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Трамп осудил штурм Капитолия и пообещал законную передачу власти Байдену. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях видеообращение, заявив о том, что он работает над "плавной и упорядоченной передачей власти" новой администрации

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Действующий президент США Дональд Трамп опубликовал в четверг в социальных сетях видеообращение к нации, осудив действия своих сторонников, которые "осквернили центр американской демократии", устроив беспорядки в здании Капитолия.

pic.twitter.com/csX07ZVWGe

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Администрация твиттера разблокировала учетную запись президента США после того, как он удалил несколько вчерашних твитов, в которых содержались ничем не обоснованные утверждения о "краже голосов" во время президентских выборов.

В видеообращении, опубликованном на страницах Трампа в твиттере и ютубе, президент США заявил, что в данный момент он сосредоточен на "плавном и упорядоченном процессе передачи власти" новой администрации.  

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судебные власти США изучат роль Трампа в беспорядках в Вашингтоне 6 января

"Теперь Конгресс подтвердил результаты [голосования]. 20 января состоится инаугурация новой администрации. Сейчас я сосредоточен на обеспечении плавной и упорядоченной передачи властных полномочий. В этот момент нам требуется исцеление и примирение", - заявил президент США, обращаясь к американцам.

Трамп заявил, что он был возмущен "чудовищным нападением" на Капитолий, сказав, что демонстранты, ворвавшиеся в среду днем в здание Конгресса, "осквернили центр американской демократии".

По словам президента США, люди, нарушившие закон и совершившие насильственные действия "не представляют нашу страну и понесут за это ответственность".

Трамп добавил, что четыре года, проведенные им в должности президента, стали самой большой честью в его жизни.

В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. 

Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.

Конгресс США (1242) США (27145) штурм (534) Трамп Дональд (5663)


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Топ комментарии
+36
Трамп осудил штурм Капитолия и пообещал законную передачу власти Байдену - Цензор.НЕТ 5181
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08.01.2021 11:45 Ответить
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Трамп засудив штурм Капітолію і пообіцяв законну передачу влади Байдену - Цензор.НЕТ 5746
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08.01.2021 11:47 Ответить
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Трамп осудил штурм Капитолия и пообещал законную передачу власти Байдену - Цензор.НЕТ 9422
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08.01.2021 11:37 Ответить
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А в Україні сидить (поки що) теж популіст,зрадник Зеля, ще на порядок гірший,недієздатний!Переоцінило аж занадто себе це непорозуміння!Та й клоун був посереднім,нахабним!Як отой горезвісний "членограй на роялі"!
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08.01.2021 14:57 Ответить
Додика и потерпевшего на табуретки поставили по одной и той же технологии одни и те же специалисты. Что там, что тут ставка была сделана на реднеков и прочих маргиналов (у нас они проходят под общим наименованием "вата"). Всех тех, у кого отсутствует критическое мышление. Как и у нас, в Штатах мыслящие люди были удивлены, как на избирательные участки массово попёрли все эти гопники, алкоголики и прочие опущенные, которых раньше на выборах и близко никогда не было.
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08.01.2021 15:19 Ответить
Трамп поступився заради збереження життів людей. А тепер спостерігаємо, як Байден та його шарашкіна контора почнуть творити своє беззаконня!
Трамп засудив штурм Капітолію і пообіцяв законну передачу влади Байдену - Цензор.НЕТ 13

ти диви,. Лахті отримало пі..юлєй і терміново у Різдво взялось підтримувати корєша ху№ла Дональда...
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08.01.2021 15:30 Ответить
Вот такое оно ссыкло...лидер нации, мля. Как американцы могли настолько низко опуститься...
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08.01.2021 15:32 Ответить
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