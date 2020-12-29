УКР
Після затвердження в апеляції вироку генералу Назарову розпочався "масований інформаційний наступ", - адвокат сімей загиблих десантників Погосян

Після затвердження в апеляції вироку генералу Назарову розпочався

Адвокат родичів загиблих у луганському аеропорту в 2014 році десантників Віталій Погосян переконаний, що Верховний Суд ухвалив рішення про призупинення виконання вироку генералу Віктору Назарову під інформаційним тиском.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Після рішення апеляції він починає інформаційну атаку на телеканалах з розповідями про свої досягнення. Паралельно, колишній президент Порошенко виступає на захист засудженого, намагаючись заробити на цьому політичні бонуси, і наївно сподівається, що всі вже забули, що саме за президентства Порошенка було відкрито кримінальне провадження щодо Назарова і ухвалено обвинувальний вирок судом першої інстанції", - зазначає Погосян.

За його словами, ще один напрям інформаційної атаки - це звернення так званих американських "експертів", які, не маючи жодного стосунку ні до судової системи України, ні до організації ЗС України, дають оцінку рішенням судів України.

На цьому тлі, додає Погосян, здійснюється збір підписів на захист засудженого генерала з текстівкою, аналогічною за змістом виступам Назарова у ЗМІ і висновкам американських "експертів".

"Після цього, о диво, Верховний Суд, через три дні після прийняття касаційної скарги, яка, найімовірніше, нічим не відрізняється від апеляційної (суб'єктивна оцінка засудженого і його захисника з вільною інтерпретацією фактів і законодавства), зупиняє виконання вироку", - пише адвокат, зазначаючи, що подібну практику ухвалення рішень у ВС потрібно ще пошукати.

Сестра одного із загиблих десантників Іляна Гайдук, коментуючи рішення ВС, пише, що "в Україні домагатися справедливості - це те саме, що власним тілом намагатися зупинити поїзд, ти свідомо приречений на поразку. На тебе неймовірною силою тисне роками створювана система".

Вона зазначає, що як тільки з'явилася надія на справедливість після рішення апеляційного суду, "почалася потужна інформаційна війна на захист генерала: "садити не можна", "зрада". У ЗМІ публікуються не висновки експертів у справі, а просто думки політично ангажованих людей".

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Верховний Суд (1200) Назаров Віктор (128) Погосян Віталій (14) Іляна Гайдук (2)
Когда начнутся процессы против паРаши, за убийства тысяч Украинцев, уничтожение имущества, захват территорий? Назаров не предусмотрел вражескую атаку вагнеровцев, тех что из Минска отпустили в мацкву по звонку из ОП? Пускай отвечает, есть решение суда тем более, если все по закону. А чего сидит в СИЗО командир Чугуевской авиачасти, тот которого и не было на тех злополучных полетах, кому он то несет опасность?
29.12.2020 14:20 Відповісти
Ти про Зєлю, Татарова, Єрмака і всю цю звіздобратію?
Такі правда.
29.12.2020 14:22 Відповісти
Тема дуже тяжка. Загибель воїнів в збитому ІЛ була одною з найтяжчих, найболючіших втрат цієї війни.
Зрозуміле горе, розпач рідних. Але емоції не повинні затьмарювати розум.

Американські військові експерти застерегли Україну щодо фатальної помилки у справі Назарова.

Співзасновник Львівського безпекового форуму, колишній командувач угруповання Сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес і директор військового аналітичного центру «Пoтомак» Філліп Карбер звернулися до керівництва України з відкритим листом щодо справи генерал-майора Віктора Назарова, ексначальника штабу АТО.
Лист англійською опубліковано, зокрема, на офіційному інтернет-порталі Львівського безпекового форуму.
Віктора Назарова засуджено до семи років неволі через звинувачення у службовій недбалості, що призвела до збиття в липні 2014 року транспортного літака ЗСУ Іл-76 над Луганським аеропортом, внаслідок якого загинуло 49 військовослужбовців Збройних Сил.
Як зазначають автори звернення, єдиним, хто несе відповідальність за збиття літака, є Росія, однак цей очевидний факт все частіше губиться в екзальтованих намаганнях України знайти і покарати «злочинця» всередині країни.
І генерал-майор Назаров, і Збройні Сили України у цій ситуації є радше «жертвами», зазначають експерти, адже відбувається криміналізація рішень військового керівництва відповідно до цивільного права (тобто «права мирного часу»). Ця ситуація посилає чіткий сигнал офіцерам і військовим командирам, культивуючи нерішучість чи навіть «фобію приймати рішення», що рівнозначне самознищенню на ********* полі бою.
29.12.2020 14:36 Відповісти
Обязан сидеть в тюрьме и разжаловать до рядового! Такие «генералы» пусть командуют шахматами, а не солдатами.
29.12.2020 14:40 Відповісти
За что люблю всех конченных зеленожопых,за то что они как раша тудей все вещают, ну один в один- если это касается их гринпоца нелоха или защиты их любимого *****, то крик стоит на весь мир- какие ваши доказательства, вы все врете!!!! И так везде и постоянно, даже если доказательства им натянули на башку. Но если касается что-то Пороха, то алярм! песец, убил съел брата, младенцы, бабушкиэпилептички, пиввареника, сотрудничает с пуйлом (токо непонятно, если сотрудничает, чего пуйло орет- кто угодно, только не Порошенко???))) и никаких доказательств не нужно, все воспринимается как чистая правда.
По генералу Назарову- не берусь судить, в отличии тех же быдлозеленых , т.к. информации о его вине очень мало. Дело уголовное заводится всегда при таких трагедиях, и всегда на всех ответственных лиц и разбираются потом, кто виноват. Правда, в нашей стране еще всегда ищут козлов отпущения, а не реально виновных. Самая страшная вина лежит на ***** и рабской вымирации, и запомните, зеленогнойные твари, ища других виноваты в украинско-руцкой войне и трагических событиях этой войны, вы,рабы малороские, защищаете агрессора, и вы не граждане Украины, а унитазы с промытыми руспропагандой мозгами .
29.12.2020 15:09 Відповісти
Та це з Лахти-2.
Кассаб.
29.12.2020 15:17 Відповісти
Ну а к чему ты всё это написал - если статья непосредственно о Назарове !?
***** вспомнил... - так они в данном деле соучастники, каждый в своём оъеме !
29.12.2020 17:41 Відповісти
По его словам, еще одно направление информационной атаки - это обращение так называемых американских "экспертов", которые не имея никакого отношения ни к судебной системе Украины ни к организации ВС Украины, дают оценку решения судов Украины...

Уявіть собі, яке однако лайно ці піндоси. Як сміють вони давати оцінку нашим ЗСУ, судам?
Хіба у них найкраща армія в світі? Хіба суди у них в порядку?

І тільки наш адвокат, який завалював інфопростір шлаком перед кожним (не після, а перед) засіданням вивів усіх на чисту воду...
... в якій же ми дупі...
29.12.2020 14:50 Відповісти
Лайно - не "піндоси", а ТИ. Бо за бло відпрацьовуєш, херово відпрацьовуєш , контракт по відмиванню злочинця.,
30.12.2020 13:15 Відповісти
По факту все котлы и поражения ВСУ организовали генералы ГШ они создали благоприятные условия для окружений и отступлений, солдаты и младший офицерский состав воевали
29.12.2020 15:11 Відповісти
ааа, он воно як... Ну це не нове. Як поразка, то вони, як перемога, то ми.
А де місце в цьом у ланцюжку, нашому мудрому і любому народу, що 25 років грався у позаблоковість і розповідав, що армія нам не потрібна?
29.12.2020 15:14 Відповісти
А народ не оканчивал военных вузов и не должен был разбираться в военных вопросах, в отличии от конкретных лиц в форме !!! А то, что эти люди в форме не тем занимались и остались тупыми бездорями - мы ощютили на свое шкуре - так пусть они и отвечают за последствия !
29.12.2020 17:44 Відповісти
Народ може і не закінчув, ось тільки я закінчув і не тільки військовий ВНЗ. Тому просте питання, чому ти, який ніх.ра не закінчував і ніх.ра не знає. робиш висновки про те, чим мають, а головне як займатись люди у формі?
Ти владу в цій країні 30 років обирав, а їм, по Закону, заборонено приймати участь у страйках, політичних партіях, простіше кажучи - боротись за свої права. То хто ж це тоді мав робити? Хто мав їх захистити, хто мав визначити вектор розбудови оборони? Хто мав страйкувати проти бюджетів, якими армію фінансували на 10% від потреби? І тепер ти, смієш відкривати свій рот, розповідаючи, що як вони мали робити?
30.12.2020 09:01 Відповісти
Ни один военнослужащий не лишон своих конституционных прав ! Все обстоятельства -ограничения прав прописаны в конституции - в ней нет ограничений по признаку службы в ВСУ !
Закон ограничивающих право военнослужащего - не конституционный и выполнению не подлежит !
30.12.2020 10:17 Відповісти
навіть дебілізму є межа... але не для тебе.
Це ти так вирішив? А може подивимось, що говорить уповноважений орган КСУ? Так ось в справі Справа N 1-13/2004 від 17 березня 2004 року, КСУ чітко викладає свою позицію із цього питання:
....

Крім цього, до військовослужбовців та працівників правоохоронних органів у випадках, передбачених Конституцією України ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 254к/96-ВР ), у законодавчому порядку запроваджено певні обмеження окремих конституційних прав і свобод. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 254к/96-ВР ) у частині четвертій статті 17 Закону України "Про Збройні Сили України" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12 1934-12 ) визначено, що військовослужбовці
та працівники Збройних Сил України можуть бути обмежені у свободі пересування, вільному виборі місця проживання та праві вільно залишати територію України. Згідно з положеннями частини другої статті 36 Конституції України ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 254к/96-ВР ) законами України "Про
Збройні Сили України" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12 1934-12 ) (частина перша статті 17), "Про міліцію" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12 565-12 ) (частина сьома статті 18), "Про прокуратуру" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1789-12 1789-12 ) (частина друга статті 6), "Про Службу безпеки України" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12 2229-12 ) (частина друга статті 6) та іншими встановлено, що військовослужбовці та працівники правоохоронних органів не можуть бути членами політичних партій та громадських організацій, які мають політичну мету. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 254к/96-ВР ) правах на підприємницьку діяльність (стаття 42), працю (стаття 43) та інших, пов'язаних із забезпеченням собі і своїй родині максимально досяжного (відповідно до своїх здібностей) рівня життя, та на захист своїх економічних і соціальних інтересів. Зокрема, на підставі положень частини другої статті 42, частини четвертої статті 44 Конституції України ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 254к/96-ВР ) Законом України "Про прокуратуру" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1789-12 1789-12 ) заборонено сумісництво служби в органах прокуратури з роботою на підприємствах, в установах чи організаціях, а також з будь-яким підприємництвом (частина п'ята статті 46), Законом України "Про міліцію" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12 565-12 ) встановлено, що працівники міліції не можуть займатися будь-якими видами підприємницької діяльності, а так само організовувати страйки або брати в них участь (частина восьма статті 18), законами України
"Про Збройні Сили України" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12 1934-12 ) (частина сьома статті 17), "Про пожежну безпеку" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3745-12 3745-12 ) (частина п'ята статті 20) заборонено брати участь у страйках відповідно військовослужбовцям та рядовому, начальницькому складу, робітникам і службовцям
державної пожежної охорони.
30.12.2020 10:45 Відповісти
Ок. тут ты прав.
Но, у меня вопрос... Если тебя не устраивало, то что происходит в армии - зачем ты служило !?
ради пенсии !?
ты писало рапорта по поводу своего недовольства - ты пользовался отпуском (будучи не при исполнении) - для того, что бы воспользоаться своим правом на "страйк" и т.д. . В конце концов - ПОЧЕМУ ТЫ НЕ УВОЛИЛОСЬ, раз был с чем то не согласен !!!

А !!! Ты не хотело ни за что бороться и ничего менять - тебе было "тепло" !!!
30.12.2020 10:54 Відповісти
Та ні, я і звільнився тому що народу було наср.ти на армію, а по Закону, я не міг нічого змінити.
Ідіот, військовослужбовцю заборонено приймати участь в страйку і під час відпустки.
Саме тому, невігласам, краще не лізти в цю сферу.
30.12.2020 11:32 Відповісти
По запрет вовремя отпуска кинь ссылку !!!


И ты уволился или ушёл на пенсию !?
30.12.2020 12:29 Відповісти
Звільнився, нах-ра мені та жебрача пенсія? Я вже давно заробив і на пенсію і дітям та онукам на життя. Шкодую, що скоріше не звільнився.
Я тобі все вже скинув. Ти або нездатний розуміти що читаєш, або не бажаєш. В обох випадках я тобі тут не допоможу. Це ази права. Простий громадянин має право робити усе, що не заборонено Законом, державний службовець, правоохоронець, військовслужбовець -тільки те, що дозволено Законом.
30.12.2020 16:14 Відповісти
Яким чином ці КОНСТИТУЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ, могли вплинути на БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛА, що призвела до важких наслідків, в данному конкретному випадку?
30.12.2020 13:21 Відповісти
Уяви собі зрозумілий для тебе приклад.
Є пожежний автомобіль, він стоїть у гаражі 25 років, його ніхто не обслуговує, бо усім довкола просто нас.рати. Пожежники бідкаються, благають, намагаються пояснити що це небезпечно, іржу скотчем заліплюють, але усім тупо плювати. Гроші на авто не дають, а більшість вважає, що воно взагалі не потрібне... але одного дня починається пожежа, горить дитячий будинок, усі бігають кричать - рятуйте, рятуйте. Викатують це авто з гаража, а воно не їде. Усі кричать пожежника - ви гандони, навіщо ми вас годували, де ваше ******* авто. Ті звісно офігівають, але це нічого не змінює. Десь знайшли колеса, правда різні, хтось щось у бак залив, правда не те що треба, врешті решт пожежники доповзли до місця пожежі, підняли драбину, а вона гнила... З вікон полум'я діти кричать, згорають живцем і головний каже - лізьте, треба рятувати. Пару десятків дітей витягли і тут, драбина зламалась, пожежник з неї впав і розбився...
Який же я вам скажу цей ган.дон начальник... чи не гандон?
30.12.2020 16:10 Відповісти
На бездіяльність в данному конкретному випадку: генерал послав борт НА УБОЙ, ЗНАЮЧИ ПРО ЦЕ. Може це, навіть , більше , ніж покуїзм - зрада. А якщо врахувати родинні зв'язки....
30.12.2020 16:19 Відповісти
ще один юрист недоучка... Як ви дилетанти дістали. Якщо послав на Убой, то це умисні дії!!! Кваліфікуйте тоді йому умисне вбивство, ідіоти, прости Господі...
Ви ж йому неумисний злочин вміняєте, кий же тоді нах.р послав борт на убой????
30.12.2020 16:23 Відповісти
Все правда, їх ідотизм, а може зрада і підігрування касабській агресії....
30.12.2020 16:13 Відповісти
Я бы посоветовал всем солидарным с осужденным генералом Назаровым более осмотрительно использовать все те нелицеприятные эпитеты , которыми они величают своих оппонентов. Ведь в их число попадают все родные и близкие погибших десантников и экипажа.
29.12.2020 15:48 Відповісти
Я би порадив вам, не підміняти поняття справедливого покарання і сатисфакції із призначенням цапа відбувайла, навіть якщо цей цап і влаштовує родичів загиблих. На кого система пальцем вказала, той, на їх думку і винуватець. Вказала би на Вас і ви би ним стали.
30.12.2020 10:48 Відповісти
Я б порадив тобі не змішувати в оду кучу, непрофесійність і покуїзм хенерала назарова з військовою непередбачуванністю ходу подій. В нашому випадку це саме - непрофесійність і покуїзм хенерала назарова. Знав і нічого не зробив, хоча МІГ.
30.12.2020 16:43 Відповісти
В нашому випадку це саме - непрофесійність і покуїзм хенерала назарова.

А я думав дії кацапської ДРГ... а воно он як...
30.12.2020 16:45 Відповісти
Знову улюблений прийом бота- брехуна: підміна одного злочину іншим. Безумовно, і цього НІХТО не заперечує, що ПЕРШОПРИЧИНОЮ ЦЬОГО ВСЬОГО , в тому числі і збиття Іл-а, є касабська агресія. Але цей факт не заперечує і, тим більше, не відміняє факт НЕПРОФЕСІНИХ ДІЙ хенерала, що призвели до тяжких наслідків, а це злочин, нехай і не співмірний зі злочином касабів. Тобі ТАК зрозуміло , защітнік?
30.12.2020 16:56 Відповісти
я задав тобі прості запитання, де відповідь?
Я ж задав не для того,щоби тебе опустити, чи образити, а для того, щоби зрозуміти, на якому ти рівні. Ти ж можеш продавати на ринку труси, а обговорювати проблеми функціонування ********* авіаносця? Мені цікаво, це твоя особиста думка чи трансляція чужої (ЗМІ) і т.п. Бо моя позиція, це власна, сформована досвідом військової служби та тривалої юридичної практики, у тому числі роботи, із службовими злочинами...
Тут багато проблем. Він ККУ, який містить взагалі норму, за якою усі наші військові - злодії, до складу конкретного, інкримінованого злочину. питання по доказам, процедурі їх зібрання і т.п.. Про організацію такої операції, взагалі можуть судити обмежене коло спеціалістів і вони, чомусь (співпадіння) на стороні Назарова.
30.12.2020 17:03 Відповісти
Ще раз повторюю : мені н а с р а т и на твої питання від слова ЗОВСІМ. ХТО я, чому я так вважаю, це для тебе - terra incognita. Стосовно причинно наслідкових зв'язків між діями (бездіяльністю) хенерала і їхніми вкрай важкими наслідками, то суд і військовотехнічна експертиза їх встановила не Я, яким би я не був. Ти можеш це чимось спростувати ЇХНІ, НЕ МОЇ ВИСНОВКИ? Вочевидь, НІ. Тож сиди тихенько і не відсвічуй, куратор.
30.12.2020 18:03 Відповісти
А ти читав експертизу? А я читав, окремі її перли
Не хвилюйся, для мене ти також - ніхто.
31.12.2020 10:21 Відповісти
Я не читав експертизу. Бо те, що в ній напмсано - очевидно для будь кого, хто займався чи займається, плануванням авіаційних операцій. Тільки ідіот або зрадник не враховує НАЯВНІСТЬ ППО. І я розумію, що Назаров авіаційну частину цієї операції не розробляв, значить ретельніше треба підбирати помічників-підлеглих.
01.01.2021 03:11 Відповісти
Ми говоримо про кримінальну відповідальність. Помилка у підборі помічників, виключає склад цього злочину для самого Назарова.
01.01.2021 12:07 Відповісти
Ти хоч не виставляй свою дурість НА ПОКАЗ. Той факт, що Назаров не зобов'язаний знати деталі ПЛАНУВАННЯ авіаційної операції, не звільняє його від відповідальності за за те, ВІН НЕ ПРОКОНТРОЛЮВАВ ЧИ БУЛИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАХОД ПРОТИДІЇ ППО, ЇХ ВІРОГІДНІСНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ. А про ці елементи планування операції він ЗОБОВ'ЗАНИЙ БУВ ЗНАТИ, ЯК ГЕНЕРАЛ, ЩО МАЄ ВІДПОВІДНУ ОСВІТУ І ДОСВІД. Чи в нього диплом підроблений, ви вважаєте?
02.01.2021 15:42 Відповісти
ЇХ ВІРОГІДНІСНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ? пля, давай проходи повз. Я втомився із дебілами спілкуватись. Може він особисто мав ще й за штурвал літака сісти?
04.01.2021 11:11 Відповісти
Так і про те ж саме:
"Приняття тупим, упоротим хенерало савєцькаго разліву неправильного, некваліфікованного рішення,внаслідокглибокого враження мізків, що призвело до тяжких наслідків.
Але хенерали поки що до покарань не готові, просять відтермінування, на тій підставі, що нє панімалі,що робили.
05.01.2021 20:57 Відповісти
Чому ти не став продвинутим, натівським, висококваліфікованим українським генералом і не повів нас у бій з ворогом?
Ми у 2014 мали років 30-ть почекати коли такі генерали у нас з'являться?
Я от 30 років чекаю, коли тут з'являться адекватні, відповідальні і не тупі громадяни, а їх усе не має та не має... Може нам не слід було незалежність оголошувати? Чекали би поки в умовах Совку, виростуть європейські політики?
Ти взагалі розумієш, який маразм ти пишеш? Так, полу радянський генерал, полу радянські солдати, по радянський військовим статутам, на радянській бойовій техниці та літаках, із радянською зброєю, зупиняли в рази сильнішого ворога, що готувався до нападу, заради шансу їх дітей та онуків позбавитись цієї радянщини...
Не подобається? А реальність це не змінює.
06.01.2021 09:24 Відповісти
І тут сєр ьожу понесло....
"Якщо в тебе є фонтан, заткни його".
Ця твоя чергова істерика підтверджує, що аргументів НЕМАЄ. Тож заткни фонтан і не відсвічуй, чи то пак, не відбризкуй.
06.01.2021 10:26 Відповісти
Здувся тупий бик? Хто би сумнівався. Чмо, яка по життю є ніким, береться судити генералів.
06.01.2021 10:55 Відповісти
У козаків хенералів не було, всіголовні посади, в тому числі і наказні гетьмани, ВИБОРНІ. А як воювали!!! Бо воїн, козак, був найвищою цінністю, але тобі, кріпаку, цього не зрозуміти, бо холцуй, раб, пачітатєль хенералітету.
06.01.2021 11:16 Відповісти
Подивіться: https://www.youtube.com/watch?v=a3E1NVarFw8
Може, щось і зрозумієте
29.12.2020 16:03 Відповісти
Попытка оправдать в этом видео Назарова - это стать причастным к его преступлению !
29.12.2020 17:07 Відповісти
їм не має сенсу це дивитись. Їх влаштовує засудження генерала. Бо генерал, це чужий, це не вони, а решта, значення не має.
30.12.2020 10:51 Відповісти
Ану соя, апорт😷
29.12.2020 16:42 Відповісти
"Верховный Суд принял решение о приостановке выполнения приговора" - а разве есть у них такие полномочия !?
Приговор вынесен, вступил в законную силу - подлежит исполнению ! Нет такого"приостановили"...
29.12.2020 17:00 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCfJrcAnGm2U6_sIVzdi8IeA

"генерал" Назаров осужден законно, но жаль, что на малый срок ! Он заслужил большего срока ! И приводить примеры других - тут не у к чему ! Каждый должен отвечать за свои действия и бездействия !
29.12.2020 17:06 Відповісти
одне питання до Назарова. Він став замначгенштаба ВСУ а його брат в той же час військовий комісар в Омську теж полковник. А якже конфлікт інтересів (це по новому) , у 1992 році рф звільнило з армії всіх українців, а в нас то заєць (кремлівський курсант) то назаров омський піхотинець ( до речі другий по статусу військовий вуз в росії після кремлівських курсантів) то наєв із своїми братами, які служать в криму у армії рф а тато як ветеран проповідує великий и нерушимий. а де честь офіцера, чи він простий ландскнехт (в с ередні роки заробітчанин). А про адвоката потерпілих навіть мови немає, де він був коли їх алієви колошматили. В дупі ховався.
29.12.2020 18:20 Відповісти
То не дивись в дзеркало, защітнік зрадників і ідіотів.
04.01.2021 18:01 Відповісти
