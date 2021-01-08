Трамп осудил штурм Капитолия и пообещал законную передачу власти Байдену. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях видеообращение, заявив о том, что он работает над "плавной и упорядоченной передачей власти" новой администрации

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Действующий президент США Дональд Трамп опубликовал в четверг в социальных сетях видеообращение к нации, осудив действия своих сторонников, которые "осквернили центр американской демократии", устроив беспорядки в здании Капитолия.

Администрация твиттера разблокировала учетную запись президента США после того, как он удалил несколько вчерашних твитов, в которых содержались ничем не обоснованные утверждения о "краже голосов" во время президентских выборов.

В видеообращении, опубликованном на страницах Трампа в твиттере и ютубе, президент США заявил, что в данный момент он сосредоточен на "плавном и упорядоченном процессе передачи власти" новой администрации.

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"Теперь Конгресс подтвердил результаты [голосования]. 20 января состоится инаугурация новой администрации. Сейчас я сосредоточен на обеспечении плавной и упорядоченной передачи властных полномочий. В этот момент нам требуется исцеление и примирение", - заявил президент США, обращаясь к американцам.

Трамп заявил, что он был возмущен "чудовищным нападением" на Капитолий, сказав, что демонстранты, ворвавшиеся в среду днем в здание Конгресса, "осквернили центр американской демократии".

По словам президента США, люди, нарушившие закон и совершившие насильственные действия "не представляют нашу страну и понесут за это ответственность".

Трамп добавил, что четыре года, проведенные им в должности президента, стали самой большой честью в его жизни.

В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.