УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9524 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 907 10

Вакцинація проти COVID-19 у Туреччині розпочнеться на цьому тижні, - Ердоган

Вакцинація проти COVID-19 у Туреччині розпочнеться на цьому тижні, - Ердоган

До кінця цього тижня в Туреччині розпочнеться процес вакцинації проти коронавірусу нового типу.

Про це заявив президент Реджеп Таїп Ердоган на брифінгу за підсумками засідання Кабміну країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"Вакцину проти COVID-19 почнуть вводити в четвер або п'ятницю відповідно до встановленого порядку", - сказав глава держави.

Читайте також: Вакцинація не забезпечить колективний імунітет від COVID-19 в 2021 році, - ВООЗ

Президент Ердоган зазначив також, що в міру зниження кількості заражень COVID-19 влада поступово пом'якшуватиме обмеження, введені в рамках заходів у боротьбі з поширенням захворювання.

Нагадаємо, 30 грудня в Туреччину доставили першу партію китайської вакцини проти коронавірусу COVID-19, розробленої компанією Sinovac.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Туреччина (3630) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
К концу текущей недели в Турции начнется процесс вакцинации от коронавируса нового типа. А в Украине к концу следующего года начнётся вакцинация от коронавируса старого типа
показати весь коментар
11.01.2021 23:03 Відповісти
+1
Или с курдов.
показати весь коментар
11.01.2021 23:20 Відповісти
+1
Хлопчик ще на санчатах не накатався. Дайте йому ще 1000 днів!
показати весь коментар
11.01.2021 23:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
К концу текущей недели в Турции начнется процесс вакцинации от коронавируса нового типа. А в Украине к концу следующего года начнётся вакцинация от коронавируса старого типа
показати весь коментар
11.01.2021 23:03 Відповісти
Хлопчик ще на санчатах не накатався. Дайте йому ще 1000 днів!
показати весь коментар
11.01.2021 23:21 Відповісти
Вакцинация от COVID-19 в Турции начнется на этой неделе, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 556
показати весь коментар
11.01.2021 23:30 Відповісти
***** армян и азербайджанцев в Москву вызвал чего-то подписывать. Эрдоган реально важными вещами занят.
показати весь коментар
11.01.2021 23:12 Відповісти
SPUTNIK??
Тама миллионов с пять беженцев, с них начнут??
показати весь коментар
11.01.2021 23:12 Відповісти
Или с курдов.
показати весь коментар
11.01.2021 23:20 Відповісти
Они вооружены..
))
показати весь коментар
11.01.2021 23:22 Відповісти
ні. не спутнік.
показати весь коментар
12.01.2021 16:08 Відповісти
Через богатирьову домовлялись, чи як?
показати весь коментар
11.01.2021 23:23 Відповісти
Вакцинация от COVID-19 в Турции начнется на этой неделе, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 6644
показати весь коментар
11.01.2021 23:28 Відповісти
 
 