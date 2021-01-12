ФБР выявило планы вооруженных протестов ко дню инаугурации Байдена, - СМИ
Федеральное бюро расследований получило информацию о подготовке протестов с вооруженными участниками ко дню инаугурации Джо Байдена у здания Капитолия США, а также в столицах американских штатов по всей стране.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Протесты запланированы в столицах всех 50-ти штатов с 16 по 20 января, а также у Капитолия США с 17 по 20 января", - сообщает американское издание Business Insider со ссылкой на информационный бюллетень ФБР.
Издание также ссылается на репортера ABC News Аарона Катерского, который разместил на своей твиттер-странице эксклюзив от правоохранителей.
"ФБР получило информацию о конкретной вооруженной группе, которая намерена прибыть в Вашингтон 16 января. Они предупредили: если Конгресс попытается прекратить полномочия президента США путем применения 25-й поправки, состоится огромное восстание", - отмечает журналист ABC News.
Эти сообщения стали дополнительным аргументом в пользу решения компании Twitter аннулировать аккаунт президента Дональда Трампа, поскольку его сторонники использовали его же твиты для планирования потенциально жестких демонстраций, пишет издание.
"Планы будущих акций протеста с оружием уже расползлись в сети Twitter и вне ее, включая новый штурм Капитолия США и его зданий 17 января 2021 года", - заявили тогда в компании Twitter.
Напоминаем, 6 января в США произошел силовой штурм здания Конгресса США, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один полицейский.
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Отттго респы стали подчеркивать свою любовь к символам - петь гимн, носить цвета флага и прочее. Так что теперь демы уже говорят, что любить эти символы это фашизм.
Вот как пишет википедия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Республиканская партия США неоднократно требовала вновь запретить осквернение флага, но её оппоненты всякий раз апеллировали к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Первой поправке , так что сожжение «звёзд и полос» остаётся атрибутом многих митингов и демонстраций.
Иначе говоря, в США политическая борьба привела к тому, что подчеркивать любовь к своей стране это признак фашиста. И многие так считают на полном серьезе.
Зато нариков да мародёров из блм оправдывали.