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Зеленський про штурм Капітолію у США: "Засуджуємо безпрецедентне насильство"

Зеленський про штурм Капітолію у США:

Президент України Володимир Зеленський засуджує безпрецедентне насильство, викликане заворушеннями у США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти Конгресу США. Нас надихає стійкість найстарішої і найбільшої демократичної установи у світі, яка протягом кількох годин після цієї жахливої атаки провела історичну сесію, яка підтвердила волю американського народу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Пізніше стало відомо, що режим НС у Вашингтоні продовжено до інавгурації, а в результаті протестів загинули 4 людини.

7 січня Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах

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Автор: 

Зеленський Володимир (24332) Конгрес США (1236) США (23375)


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Зеленский о штурме Капитолия в США: "Осуждаем беспрецедентное насилие" - Цензор.НЕТ 2002
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07.01.2021 12:53 Відповісти
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Зеленский о штурме Капитолия в США: "Осуждаем беспрецедентное насилие" - Цензор.НЕТ 9066
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07.01.2021 12:49 Відповісти
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Зеленский о штурме Капитолия в США: "Осуждаем беспрецедентное насилие" - Цензор.НЕТ 1101
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07.01.2021 12:49 Відповісти
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Пусть порвёт , как тузик тряпку ! Заслужили служки путлерастов
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07.01.2021 17:51 Відповісти
Так я лично только за , если Осляра получит 15 лет за коррупцию и гос измену .
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07.01.2021 17:56 Відповісти
Да ,Конгресс США справился. Совместным голосованием лютых оппонентов.Попытки превратить сталые традиции в балаган с треском провалились.Это не чета нашей квёлой Раде,которая месяцами занимается ничегонеделаньем и передыхами с перекурами.Иногда мордобития.А КПД -близко к 0
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07.01.2021 13:14 Відповісти
Скільки русскіх у Конгресі і скільки русскіх у Верховній Раді?
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07.01.2021 13:22 Відповісти
Ментальность и ответственность за страну разные.Их демократии -более 220 лет ,а у нас её нет дешёвая пародия.Коррупция -всему голова.На всех уровнях .От вахтёра до Президента.
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07.01.2021 14:27 Відповісти
Да, а какое огромное бабло она получает, за ничегонеделаньем, охренеть!!!
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08.01.2021 20:19 Відповісти
Объявим ЛОХдаун на 30 дней,и можно ничего не делать,зато легко управлять...
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07.01.2021 13:16 Відповісти
Наше зеленое чмо как всегда, выждало, а потом вякает, когда ситуация уже разрешилась и понятно в чью сторону.
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07.01.2021 13:17 Відповісти
Йой, і я теж тільки дізнався про події в США. Свята - то святе! Їх треба відзначати на ВВЕСЬ. От просипатися важкувато... Бодун він такий.
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07.01.2021 13:20 Відповісти
пий irish whisky за Байдена замість дешевого пойла і не буде Бодуна)... до речі зараз Tullamore Dew іде по акції
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07.01.2021 16:15 Відповісти
Не вживаю і Вам не раджу. То в нас гумор такий, чорний-пречорний.
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07.01.2021 21:07 Відповісти
а я вживаю на свята
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07.01.2021 21:14 Відповісти
На свята не гріх.
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07.01.2021 21:26 Відповісти
Зеленський про штурм Капітолію у США: "Засуджуємо безпрецедентне насильство" - Цензор.НЕТ 1678
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07.01.2021 13:21 Відповісти
Жизнь удалась.
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07.01.2021 13:33 Відповісти
Те, що вчора сталося на Капітолії, є кульмінацією багатомісячних закликів Трампа до своїх союзників скасувати результати виборів 2020 року на основі його безпідставних заяв про шахрайство.
Законодавці терміново зажадали від президента, щоб той у твіттері відкликав своїх прихильників, і в реальному часі описали насильство та руйнування, свідками яких вони були. Деякі негайно назвали поведінку Трампа імпічментом, а інші - республіканці та демократи - описали її як спробу "перевороту" та повстання.
"Годі вже", - заявила сенатор Ліндсі Грем (RS.C.), яка до вечора в середу ще закликала Трампа продовжувати позови стосовно своєї поразки, навіть після того, як стало ясно, що він висуває безпідставні заяви про шахрайство. - https://www.politico.com/news/2021/01/06/congress-confirms-bidens-win-trump-455253
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07.01.2021 13:38 Відповісти
истинный революционер. Идейный чувак, ага.
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07.01.2021 13:45 Відповісти
Трампеску надо звать желтые жилеты Путлера из Франции..
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07.01.2021 13:23 Відповісти
Дегенерат во главе страны всегда плохо заканчивает.
Наш малой по етому поводу переживает
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07.01.2021 13:24 Відповісти
Зеленський про штурм Капітолію у США: "Засуджуємо безпрецедентне насильство" - Цензор.НЕТ 2390
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07.01.2021 13:24 Відповісти
Э,нет. Здесь его ещё в должности восстановят чего доброго)
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07.01.2021 13:34 Відповісти
Да за хорошее "доброе" и президентом Вселенной признают.
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07.01.2021 16:24 Відповісти
https://mobile.twitter.com/leusenko1

https://mobile.twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://mobile.twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://mobile.twitter.com/leusenko1/status/1347098685914624000 4 ч

Все, що трапилось в Капітолії - апогей спецоперації РФ через Трампа.
Спецслужби США мають в короткий час провести розслідування російської атаки.
Під ковпак слідства треба брати не лише Трампа та його оточення, але й усі маргінальні організації, які фінансуються з-за кордону.
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07.01.2021 15:04 Відповісти
аминь
"выкрики на русском языке" спалили операцию
вот же ленивые... или они из принципа "американский" не учили?
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07.01.2021 15:33 Відповісти
Ничего плохого, мирные демонстранты, народ, зашли погулять по народным зданиям. Так Зе докатится до осуждения Майданов.
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07.01.2021 13:25 Відповісти
Меж тем в обменниках США закончились доллары.
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07.01.2021 13:26 Відповісти
Давайте дадим им наши гривни!
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07.01.2021 13:46 Відповісти
Зеленский о штурме Капитолия в США: "Осуждаем беспрецедентное насилие" - издевательства и насилие над украинцами путём повышения тарифов и цен на всё он одобряет?
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07.01.2021 13:27 Відповісти
Зеля хотел сказать, шо нуна было перестать стрелять и дать бунтовщикам самоопределиццо.
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07.01.2021 16:57 Відповісти
Зеленський про штурм Капітолію у США: "Засуджуємо безпрецедентне насильство" - Цензор.НЕТ 6454Желтые жилеты во Франции... крысы эти наверняка были и в США
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07.01.2021 13:27 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Svitlan73727181
https://mobile.twitter.com/Svitlan73727181
https://mobile.twitter.com/Svitlan73727181
https://mobile.twitter.com/Svitlan73727181 Svitlana https://mobile.twitter.com/Svitlan73727181 @Svitlan73727181

У скарбничку доказів .

Зеленський про штурм Капітолію у США: "Засуджуємо безпрецедентне насильство" - Цензор.НЕТ 1779
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07.01.2021 15:04 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/rossija-raduetsja-kogda-gde-to-ploho.html Уже привычно, что Россия радуется, когда где-то плохо. Ситуация в США с одной стороны, является неким праздником для россиян. Но с другой стороны - это как выпить на дорожку.
Потому что главное всё-таки впереди). И оно неотвратимо приближается. Для России все будет только хуже. Для Америки - надеюсь, лучше. А Украина, хотелось бы верить, найдет у себя лидеров, умеющих пользоваться ситуацией.
Все, що трапилось в будівлі Капітолія - апогей спецоперації Москви через свого агента Трампа.
Спецслужби США мають в короткий час провести розслідування російської атаки. Під ковпак слідства треба брати не лише Трампа та його оточення, але й усі маргінальні організації, які, ймовірно, фінансуються з-за кордону.
Впевнений, американські ЦРУ та ФБР за атакою на Америку знайдуть слід Кремля.
Атака Москви - це акт гібридної військової операції. Це - війна!
Конгрес та Сенат США в найкоротші терміни мають, нарешті, прийняти адекватну відповідь.
Лише жорсткі санкції, включаючи ембарго на російські енергоносії і вимкнення РФ від SWIFT принесуть очікуванні результати.
РФ треба занести у перелік країн, що спонсорують міжнародний тероризм.
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07.01.2021 13:29 Відповісти
після Лізаньки Богуцької , порошенко,Зеленського нарешті своє вагоме слово щодо ситуації в Сша сказав Ан Мур з Цензора...
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07.01.2021 13:38 Відповісти
дура, там ссиль на авторський блог є.
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07.01.2021 14:25 Відповісти
Зараз саме чудова можливість та ціла купа приводів. По гарячому можна виволікти на світ Божий всю мерзоту кремлівську і влупити путіну все, що Трамп роками стримував, додавши за свіжі гріхи. Жодна адекватна людина не матиме заперечень. А для першого кроку Байдена на посту президента - просто пісня!
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07.01.2021 13:51 Відповісти
Зеленський про штурм Капітолію у США: "Засуджуємо безпрецедентне насильство" - Цензор.НЕТ 316
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07.01.2021 13:31 Відповісти
Зеленський про штурм Капітолію у США: "Засуджуємо безпрецедентне насильство" - Цензор.НЕТ 919
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07.01.2021 13:32 Відповісти
Зеленський про штурм Капітолію у США: "Засуджуємо безпрецедентне насильство" - Цензор.НЕТ 3738
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07.01.2021 13:32 Відповісти
Наконец-то мендельша бамажку с текстом принесла для перепечатки в Твиттере.
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07.01.2021 13:35 Відповісти
Зеленський про штурм Капітолію у США: "Засуджуємо безпрецедентне насильство" - Цензор.НЕТ 8591 мы за мир во всем мире
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07.01.2021 13:38 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/05/20/7110154/ Атака на Байдена: як Зеленський створює нову кризу у відносинах із США

https://glavcom.ua/news/venediktova-vklyuchilas-u-viynu-proti-baydena-679708.html У війну Трампа проти Байдена включилась Венедіктова

====================================================================

Готуйте вазелін зелені, московські шмарклі !
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07.01.2021 13:41 Відповісти
Здається, пільг у вигляді вазеліну тут не буде передбачено...
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07.01.2021 13:53 Відповісти
Зеленський про штурм Капітолію у США: "Засуджуємо безпрецедентне насильство" - Цензор.НЕТ 4799
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07.01.2021 13:41 Відповісти
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07.01.2021 14:20 Відповісти
😂
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07.01.2021 14:23 Відповісти
у Помпео теперь появилась мотивация пересадить этих рогатых
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07.01.2021 14:32 Відповісти
Такая и быка остановит.
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07.01.2021 16:27 Відповісти
прогиб не защитан, prepare your anus
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07.01.2021 13:42 Відповісти
Впевнений, що коли почнуть розслідувати справи трампа в США, знову повернуться до його розмови телефоном з зеленським про Байдена і "стовідсоткового" прокурора. Тепер, коли у демократів більшість вскрізь, можуть розкрутити цю тему, адже зеленському нема з чого вибирати, тільки як добросовісно співпрацювати зі слідством в США. Так що може піти Зелений прицепом за Рудим.
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07.01.2021 13:44 Відповісти
Красіве слово - безпринциндентний. Головне - доречне. Можна було ше щось зі словника іншомовних слів запіндюрити.
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07.01.2021 13:49 Відповісти
Кремлівський балаган в Україні триває ,лялька Бубочка з натхненням та завзято виконує роль ,втілюючи в життя кремлівський сценарій !!!)))
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07.01.2021 14:11 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/09/25/7101202/ Трамп просив Зеленського розглянути справу проти Байдена - стенограма

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Пора Штатам починати розслідувати справу з двіжняками "трамп - зеленський"
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07.01.2021 13:49 Відповісти
https://glavcom.ua/world/observe/ukrajinageyt-usi-figuranti-hto-voni-ta-u-chomu-zvinuvachuyutsya-633260.html «Українагейт» та імпічмент Трампа. Усі фігуранти і в чому їх звинувачують

=================================================================
Для зеленої шмарклі всі проблеми тільки починаються !
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07.01.2021 13:52 Відповісти
Зеленський про штурм Капітолію у США: "Засуджуємо безпрецедентне насильство" - Цензор.НЕТ 3921
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07.01.2021 13:52 Відповісти
https://uc.od.ua/columns/1533/1232283

Призраки маргинального штурма Капитолия в Вашингтоне
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Четверг, 7 января 2021, 12:26
Штурм Капитолия в Вашингтоне вызвал непередаваемый ажиотаж в России, среди информационных площадок ГУ ГШ ВС РФ.

Этой ночью, а для США, фактически, посреди дня, в Вашингтоне произошли события, которые сложно было бы представить себе в этой стране. Неконтролируемая толпа сторонников без двух минут бывшего президента США Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, демонстрируя сцены варварства и хаоса во всей своей красе.
Что же, можно было бы это назвать апогеем маргинальной политики Дональда Трампа и его потенциального электората, но в действительности всё несколько сложнее.
С первых минут как начался штурм второго (а, возможно, сейчас и первого) по важности здания в США я наблюдал за происходящим не с наших информационных площадок, а в первую очередь российских. И надо сказать, маргинальный штурм, захлебнувшийся так же стремительно, как и начался, особенно с прибытием первых подразделений ATF SRT, имеет как чемодан наркоторговца - двойное дно. Но, начну издалека.

В прошлом году, аналитическая группа "Информационный навигатор" провела https://infonavigator.com.ua/novosti/telegram-kanaly-na-sluzhbe-gu-gsh-vs-rf-gru/ исследование касательно Telegram-каналов, находящихся под патронатом ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) . Не знаю, заинтересовало оно СБУ, но я продолжаю пользоваться этими наработками до сих пор, отслеживая российские ИПСО.
Благодаря этому исследованию, мы можем отмечать те операции, которые реализует ГУ ГШ ВС РФ в режиме 24/7 и штурм Капитолия, в рождественскую ночь, когда, казалось бы, все православные должны праздновать, а представители РФ и вовсе внемлить проповедям генерал-патриарха Кирилла (Гундяева), являлся одной их этих операций. Ведь всё происходило в российском информационном пространстве ровным счётом наоборот.
Так же, буквально накануне маргинального штурма, американские министерства и ведущие корпорации находились под атакой неких хакерских групп. Буквально намедни служба безопасности США заявила, что за большинством из этих атак стояла именно Россия.
То есть, грубо говоря, по принципу "Почта, телефон, телеграф" российские хакеры пробовали на прочность министерства, которые бы играли важную роль, в том числе и при подавлении бунта. Но вернемся к нашим Telegram-каналам, о которых я упомянул выше и в принципе, информационном потоке из России.
Как по приказу, все как одна, уже известные нам своей аффилиацией информационные площадки, стали рассказывать про народный бунт в Вашингтоне, сравнивали его с Майданом по заранее заготовленному лекалу "ТрампМайдан" и называли США страной третьего мира.
В действительности, ничего общего с Майданом это тщедушное зрелище не имеет. Потому, что те люди, которые стояли на площади Независимости во время Революции Достоинства, не бежали при виде полицейских, "внутриков" и "Беркута". Тех же, кто ворвался в Капитолий, не хватило даже на два часа осады.
Второй очень важный момент - лихорадочная активность информационных площадок чётко показала ИПСО курируемое непосредственно ГУ ГШ ВС РФ. То есть, за данной дестабилизацией Вашингтона стояла именно Гризодубова.
Разумеется, кто-то может сказать, что информационная поддержка таких акций это вполне разумно для России, которая видит в США геополитического врага, а в Дональде Трампе союзника, но говорить о прямом вмешательстве преждевременно. Но это в корне неверная мысль и даже глупая и вот почему.
Маргинальный штурм начался в том числе после того как началась подготовка к голосованию по итогам выборов. В штурме принимали участие хорошо нам знакомые представители группировки "Антифа". Именно той самой группы, которая имеет множество своих ячеек по всему миру, финансируется Россией, а её особо ценный актив проходит боевую подготовку в лагерях курдов в Сирии. И если кто до сих пор живёт в хрустальном замке, напомню, что курды более полувека являются фактором влияния СССР, а теперь уже и РФ, в регионе, будучи национальными симбиотами ГУ ГШ ВС РФ, а в прошлом ГРУ.
К слову сказать, один из так называемых российских лидеров общественного мнения, Борис Рожин даже оказал медвежью услугу ГРУ и указал их марионеток, участвовавших в штурме. Видимо для того, чтобы ребят не забыли и наградили.

Кстати, о штурме. В сети уже появилось немало видео, на которых слышны команды, в ходе штурма Капитолия, которые отдаются на русском языке, но это уже совсем другая история.
Тот факт, что маргинальный штурм Капитолия представлял собой не просто заранее организованную акцию, целью которой был срыв работы Сената, но и имевшую поддержку извне, а именно из России - неоспоримо.
Именно по этой причине, каждый эксперт, журналист, админ российских Telegram-каналов, имеющие аффилиацию с ГУ ГШ ВС РФ в эту праздничную ночь не праздновал, а строчил в режиме 24/7, безостановочно и отчаянно, прокалываясь на идентичных терминах и даже текстовках. Например, как канал KlymenkoTime.
Разумеется, разбираться в этом инциденте более досконально будут американские спецслужбы. Но неоспоримо то, что ни о какой трещине США и демократии речи идти не может, о чём всю ночь трезвонят российские эксперты, а некоторые украинские политики их подхватили буквально с утра, например такая же маргиналка как и штурмовавшие Капитолий Лиза Богутская. Ни о какой буре, шторме и так далее - речи тоже быть не может. Цирк остаётся цирком. И после утверждения итогов выборов, в ходе которых президентом США был признан Джо Байден, цирк вынужден будет уехать. Нет, клоуны могут оставаться, а цирк - всё, уезжает.
Разумеется, вторая гражданская война в США это идеальный вариант для России, который бы ей развязал руки. Однако эти фантасмагоричные мечты таковыми и останутся. Но главное, прыгун явно не оценил расстояние, и прыжок его может завершиться многочисленными переломами. Уже скоро.
Наблюдаем!
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07.01.2021 13:57 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/britaniya-razreshila-svoim-korablyam-zahodit-1610018656.html Британия разрешила своим кораблям заходить в порты Крыма

====================================================
А тим часом ...
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07.01.2021 13:59 Відповісти
Україна відновлює імпорт електро з Білорусі та Раші і волає про санкціі ЄС та світу проти Росєї !!!! Когнітивний дисонанс !!!)))
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07.01.2021 14:06 Відповісти
А при чём тут Украина ?
Зеленский выпросит именные санкции против Кучмы и Ахметова.
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07.01.2021 14:11 Відповісти
Тільки за перші три дні імпорту російської електрики через Білорусь збитки українських електростанцій перевищили 15 млн гривен.
Імпорт росте з кожним днем, тільки за вчора у режиму Лукашенка українці купили 4 млн кВт годин електроенергії.
Ця електрика у більшості своїй вироблена на АЕС, збудованій восени путіним на півночі Білорусі. Вдумайтеся, Україна купує струм з російсько-білоруської атомної станції в той час як 5 із 15 енергоблоків українських АЕС зараз відключені від енергосистеми.
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07.01.2021 17:56 Відповісти
ЗЕ осуждает только действующую власть.
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07.01.2021 14:11 Відповісти
тупий квартальний пздбл.
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07.01.2021 14:18 Відповісти
Бубейло висты зарабатывает.......лэк,лек,лек....))))
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07.01.2021 14:35 Відповісти
дядя, ты пришел к власти только потому что в украине в 2014 было куда более беспрецедентное насилие, без этого до голосования по приколу страна бы не дошла
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07.01.2021 14:52 Відповісти
скор.зелёная *****.тебя изнасилуют
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07.01.2021 15:19 Відповісти
Да кто на него польстится.
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07.01.2021 16:37 Відповісти
Да кому нужен, этот сраный карлик???
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08.01.2021 21:23 Відповісти
Зеленський про штурм Капітолію у США: "Засуджуємо безпрецедентне насильство" - Цензор.НЕТ 7873
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07.01.2021 17:16 Відповісти
ничего смешного
не идёт в кино.
с клоуном два фильма
да и те оно.
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07.01.2021 17:30 Відповісти
Байдени привітали Порошенків з Різдвом.
Першим українським переговорним процесом між Президентами Порошенко та Байденом відбудувались ... Задля налагодження стратегічного партнерства між Україною та США.

От Зеленского до сих пор не поступил запрос разговора с избранным президентом США Джозефом Байденом по всем известной нам причине - пророссийское лобби в окружении Зеленского навязывает ему тип поведения более характерен для российских политиков, которые не скрывают своих симпатий к Трампу. И эта позиция вредит Украине и угрожает потерей двухпартийной поддержки США в стремлениях Украины.

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07.01.2021 17:59 Відповісти
а где это несчастье наше сейчас .в Омане ?
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07.01.2021 19:19 Відповісти
шмаркля iдiот. воно навiть тут не змогло найти вiрних слiв...насильство не було безпрецендентним, вороги можуть кивнути на Україну кiнця 13-го - початку 14-го року, тодi насильство було набагато бiльшим. не на насильствi потрiбно акцентувати увагу, а на атацi на американську демократiю,зробити натяк -звiдки ноги ростуть та хто пiдбурює, ми всi розумiємо.

якби воно хоч трохи мало клепку в головi,воно б сказало- засуджуємо атаку на американську демократiю(звiдки ноги ростуть та хто пiдбурює, ми всi розумiємо).
вiримо в мiцнiсть американськоi демократiї, її iнститутiв, вiримо в мудрiсть американського народу та американської влади, бажаємо якнайшвидше перегорнути цю сторiнку, бажаємо миру та злагоди Америцi!
великий народ Америки з Новим роком та Рiздвом!

шмаркля, тьфу на тебе,клiнiчного iдiота, неосвiчене, тупе ти чмо.
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07.01.2021 20:12 Відповісти
Ой, молчал бы.
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07.01.2021 20:26 Відповісти
синьор-голодомор гнусавый вырок Украины осудил...
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08.01.2021 13:22 Відповісти
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