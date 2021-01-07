Зеленский о штурме Капитолия в США: "Осуждаем беспрецедентное насилие"

Президент Украины Владимир Зеленский осуждает беспрецедентное насилие, вызванное беспорядками в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет устойчивость старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире, которое в течение нескольких часов после этой ужасной атаки провело историческую сессию, которая подтвердила волю американского народа", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Позже стало известно, что режим ЧП в Вашингтоне продлен до инаугурации, а в результате протестов погибли 4 человека.

7 января Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах.

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