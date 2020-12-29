Після затвердження в апеляції вироку генералу Назарову розпочався "масований інформаційний наступ", - адвокат сімей загиблих десантників Погосян
Адвокат родичів загиблих у луганському аеропорту в 2014 році десантників Віталій Погосян переконаний, що Верховний Суд ухвалив рішення про призупинення виконання вироку генералу Віктору Назарову під інформаційним тиском.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Після рішення апеляції він починає інформаційну атаку на телеканалах з розповідями про свої досягнення. Паралельно, колишній президент Порошенко виступає на захист засудженого, намагаючись заробити на цьому політичні бонуси, і наївно сподівається, що всі вже забули, що саме за президентства Порошенка було відкрито кримінальне провадження щодо Назарова і ухвалено обвинувальний вирок судом першої інстанції", - зазначає Погосян.
За його словами, ще один напрям інформаційної атаки - це звернення так званих американських "експертів", які, не маючи жодного стосунку ні до судової системи України, ні до організації ЗС України, дають оцінку рішенням судів України.
На цьому тлі, додає Погосян, здійснюється збір підписів на захист засудженого генерала з текстівкою, аналогічною за змістом виступам Назарова у ЗМІ і висновкам американських "експертів".
"Після цього, о диво, Верховний Суд, через три дні після прийняття касаційної скарги, яка, найімовірніше, нічим не відрізняється від апеляційної (суб'єктивна оцінка засудженого і його захисника з вільною інтерпретацією фактів і законодавства), зупиняє виконання вироку", - пише адвокат, зазначаючи, що подібну практику ухвалення рішень у ВС потрібно ще пошукати.
Сестра одного із загиблих десантників Іляна Гайдук, коментуючи рішення ВС, пише, що "в Україні домагатися справедливості - це те саме, що власним тілом намагатися зупинити поїзд, ти свідомо приречений на поразку. На тебе неймовірною силою тисне роками створювана система".
Вона зазначає, що як тільки з'явилася надія на справедливість після рішення апеляційного суду, "почалася потужна інформаційна війна на захист генерала: "садити не можна", "зрада". У ЗМІ публікуються не висновки експертів у справі, а просто думки політично ангажованих людей".
Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.
Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.
14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.
По генералу Назарову- не берусь судить, в отличии тех же быдлозеленых , т.к. информации о его вине очень мало. Дело уголовное заводится всегда при таких трагедиях, и всегда на всех ответственных лиц и разбираются потом, кто виноват. Правда, в нашей стране еще всегда ищут козлов отпущения, а не реально виновных. Самая страшная вина лежит на ***** и рабской вымирации, и запомните, зеленогнойные твари, ища других виноваты в украинско-руцкой войне и трагических событиях этой войны, вы,рабы малороские, защищаете агрессора, и вы не граждане Украины, а унитазы с промытыми руспропагандой мозгами .
Кассаб.
***** вспомнил... - так они в данном деле соучастники, каждый в своём оъеме !
Уявіть собі, яке однако лайно ці піндоси. Як сміють вони давати оцінку нашим ЗСУ, судам?
Хіба у них найкраща армія в світі? Хіба суди у них в порядку?
І тільки наш адвокат, який завалював інфопростір шлаком перед кожним (не після, а перед) засіданням вивів усіх на чисту воду...
... в якій же ми дупі...
А де місце в цьом у ланцюжку, нашому мудрому і любому народу, що 25 років грався у позаблоковість і розповідав, що армія нам не потрібна?
Ти владу в цій країні 30 років обирав, а їм, по Закону, заборонено приймати участь у страйках, політичних партіях, простіше кажучи - боротись за свої права. То хто ж це тоді мав робити? Хто мав їх захистити, хто мав визначити вектор розбудови оборони? Хто мав страйкувати проти бюджетів, якими армію фінансували на 10% від потреби? І тепер ти, смієш відкривати свій рот, розповідаючи, що як вони мали робити?
Закон ограничивающих право военнослужащего - не конституционный и выполнению не подлежит !
Це ти так вирішив? А може подивимось, що говорить уповноважений орган КСУ? Так ось в справі Справа N 1-13/2004 від 17 березня 2004 року, КСУ чітко викладає свою позицію із цього питання:
....
Крім цього, до військовослужбовців та працівників правоохоронних органів у випадках, передбачених Конституцією України ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 254к/96-ВР ), у законодавчому порядку запроваджено певні обмеження окремих конституційних прав і свобод. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 254к/96-ВР ) у частині четвертій статті 17 Закону України "Про Збройні Сили України" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12 1934-12 ) визначено, що військовослужбовці
та працівники Збройних Сил України можуть бути обмежені у свободі пересування, вільному виборі місця проживання та праві вільно залишати територію України. Згідно з положеннями частини другої статті 36 Конституції України ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 254к/96-ВР ) законами України "Про
Збройні Сили України" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12 1934-12 ) (частина перша статті 17), "Про міліцію" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12 565-12 ) (частина сьома статті 18), "Про прокуратуру" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1789-12 1789-12 ) (частина друга статті 6), "Про Службу безпеки України" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12 2229-12 ) (частина друга статті 6) та іншими встановлено, що військовослужбовці та працівники правоохоронних органів не можуть бути членами політичних партій та громадських організацій, які мають політичну мету. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 254к/96-ВР ) правах на підприємницьку діяльність (стаття 42), працю (стаття 43) та інших, пов'язаних із забезпеченням собі і своїй родині максимально досяжного (відповідно до своїх здібностей) рівня життя, та на захист своїх економічних і соціальних інтересів. Зокрема, на підставі положень частини другої статті 42, частини четвертої статті 44 Конституції України ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 254к/96-ВР ) Законом України "Про прокуратуру" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1789-12 1789-12 ) заборонено сумісництво служби в органах прокуратури з роботою на підприємствах, в установах чи організаціях, а також з будь-яким підприємництвом (частина п'ята статті 46), Законом України "Про міліцію" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12 565-12 ) встановлено, що працівники міліції не можуть займатися будь-якими видами підприємницької діяльності, а так само організовувати страйки або брати в них участь (частина восьма статті 18), законами України
"Про Збройні Сили України" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12 1934-12 ) (частина сьома статті 17), "Про пожежну безпеку" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3745-12 3745-12 ) (частина п'ята статті 20) заборонено брати участь у страйках відповідно військовослужбовцям та рядовому, начальницькому складу, робітникам і службовцям
державної пожежної охорони.
Но, у меня вопрос... Если тебя не устраивало, то что происходит в армии - зачем ты служило !?
ради пенсии !?
ты писало рапорта по поводу своего недовольства - ты пользовался отпуском (будучи не при исполнении) - для того, что бы воспользоаться своим правом на "страйк" и т.д. . В конце концов - ПОЧЕМУ ТЫ НЕ УВОЛИЛОСЬ, раз был с чем то не согласен !!!
А !!! Ты не хотело ни за что бороться и ничего менять - тебе было "тепло" !!!
Ідіот, військовослужбовцю заборонено приймати участь в страйку і під час відпустки.
Саме тому, невігласам, краще не лізти в цю сферу.
И ты уволился или ушёл на пенсию !?
Я тобі все вже скинув. Ти або нездатний розуміти що читаєш, або не бажаєш. В обох випадках я тобі тут не допоможу. Це ази права. Простий громадянин має право робити усе, що не заборонено Законом, державний службовець, правоохоронець, військовслужбовець -тільки те, що дозволено Законом.
Є пожежний автомобіль, він стоїть у гаражі 25 років, його ніхто не обслуговує, бо усім довкола просто нас.рати. Пожежники бідкаються, благають, намагаються пояснити що це небезпечно, іржу скотчем заліплюють, але усім тупо плювати. Гроші на авто не дають, а більшість вважає, що воно взагалі не потрібне... але одного дня починається пожежа, горить дитячий будинок, усі бігають кричать - рятуйте, рятуйте. Викатують це авто з гаража, а воно не їде. Усі кричать пожежника - ви гандони, навіщо ми вас годували, де ваше ******* авто. Ті звісно офігівають, але це нічого не змінює. Десь знайшли колеса, правда різні, хтось щось у бак залив, правда не те що треба, врешті решт пожежники доповзли до місця пожежі, підняли драбину, а вона гнила... З вікон полум'я діти кричать, згорають живцем і головний каже - лізьте, треба рятувати. Пару десятків дітей витягли і тут, драбина зламалась, пожежник з неї впав і розбився...
Який же я вам скажу цей ган.дон начальник... чи не гандон?
Ви ж йому неумисний злочин вміняєте, кий же тоді нах.р послав борт на убой????
А я думав дії кацапської ДРГ... а воно он як...
Я ж задав не для того,щоби тебе опустити, чи образити, а для того, щоби зрозуміти, на якому ти рівні. Ти ж можеш продавати на ринку труси, а обговорювати проблеми функціонування ********* авіаносця? Мені цікаво, це твоя особиста думка чи трансляція чужої (ЗМІ) і т.п. Бо моя позиція, це власна, сформована досвідом військової служби та тривалої юридичної практики, у тому числі роботи, із службовими злочинами...
Тут багато проблем. Він ККУ, який містить взагалі норму, за якою усі наші військові - злодії, до складу конкретного, інкримінованого злочину. питання по доказам, процедурі їх зібрання і т.п.. Про організацію такої операції, взагалі можуть судити обмежене коло спеціалістів і вони, чомусь (співпадіння) на стороні Назарова.
Не хвилюйся, для мене ти також - ніхто.
"Приняття тупим, упоротим хенерало савєцькаго разліву неправильного, некваліфікованного рішення,внаслідокглибокого враження мізків, що призвело до тяжких наслідків.
Але хенерали поки що до покарань не готові, просять відтермінування, на тій підставі, що нє панімалі,що робили.
Ми у 2014 мали років 30-ть почекати коли такі генерали у нас з'являться?
Я от 30 років чекаю, коли тут з'являться адекватні, відповідальні і не тупі громадяни, а їх усе не має та не має... Може нам не слід було незалежність оголошувати? Чекали би поки в умовах Совку, виростуть європейські політики?
Ти взагалі розумієш, який маразм ти пишеш? Так, полу радянський генерал, полу радянські солдати, по радянський військовим статутам, на радянській бойовій техниці та літаках, із радянською зброєю, зупиняли в рази сильнішого ворога, що готувався до нападу, заради шансу їх дітей та онуків позбавитись цієї радянщини...
Не подобається? А реальність це не змінює.
"Якщо в тебе є фонтан, заткни його".
Ця твоя чергова істерика підтверджує, що аргументів НЕМАЄ. Тож заткни фонтан і не відсвічуй, чи то пак, не відбризкуй.
Може, щось і зрозумієте
Приговор вынесен, вступил в законную силу - подлежит исполнению ! Нет такого"приостановили"...
"генерал" Назаров осужден законно, но жаль, что на малый срок ! Он заслужил большего срока ! И приводить примеры других - тут не у к чему ! Каждый должен отвечать за свои действия и бездействия !