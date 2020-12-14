"Справа генерала Назарова" - прецедент, який може мати наслідки для обороноздатності України, - Порошенко

Справа стосовно генерал-майора Збройних сил України Віктора Назарова – це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Я уважно стежу за справою генерала Назарова. Розумію її моральну і правову складність. Відчуваю суспільний резонанс. Поділяю і біль рідних українських воїнів, які загинули на борту ІЛ-76. Їх убив Путін. Більше того, він і далі збирається воювати з Україною", – наголосив Порошенко.

П'ятий президент переконаний, що для РФ перекладання відповідальності на українського військового в авіакатастрофі літака Іл-76МД у червні 2014 року на Донбасі, в результаті якої загинуло 49 військовослужбовців ЗСУ, – це ідеальний варіант уникнення покарання за військові злочини.

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"Переконаний, у російському Генштабі потирають руки — відповідальність за російський злочин перекладено на українського генерала. Ідеальний варіант для агресора. А вагнерівців, серед яких були і ті, хто безпосередньо причетний до збиття літаків, російські "кроти" в офісі президента України повернули Путіну. За лічені години до того, як ті мали опинитись в руках українського правосуддя. Людські життя понад усе, це беззаперечно. Але справа Назарова — це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності країни", – підсумував лідер "ЄС".

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Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.