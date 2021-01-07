Зеленський про штурм Капітолію у США: "Засуджуємо безпрецедентне насильство"
Президент України Володимир Зеленський засуджує безпрецедентне насильство, викликане заворушеннями у США.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти Конгресу США. Нас надихає стійкість найстарішої і найбільшої демократичної установи у світі, яка протягом кількох годин після цієї жахливої атаки провела історичну сесію, яка підтвердила волю американського народу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.
Пізніше стало відомо, що режим НС у Вашингтоні продовжено до інавгурації, а в результаті протестів загинули 4 людини.
7 січня Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах
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Законодавці терміново зажадали від президента, щоб той у твіттері відкликав своїх прихильників, і в реальному часі описали насильство та руйнування, свідками яких вони були. Деякі негайно назвали поведінку Трампа імпічментом, а інші - республіканці та демократи - описали її як спробу "перевороту" та повстання.
"Годі вже", - заявила сенатор Ліндсі Грем (RS.C.), яка до вечора в середу ще закликала Трампа продовжувати позови стосовно своєї поразки, навіть після того, як стало ясно, що він висуває безпідставні заяви про шахрайство. - https://www.politico.com/news/2021/01/06/congress-confirms-bidens-win-trump-455253
Наш малой по етому поводу переживает
https://mobile.twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://mobile.twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://mobile.twitter.com/leusenko1/status/1347098685914624000 4 ч
Все, що трапилось в Капітолії - апогей спецоперації РФ через Трампа.
Спецслужби США мають в короткий час провести розслідування російської атаки.
Під ковпак слідства треба брати не лише Трампа та його оточення, але й усі маргінальні організації, які фінансуються з-за кордону.
"выкрики на русском языке" спалили операцию
вот же ленивые... или они из принципа "американский" не учили?
https://mobile.twitter.com/Svitlan73727181
https://mobile.twitter.com/Svitlan73727181
https://mobile.twitter.com/Svitlan73727181 Svitlana https://mobile.twitter.com/Svitlan73727181 @Svitlan73727181
У скарбничку доказів .
Потому что главное всё-таки впереди). И оно неотвратимо приближается. Для России все будет только хуже. Для Америки - надеюсь, лучше. А Украина, хотелось бы верить, найдет у себя лидеров, умеющих пользоваться ситуацией.
Все, що трапилось в будівлі Капітолія - апогей спецоперації Москви через свого агента Трампа.
Спецслужби США мають в короткий час провести розслідування російської атаки. Під ковпак слідства треба брати не лише Трампа та його оточення, але й усі маргінальні організації, які, ймовірно, фінансуються з-за кордону.
Впевнений, американські ЦРУ та ФБР за атакою на Америку знайдуть слід Кремля.
Атака Москви - це акт гібридної військової операції. Це - війна!
Конгрес та Сенат США в найкоротші терміни мають, нарешті, прийняти адекватну відповідь.
Лише жорсткі санкції, включаючи ембарго на російські енергоносії і вимкнення РФ від SWIFT принесуть очікуванні результати.
РФ треба занести у перелік країн, що спонсорують міжнародний тероризм.
https://glavcom.ua/news/venediktova-vklyuchilas-u-viynu-proti-baydena-679708.html У війну Трампа проти Байдена включилась Венедіктова
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Готуйте вазелін зелені, московські шмарклі !
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Пора Штатам починати розслідувати справу з двіжняками "трамп - зеленський"
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Для зеленої шмарклі всі проблеми тільки починаються !
Призраки маргинального штурма Капитолия в Вашингтоне
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Четверг, 7 января 2021, 12:26
Штурм Капитолия в Вашингтоне вызвал непередаваемый ажиотаж в России, среди информационных площадок ГУ ГШ ВС РФ.
Этой ночью, а для США, фактически, посреди дня, в Вашингтоне произошли события, которые сложно было бы представить себе в этой стране. Неконтролируемая толпа сторонников без двух минут бывшего президента США Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, демонстрируя сцены варварства и хаоса во всей своей красе.
Что же, можно было бы это назвать апогеем маргинальной политики Дональда Трампа и его потенциального электората, но в действительности всё несколько сложнее.
С первых минут как начался штурм второго (а, возможно, сейчас и первого) по важности здания в США я наблюдал за происходящим не с наших информационных площадок, а в первую очередь российских. И надо сказать, маргинальный штурм, захлебнувшийся так же стремительно, как и начался, особенно с прибытием первых подразделений ATF SRT, имеет как чемодан наркоторговца - двойное дно. Но, начну издалека.
В прошлом году, аналитическая группа "Информационный навигатор" провела https://infonavigator.com.ua/novosti/telegram-kanaly-na-sluzhbe-gu-gsh-vs-rf-gru/ исследование касательно Telegram-каналов, находящихся под патронатом ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) . Не знаю, заинтересовало оно СБУ, но я продолжаю пользоваться этими наработками до сих пор, отслеживая российские ИПСО.
Благодаря этому исследованию, мы можем отмечать те операции, которые реализует ГУ ГШ ВС РФ в режиме 24/7 и штурм Капитолия, в рождественскую ночь, когда, казалось бы, все православные должны праздновать, а представители РФ и вовсе внемлить проповедям генерал-патриарха Кирилла (Гундяева), являлся одной их этих операций. Ведь всё происходило в российском информационном пространстве ровным счётом наоборот.
Так же, буквально накануне маргинального штурма, американские министерства и ведущие корпорации находились под атакой неких хакерских групп. Буквально намедни служба безопасности США заявила, что за большинством из этих атак стояла именно Россия.
То есть, грубо говоря, по принципу "Почта, телефон, телеграф" российские хакеры пробовали на прочность министерства, которые бы играли важную роль, в том числе и при подавлении бунта. Но вернемся к нашим Telegram-каналам, о которых я упомянул выше и в принципе, информационном потоке из России.
Как по приказу, все как одна, уже известные нам своей аффилиацией информационные площадки, стали рассказывать про народный бунт в Вашингтоне, сравнивали его с Майданом по заранее заготовленному лекалу "ТрампМайдан" и называли США страной третьего мира.
В действительности, ничего общего с Майданом это тщедушное зрелище не имеет. Потому, что те люди, которые стояли на площади Независимости во время Революции Достоинства, не бежали при виде полицейских, "внутриков" и "Беркута". Тех же, кто ворвался в Капитолий, не хватило даже на два часа осады.
Второй очень важный момент - лихорадочная активность информационных площадок чётко показала ИПСО курируемое непосредственно ГУ ГШ ВС РФ. То есть, за данной дестабилизацией Вашингтона стояла именно Гризодубова.
Разумеется, кто-то может сказать, что информационная поддержка таких акций это вполне разумно для России, которая видит в США геополитического врага, а в Дональде Трампе союзника, но говорить о прямом вмешательстве преждевременно. Но это в корне неверная мысль и даже глупая и вот почему.
Маргинальный штурм начался в том числе после того как началась подготовка к голосованию по итогам выборов. В штурме принимали участие хорошо нам знакомые представители группировки "Антифа". Именно той самой группы, которая имеет множество своих ячеек по всему миру, финансируется Россией, а её особо ценный актив проходит боевую подготовку в лагерях курдов в Сирии. И если кто до сих пор живёт в хрустальном замке, напомню, что курды более полувека являются фактором влияния СССР, а теперь уже и РФ, в регионе, будучи национальными симбиотами ГУ ГШ ВС РФ, а в прошлом ГРУ.
К слову сказать, один из так называемых российских лидеров общественного мнения, Борис Рожин даже оказал медвежью услугу ГРУ и указал их марионеток, участвовавших в штурме. Видимо для того, чтобы ребят не забыли и наградили.
Кстати, о штурме. В сети уже появилось немало видео, на которых слышны команды, в ходе штурма Капитолия, которые отдаются на русском языке, но это уже совсем другая история.
Тот факт, что маргинальный штурм Капитолия представлял собой не просто заранее организованную акцию, целью которой был срыв работы Сената, но и имевшую поддержку извне, а именно из России - неоспоримо.
Именно по этой причине, каждый эксперт, журналист, админ российских Telegram-каналов, имеющие аффилиацию с ГУ ГШ ВС РФ в эту праздничную ночь не праздновал, а строчил в режиме 24/7, безостановочно и отчаянно, прокалываясь на идентичных терминах и даже текстовках. Например, как канал KlymenkoTime.
Разумеется, разбираться в этом инциденте более досконально будут американские спецслужбы. Но неоспоримо то, что ни о какой трещине США и демократии речи идти не может, о чём всю ночь трезвонят российские эксперты, а некоторые украинские политики их подхватили буквально с утра, например такая же маргиналка как и штурмовавшие Капитолий Лиза Богутская. Ни о какой буре, шторме и так далее - речи тоже быть не может. Цирк остаётся цирком. И после утверждения итогов выборов, в ходе которых президентом США был признан Джо Байден, цирк вынужден будет уехать. Нет, клоуны могут оставаться, а цирк - всё, уезжает.
Разумеется, вторая гражданская война в США это идеальный вариант для России, который бы ей развязал руки. Однако эти фантасмагоричные мечты таковыми и останутся. Но главное, прыгун явно не оценил расстояние, и прыжок его может завершиться многочисленными переломами. Уже скоро.
Наблюдаем!
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А тим часом ...
Зеленский выпросит именные санкции против Кучмы и Ахметова.
Імпорт росте з кожним днем, тільки за вчора у режиму Лукашенка українці купили 4 млн кВт годин електроенергії.
Ця електрика у більшості своїй вироблена на АЕС, збудованій восени путіним на півночі Білорусі. Вдумайтеся, Україна купує струм з російсько-білоруської атомної станції в той час як 5 із 15 енергоблоків українських АЕС зараз відключені від енергосистеми.
не идёт в кино.
с клоуном два фильма
да и те оно.
Першим українським переговорним процесом між Президентами Порошенко та Байденом відбудувались ... Задля налагодження стратегічного партнерства між Україною та США.
От Зеленского до сих пор не поступил запрос разговора с избранным президентом США Джозефом Байденом по всем известной нам причине - пророссийское лобби в окружении Зеленского навязывает ему тип поведения более характерен для российских политиков, которые не скрывают своих симпатий к Трампу. И эта позиция вредит Украине и угрожает потерей двухпартийной поддержки США в стремлениях Украины.
https://www.facebook.com/nusspavlo?__cft__%5b0%5d=AZXzuCkUV-****************************************************-JbW2JKjNevEponVIGGGqaCFw5dvTRuQy779Jtp0YVa91UGWSBhKE4UmnZOt--Vz37als0ua8ryUObNa1i1yBETCfo&__tn__=-UC%2CP-R Pavlo Nuss
якби воно хоч трохи мало клепку в головi,воно б сказало- засуджуємо атаку на американську демократiю(звiдки ноги ростуть та хто пiдбурює, ми всi розумiємо).
вiримо в мiцнiсть американськоi демократiї, її iнститутiв, вiримо в мудрiсть американського народу та американської влади, бажаємо якнайшвидше перегорнути цю сторiнку, бажаємо миру та злагоди Америцi!
великий народ Америки з Новим роком та Рiздвом!
шмаркля, тьфу на тебе,клiнiчного iдiота, неосвiчене, тупе ти чмо.