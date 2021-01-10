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Штурм Конгресса США: Есть ли там российский след? - ИноСМИ

Штурм Конгресса США: Есть ли там российский след? - ИноСМИ

Анализ фото и видео из открытых источников показывает, что российская военная разведка, которая ранее была вовлечена в масштабную кибератаку на федеральные агентства США, также вмешалась в недавние события в Вашингтоне.

Группы боевиков, связанные с российской военной разведкой, могли участвовать в штурме здания Капитолия США во время беспорядков, организованных 6 января сторонниками Дональда Трампа, пишет Cyprus Daily News со ссылкой на материалы The Institute for Global Threats and Democracies Studies (IGTDS), сообщает Цензор.НЕТ.

Издание приводит анализ фото и видео материалов штурма здания Капитолия США, который свидетельствует, что тактика, использованная при штурме, схожа с методами использованными русскими во время протестов движения "желтых жилетов" во Франции и сторонниками независимости Каталонии.

Речь идет о проникновении боевиков во время беспорядков в толпу протестующих для разжигания и эскалации протестов и, как следствие, для помощи протестующим вторгнуться в инфраструктуру и объекты федерального значения.

Отмечается, что действия атакующих в самом Капитолии аналогичны тактике, которую использовал российские силы специальных операций при захвате здания парламента в Крыму и правительственных учреждений на востоке Украины в 2014 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судебные власти США изучат роль Трампа в беспорядках в Вашингтоне 6 января

Кремль использует протесты и массовые беспорядки для проведения замаскированных действий влияния за рубежом. Это достигается путем проникновения российских разведчиков внутрь протестного движения, которые образуют боевое крыло внутри, участвуют в агитации, распространяют теории заговора (как, например, во Франции) и вербуют влиятельных членов протестных движений.

Точно так же в 2016 году под видом местных националистов атакующие группы российского Главного разведывательного управления (ГРУ) участвовали в попытке государственного переворота в Черногории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв в результате штурма Капитолия возросло до пяти: в больнице умер раненый офицер полиции Сикник

Напомним, 6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

Нападение на здание Капитолия активно освещалось СМИ, связанными с ГРУ. В русскоязычном информационном пространстве власти США изображались дискредитированными.

В России насилие четко укладывается в нарратив Кремля о распадающейся американской демократии.

Контролируемый российским государством новостной канал транслировал хаос на разделенном экране: одна сторона показывала счастливое празднование православного Рождества в России, другая — хаос в Вашингтоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о штурме Капитолия в США: "Осуждаем беспрецедентное насилие"

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Автор: 

Конгресс США (1243) штурм (534)


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Топ комментарии
+48
Ну куда-же без козломордых? Нагадить ближнему для них святое дело. А тем более ненавистным им пиндосам.
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10.01.2021 13:50 Ответить
+33
Штурм Конгресса США: Есть ли там российский след? - ИноСМИ - Цензор.НЕТ 670
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10.01.2021 14:18 Ответить
+31
если гамно пооткладывали там повсюду и поразмазывали, то значит унитазы и лампочки исчезли. а это даже не след, а почерк )
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10.01.2021 13:53 Ответить
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Да есть - см ютуб РУКА МОСКВЫ - Фейгин-Швец
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10.01.2021 22:58 Ответить
А в толпе на Капитолий не себе самому кричал руссиш-фшисто - СМЕЛЕЙ -СМЕЛЕЙ , и не рогатому же американцу ...
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10.01.2021 23:29 Ответить
Кацапы везьде свой нос суют чтоб напакостить ! Пора кацапляндию оградить колючим забором и упразнить им все визы! Пусть ездят в северную Корею !
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11.01.2021 01:10 Ответить
А когда его не было?
Штурм Конгресу США: Чи є там російський слід? - іноземні ЗМІ - Цензор.НЕТ 1042
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11.01.2021 04:13 Ответить
Вой тупорылых русских идийотовhttps://www.kp.by/video/816149/ Стив Дудник: Больно и обидно, за что нас так сливают.
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16.01.2021 02:20 Ответить
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