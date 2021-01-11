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Вакцинация от COVID-19 в Турции начнется на этой неделе, - Эрдоган
К концу текущей недели в Турции начнется процесс вакцинации от коронавируса нового типа.
Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания Кабмина страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
"Вакцину против COVID-19 начнут вводить в четверг или пятницу в соответствии с установленным порядком", - сказал глава государства.
Президент Эрдоган отметил также, что по мере снижения количества заражений COVID-19 власти будут постепенно смягчать ограничения, введенные в рамках мер по борьбе с распространением заболевания.
Напомним, 30 декабря в Турцию доставили первую партию китайской вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной компанией Sinovac.
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+4 Baden
показать весь комментарий11.01.2021 23:03 Ответить Ссылка
+1 Меркава
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+1 vitaliymkua
показать весь комментарий11.01.2021 23:21 Ответить Ссылка
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Тама миллионов с пять беженцев, с них начнут??
))