ФБР выявило планы вооруженных протестов ко дню инаугурации Байдена, - СМИ

Федеральное бюро расследований получило информацию о подготовке протестов с вооруженными участниками ко дню инаугурации Джо Байдена у здания Капитолия США, а также в столицах американских штатов по всей стране.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Протесты запланированы в столицах всех 50-ти штатов с 16 по 20 января, а также у Капитолия США с 17 по 20 января", - сообщает американское издание Business Insider со ссылкой на информационный бюллетень ФБР.

Издание также ссылается на репортера ABC News Аарона Катерского, который разместил на своей твиттер-странице эксклюзив от правоохранителей.

"ФБР получило информацию о конкретной вооруженной группе, которая намерена прибыть в Вашингтон 16 января. Они предупредили: если Конгресс попытается прекратить полномочия президента США путем применения 25-й поправки, состоится огромное восстание", - отмечает журналист ABC News.

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Эти сообщения стали дополнительным аргументом в пользу решения компании Twitter аннулировать аккаунт президента Дональда Трампа, поскольку его сторонники использовали его же твиты для планирования потенциально жестких демонстраций, пишет издание.

"Планы будущих акций протеста с оружием уже расползлись в сети Twitter и вне ее, включая новый штурм Капитолия США и его зданий 17 января 2021 года", - заявили тогда в компании Twitter.

Напоминаем, 6 января в США произошел силовой штурм здания Конгресса США, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один полицейский.

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