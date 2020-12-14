"Справа генерала Назарова" - прецедент, який може мати наслідки для обороноздатності України, - Порошенко
Справа стосовно генерал-майора Збройних сил України Віктора Назарова – це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.
"Я уважно стежу за справою генерала Назарова. Розумію її моральну і правову складність. Відчуваю суспільний резонанс. Поділяю і біль рідних українських воїнів, які загинули на борту ІЛ-76. Їх убив Путін. Більше того, він і далі збирається воювати з Україною", – наголосив Порошенко.
П'ятий президент переконаний, що для РФ перекладання відповідальності на українського військового в авіакатастрофі літака Іл-76МД у червні 2014 року на Донбасі, в результаті якої загинуло 49 військовослужбовців ЗСУ, – це ідеальний варіант уникнення покарання за військові злочини.
"Переконаний, у російському Генштабі потирають руки — відповідальність за російський злочин перекладено на українського генерала. Ідеальний варіант для агресора. А вагнерівців, серед яких були і ті, хто безпосередньо причетний до збиття літаків, російські "кроти" в офісі президента України повернули Путіну. За лічені години до того, як ті мали опинитись в руках українського правосуддя. Людські життя понад усе, це беззаперечно. Але справа Назарова — це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності країни", – підсумував лідер "ЄС".
Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.
Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.
14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.
Будь ласка, зачекайте...
Кожен робив на війні своє , добровольці свою справу , ЗСУ свою , а ти їх ділиш ,, одні хороші - інші погані . .. Ну не курвище ж ти . ??
Не маніпулюй , чувачок .Зі мною такі "фокуси"не проходять .
А гранати й патрони довела до такого стану не влада ,з Порошенком на чолі . Їм це все дісталося в спадок . Не маніпулюй , с-чка ватна . Ти ще ТА провокаторша , тут на Цн . І ще раз кажу тобі - перестань ділити убд на " правильних" ( добровольців) , і "не правильних" ( військових ЗСУ) . Тому що ти плюєш цим , і на могили десантників , в тому числі ,, які загинули в літаку . Дійшло , тобі ,, вівця .?
Расскажите всем.
Турчинову, через пару часов объяснили всю историю, и он своё решение отменил.
А почему?
Так что, все ждут Ваших гениальных мыслей.
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До речі , де таке взагалі було .?? Приснилось .?
Перша куйня, яку, як на мене, Олексійович упоров це - бульдозер, з якого Гетьман агітував не піддаватись на провокації і не йти на беркутню і вв-шників
Друга це - обіцянка закінчити АТО за два тижні
Третя - випуск зі Слов'янська Гіркіна.
В те, що Іловайськ був ЗУМИСНЕ ВЛАШТОВАНИЙ ПОРОХОМ НЕ ВІРЮ І МАЮ НА ТЕ
ПІДСТАВИ. В тому числі і свідчення декількох комрот "Донбасу"
Були ще тупуваті заяви про те,що подолали б ворога і без волонтерів ....
І зараз - знову.
Якщо він в цьому впевнений чи, навіть, якщо його в цьому переконали, то це - 3.14здець. Адже ЖОДЕН з доказів на суді не був спростований генералом, більше того, коли він спробував збрехати, що "нічево нє вєдал про ппо, яке вже завезли на Вкраїну", полковник СБУ його тут же мокнув носом у брехню. Ні, я припускаю ще й варіант глобальної підстави Назарова, але ця підстава могла бути організована лише тодішньою владою. І мета її абсолютно не зрозуміла, принаймні мені.
І до чого тут демагогія, про те, "що в усьому винен ***...ло". Все дуже мутно, дуже і, головне, а що далі? То які думки?
какие ратные подвиги у данного фигуранта ( думаю не секрет )
как в ВСУ к простым бойцам относились и генералы в том числе ( может и сейчас так ? ) Бурлакова писала давно
Отож. А хто дозволив наркоманам і пиякам мати право вибирати і бути обраним? Чи не ваша фракція із "фронтовиками"?
Ось ковідна істерія, яку чомусь підтримує Петро, буде колись викрита і винуватці нестимуть покарання. А такі як ти знову обзиватимуть порядних людей епітетами. Думай.