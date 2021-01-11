Бывшие послы США, американские военные и эксперты вступились за генерала Назарова

Экс-послы США, военные и эксперты обратились к Украине в связи с делом о сбитом в Луганске в 2014 году Ил-76. Они призывают пересмотреть решение о наказании генерала Виктора Назарова.

Их заявление опубликовано на сайте Atlantic Council, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы опасаемся, что продолжающаяся практика привлечения гражданских прокуроров и судей, у которых нет ни опыта, ни знаний, чтобы оценивать требования принятия решений на поле боя, подрывает безопасность Украины. Ни США, ни другие западные государства, поддерживающие Украину в военном отношении, никогда бы не позволили, чтобы с их командирами обращались так, как с генералом Назаровым", - сказано в заявлении.

Его авторы подчеркнули, что Украина должна поощрять приверженность, боевой дух и инициативу своих военнослужащих. "Судебное преследование генерала Назарова имеет прямо противоположный эффект", - говорится в заявлении.

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Авторы документа настаивают, что Украине не следует наказывать военачальников за "принятие жестких решений в условиях высокой неопределенности и трудных обстоятельств".

"Это посылает очень негативный сигнал, подрывающий украинских офицеров, и может повлиять на то, как другие страны оценивают вооруженные силы Украины, когда они принимают решения относительно военной поддержки Украины", - указывается в заявлении.

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Документ подписали:

- старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Доктор Стивен Бланк,

- заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета и старший научный сотрудник Евразийского центра Института внешней политики Мелинда Харинг,

- бывший посол США в Украине и Узбекистане Джон Хербст,

- бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес,

- бывший посол США в Украине Стивен Пайфер,

- бывший посол США в Украине Роман Попадюк,

- бывший посол США в Украине Уильям Тейлор,

- бывший заместитель генерального секретаря НАТО;

- бывший посол США в России Александр Вершбоу.

Они предлагают, чтобы военнослужащих и, в частности, генерала Назарова судили в военном суде.

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Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.