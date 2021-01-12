ФБР виявило плани збройних протестів до дня інавгурації Байдена, - ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань отримало інформацію про підготовку протестів з озброєними учасниками до дня інавгурації Джо Байдена у будівлі Капітолію США, а також у столицях американських штатів по всій країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протести заплановані в столицях усіх 50-ти штатів з 16 по 20 січня, а також біля Капітолію США з 17 по 20 січня", - повідомляє американське видання Business Insider із посиланням на інформаційний бюлетень ФБР.

Видання також посилається на репортера ABC News Аарона Катерського, який розмістив на своїй твітер-сторінці ексклюзив від правоохоронців.

"ФБР отримало інформацію про конкретну озброєну групу, яка має намір прибути до Вашингтона 16 січня. Вони попередили: якщо Конгрес спробує припинити повноваження президента США шляхом застосування 25-ї поправки, відбудеться величезне повстання", - зазначає журналіст ABC News.

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Ці повідомлення стали додатковим аргументом на користь рішення компанії Twitter анулювати обліковий запис президента Дональда Трампа, оскільки його прихильники використовували його ж твіти для планування потенційно жорстких демонстрацій, пише видання.

"Плани майбутніх акцій протесту зі зброєю вже розповзлися в мережі Twitter і поза нею, включно із новим штурмом Капітолія США, а також його будівель 17 січня 2021 року", - заявили тоді в компанії Twitter.

Нагадаємо, 6 січня в США стався силовий штурм будівлі Конгресу США, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей, у тому числі один правоохоронець.