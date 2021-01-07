Зеленський про штурм Капітолію у США: "Засуджуємо безпрецедентне насильство"

Президент України Володимир Зеленський засуджує безпрецедентне насильство, викликане заворушеннями у США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти Конгресу США. Нас надихає стійкість найстарішої і найбільшої демократичної установи у світі, яка протягом кількох годин після цієї жахливої атаки провела історичну сесію, яка підтвердила волю американського народу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Пізніше стало відомо, що режим НС у Вашингтоні продовжено до інавгурації, а в результаті протестів загинули 4 людини.

7 січня Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах

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