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Новини Вирок генералу Назарову
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"Справа генерала Назарова" - прецедент, який може мати наслідки для обороноздатності України, - Порошенко

Справа стосовно генерал-майора Збройних сил України Віктора Назарова – це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Я уважно стежу за справою генерала Назарова. Розумію її моральну і правову складність. Відчуваю суспільний резонанс. Поділяю і біль рідних українських воїнів, які загинули на борту ІЛ-76. Їх убив Путін. Більше того, він і далі збирається воювати з Україною", – наголосив Порошенко.

П'ятий президент переконаний, що для РФ перекладання відповідальності на українського військового в авіакатастрофі літака Іл-76МД у червні 2014 року на Донбасі, в результаті якої загинуло 49 військовослужбовців ЗСУ, – це ідеальний варіант уникнення покарання за військові злочини.

Читайте також: Трагедія Іл-76: Апеляційний суд залишив чинним вирок генерал-майору Назарову, задоволено позови потерпілих про відшкодування моральних збитків у розмірі 19,5 млн грн, - Офіс Генпрокурора

"Переконаний, у російському Генштабі потирають руки — відповідальність за російський злочин перекладено на українського генерала. Ідеальний варіант для агресора. А вагнерівців, серед яких були і ті, хто безпосередньо причетний до збиття літаків, російські "кроти" в офісі президента України повернули Путіну. За лічені години до того, як ті мали опинитись в руках українського правосуддя. Людські життя понад усе, це беззаперечно. Але справа Назарова — це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності країни", – підсумував лідер "ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал Назаров не визнав провину за катастрофу "Іл-76" із десантниками

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.
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Топ коментарі
+35
А справи против простих солдат не підривають обороноздатності, задрала кліка недоторканих ,що угробила тисячі людей ,чи через некомпетентність чи то зумисне.
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14.12.2020 17:45
+33
Зебил, Иловайской операцией кто командовал? Случайно не зебил хомчак?
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14.12.2020 18:01
+30
Тобто якщо генерал віддає команду неозброєним солдатам іти пішки по мінному полю, то винні ті хто мінне поле спорудили?
у нас війна, задача Московії вбивати нас, наша задача вбивати їх. Про те хід думок Порошенка мене насторожує.
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14.12.2020 17:48
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Прочитай уважно! Саме так, Порошенко його виправдовує!
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14.12.2020 20:07 Відповісти
Це в твоїй уяві . Ніде він його не виправовує . Жодним словом . Він взагалі говорить про інше ,, про те що - не треба забувати про паРашу .
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14.12.2020 20:18 Відповісти
Що, прямо так і каже, що генерала правильно засудили, і не треба забувати про паРашу? Коменти пороховати під цим постом явно показують, що для вас нема нічого святого, крім святого Петра. До його слів ви вимагали покарати Назарова, і звинувачували Зеленського, що він не хоче цього робити, вказували, що до Зеленського звертаються родичі загиблих, а Зеленський не хоче Назарова карати. А тепер, після слів вашого божка, вже Назаров не винний, і він мав право послати солдат на смерть. Це ж ти написав!!! Чи вже забув?
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14.12.2020 20:28 Відповісти
Я не Пороха захищаю , а розжовую тобі сказане ним ,, бо ти чомусь ніяк не вторпаєш . !! Він говорить зовсім про інше . А ти чомусь зациклився на Назарові .. .
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14.12.2020 20:34 Відповісти
Ні!!! Ти, якраз Пороха захищаєш!!! І будеш навіть Путіна захищати, якщо Порох скаже, що Путін не винний.
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14.12.2020 20:42 Відповісти
Слухай, а тобі не соромне все це писати, що ти написав? Чи добре платять?
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14.12.2020 20:45 Відповісти
Ні не соромно ,, бо добре платять . Шоколадками . ..
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14.12.2020 22:09 Відповісти
Вони обоє рябоє, і в одній упряжці були. Добровольці звільнили Маріуполь, Покровськ і інші населені пункти, за це їх нищили в "котлах" Якби не добровольці та волонтери, то була б вам Україна.
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14.12.2020 21:15 Відповісти
Де ? .
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14.12.2020 21:28 Відповісти
Угу , добровольці звільняли ,а військові ЗСУ , в цей час -" на печі загорали" .. І вистачає ж в тебе совісті молоти таке , своїм дурним язиком .

Кожен робив на війні своє , добровольці свою справу , ЗСУ свою , а ти їх ділиш ,, одні хороші - інші погані . .. Ну не курвище ж ти . ??
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14.12.2020 21:27 Відповісти
А військові у цей час здавались окупантам і здавали їм зброю, як це було, наприклад з 25ю бригадою ЗСУ, яку Турчинов навіть хотів розформувати за зраду. Якби у прихильників Порошенка була пам'ять трохи довша, ніж пам'ять акваріумної рибки, вони б про це пам'ятали.
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14.12.2020 21:34 Відповісти
А інші .? 25 бригада не всі ЗСУ . .

Не маніпулюй , чувачок .Зі мною такі "фокуси"не проходять .
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14.12.2020 21:45 Відповісти
Сам ти "курвище", до того ж дурне, як поліно.
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15.12.2020 07:31 Відповісти
Народ тоді говорив, що захищають Україну не завдяки, а... ВСУПЕРЕЧ владі. І не дарма. Бо на фронті з п'яти гранат вибухала одна, і патрони були заржавілі, БТРи ламалися...
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15.12.2020 08:18 Відповісти
Який народ , той що вибрав Зе ? То не народ , а стадо баранів .!! Безмозглих , інакше й не назвеш . "Захистили " вони Україну , придурки ..! .Обравши главою держави - малороса . .В якого одна мета на умі , - як би скоріше "злити" кацапам Україну .

А гранати й патрони довела до такого стану не влада ,з Порошенком на чолі . Їм це все дісталося в спадок . Не маніпулюй , с-чка ватна . Ти ще ТА провокаторша , тут на Цн . І ще раз кажу тобі - перестань ділити убд на " правильних" ( добровольців) , і "не правильних" ( військових ЗСУ) . Тому що ти плюєш цим , і на могили десантників , в тому числі ,, які загинули в літаку . Дійшло , тобі ,, вівця .?
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15.12.2020 10:00 Відповісти
аж у зебільного кондрашова сталась кондрашка
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14.12.2020 22:56 Відповісти
А Вы знаете ТОЧНУЮ причину сдачи техники?
Расскажите всем.
Турчинову, через пару часов объяснили всю историю, и он своё решение отменил.
А почему?
Так что, все ждут Ваших гениальных мыслей.
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15.12.2020 08:50 Відповісти
Чотири БМП у Гіркіна в Слов'янську - це якраз подарунок ЗСУ.
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14.12.2020 21:36 Відповісти
.. І це всі хвакти того що ЗСУ не вела бойових дій . ?
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14.12.2020 21:47 Відповісти
...Беня звільнив Донбас це ж треба !!!

"Справа генерала Назарова" - прецедент, який може мати наслідки для обороноздатності України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6469 .
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14.12.2020 22:06 Відповісти
А хто відводив війська на 30 км і подарував Новоазовськ сепаратистам, а разом з ним і Азовське море?!
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15.12.2020 07:15 Відповісти
А дійсно - хто відводив .? І де факти того що то була саме спланована операція , а не вимушений крок . ??

До речі , де таке взагалі було .?? Приснилось .?
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15.12.2020 10:07 Відповісти
Я смотрю, от этой новости у поклонников Порошенко произошел разрыв шаблонов и пер...ков, потому смамят нещадно. Ведь они еще вчера требовали посадить и растрелять Назарова, и обвиняли Зеленского, что он недостаточно активен в этом направлении.
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14.12.2020 20:04 Відповісти
Я даже не знаю, кто посоветовал Порошенко такое сморозить. Если сам сымпровизировал, то это у него уже маразм покрадывается.
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14.12.2020 20:06 Відповісти
Это его истинное я, прикрывать позор высшими интересами.
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14.12.2020 20:31 Відповісти
Чесно кажучи, дійсно, розрив шаблону.
Перша куйня, яку, як на мене, Олексійович упоров це - бульдозер, з якого Гетьман агітував не піддаватись на провокації і не йти на беркутню і вв-шників
Друга це - обіцянка закінчити АТО за два тижні
Третя - випуск зі Слов'янська Гіркіна.
В те, що Іловайськ був ЗУМИСНЕ ВЛАШТОВАНИЙ ПОРОХОМ НЕ ВІРЮ І МАЮ НА ТЕ
ПІДСТАВИ. В тому числі і свідчення декількох комрот "Донбасу"
Були ще тупуваті заяви про те,що подолали б ворога і без волонтерів ....
І зараз - знову.
Якщо він в цьому впевнений чи, навіть, якщо його в цьому переконали, то це - 3.14здець. Адже ЖОДЕН з доказів на суді не був спростований генералом, більше того, коли він спробував збрехати, що "нічево нє вєдал про ппо, яке вже завезли на Вкраїну", полковник СБУ його тут же мокнув носом у брехню. Ні, я припускаю ще й варіант глобальної підстави Назарова, але ця підстава могла бути організована лише тодішньою владою. І мета її абсолютно не зрозуміла, принаймні мені.
І до чого тут демагогія, про те, "що в усьому винен ***...ло". Все дуже мутно, дуже і, головне, а що далі? То які думки?
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14.12.2020 22:43 Відповісти
це типа, якби х...ло не напало, то той хенерал не віддав би злочинний наказ. але є насправді питання в тому, що той хенерал недостойний звання, бо не вміє керувати, а їх то якраз і вчили на випадок війни, ні ну якби він так накази кацапам віддавав, щоб вони тупо гинули, то можна й медаль, до речі, може у х..ла і виписана.
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14.12.2020 23:00 Відповісти
Ну типу того...
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14.12.2020 23:08 Відповісти
Бо відступали ЗСУ, а добровольців залишали обіцянками допомоги, якої не було...
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15.12.2020 09:16 Відповісти
А где в это время был клоун наркоман который скрывался о тпризыва в месте с зебилами ?
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14.12.2020 20:18 Відповісти
Шо где? В Москве на корпоративах подрывал экономику Макшании. Диверсантил.
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14.12.2020 20:52 Відповісти
До нього ще дійде черга.
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15.12.2020 08:24 Відповісти
С одной стороны - легко обвинять того, кто взял на себя ответственность в условиях, когда многие его коллеги самоустранились и сдавали территории. Но с другой... 49, б..дь, жизней положены ни за хрен. Аэропорт то сдали.
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14.12.2020 20:28 Відповісти
кто в курсе , подскажите , у генерала брат вроде в рашке тож военный , будет-ли назаров воевать ( убивать ) брата ?
какие ратные подвиги у данного фигуранта ( думаю не секрет )
как в ВСУ к простым бойцам относились и генералы в том числе ( может и сейчас так ? ) Бурлакова писала давно
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14.12.2020 20:29 Відповісти
Вот кого точно не будут судить за приказ вернуть наши территории - Крым и части Довбаса - так это Бубочку. Потому шо оно ссыкливое. А вот за измену - тут Ослу не отвертеться.
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14.12.2020 20:50 Відповісти
В прыжке переобулся. А не при Порохе ли дело на Назарова завели????
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14.12.2020 21:31 Відповісти
Думаю військових повинен судити військовий суд ..
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14.12.2020 21:42 Відповісти
Генерали тепер стануть імпотентними, безініціативними клопами які будуть вимагати від головнокомандуючого дозвіл на всі військові дії в письмовій формі з підписом гофмаршала. Таке враження, що генералів залякують перед вторгненням орди. .
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14.12.2020 22:15 Відповісти
Так залякують, що за 7 років ніяк не покарають.
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15.12.2020 07:23 Відповісти
"Справа генерала Назарова" - прецедент, який може мати наслідки для обороноздатності України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8633 Это работа Порошенк"Справа генерала Назарова" - прецедент, який може мати наслідки для обороноздатності України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7266о?
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14.12.2020 22:24 Відповісти
Циничный протекционизм Порошенко сильно подрывает его авторитет, его вояжи во Львов во время выборов мэра и манипулятивные разглагольствования в пользу одного из кандитатов, произвели крайне негативное впечатление, эдакий совок наоборот.
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14.12.2020 23:13 Відповісти
До речі, я щось не чув, що цей Іл був збитий ОДНІЄЮ РАКЕТОЮ пзрк. Зазвичай, для такого тиау літака потібно 2-3 ракети, щоб збити його.
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14.12.2020 23:14 Відповісти
Переконаний, у російському Генштабі потирають руки - відповідальність за російський злочин перекладено на українського генерала. Ідеальний варіант для агресора. А вагнерівців, серед яких були і ті, хто безпосередньо причетний до збиття літаків, російські "кроти" в офісі президента України повернули Путіну. За лічені години до того, як ті мали опинитись в руках українського правосуддя. Людські життя понад усе, це беззаперечно. Але справа Назарова - це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності країни", - підсумував лідер "ЄС". Джерело: https://censor.net/ua/n3236883

Отож. А хто дозволив наркоманам і пиякам мати право вибирати і бути обраним? Чи не ваша фракція із "фронтовиками"?
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14.12.2020 23:23 Відповісти
ви, 73/43%зебіли, ще досі люто вишукуєте винних у своїй перемозі?
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14.12.2020 23:54 Відповісти
від зебіла чую. Я разом з Петром співав на стадіоні гімн України. І маю повне право тикати його носом у незроблене чи погано зроблене.
Ось ковідна істерія, яку чомусь підтримує Петро, буде колись викрита і винуватці нестимуть покарання. А такі як ти знову обзиватимуть порядних людей епітетами. Думай.
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15.12.2020 00:30 Відповісти
співун себе потикай
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15.12.2020 07:20 Відповісти
Петя - ПНХ.
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15.12.2020 11:29 Відповісти
Порохатий Барига краше б на "Рошені" до Нового Року наліпив би невеличких шоколадних ЗЕ-брехунів. Навіть серед мене знайшлося б трішки грошеняток, щоб хоча і шоколадному ЗЕ-падлюці, але відгризти голову. А для задоволення ЗЕ-прихильників намастирив би льодяників у формі ЗЕ-паскуди на паличці - тоді б ЗЕ-прихильники мали б і нагоду, і змогу з насолодою смоктати свого ЗЕ-покидька. Порохатий Барига напередодні Нового Року креативним гешефтом з цукерочним ЗЕ-мерзотником і настрій усім підняв би, і собі дещицю грошви набарижив би.
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16.12.2020 22:04 Відповісти
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