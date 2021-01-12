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ФБР виявило плани збройних протестів до дня інавгурації Байдена, - ЗМІ

ФБР виявило плани збройних протестів до дня інавгурації Байдена, - ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань отримало інформацію про підготовку протестів з озброєними учасниками до дня інавгурації Джо Байдена у будівлі Капітолію США, а також у столицях американських штатів по всій країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протести заплановані в столицях усіх 50-ти штатів з 16 по 20 січня, а також біля Капітолію США з 17 по 20 січня", - повідомляє американське видання Business Insider із посиланням на інформаційний бюлетень ФБР.

Видання також посилається на репортера ABC News Аарона Катерського, який розмістив на своїй твітер-сторінці ексклюзив від правоохоронців.

"ФБР отримало інформацію про конкретну озброєну групу, яка має намір прибути до Вашингтона 16 січня. Вони попередили: якщо Конгрес спробує припинити повноваження президента США шляхом застосування 25-ї поправки, відбудеться величезне повстання", - зазначає журналіст ABC News.

Також читайте: На інавгурації Байдена Україну представлятиме посол в США Єльченко

Ці повідомлення стали додатковим аргументом на користь рішення компанії Twitter анулювати обліковий запис президента Дональда Трампа, оскільки його прихильники використовували його ж твіти для планування потенційно жорстких демонстрацій, пише видання.

"Плани майбутніх акцій протесту зі зброєю вже розповзлися в мережі Twitter і поза нею, включно із новим штурмом Капітолія США, а також його будівель 17 січня 2021 року", - заявили тоді в компанії Twitter.

Нагадаємо, 6 січня в США стався силовий штурм будівлі Конгресу США, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей, у тому числі один правоохоронець.

Автор: 

Конгрес США (1240) США (23483) ФБР (176)


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Топ коментарі
+28
Напоминает попытку кремля реализовать в Украине спецоперацию "русская весна", которая благодаря украинским патриотам провалилась и получила название спецооперация "новоотсосия". Та же участь ждет и сегодняшнюю операцию кремля по дестабилизации ситуации в США. Важно, чтобы Штаты после всего наконец по серьезному взялись за кремлевское *****, а то они вроде как-то недооценивают гибридные технологии свихнувшегося рашисткого фюрера, который хорошо научился манипулировать тупыми люмпенами.
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12.01.2021 00:34 Відповісти
+19
ФБР выявило планы вооруженного штурма Капитолия ко дню инаугурации Байдена, - СМИ - Цензор.НЕТ 5165
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12.01.2021 00:32 Відповісти
+18
планы планы Единой Росси для Трампуши интересно какое кодовое кличку имеет Трампуша в секретных досье у Путина????.... кацабам мало своей России которую они пре..ли... и лезут и лезут как навозные жуки...
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12.01.2021 00:16 Відповісти
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розхитують човна .
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12.01.2021 04:10 Відповісти
Ага.
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12.01.2021 04:14 Відповісти
якщо розхитають , буде сумно всім - і респам , і демам , і безпартійним .
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12.01.2021 04:32 Відповісти
Вот прямо сейчас по этому хештегу респы уже настучали 190000 сообщений. Смотрим дальше.
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12.01.2021 04:22 Відповісти
youtube.com/watch?=yAyaq2n8HhM
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12.01.2021 04:21 Відповісти
Авиакомпания United высадила всех пассажиров за то, что они пели гимн США.
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12.01.2021 04:56 Відповісти
Это началось давно с тех самых дел о сжигании флага. Респы говорили что жечь флаг антиамерикански, а демы что это признак свободы.
Отттго респы стали подчеркивать свою любовь к символам - петь гимн, носить цвета флага и прочее. Так что теперь демы уже говорят, что любить эти символы это фашизм.

Вот как пишет википедия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Республиканская партия США неоднократно требовала вновь запретить осквернение флага, но её оппоненты всякий раз апеллировали к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Первой поправке , так что сожжение «звёзд и полос» остаётся атрибутом многих митингов и демонстраций.

Иначе говоря, в США политическая борьба привела к тому, что подчеркивать любовь к своей стране это признак фашиста. И многие так считают на полном серьезе.
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12.01.2021 05:09 Відповісти
американская демократия стойкая и сокрушить ее вряд ли возможно,даже таким маразматическим способом
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12.01.2021 05:40 Відповісти
Дуже цікаво чим все закінчиться,
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12.01.2021 07:04 Відповісти
И ушки как всегда, конечно расстут из - России.
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12.01.2021 08:14 Відповісти
abc, cnbc, cnn, nbc - все эти годы брехливо поливали Трампа грязью.
Зато нариков да мародёров из блм оправдывали.
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12.01.2021 08:19 Відповісти
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