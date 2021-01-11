Колишні посли США, американські військові та експерти заступилися за генерала Назарова

Експосли США, військові та експерти звернулися до України у зв'язку зі справою про збитий у Луганську в 2014 році Іл-76. Вони закликають переглянути рішення про покарання генерала Віктора Назарова.

Їхню заяву опубліковано на сайті Atlantic Council, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми побоюємося, що триває практика залучення цивільних прокурорів і суддів, у яких немає ні досвіду, ні знань, щоб оцінювати вимоги прийняття рішень на полі бою, підриває безпеку України. Ні США, ні інші західні держави, які підтримують Україну у військовому відношенні, ніколи б не дозволили, щоб з їхніми командирами поводилися так, як з генералом Назаровим", - сказано в заяві.

Його автори підкреслили, що Україна має заохочувати прихильність, бойовий дух й ініціативу своїх військовослужбовців. "Судове переслідування генерала Назарова має прямо протилежний ефект", - сказано в заяві.

Автори документа наполягають, що Україні не слід карати воєначальників за "ухвалення жорстких рішень в умовах високої невизначеності і важких обставин".

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"Це посилає дуже негативний сигнал, що підриває українських офіцерів, і може вплинути на те, як інші країни оцінюють збройні сили України, коли вони приймають рішення щодо військової підтримки України", - вказується в заяві.

Документ підписали:

- старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Доктор Стівен Бланк,

- заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради та старший науковий співробітник Євразійського центру Інституту зовнішньої політики Мелінда Харинг,

- колишній посол США в Україні та Узбекистані Джон Гербст,

- колишній командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес,

- колишній посол США в Україні Стівен Пайфер,

- колишній посол США в Україні Роман Попадюк,

- колишній посол США в Україні Вільям Тейлор,

- колишній заступник генерального секретаря НАТО;

- колишній посол США в Росії Олександр Вершбоу.

Вони пропонують, щоб військовослужбовців і, зокрема, генерала Назарова судили у військовому суді.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.