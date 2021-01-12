ФБР виявило плани збройних протестів до дня інавгурації Байдена, - ЗМІ
Федеральне бюро розслідувань отримало інформацію про підготовку протестів з озброєними учасниками до дня інавгурації Джо Байдена у будівлі Капітолію США, а також у столицях американських штатів по всій країні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Протести заплановані в столицях усіх 50-ти штатів з 16 по 20 січня, а також біля Капітолію США з 17 по 20 січня", - повідомляє американське видання Business Insider із посиланням на інформаційний бюлетень ФБР.
Видання також посилається на репортера ABC News Аарона Катерського, який розмістив на своїй твітер-сторінці ексклюзив від правоохоронців.
"ФБР отримало інформацію про конкретну озброєну групу, яка має намір прибути до Вашингтона 16 січня. Вони попередили: якщо Конгрес спробує припинити повноваження президента США шляхом застосування 25-ї поправки, відбудеться величезне повстання", - зазначає журналіст ABC News.
Ці повідомлення стали додатковим аргументом на користь рішення компанії Twitter анулювати обліковий запис президента Дональда Трампа, оскільки його прихильники використовували його ж твіти для планування потенційно жорстких демонстрацій, пише видання.
"Плани майбутніх акцій протесту зі зброєю вже розповзлися в мережі Twitter і поза нею, включно із новим штурмом Капітолія США, а також його будівель 17 січня 2021 року", - заявили тоді в компанії Twitter.
Нагадаємо, 6 січня в США стався силовий штурм будівлі Конгресу США, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей, у тому числі один правоохоронець.
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Отттго респы стали подчеркивать свою любовь к символам - петь гимн, носить цвета флага и прочее. Так что теперь демы уже говорят, что любить эти символы это фашизм.
Вот как пишет википедия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Республиканская партия США неоднократно требовала вновь запретить осквернение флага, но её оппоненты всякий раз апеллировали к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Первой поправке , так что сожжение «звёзд и полос» остаётся атрибутом многих митингов и демонстраций.
Иначе говоря, в США политическая борьба привела к тому, что подчеркивать любовь к своей стране это признак фашиста. И многие так считают на полном серьезе.
Зато нариков да мародёров из блм оправдывали.