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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинация от COVID-19 в Турции начнется на этой неделе, - Эрдоган

Вакцинация от COVID-19 в Турции начнется на этой неделе, - Эрдоган

К концу текущей недели в Турции начнется процесс вакцинации от коронавируса нового типа.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания Кабмина страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"Вакцину против COVID-19 начнут вводить в четверг или пятницу в соответствии с установленным порядком", - сказал глава государства.

Президент Эрдоган отметил также, что по мере снижения количества заражений COVID-19 власти будут постепенно смягчать ограничения, введенные в рамках мер по борьбе с распространением заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закупленная Украиной COVID-вакцина Sinovac показала эффективность 78%, на 17% меньше, чем вакцина Pfizer

Напомним, 30 декабря в Турцию доставили первую партию китайской вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной компанией Sinovac.

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вакцина (3815) карантин (16729) Турция (3503) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
К концу текущей недели в Турции начнется процесс вакцинации от коронавируса нового типа. А в Украине к концу следующего года начнётся вакцинация от коронавируса старого типа
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11.01.2021 23:03 Ответить
+1
Или с курдов.
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11.01.2021 23:20 Ответить
+1
Хлопчик ще на санчатах не накатався. Дайте йому ще 1000 днів!
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11.01.2021 23:21 Ответить
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К концу текущей недели в Турции начнется процесс вакцинации от коронавируса нового типа. А в Украине к концу следующего года начнётся вакцинация от коронавируса старого типа
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11.01.2021 23:03 Ответить
Хлопчик ще на санчатах не накатався. Дайте йому ще 1000 днів!
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11.01.2021 23:21 Ответить
Вакцинация от COVID-19 в Турции начнется на этой неделе, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 556
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11.01.2021 23:30 Ответить
***** армян и азербайджанцев в Москву вызвал чего-то подписывать. Эрдоган реально важными вещами занят.
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11.01.2021 23:12 Ответить
SPUTNIK??
Тама миллионов с пять беженцев, с них начнут??
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11.01.2021 23:12 Ответить
Или с курдов.
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11.01.2021 23:20 Ответить
Они вооружены..
))
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11.01.2021 23:22 Ответить
ні. не спутнік.
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12.01.2021 16:08 Ответить
Через богатирьову домовлялись, чи як?
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11.01.2021 23:23 Ответить
Вакцинация от COVID-19 в Турции начнется на этой неделе, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 6644
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11.01.2021 23:28 Ответить
 
 