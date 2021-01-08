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Трамп засудив штурм Капітолію і пообіцяв законну передачу влади Байдену. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп опублікував у соціальних мережах відеозвернення, заявивши про те, що він працює над "плавною і впорядкованою передачею влади" новій адміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Чинний президент США Дональд Трамп опублікував у четвер у соціальних мережах відеозвернення до нації, засудивши дії своїх прихильників, які "осквернили центр американської демократії", влаштувавши безлади в будівлі Капітолія.

pic.twitter.com/csX07ZVWGe

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Адміністрація твітера розблокувала обліковий запис президента США після того, як він видалив кілька вчорашніх твітів, у яких містилися нічим не обґрунтовані твердження про "крадіжку голосів" під час президентських виборів.

У відеозверненні, опублікованому на сторінках Трампа в твітері і ютубі, президент США заявив, що нині він зосереджений на "плавному і впорядкованому процесі передачі влади" новій адміністрації.

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"Тепер Конгрес підтвердив результати [голосування]. 20 січня відбудеться інавгурація нової адміністрації. Зараз я зосереджений на забезпеченні плавної і впорядкованої передачі владних повноважень. У цей момент нам потрібно зцілення і примирення", - заявив президент США, звертаючись до американців.

Трамп заявив, що він був обурений "жахливим нападом" на Капітолій, сказавши, що демонстранти, увірвалися в середу вдень до будівлі Конгресу, "осквернили центр американської демократії".

За словами президента США, люди, які порушили закон і вчинили насильницькі дії, "не представляють нашу країну і понесуть за це відповідальність".

Трамп додав, що чотири роки, проведені ним на посаді президента, стали найбільшою честю в його житті.

У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину.

Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому у своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.

Автор: 

Конгрес США (1236) США (23404) штурм (245) Трамп Дональд (6118)


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Топ коментарі
+36
Трамп осудил штурм Капитолия и пообещал законную передачу власти Байдену - Цензор.НЕТ 5181
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08.01.2021 11:45 Відповісти
+34
Трамп засудив штурм Капітолію і пообіцяв законну передачу влади Байдену - Цензор.НЕТ 5746
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08.01.2021 11:47 Відповісти
+28
Трамп осудил штурм Капитолия и пообещал законную передачу власти Байдену - Цензор.НЕТ 9422
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08.01.2021 11:37 Відповісти
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А в Україні сидить (поки що) теж популіст,зрадник Зеля, ще на порядок гірший,недієздатний!Переоцінило аж занадто себе це непорозуміння!Та й клоун був посереднім,нахабним!Як отой горезвісний "членограй на роялі"!
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08.01.2021 14:57 Відповісти
Додика и потерпевшего на табуретки поставили по одной и той же технологии одни и те же специалисты. Что там, что тут ставка была сделана на реднеков и прочих маргиналов (у нас они проходят под общим наименованием "вата"). Всех тех, у кого отсутствует критическое мышление. Как и у нас, в Штатах мыслящие люди были удивлены, как на избирательные участки массово попёрли все эти гопники, алкоголики и прочие опущенные, которых раньше на выборах и близко никогда не было.
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08.01.2021 15:19 Відповісти
Трамп поступився заради збереження життів людей. А тепер спостерігаємо, як Байден та його шарашкіна контора почнуть творити своє беззаконня!
Трамп засудив штурм Капітолію і пообіцяв законну передачу влади Байдену - Цензор.НЕТ 13

ти диви,. Лахті отримало пі..юлєй і терміново у Різдво взялось підтримувати корєша ху№ла Дональда...
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08.01.2021 15:30 Відповісти
Вот такое оно ссыкло...лидер нации, мля. Как американцы могли настолько низко опуститься...
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08.01.2021 15:32 Відповісти
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