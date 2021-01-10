Штурм Конгресу США: Чи є там російський слід? - іноземні ЗМІ
Аналіз фото і відео з відкритих джерел показує, що російська військова розвідка, яка раніше була залучена в масштабну кібератаку на федеральні агентства США, також втрутилася в недавні події в Вашингтоні.
Групи бойовиків, пов'язані з російською військовою розвідкою, могли брати участь в штурмі будівлі Капітолію США під час заворушень, організованих 6 січня прихильниками Дональда Трампа, пише Cyprus Daily News з посиланням на матеріали The Institute for Global Threats and Democracies Studies (IGTDS), повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання наводить аналіз фото і відео матеріалів штурму будівлі Капітолію США, який свідчить, що тактика, використана при штурмі, схожа з методами використаними росіянами під час протестів руху "жовтих жилетів" у Франції і прихильниками незалежності Каталонії.
Йдеться про проникнення бойовиків під час заворушень в натовп протестувальників для розпалювання і ескалації протестів і, як наслідок, для допомоги протестувальникам вторгнутися в інфраструктуру та об'єкти федерального значення.
Зазначається, що дії атакуючих в самому Капітолії аналогічні тактиці, яку використовував російські сили спеціальних операцій при захопленні будівлі парламенту в Криму і урядових установ на сході України в 2014 році.
Кремль використовує протести і масові безлади для проведення замаскованих дій впливу за кордоном. Це досягається шляхом проникнення російських розвідників всередину протестного руху, які утворюють бойове крило всередині, беруть участь в агітації, поширюють теорії змови (як, наприклад, у Франції) і вербують впливових членів протестних рухів.
Точно так в 2016 році під виглядом місцевих націоналістів групи російського Головного розвідувального управління (ГРУ) брали участь у спробі державного перевороту в Чорногорії.
Нагадаємо, 6 січня на мітингу, який відбувся перед Білим домом, Трамп заявив прихильникам, що ніколи не визнає поразки на виборах, і закликав йти до будівлі Конгресу, де мали оголосити переможцем виборів Джо Байдена.
Протестувальники відправилися до Капітолію. Трамп обіцяв піти за ними, але поїхав до Білого дому і спостерігав за штурмом по телевізору, стверджує CNN.
Напад на будинок Капітолію активно висвітлювалося ЗМІ, пов'язаними з ГРУ. У російськомовному інформаційному просторі влада США зображувалася дискредитованою.
У Росії насильство чітко вкладається в наратив Кремля про розпадається американської демократії.
Контрольований російським державою новинний канал транслював хаос на розділеному екрані: одна сторона показувала щасливе святкування православного Різдва в Росії, інша - хаос у Вашингтоні.
В результаті заворушень загинули п'ятеро людей, серед них офіцер поліції, було затримано 52 людини, у Вашингтоні оголосили надзвичайний стан.
ФБР оголосило учасників штурму в розшук, за інформацію про тих, хто встановив у будівлі Конгресу США вибухові пристрої, обіцяла винагороду.
7 січня Конгрес США затвердив Джо Байдена переможцем президентських виборів. Він отримав 306 голосів вибірників, його попередник на посаді глави держави Дональд Трамп - 232. Інавгурація нового президента США має відбутися 20 січня.
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