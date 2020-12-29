Після затвердження в апеляції вироку генералу Назарову розпочався "масований інформаційний наступ", - адвокат сімей загиблих десантників Погосян

Адвокат родичів загиблих у луганському аеропорту в 2014 році десантників Віталій Погосян переконаний, що Верховний Суд ухвалив рішення про призупинення виконання вироку генералу Віктору Назарову під інформаційним тиском.

про це він написав у фейсбуці.

"Після рішення апеляції він починає інформаційну атаку на телеканалах з розповідями про свої досягнення. Паралельно, колишній президент Порошенко виступає на захист засудженого, намагаючись заробити на цьому політичні бонуси, і наївно сподівається, що всі вже забули, що саме за президентства Порошенка було відкрито кримінальне провадження щодо Назарова і ухвалено обвинувальний вирок судом першої інстанції", - зазначає Погосян.

За його словами, ще один напрям інформаційної атаки - це звернення так званих американських "експертів", які, не маючи жодного стосунку ні до судової системи України, ні до організації ЗС України, дають оцінку рішенням судів України.

На цьому тлі, додає Погосян, здійснюється збір підписів на захист засудженого генерала з текстівкою, аналогічною за змістом виступам Назарова у ЗМІ і висновкам американських "експертів".

"Після цього, о диво, Верховний Суд, через три дні після прийняття касаційної скарги, яка, найімовірніше, нічим не відрізняється від апеляційної (суб'єктивна оцінка засудженого і його захисника з вільною інтерпретацією фактів і законодавства), зупиняє виконання вироку", - пише адвокат, зазначаючи, що подібну практику ухвалення рішень у ВС потрібно ще пошукати.

Сестра одного із загиблих десантників Іляна Гайдук, коментуючи рішення ВС, пише, що "в Україні домагатися справедливості - це те саме, що власним тілом намагатися зупинити поїзд, ти свідомо приречений на поразку. На тебе неймовірною силою тисне роками створювана система".

Вона зазначає, що як тільки з'явилася надія на справедливість після рішення апеляційного суду, "почалася потужна інформаційна війна на захист генерала: "садити не можна", "зрада". У ЗМІ публікуються не висновки експертів у справі, а просто думки політично ангажованих людей".

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.