки в Одесі будівельних компаній, але в столиці їх біля 300. І всі дуті. Всі працюють за стандартом: кредит у банку, будівництво, продаж квартир інвесторам, повернення кредитів. Може тільки Київміскбуд більш-менш. Будівництва у Києві колосальні. Гроші у людей водяться і от вкладають. Але чесно скажу, як то все будується: і документи, і матеріали, то якесь жахіття. Таке житло і задарма не треба. Але люди купують)))
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11.01.2021 19:25 Відповісти
Да. Всі беруть кредити і на кредитах будують. Як тільки ринок обвалюється і немає попиту на квартири - відразу ж проблеми виникають.
А про землю я взагалі мовчу. Там взагалі ППЦ після Черновцького.
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11.01.2021 19:28 Відповісти
Про материалы зря Вы так. Приезжали знакомые, которые работали в Беларуси, паРаше (в самой Москве) и даже в Турции. С материалами у нас все отлично. Много криворуких исполнителей - да, но это не проблема материалов.
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12.01.2021 02:30 Відповісти
Я далека від будівництв, але якось була розмова з людиною, яка в будівництві мала стаж 40 років і в Україні, і в Росії. То за словами цієї людини: халтурять зараз з матеріалами знатно, здешевлюючи на чому можна. Тільки питання, будинки будуються не 9 поверхів, а 25. Як от вони простоять. Це ще добре, що ми в не сейсмічній зоні, бо такі коробки тільки так би посхлопувались би
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12.01.2021 09:01 Відповісти
Тогда понятно. У всех дедов "раньше было лучше". Но после долгих лет ремонтов никогда бы не купил квартиру в хрущевке. Ну и к панелькам у меня особая "любовь" - не нравятся в любых вариантах - ни в старых, ни в новых. В новостроях проблемы разве что со звукоизоляцией. Потому как да, экономят на чем можно. Но при этом нет щелей, ровные стены, ровная стяжка, гидроизоляция там, где нужно, нормальная канализация, водопровод, отопление, вентиляция, лифты и т.д. Ну а качество тех же стеклопакетов Вы видите сами до покупки.
Монолитно-каркасная технология строительства - это вообще лучшее, что может быть. Нормально работает и в сейсмоопасных зонах. С чего Вы взяли, что там что-то будет складываться? Бетон привозят готовый - халтурить там не на чем. Ну а перестенки - то дело десятое. Не они определяют прочность здания.
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12.01.2021 09:27 Відповісти
Повторюсь, действительно есть объекты, где жилье лучше не покупать (не только из-за кидалова). Но это не связано с качеством применяемых материалов. Могут цемента не досыпать в стяжку, могут на гидроизоляцию забить и т.п., но повторюсь, что виной тому не материалы, а кривые руки и слабый контроль со стороны технадзора. Крысчане на строительных форумах рыдают, что тот же Knauf у кацапов гораздо хуже нашего, как и другие смеси.
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12.01.2021 09:38 Відповісти
Я з вами тут поспорю. Я була в різних совдепівських будинках і було доволі жарко. Каналізації звичайно старі. І довелось побувати з різних новобудовах. Звичайно все нове. Каналізації ж не 50 років. Але от знаєте що, в 50% новобудов було холодно. Перестінки страшно холодні. До них спиною взимку не можливо доторкнутись, бо тягне в спину. В совдепівських такого взагалі не бачила. В інших 50% новобудов стіни були теплими. ПОтім поспорю на рахунок щілини в новобудовах. І щілини є і купа різного браку. Розумієте, як каже мій знайомий сантехнік: в новобудовах поки все нове, тому проблем не так багато. А от коли ці будинки постаршають, що буде тоді?! Не знаю, не мої слова, але от чула таку думку, що доволі непогані будинки 90-00-х. Є така програма, де показують будівельні помилки в США. Такий жах. Я от чомусь не вірю нашим будівельникам, які думають не про будинки, а про те, як облапошити інвестора чи нагріти собі грошей. У таких людей в очах бакси-бакси, то хіба щось можуть корисне вони робити для інших. Це, як для прикладу. Була недавно перевірка масла в Україні. Так от перевірили всі фабрики і у 90% фальсифікат. ВИ тільки уявіть. Мішають цю дешеву пальмомву олію, а видають за коров"яче молоко. Так то масло. А тут на будівництвах такі шалені гроші башляють
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12.01.2021 10:08 Відповісти
Про "холодно" не нужно. Новые дома точно энергоэффективнее. На отопление уходит как минимум раза в 4 меньше денег при той же температуре воздуха и той же площади помещения. К тому же никак при всем желании не будет на ощупь стена из газоблока, керамзитоблока или керамоблока холоднее, чем панельная или кирпичная стена. А помимо этого сейчас утепляют минимум 12 сантиметровым слоем минеральной ваты. Сам по себе такой слой заменяет около 1,5 м!!! кирпичной кладки. Да, такой фасад не вечный и когда-то его скорей всего придется ремонтировать. Разница между нами в том, что Вы в новостройках только бывали, наслушавшись разных историй. А я и там, и там работал. Я знаю современные "косяки" и недостатки технологий. Но сравнивать это с совковым Г? В 90-х тоже ничего хорошего не было. Нормально утеплять здания научились у нас только в году так 2010-м.
Вы можете верить, во что хотите, но новые технологии гораздо лучше, чем старые совковые.
И спор мы начали именно с качества материалов. Я возразил только по этому вопросу. Такие материалы, которые используются сейчас, ни при совке, ни в 90-х даже не снились. Ну а выбор застройщика - личное дело каждого. Никто не мешает Вам выбрать застройщика, прийти на объект, лично оценить качество строительства. Кроме того по Вашему требованию при приемке квартиры, застройщик обязан устранить выявленные нарушения. А потом еще нормальный застройщик и гарантию дает на Вашу квартиру. Если там есть какие-то проблемы, то они вылезут в течение года.
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12.01.2021 11:07 Відповісти
Я в цих будинках буваю, бо живуть мої друзі. Так от новобудова 2008 р. - +18 (квадратура 65, оплата 2200). Новобудова 2015 - +19 (квадратура 40, оплата 1400). В цих будинках батареї включені на повну, але реально холодні стіни. Будинок 2000 р. (квадратура 50, оплата 1500) +25 при відключених батареях, тільки труби гарячі))) Я думала це прикол спочатку. Ні, будинок утеплений і там реально жарюка, але будувався він у 90-ті, про які ви говорите, що ті часи була халтура. Хрущівки 1965-1972 - +23-+27 при гарячих батареях. Панельки 1975-1984 року (квадратура 50, оплата 1600) - +21-+24, але там температура залежить від поверху. Я не спорю, що зараз технології на голову вище.Але я вам доводжу, що зараз тотальна жадібність населення у грошах і безсовістність. Тому халтура і ще раз халтура, я вам порівняла з маслом. Можу сказати про м"ясо, де птицю та свиней вигодовують на на антибіотиках за 3 місяці, замість зерна за 7 місяців. Це дуже просто, але ці антибіотики впливають на людей, люди хворіють і раніше помирають. Але ж це теж ******* технології - антибіотики чи пальмова олія. Так що не все ******* добре. Ну, якщо ви їсте антибіотичне м"ясо і пальмову олію в маслі і вам це подобається, то ради бога. Але знаєте якось не хочеться мати в 45 років рак, підвищений тиск і ще купу болячок від цієї хєрні. Розумієте, ви дивитесь з точки зору практичності новобудови і, що вони нові. Але нехай пройде років 15, тоді можна оцінювати. Я просто бачу будівництво зі свого вікна - і це вибачте на слові просто триндець.
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12.01.2021 11:28 Відповісти
Читайте внимательней: утеплять научились после 2010 года.
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12.01.2021 14:31 Відповісти
Ну, дивіться, ви розписуєтесь, що ви такий спеціаліст, все знаєте. А я живу в будинку 2000 року з відключеними зараз батареями, бо в квартирі +25. І ви мене вчите. Будинок утеплений (причому дуже круто, і стіни, і підлога). Так, і в 90-ті виявляється утеплювали, а ви розписуєтесь, що ні. І мої знайомі, у котрих у новобудовах по +19 з гарячими батареями дуже дивуються. Хоча в інших знайомих з "хрущівок" температура теж +25 і це без усілякого утеплення. Я вас ніяким чином не хочу образити. Але знаєте мушу сказати, що наша молодь зараз занадто багато всього знає і кічиться цим. Старі люди мали по 5 класів школи, а були мудрішими і жили по 80 років. А зараз чоловіки не встигли відсвяткувати 60 років, як прямують на кладовище. Для прикладу, моя прабабуся казала: "Нехай, то поганий чоловік. Ніколи ніяку роботу не залишай на потім". У людей була життєва мудрість. А зараз від засилля смартфонів та інтернету - повна деградація. Он у мене сусіди зверху. Дочці 15 років. Вчора вона орала так, що ми всі чули, як вона батькові сказала: "Пішов на х....". І шо виросте?! А нічого, пусте місце. Як зараз кажуть - невдячні діти. Тільки раніше вони були більш-менш вдячні, а зараз батьки посадили їх на свої шиї і тягнуть,а потім жаліються. Звичайно зараз багато усіляких розумних технологій, але я не вважаю, що вони всі корисні. Серед тих же будівельних матеріалів багато таких, від яких алергія і голова паморочиться. І тому зараз від засилля різноманітності треба включати голову і логіку, щоб не бути в дурнях. А так і життєва мудрість, і деякі ******* технології допомагають. Наприклад, мультиварка - шикарна річ і економія електроенергії, і їжу смачно готує, і швидко. А чіпси теж ******* штука, тільки користі від неї - 0. Наївся і потім і цукровий діабет, і рак, і хрін зна шо.
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12.01.2021 14:50 Відповісти
За "молодь", конечно, спасибо. Мне уже давно за 40. Я никогда не говорил, что не утепляли (кстати, за утепление в 90-х) реально не слышал, особенно полов. Полы и сейчас утепляются разве что на 1-м этаже и лоджиях. Здания в 2000-х утепляли преимущественно пенопластом, плотностью 25 кг/куб м (а по факту 15). Срок его службы лет так 20. Уже полно домов, в которых это "утепление" переделывают.
За температуру в своей квартире скорей всего Вам нужно благодарить соседей снизу и плохую вентиляцию. Я не встречал "холодных" новостроек. Вы размеры радиаторов в новых новостройках видели? Если такие поставить в старые дома, Вы околеете. И да, если в новостройке не живут соседи снизу и сверху, то по факту Вам придется отапливать и их квартиры, поэтому сразу после заселения действительно может быть холодно, но это временное явление.
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12.01.2021 15:19 Відповісти
Ну дивіться ми споримо, тому що я кажу зі свого досвіду, ви зі свого. Мій будинок утеплений зсередини і не пінопластом. Дуже крута шумоізоляція.І я мушу вам сказати, що мій будинок на порядок круче (не подумайте, я не хизуюсь) і в шумоізоляції, і в опаленні, і в енергозбереженні (взимку жарко, влітку прохолодно і ми обходимось без кондиціонерів), і в самому проектуванні квартир за ******* новобудови. Вентиляція у нас нормальна. Ціла шахта вентиляційна в квартирі на всі поверхи. А от кілька моїх друзів живуть в новобудовах 2008-2015 років. ПОловина з них реально холодні, половина теплі, але не жаркі. І квартири в новобудовах моїх знайомих повністю заповнені. Але я вам серйозно кажу, там реально холодні стіни. Я просто не зустрічала такого ні в "хрущівках", ні в "чешках". Я звичайно не спеціаліст, але можу вам сказати, що при совку будувались стандартні "хрущівки", "чешки" і т.і. А були, рідко, але були спецпроекти. Реально придумані розумними людьми. Ви вже вибачте, але серед новобудов я не бачила хороших проектів, з мудрими рішеннями. Як правило зараз будують побільше, що нагребти грошей з людей і до одного місця і енергозбереження, і шумоізоляція, і двори. От які двори в новобудовах?! Ніякі, їх немає. Машини розкидані по вулицях. А в совкових були. Я такі красунчики двори бачила і біля хрущівок, і чешок.
Ваші слова: "Монолитно-каркасная технология строительства - это вообще лучшее, что может быть. Нормально работает и в сейсмоопасных зонах. С чего Вы взяли, что там что-то будет складываться? Бетон привозят готовый - халтурить там не на чем. Ну а перестенки - то дело десятое. Не они определяют прочность здания."
А я вам мушу сказати, що бетон в Україні придумав польський архітектор Городецький. Я не знаю з Києва ви чи ні. Але головний його будинок - це будинок з Химерами. Хоча Городецький по Україні багато чого побудував. Так от до чого я веду. Будинок з Химерами побудований трошки більше 100 років тому. Городецький використав бетон і от будинок дав тріщину, похилився і його змушені були реставрувати через 100 років на 166 мільйонів грн. А в будинку всього-навсього 6 поверхів. Так що бетон не вічний. На Подолі в 19 ст було багато заводів з виробництва цегли. З цієї цегли багато побудовано будинків. Так от я не чула про такі глобальні реконструкції цих цегляних будинків. Проблема цих будинків у проводці і каналізації. Але це вже зовсім інше, вона просто стара. І я не впевнена в новобудовах, що вони витримають сейсмічну зону. Припустимо в тій же Хорватії, Чорногорії нема засилля цих "хмарочосів", бо це і естетику псує і небезпечно.
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12.01.2021 15:42 Відповісти
Никогда дома изнутри не утеплялись - нет такой технологии ни у Баумита, ни у Церезита, ни у Капарола от слова "совсем". Утеплить квартиру таким способом действительно можно (и стены будут реально теплыми наощупь), но снаружи дом будет рассыпаться и от плачущих окон Вы вряд ли избавитесь. Кстати, изнутри утеплять как раз допустимо исключительно пенопластом или полистиролом, но ничего хорошего в этом нет. Не Вы ли здесь об экологичности рассказывали? Керамоблок и и газоблок можно отнести к экоматериалам, но ни один из утеплителей - нет. Никакого отношения теплота стен наощупь не имеет к энергоэффективности дома! Это только свойств теплопроводности материалов, которых Вы касаетесь рукой. Естественно, пенопласт воспринимается теплее, чем любой строительный материал, но изнутри - это зло в чистом виде.
Вы в курсе вообще, что бетон сейчас армируют? В общем мне нет смысла спорить с вами - Вы реально несете бред с инженерной точки зрения. Это как слепому описывать цвет. Единственное с чем можно согласиться так это с шумоизоляцией и дворами. Но опять же. Если хватает денег, то покупаете жилье в элитной новостройке с фонтанами, прудами, парками, испанской плиткой и цветочками в подъездах и т.п. В чем проблема?
В общем я высказал свое мнение, а Вы свое. Я сказал, что ни в коем случае не купил бы квартиру в хрущевке. И это осознанная позиция: а их я видел сотни. И это при том, что для меня не проблема сделать ремонт с нуля под ключ от электрики и сантехники до финишной отделки. Просто абсолютно нет желания вкладывать в квартиру больше, чем она стоит.
У меня был выбор, купить квартиру в хрущевке за 35 - 40 тыс.у.е, готовую для проживания, или купить в новострое за 75 тыс. у.е. вообще без внутренних работ на этапе строительства. Думаю, что Вы понимаете, какую я выбрал.
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12.01.2021 21:19 Відповісти
Дивіться, ви вже переходите на тон, що я неук, а ви король. Це зневага. Будинки утеплялись зовні і всередині. Технології різні. Вікна в нас не плачуть))) з вентиляцією все добре - ціла шахта. За опалення платимо значно менше ніж в новобудовах і чомусь тепліше. І знаєте, чомусь новобудови з зовнішньою ізоляцією розсипаються зовні. А ви в курсі, що арматура ржавіє і розриває бетон??? А звідки волога береться, тягнеться знизу. Так шо ваш бетон вибачте на слові - до сраки. Про таких, як ви говорять "заздріть мовчки". + в новобудовах непомірна оплата за прибудинкову територію, опалення, тому що платиться і за квартиру і за коридори (для чого питається). Тільки розумієте, якщо всі купують ковбасу напічкану емульгаторами, стабілізаторами та глутаматом натрію, то це не означає, що вона корисна, навпаки: рак, цукровий діабет, підвищений тиск забезпечено. Тільки ці хвороби не за рік-два проявляються, треба почекати більше. Так і з вашими новобудовами. Спочатку ви ходите франтом, бо воно все нове. Але знаючи з яких матеріалів то все робилось і через яку руку, цікаво буде подивитись на ці будинки років через 20. Вони так само зістаряться, у них виникне купа проблем. А головне, що ці "страхіття" призведуть до купи проблем. Але це буде потім))) Всіх благ))
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12.01.2021 22:02 Відповісти
Поймите, что Вы пишете откровенный бред. Мне это даже читать тяжело. Дело здесь абсолютно не в зависти. В вопросах вентиляции Вы тоже абсолютно не соображаете - лучше туда не лезьте со своими шахтами (там все значительно сложнее, чем Вы думаете). Еще раз: нет технологии утепления зданий изнутри от слова совсем. Если Вы такую знаете, то просветите, пожалуйста. Со ссылкой на разработчика с именем само собой, а не на ютуб (я так тоже могу утеплить, но никаких гарантий не дам). Чтобы делать заявления по поводу арматуры в бетоне, нужно было учить сопромат. Бетон непаропроницаем, поэтому арматура в нем ржаветь никак не может. Кроме того, бетон гидроизолируется до уровня первого этажа. Откуда ему тянуть влагу? Нет сейчас влаги от слова "совсем" даже в подвалах нормальных застройщиков. Поэтому там расположены кладовые для хранения продуктов, велосипедов и прочей хрени, а иногда и паркинги. Там абсолютно сухо. Прикиньте?! И в том-то и дело, что я знаю, как, из чего, и кем оно сделано. Поэтому уверен, что никаких проблем там не возникнет. А вот по поводу "колбасы", лучше о своем внутреннем утеплении подумайте. Еще раз для тех, до кого туго доходит: экологичных (читай "неядовитых") материалов для утепления не существует в природе. За исключением разве что магнезитовых плит. Но из них такой же утеплитель, как из гипсокартона.
Оплата за придомовую территорию само собой несоизмеримо выше. Но при этом у меня там озеро, фитнесс-парк, спортивные площадки, детские площадки, газончики, цветнички, стоянка для автомобилей и люди, которые это все охраняют и обслуживают. В подъезде тепло. Да ,за это действительно нужно платить, но оплата за отопление подъезда в сумме с оплатой за квартиру в 72 кв.м вряд ли превысит 1500-2000 грн даже в самый холодный месяц зимы по новым тарифам. Я не считаю, что это дорого.
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12.01.2021 22:32 Відповісти
Розумієте, ви настільки зла і невиважена людина, що плющить від будь-якого закиду. Спочатку ви писали, що будинки до 2010 не утеплювались. Це ваші слова. МОжете поглянути зверху. Хоча реально утеплювались в 90-ті і я такі будинки знаю. Потім ви мені доводите, не знаючи, про будинок, що в ньому тепло, бо вентиляції немає і вікна потіють, бо не таке бачите утеплення. Я не лізу в питанні вентиляції, просто тикати в тому, що у вас тепло, бо немає нормальної вентиляції, ну, це вже знаєте))) Розумієте, я не спорю, що у вас досвід і все таке. Але ваша пиха вам застить очі. Все що я описала, я бачила на власні очі про новобудови, "чешки", "хрущівки", цікаві спецпроекти 80-90-х років. Ви не даєте гарантій з приводу утеплення в середині, а гарантія ззовні 20 років. Так виходить. Тільки тепер дивіться, пройде 20 років і спробуйте замінити утеплення в 25-ти поверхівці. Ой, скажу бачила я цю гідроізоляцію в Києві, де купа підземних річок))) Якщо місце рівнинне, то ще пів біди. Але багато оцих "свічок" будують саме на колишніх озерах, джерелах, річках. І знаєте, там купа проблем з підземною водою і гідроізоляцією. Тому що розумні люди не будували в таких місцях. А ******** "умам" пофіг - головне гроші, не їм же в цих халабудах жити. Підземна система водонасичення Києва - дуже потужна. Джерела, ріки - нікуди не зникають. І я більш впевнена, що ой чекають ці будинки на проблеми. Як є такий район в Києві Воздвиженка, там століттями були майстерні. І от одному "розумному" ідіоту впала думка збудувати престижний район. І що, збудували. Тільки жити там ніхто не хоче. Бо в цьому районі потужні джерела, які живлять річку Глибочицю. Там все сире, промокле. Те саме в районі "Бермудського трикутника", тобто головного РАГСу. Це початок річки Либідь. Там шалена система боліт, джерел. І от такі ж самі "розумники" стали ліпити "свічки". Це просто жах. Сухо може бути в Голосієво, де купа пагорбів і не така складана система підземних рік. Я знаю ціни в новобудовах за опалення зовсім інші. Однокімнатна в 45 кв. - 1400 грн. Двокімнатна 68 - 2300. При тому що в цих квартирах не +25. А ще в новобудовах немає, зовсім немає місця для стоянок. Купи авто на узбіччях доріг. А ще - головне. Ліплять ці хмарочоси, не враховуючи ні шкіл, ні садків. Для чого вчитись)))) Якщо при совку будувався мікрорайон, то з ним школа і дитсадки. А зараз височенна халабуда і все. Краса на ******** лад)))
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13.01.2021 09:40 Відповісти
"Нормально утеплять здания научились у нас только в году так 2010-м"(с) - это мои слова. Все остальное Ваши домыслы. Как думаете, какое слово здесь ключевое? Если вентиляционный канал Вашей квартиры имеет прямой выход в общий стояк, то это грубое нарушение а не достижение. Такое чудо совершают при ремонте, но лучше об этом молчать. А то вон летом в Киеве осенью дом из-за взрыва газа сложился, а газовики никак понять не могли, каким образом газ из одной квартиры в другую перебежал. Значительная часть Левого берега построена на бывших болотах на насыпных грунтах и сваях. Те же Осокорки и Позняки. Жилье стоит недешево. Сухо в подвалах. Не берите дешевую квартиру у неизвестных застройщиков - и будет Вам счастье. Если чем обидел, извините. Но Вы рассуждаете о вещах, которых не понимаете.
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13.01.2021 11:19 Відповісти
Дивіться ми споримось зі свого життєвого досвіду. Але ви так категорично, мовляв тільки новобудови, бо все старе - кака-бека. З вашого боку звичайно дуже класно отримати новий будинок. Новий, я повторюю. Але тут палиця з двома кінцями. Нове воно буде не вічно. І колись ці будинки чекає "старість". І ви скажете, що раніше халтурили, крали. Так воно так, тільки якісь ще років 20 тому у людей було значно більше совісті. А зараз ні совісті, ні закону. От я не довіряю тим стандартам, за якими будують новобудови, бо це реально халтура. Це як знаєте, пройтись по базару і почути: домашня свинина))) Те, що вона вирощена зараз в селі, не означає, що вона корисна на антибіотиках та гормонах росту. Там сиплять стільки, скільки можна, нічого не дотримуючись. В будівництві так само немає ніяких законів, а якщо і є, то їх дотримуються за великі суми грошей))) У сусід працює на будівництві і тягне, то фарбу, то плитку, то цемент))) А спробуйте зараз знайти добросовісного спеціаліста по ремонту, одні халтурщики. Я так і зрозуміла, що ви з Києва чи десь біля нього. Тільки мені особисто квартири в новобудовах і задарма не треба. Ще можна щось вибрати в Київміськбуді, але і він в районі Видубичів та центрального РАГСу таке страхіття побудував, що я в шоці. Про інших вже мовчу. Серед совдепівського житлового масиву, 90-х, 2000-х є цікаві проекти, їх мало, але вони існують. Ці спецпроекти не будували масово, одинично. А зараз ця скажена примха мати побільше грошей штовхає людей на беззаконня. Де в очах в людей бакси, там немає закону. На рахунок Харківського масиву, Троєщини і я б сюди віднесла Оболонь. Це масиви збудовані на так званих піщаних грунтах. ТОму якщо порівняти забудову Харківського і Троєщини - це просто бетонний ліс. Бо підземних річок мало, озера можна висушити. А ви візьміть Святошине, ПОділ, Шулявку, де безліч підземних річок та джерел і така шалена забудова. При будівництві метро через Поділ порушили систему водостоку і тепер не тільки метро підтоплює (вічно там капає зі стін і на коліях вода), а ще підтоплюється будинки, тільки вони там по 4-5 поверхів, а тепер уявіть пустити туди безумців, які б заліпили по 20 поверхів. Поділ би сплив би у Дніпро. На Солом"янці пагорби і так само ліс висоток. Вони не розраховані на це. Але хто про це думає. Бакси-бакси і ще раз бакси.
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13.01.2021 14:41 Відповісти
Опять Вы все перекручиваете. Зачем? Я не говорил, что все кака-бяка. Хотя к хрущевкам отношусь именно так. К тому времени, как начнут сыпаться новые дома, старые окончательно разваляться. Самое интересное, что сталинки, возможно, будут стоять. Я смотрю на вещи реально. Я не спорю с тем, что придомовая территория довольно часто уютней в старых застройках. И шумоизоляция зачастую в них лучше - я с этим и не спорил, так как она зависит в том числе и от толщины стен. Но вот все остальное оставляет желать лучшего.
О какой совести Вы говорите? Вы часто видели, чтобы работники 20 лет назад использовали лазерные нивелиры? Да до сих пор некоторые дедушки, где не требует технадзор, кладут кладку по старинке - на глазок. И плитку так же . Повторюсь, Вы рассуждаете с точки зрения обывателя, а я с практической. Меня не устраивают кривые стены. И если в нормальной новостройке максимальная толщина штукатурки у меня будет 2 см, то в хрущевке бывает приходится накидывать 5 и более. А при такой толщине уже часто приходится "колхозить" - здесь уже не до современных технологий. А дверные проемы бывало оставляли такие, что их приходилось перерезать. И если бы такая квартира, мне попалась одна, то я бы где-то согласился с Вами. Но, повторюсь, я их видел сотни, с типичными проблемами.
А знаете сколько скруток проводов оставили "совестливые" старые электрики под слоем штукатурки? Закончился провод, скрутили, нарастили и поехали дальше. И как-то их не волновало, что в будущем от той розетки могут не только лампочку запитать, но и утюг, к примеру, или стиралку. А когда сие чудо начинает пробивать в ванной на сантехнику, люди начинают просто прозревать. Вы видели, как выглядит современный электрический щит в квартире? А ввод в палец толщиной? Такими кабелями раньше подъезды запитывали, а сейчас каждую квартиру.
И плитка в 90% ванных комнат отваливается потому, наверное, что ее "совестливые" плиточники клали. А избежать этой проблемы было просто.
Ну и Ваша любимая вентиляция... Когда сосед покупает мощную вытяжку, а запах от его готовки стоит почему-то у Вас в квартире. Такого не может быть даже теоретически, но оно есть (не именно у Вас лично, но реально это очень распространенная проблема). А почему? Потому что ,возможно, один рукожоп для установки вентилятора пробил стенку основного канала, или второй, возможно, забыл (или забил) заглушить Ваш канал. В общем, бывает часто и густо.
Сантехника тоже интересная тема. Лучший вариант для меня - это сшитый полиэтилен. А его начали массово использовать совсем недавно. Медь тоже хорошо, но значительно дороже и менее практично.
А главное, никогда нельзя узнать, в какой момент очередному придурку стукнет в голову сделать "евроремонт" с переносом несущих стен и вырезанием в них проемов, или переносом ванной комнаты, да еще и с поворотом канализационного стояка - умельцев хватает.
В общем, если у Вас нет подобных проблем, живите и радуйтесь, но у меня рисковать желания абсолютно нет. Мне нужно купил, сделал ремонт и забыл лет так на 20. Я просто уже проходил через постоянный ремонт по мере необходимости - это не мое.
"В будівництві так само немає ніяких законів, а якщо і є, то їх дотримуються за великі суми грошей))) А спробуйте зараз знайти добросовісного спеціаліста по ремонту, одні халтурщики (с)". Наконец-то у Вас начинают появляться здравые мысли. Именно. Нельзя купить эконом вариант и ждать от него чудес. На нормальных объектах есть технадзор, который следит за соблюдением всех норм. И этих норм на самом деле очень много. Другое дело, что на дешевых объектах качество никто не будет контролировать (хотя формально надзор тоже есть, но ему глубоко плевать). Платят за Г, такое же Г и получают. Но повторюсь, это все можно проверить лично до покупки - не вижу проблем. Та же проблема и со специалистами. Вы хотите качественно и дорого или быстро и дешево? Обычно находят подешевле, хотят побыстрее, а потом удивляются результату.
Мне лично Київміськбуд не нравится, хотя особо я с ними и не сталкивался. Есть объекты интересные у КАНа, Столицы, Интергала. Опять же нужно рассматривать отдельный комплекс, а не компанию-застройщика в целом.
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13.01.2021 16:53 Відповісти
Ну, я вам вдячна за купу інформації. Наприклад, тепер я знаю, що зовнішня теплоізоляція на 20 років. І цікаво як її будуть міняти на 25-27 поверхів))) З першими абзацами згодна, бо реально зараз прогрес на 2 голови вищий. Але знаєте, коли ти зіштовхнувся з купою ремонтників ******** зі штукатуркою стін, плиткою, то просто розумієш, що "хороші люди" на вагу золота. Ні, і раніше було багато таких, але зараз практично всі. Це відчувається у всьому. Я не я і хата не моя. Особливо кожного року дивуєшся як збільшується кількість автомобілістів, коли збили людину на дорозі і втекли. Ну, для чого брати на себе відповідальність, коли ще пожити хочеться)) За Інтергал я теж би поспорила, бо знаю не одне їхнє рукожопне будівництво без парковок, без дитсадків, з колосальною щільністю будинків і дешевою облицьовкою зовні. От ви вчепились в ці "хрущівки"))) Мені вони, до речі, теж не дуже подобаються. Тільки ви розумієте, що я бачила і знаю спецпроекти, які я вважаю кращими за новобудови, але може з неідеальними стінами та старими ліфтами (хоча ліфти зараз міняються). Але в них є суперкласні двори, багато місця для парковки, навіть міні-скверики, утеплення, з точки зору комфорту проектування квартир, звукоізоляція. І за технадгляд з вами поспорю, бо його можна купити і для будинків дешевого сегменту і для дорогого. Це як знаєте, всі думають, що ковбаса за 400 грн більш корисна ніж за 200. Це смішно. У нас на всьому махлюють. Перевірок толком немає, все купується-продається. Якщо людина здрава, то вона собі зробить нормальний ремонт в своїй квартирі-новобудові, але ж не відомо яким чином ці документи протягувались, що і як використовувалось. На будівництва занадто колосальні гроші водяться, щоб там ще думали про корисність чи якісь стандарти матеріалів чи сам хід будівництва. От дивіться, раз ви з Києва і добре знаєте про шо мова. Стільки вже плив грунт під Андрієвською церквою на Подолі, а все через громіздку будівлю міністерства закордонних справ. Це бетонне одоробло з колонами просто тягне все вниз. А ще якийсь ідіот захотів будувати отель на 12 поверхів внизу Андріївського узвозу. Ума-палата. Два будинки по Грушевського. В одному Зеленський жив, ніби біля Маріїнського парку, але їх виперли на самий край схилу. Жителям краса, а сусідні совдепівські дають тріщини. І не зрозуміло що там з цими буде. Я не сумніваюсь, що у них там може і сваї, але ж блін ну який ідіот будує такі махіни на схилах. Воздвиженка - це взагалі триндець. На озері і джерелах побудувати купу будинків, які тепер мокнуть. І я вам ще купу наведу прикладів до чого призводить ******* рукожопство в будівництві. Я от вам чесно скажу, я не вірю зараз людям, особливо тим, які намагаються заробити шалені бабки. От так склалось, шо я в Києві шукала нормального дантиста. Перепробувала і середнього сегменту і дорогі. Я була в шоці. Ладно недорогий сегмент. А дорогий криворукі, ще й за це бабки шалені. Знайшла через знайому хорошого дядьку з середніми цінами. І я така щаслива. А ті всі їхні таблички про відзнаки, то хєрня. Мене лікар, який є кандидатом ледве інвалідом не залишила. Бо розумієте, дантисти біжать за шаленими грошима і вони абсолютно не думають про людей. Я вам скажу, що мені простіше було знайти добропорядну людину на базарі, яка продає молочне (я не люблю фабричне, воно мені і не смачне і штучне + ніякої користі), ніж дантиста. Я рада за вас, що у вас вдало склалось з вашою квартирою. Але знаєте, пройшовши через граблі непорядності, ну не вірю я людям, у яких в очах і в думках тільки гроші. І головне і вони ж їх не роблять щасливими. Але в цілому ще раз дякую, купу інформації від вас я отримала))
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13.01.2021 17:40 Відповісти
Не за что. Нет качественная внешняя изоляция будет стоят и 30-40 лет (а если не обращать на нее внимания, то и еще дольше). Но после того, как она уже сделана, выяснять что там внутри никто не будет. Качественный плотный пенопласт дороже, а визуально они выглядят почти одинаково, поэтому и берут, что подешевле. С ватой немного проще. У нее срок службы значительно дольше. Поживем - увидим. Меняется все приблизительно так же, как и утеплялось в период строительства - завесят люльки и поменяют. Но я столько жить не собираюсь . И во время ремонта совсем не обязательно что-то менять. Возможно весь "ремонт" будет заключаться в покраске.
Информации с обычных форумов вообще доверять нельзя. Даже на специализированных форумах часто много людей пытаются свою рекламу просовывать. Пока сами не увидите проекта, не увидите качества постройки, не увидите и не пощупаете материалов, Вы покупаете кота в мешке. Мне проще. Мне нужна только коробка - все остальное сделаю сам. А качество постройки коробки оценить довольно легко. По ремонту согласен. Реально знаю много рукожопов, которые изображает из себя специалистов, но требуют хороших денег за работу. Единственным критерием при выборе специалиста может быть очередь к нему на месяцы вперед при недешевых расценках. Но и в этом случае никто гарантий не даст. Проблема с дантистами мне тоже знакома.
За Интергал спорить нет необходимости. У них есть объекты разной ценовой категории и разного качества. Если люди желают жить в муравейниках без стоянок и подъездных путей, то кто им доктор? Есть спрос - строят. И с качеством там тоже далеко не всегда все ок. Со входными группами вообще у них чуть ли не вечная проблема. Такое есть у всех застройщиков, почему и написал рассматривать имеет смысл только какой-то конкретный объект.
По высоткам в старых районах я полностью с Вами согласен. Такого делать нельзя. Это не только уродует город, но и создает море технических проблем, причем как для старых зданий, так и для новых. Да и в новых районах тоже действительно могут быть проблемы. С этим никто не спорит. Я не говорил, что любая новостройка - это хорошо.
А с молочком поаккуратнее. Да, домашнее молоко вкусней, но обычно вывозят молоко не только свое но и соседское. Как думаете, если корова приболела и ей колют антибиотики, молоко выльют? Я жил в селе, поэтому знаю о чем говорю. Соседи матери четыре раза за сезон умудряются картофель от жука обрабатывать, еще и клубни перед посадкой замачивают, считая при этом, что это своя домашняя замечательная картошечка без химикатов и ГМО. Они не хотят никого обманывать, но просто они реально не видят опасности ни в пестицидах, ни в антибиотиках.
По поводу "сложилось" не забегайте вперед. Я купил квартиру год назад. Сдача объекта в следующем году. В общем, давайте без обид. Да и начали разговор мы с качества материалов. Поверьте, что качественных материалов сейчас хватает, как и тупых проектов и рукожопых строителей. Пусть Ваше жилье Вас только радует. А нафлудили мы в теме конкретно.
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13.01.2021 18:36 Відповісти
Зате яка у нас з вами цікава розмова вийшла і при протилежних думках ми і не посварились Я вам скажу одну річ, мені завжди цікаво спілкуватись з різними людьми, якщо є про що поговорити. Я дізнаюсь багато цікавого для себе. Звісно з продуктами на базарі не завжди вгадаєш. Але то вже так дивишся на людину. Наприклад, коли 2 корови, ну не може вона привозити відро сметани за раз в високий сезон, десь так 3 л. А так уже знаєте можна по розмові дещо оцінити. Просто сільські люди вони більш наївніші, міські, особливо київські, то вже такі, що пройшли Крим і Рим та можуть навколо пальця обвести на 2 рази))) Я теж народилась в селі, тому на сільському більш-менш знаюсь. І знаєте скажу вам одну річ, я от минулого року робила такий експеримент, що не купувала у сільських людей, то зважувала. Не повірити, жодного разу не обманювали, а то і трохи більше. А підеш на такий базар, як не 100 гр на кілограмі так 170. Звичайно дуже шкода, що зараз все більше і більше людей застосовують хімії у всьому і вже ту домашню свину ковбасу, як ми запікали на вишневих гілочках не зробиш. А які можуть бути образи)) Просто спочатку мені привиділась пиха, а я цього дуже не люблю. МОже я згаряча відрубала. Не хотіла. А так в цілому мені було цікаво. Вам всіх благ
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13.01.2021 19:13 Відповісти
Я повторяю: я не слышал, нет инфы, в ИНЕТе, в отличие от киевских приколов! Ну, а ваш опус пришлось не читать. Ненавижу хамов. Вы- хам, потому, прочитал вот до этого: "сбрендили"(с).
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11.01.2021 19:27 Відповісти
кидают и в Одессе. куча скандалов с вашим киваном сирийцем...
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11.01.2021 19:25 Відповісти
Это какого хера он мой??? Просто собирался я там купить квартирку и обратился к местным знакомцам, по поводу новостроя. Странно, но никто не предостерег.
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11.01.2021 19:30 Відповісти
а хто інвестор?
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11.01.2021 19:01 Відповісти
Майбутні власники квартир.
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11.01.2021 19:03 Відповісти
Пойду куплю палку колбасы. Буду колбасным инвестором.
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11.01.2021 19:27 Відповісти
Инвестором колбасным вы будете, когда придете на мясокомбинат и закажите себе палку колбасы. Причем сделаете предоплату. Потом вам через время ее изготовят или скажут, сорян, а колбаса уже кончилась 😂
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11.01.2021 19:36 Відповісти
Справжні інвестори саме так роблять - бо так дешевше)
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11.01.2021 19:37 Відповісти
Нова афера? Знову обнануті інвестори під Нацбанком на чолі з Жолудьом?
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11.01.2021 20:08 Відповісти
Оскільки цей маразматичний ЖК не проходив громадські слухання серед навколишніх мешканців, то він на 100% є незаконний і має бути знесений коштами забудовника та тих негідників, які надавали дозвіл та захищали забудовників від розгніваних навколишніх людей. ЗАДОВБАЛИ ВЖЕ СВОЇМ ЗАЛИТТЯМ КИЄВА СИРИМ БЕНТОНОМ!!!
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11.01.2021 20:17 Відповісти
Есть же нормальные ЖК от нормальных застройщиков. Например, ЖК на проспекте отрадном 2 или там Метрополия дарница.да вот только там квартиры раскуплены уже(( нужно искать
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11.01.2021 20:53 Відповісти
Опять вкладыватели в котлованы попали на бабло. Теперь опять придут стучать под ВР (разумеется под подстрекательством застройщика) и требовать чтобы государство за счет бюджета вернуло им деньги.
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11.01.2021 21:07 Відповісти
Глава правління "Укрінбанку" попередив інвесторів ЖК "Софія Київська" про ризик залишитися без квартир: "Ми не будемо відступати і списувати забудовнику півмільярда" - Цензор.НЕТ 2299
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11.01.2021 21:48 Відповісти
все про мрії , обіцінки ...
все про реальність ...
але ж дешево - ви інвестори !
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11.01.2021 21:53 Відповісти
 
 