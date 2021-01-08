Трамп засудив штурм Капітолію і пообіцяв законну передачу влади Байдену. ВIДЕО
Президент США Дональд Трамп опублікував у соціальних мережах відеозвернення, заявивши про те, що він працює над "плавною і впорядкованою передачею влади" новій адміністрації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".
Чинний президент США Дональд Трамп опублікував у четвер у соціальних мережах відеозвернення до нації, засудивши дії своїх прихильників, які "осквернили центр американської демократії", влаштувавши безлади в будівлі Капітолія.
January 8, 2021
Адміністрація твітера розблокувала обліковий запис президента США після того, як він видалив кілька вчорашніх твітів, у яких містилися нічим не обґрунтовані твердження про "крадіжку голосів" під час президентських виборів.
У відеозверненні, опублікованому на сторінках Трампа в твітері і ютубі, президент США заявив, що нині він зосереджений на "плавному і впорядкованому процесі передачі влади" новій адміністрації.
"Тепер Конгрес підтвердив результати [голосування]. 20 січня відбудеться інавгурація нової адміністрації. Зараз я зосереджений на забезпеченні плавної і впорядкованої передачі владних повноважень. У цей момент нам потрібно зцілення і примирення", - заявив президент США, звертаючись до американців.
Трамп заявив, що він був обурений "жахливим нападом" на Капітолій, сказавши, що демонстранти, увірвалися в середу вдень до будівлі Конгресу, "осквернили центр американської демократії".
За словами президента США, люди, які порушили закон і вчинили насильницькі дії, "не представляють нашу країну і понесуть за це відповідальність".
Трамп додав, що чотири роки, проведені ним на посаді президента, стали найбільшою честю в його житті.
У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину.
Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому у своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.
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