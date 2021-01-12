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ФБР выявило планы вооруженных протестов ко дню инаугурации Байдена, - СМИ

ФБР выявило планы вооруженных протестов ко дню инаугурации Байдена, - СМИ

Федеральное бюро расследований получило информацию о подготовке протестов с вооруженными участниками ко дню инаугурации Джо Байдена у здания Капитолия США, а также в столицах американских штатов по всей стране.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Протесты запланированы в столицах всех 50-ти штатов с 16 по 20 января, а также у Капитолия США с 17 по 20 января", - сообщает американское издание Business Insider со ссылкой на информационный бюллетень ФБР. 

Издание также ссылается на репортера ABC News Аарона Катерского, который разместил на своей твиттер-странице эксклюзив от правоохранителей.

"ФБР получило информацию о конкретной вооруженной группе, которая намерена прибыть в Вашингтон 16 января. Они предупредили: если Конгресс попытается прекратить полномочия президента США путем применения 25-й поправки, состоится огромное восстание", - отмечает журналист ABC News.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штурм Капитолия: власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме

Эти сообщения стали дополнительным аргументом в пользу решения компании Twitter аннулировать аккаунт президента Дональда Трампа, поскольку его сторонники использовали его же твиты для планирования потенциально жестких демонстраций, пишет издание.

"Планы будущих акций протеста с оружием уже расползлись в сети Twitter и вне ее, включая новый штурм Капитолия США и его зданий 17 января 2021 года", - заявили тогда в компании Twitter.

Напоминаем, 6 января в США произошел силовой штурм здания Конгресса США, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один полицейский.

Также читайте: Штурм Конгресса США: Есть ли там российский след? - ИноСМИ

Автор: 

Конгресс США (1246) США (27213) ФБР (219)


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Топ комментарии
+28
Напоминает попытку кремля реализовать в Украине спецоперацию "русская весна", которая благодаря украинским патриотам провалилась и получила название спецооперация "новоотсосия". Та же участь ждет и сегодняшнюю операцию кремля по дестабилизации ситуации в США. Важно, чтобы Штаты после всего наконец по серьезному взялись за кремлевское *****, а то они вроде как-то недооценивают гибридные технологии свихнувшегося рашисткого фюрера, который хорошо научился манипулировать тупыми люмпенами.
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12.01.2021 00:34 Ответить
+19
ФБР выявило планы вооруженного штурма Капитолия ко дню инаугурации Байдена, - СМИ - Цензор.НЕТ 5165
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12.01.2021 00:32 Ответить
+18
планы планы Единой Росси для Трампуши интересно какое кодовое кличку имеет Трампуша в секретных досье у Путина????.... кацабам мало своей России которую они пре..ли... и лезут и лезут как навозные жуки...
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12.01.2021 00:16 Ответить
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розхитують човна .
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12.01.2021 04:10 Ответить
Ага.
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12.01.2021 04:14 Ответить
якщо розхитають , буде сумно всім - і респам , і демам , і безпартійним .
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12.01.2021 04:32 Ответить
Вот прямо сейчас по этому хештегу респы уже настучали 190000 сообщений. Смотрим дальше.
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12.01.2021 04:22 Ответить
youtube.com/watch?=yAyaq2n8HhM
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12.01.2021 04:21 Ответить
Авиакомпания United высадила всех пассажиров за то, что они пели гимн США.
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12.01.2021 04:56 Ответить
Это началось давно с тех самых дел о сжигании флага. Респы говорили что жечь флаг антиамерикански, а демы что это признак свободы.
Отттго респы стали подчеркивать свою любовь к символам - петь гимн, носить цвета флага и прочее. Так что теперь демы уже говорят, что любить эти символы это фашизм.

Вот как пишет википедия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Республиканская партия США неоднократно требовала вновь запретить осквернение флага, но её оппоненты всякий раз апеллировали к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Первой поправке , так что сожжение «звёзд и полос» остаётся атрибутом многих митингов и демонстраций.

Иначе говоря, в США политическая борьба привела к тому, что подчеркивать любовь к своей стране это признак фашиста. И многие так считают на полном серьезе.
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12.01.2021 05:09 Ответить
американская демократия стойкая и сокрушить ее вряд ли возможно,даже таким маразматическим способом
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12.01.2021 05:40 Ответить
Дуже цікаво чим все закінчиться,
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12.01.2021 07:04 Ответить
И ушки как всегда, конечно расстут из - России.
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12.01.2021 08:14 Ответить
abc, cnbc, cnn, nbc - все эти годы брехливо поливали Трампа грязью.
Зато нариков да мародёров из блм оправдывали.
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12.01.2021 08:19 Ответить
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