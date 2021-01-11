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Вакцинація проти COVID-19 у Туреччині розпочнеться на цьому тижні, - Ердоган
До кінця цього тижня в Туреччині розпочнеться процес вакцинації проти коронавірусу нового типу.
Про це заявив президент Реджеп Таїп Ердоган на брифінгу за підсумками засідання Кабміну країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
"Вакцину проти COVID-19 почнуть вводити в четвер або п'ятницю відповідно до встановленого порядку", - сказав глава держави.
Президент Ердоган зазначив також, що в міру зниження кількості заражень COVID-19 влада поступово пом'якшуватиме обмеження, введені в рамках заходів у боротьбі з поширенням захворювання.
Нагадаємо, 30 грудня в Туреччину доставили першу партію китайської вакцини проти коронавірусу COVID-19, розробленої компанією Sinovac.
Топ коментарі
+4 Baden
показати весь коментар11.01.2021 23:03 Відповісти Посилання
+1 Меркава
показати весь коментар11.01.2021 23:20 Відповісти Посилання
+1 vitaliymkua
показати весь коментар11.01.2021 23:21 Відповісти Посилання
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Тама миллионов с пять беженцев, с них начнут??
))