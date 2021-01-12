Від сьогодні в Україні впроваджується в обіг нова пам'ятна монета. ФОТО
Від сьогодні, 12 січня, в Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ, монета присвячена українському історику, славісту, мовознавцю, сходознавцю, письменнику, перекладачеві, одному із засновників Української академії наук - Агатангелу Кримському.
Монета входить до серії "Видатні особистості України" і є першою пам'ятною монетою 2021 року.
Монету номіналом 2 гривні виготовлено з нейзильберу. Її тираж - 35 тисяч штук.
На аверсі монети розміщено Малий герб України, геометричний декор з розкритих книг, які складаються в зірку, цитата Агатангела Кримського.
На реверсі - портрет Агантагела Кримського на тлі вертикальних ліній, його ім'я і роки життя (1871-1942).
Купити пам'ятну монету "Агантангел Кримський" можна буде через такі канали реалізації:
1. Через онлайн-замовлення Національного банку. Приймання онлайн-замовлень на цю пам’ятну монету розпочнеться з 15 січня та триватиме до 22 січня 2021 року. Один клієнт зможе придбати не більше 2 таких монет.
2. Через мережу банків-дистриб’юторів (АТ "Ощадбанк", АТ АБ "Укргазбанк", АТ "АБ "Радабанк", АТ "Таскомбанк"). Банки-дистриб’ютори розпочнуть отримувати від Національного банку ці монети з 15 січня 2021 року.
3. Через інтернет-магазин Національного банку. Реалізація має розпочатися цього тижня, про що буде повідомлено додатково на офіційному сайті Національного банку та сайті інтернет-магазину. Один клієнт зможе придбати не більше 2 таких монет.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Агафа́нгел Ефи́мович Кры́мский - украинский, крымскотатарский и советский историк, писатель, переводчик, востоковед, в том числе арабист, исламовед, тюрколог и иранист, один из основателей Академии наук Украины при гетьмане Скоропадском Учёный имел крымскотатарские корни и идентифицировал себя крымским татарином. Википедия
Дата и место рождения: 15 января 1871 г., Владимир-Волынский
Дата и место смерти: 25 января 1942 г., Костанай, Казахстан
Образование: Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (1892 г.-1896 г.), Лазаревский институт восточных языков (1889 г.-1892 г.), ещё
Награды: Орден Трудового Красного Знамени
-на реверсе писюниста на горных лыжах с шаурмой
- на аверсе надписи "Я вам ничего не должен" (Янелох-42)
В память о том, что 30 лет назад за один руб можно было купить семь буханок украинского хлеба по 14 коп.
мне в центре столицы жилось неплохо.
находятся уроды, шо жалеют как и ***** за совком паршивым(((
тока наа счет вкуса мочи - надо бы в кавычки брать, аллегория же, а то бы набежали щас совкожёппые товарищи с насмешками
не я,а ты иди зе-урины попей, узбагойся))))))))))
а тебе, видать, за год и 8 месяцев зе-сцанины в очи было не достаточно, хочешь исчо?))
Настолько разительной лжи не было в истории. Какие же рабы шо не перерезали всех красножопых, увидев разницу между березовым соком в магазе и 1000-чей товаров в супермаркете.((
Сделайте хотя бы 100, а лучше 1000 грн..
Одно гавно тупое сидит на верхах...
Хотя какое быдло внизу - 73% - такое и сверху.