Штурм Конгресса США: Есть ли там российский след? - ИноСМИ

Анализ фото и видео из открытых источников показывает, что российская военная разведка, которая ранее была вовлечена в масштабную кибератаку на федеральные агентства США, также вмешалась в недавние события в Вашингтоне.

Группы боевиков, связанные с российской военной разведкой, могли участвовать в штурме здания Капитолия США во время беспорядков, организованных 6 января сторонниками Дональда Трампа, пишет Cyprus Daily News со ссылкой на материалы The Institute for Global Threats and Democracies Studies (IGTDS), сообщает Цензор.НЕТ.

Издание приводит анализ фото и видео материалов штурма здания Капитолия США, который свидетельствует, что тактика, использованная при штурме, схожа с методами использованными русскими во время протестов движения "желтых жилетов" во Франции и сторонниками независимости Каталонии.

Речь идет о проникновении боевиков во время беспорядков в толпу протестующих для разжигания и эскалации протестов и, как следствие, для помощи протестующим вторгнуться в инфраструктуру и объекты федерального значения.

Отмечается, что действия атакующих в самом Капитолии аналогичны тактике, которую использовал российские силы специальных операций при захвате здания парламента в Крыму и правительственных учреждений на востоке Украины в 2014 году.

Кремль использует протесты и массовые беспорядки для проведения замаскированных действий влияния за рубежом. Это достигается путем проникновения российских разведчиков внутрь протестного движения, которые образуют боевое крыло внутри, участвуют в агитации, распространяют теории заговора (как, например, во Франции) и вербуют влиятельных членов протестных движений.

Точно так же в 2016 году под видом местных националистов атакующие группы российского Главного разведывательного управления (ГРУ) участвовали в попытке государственного переворота в Черногории.

Напомним, 6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

Нападение на здание Капитолия активно освещалось СМИ, связанными с ГРУ. В русскоязычном информационном пространстве власти США изображались дискредитированными.

В России насилие четко укладывается в нарратив Кремля о распадающейся американской демократии.

Контролируемый российским государством новостной канал транслировал хаос на разделенном экране: одна сторона показывала счастливое празднование православного Рождества в России, другая — хаос в Вашингтоне.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.