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Новини
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Штурм Конгресу США: Чи є там російський слід? - іноземні ЗМІ

Штурм Конгресу США: Чи є там російський слід? - іноземні ЗМІ

Аналіз фото і відео з відкритих джерел показує, що російська військова розвідка, яка раніше була залучена в масштабну кібератаку на федеральні агентства США, також втрутилася в недавні події в Вашингтоні.

Групи бойовиків, пов'язані з російською військовою розвідкою, могли брати участь в штурмі будівлі Капітолію США під час заворушень, організованих 6 січня прихильниками Дональда Трампа, пише Cyprus Daily News з посиланням на матеріали The Institute for Global Threats and Democracies Studies (IGTDS), повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання наводить аналіз фото і відео матеріалів штурму будівлі Капітолію США, який свідчить, що тактика, використана при штурмі, схожа з методами використаними росіянами під час протестів руху "жовтих жилетів" у Франції і прихильниками незалежності Каталонії.

Йдеться про проникнення бойовиків під час заворушень в натовп протестувальників для розпалювання і ескалації протестів і, як наслідок, для допомоги протестувальникам вторгнутися в інфраструктуру та об'єкти федерального значення.

Зазначається, що дії атакуючих в самому Капітолії аналогічні тактиці, яку використовував російські сили спеціальних операцій при захопленні будівлі парламенту в Криму і урядових установ на сході України в 2014 році.

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Кремль використовує протести і масові безлади для проведення замаскованих дій впливу за кордоном. Це досягається шляхом проникнення російських розвідників всередину протестного руху, які утворюють бойове крило всередині, беруть участь в агітації, поширюють теорії змови (як, наприклад, у Франції) і вербують впливових членів протестних рухів.

Точно так  в 2016 році під виглядом місцевих націоналістів  групи російського Головного розвідувального управління (ГРУ) брали участь у спробі державного перевороту в Чорногорії.

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Нагадаємо, 6 січня на мітингу, який відбувся перед Білим домом, Трамп заявив прихильникам, що ніколи не визнає поразки на виборах, і закликав йти до будівлі Конгресу, де мали оголосити переможцем виборів Джо Байдена.

Протестувальники відправилися до Капітолію. Трамп обіцяв піти за ними, але поїхав до Білого дому і спостерігав за штурмом по телевізору, стверджує CNN.

Напад на будинок Капітолію активно висвітлювалося ЗМІ, пов'язаними з ГРУ. У російськомовному інформаційному просторі влада США зображувалася дискредитованою.

У Росії насильство чітко вкладається в наратив Кремля про розпадається американської демократії.

Контрольований російським державою новинний канал транслював хаос на розділеному екрані: одна сторона показувала щасливе святкування православного Різдва в Росії, інша - хаос у Вашингтоні.

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В результаті заворушень загинули п'ятеро людей, серед них офіцер поліції, було затримано 52 людини, у Вашингтоні оголосили надзвичайний стан.

ФБР оголосило учасників штурму в розшук, за інформацію про тих, хто встановив у будівлі Конгресу США вибухові пристрої, обіцяла винагороду.

7 січня Конгрес США затвердив Джо Байдена переможцем президентських виборів. Він отримав 306 голосів вибірників, його попередник на посаді глави держави Дональд Трамп - 232. Інавгурація нового президента США має відбутися 20 січня.

Конгрес США (1237) штурм (245)


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Топ коментарі
+48
Ну куда-же без козломордых? Нагадить ближнему для них святое дело. А тем более ненавистным им пиндосам.
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10.01.2021 13:50 Відповісти
+33
Штурм Конгресса США: Есть ли там российский след? - ИноСМИ - Цензор.НЕТ 670
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10.01.2021 14:18 Відповісти
+31
если гамно пооткладывали там повсюду и поразмазывали, то значит унитазы и лампочки исчезли. а это даже не след, а почерк )
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10.01.2021 13:53 Відповісти
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Да есть - см ютуб РУКА МОСКВЫ - Фейгин-Швец
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10.01.2021 22:58 Відповісти
А в толпе на Капитолий не себе самому кричал руссиш-фшисто - СМЕЛЕЙ -СМЕЛЕЙ , и не рогатому же американцу ...
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10.01.2021 23:29 Відповісти
Кацапы везьде свой нос суют чтоб напакостить ! Пора кацапляндию оградить колючим забором и упразнить им все визы! Пусть ездят в северную Корею !
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11.01.2021 01:10 Відповісти
А когда его не было?
Штурм Конгресу США: Чи є там російський слід? - іноземні ЗМІ - Цензор.НЕТ 1042
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11.01.2021 04:13 Відповісти
Вой тупорылых русских идийотовhttps://www.kp.by/video/816149/ Стив Дудник: Больно и обидно, за что нас так сливают.
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16.01.2021 02:20 Відповісти
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