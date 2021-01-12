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Від сьогодні в Україні впроваджується в обіг нова пам'ятна монета. ФОТО

Від сьогодні, 12 січня, в Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ, монета присвячена українському історику, славісту, мовознавцю, сходознавцю, письменнику, перекладачеві, одному із засновників Української академії наук - Агатангелу Кримському.

Монета входить до серії "Видатні особистості України" і є першою пам'ятною монетою 2021 року.

Монету номіналом 2 гривні виготовлено з нейзильберу. Її тираж - 35 тисяч штук.

Від сьогодні в Україні впроваджується в обіг нова памятна монета 01

На аверсі монети розміщено Малий герб України, геометричний декор з розкритих книг, які складаються в зірку, цитата Агатангела Кримського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк випустив першу вертикальну сувенірну неплатіжну банкноту на честь космонавта Каденюка

На реверсі - портрет Агантагела Кримського на тлі вертикальних ліній, його ім'я і роки життя (1871-1942).

Купити пам'ятну монету "Агантангел Кримський" можна буде через такі канали реалізації:

1. Через онлайн-замовлення Національного банку. Приймання онлайн-замовлень на цю пам’ятну монету розпочнеться з 15 січня та триватиме до 22 січня 2021 року. Один клієнт зможе придбати не більше 2 таких монет.

2. Через мережу банків-дистриб’юторів (АТ "Ощадбанк", АТ АБ "Укргазбанк", АТ "АБ "Радабанк", АТ "Таскомбанк"). Банки-дистриб’ютори розпочнуть отримувати від Національного банку ці монети з 15 січня 2021 року.

3. Через інтернет-магазин Національного банку. Реалізація має розпочатися цього тижня, про що буде повідомлено додатково на офіційному сайті Національного банку та сайті інтернет-магазину. Один клієнт зможе придбати не більше 2 таких монет.

Автор: 

гроші (974) НБУ (10478) пам’ять (1190)


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Топ коментарі
+17
С сегодняшнего дня в Украине вводится в оборот новая памятная монета - Цензор.НЕТ 4925. .
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12.01.2021 07:26 Відповісти
+11
А когда выпустят монету номиналом в 6 грн. с изображением:
-на реверсе писюниста на горных лыжах с шаурмой
- на аверсе надписи "Я вам ничего не должен" (Янелох-42)
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12.01.2021 08:02 Відповісти
+9
добавляйте, шо вы пили нормальное (для вас) разбавленное пиво) и скажите , шо не так. Но было еще и ненормальное разбавленное(перебор воды), на вкус - моча молодого ослика, без перебора , вкус более зрелого архаровца, ставшего до вiтру. А ваапше-та для таких вот как вы, сов пропаганда(просоветскогеббельсовская брехня) ратовала через методички, шо совко человек , следуя на работу и имея в кармане 1 крб, мог тудым-сюдым проехать по 5 коп в удушливо -переполненном общественном транспорте(я так один раз проехал свою остановку, бо в спину уже несколько остановок безжалостно впился бюст какой-то ракухи, пришлось пехом возвращаться, бо ко всему еще и не попасть в автобус, из-за переполненности). по пути на работу примерный советский гражданин мог купить сигареты " Беломор-Канал",по 22 коп, да спички "пламя революции" (полпачки исчиркаешь, пока загорится одна спичка) по 1 коп. Газету "Правда" ( по советски) - 2 коп. На пути домой с работы простой советский рабочий мог выпить у автомата бокал пивасика за 15 коп - суть похлеще, чем ослиная моча. За 45 коп простой рабочий мог "поласувати" комплексным обедом в заводской столовой: первое - борщ, в котором выварена жила с плеврой от какого-то мяса, второе - какая-то каша залитая меркаптанным жиром, который мог вызвать не то шо язву желудка, но и поставить на дыбы поджелудочную. А в том меркаптановом жиру , еще и кусок сала со шкурою забитого животного, да со щтениой... На третье - компот. На вкус змывкы, после полоскания посуды... Пане любитель совкоотстоя, смачного...
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12.01.2021 08:59 Відповісти
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С сегодняшнего дня в Украине вводится в оборот новая памятная монета - Цензор.НЕТ 4925. .
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12.01.2021 07:26 Відповісти
ГАЗ ЗАКУПЛЕНО по 2,96. ПРОДАЮТЬ ЛЮДЯМ по 9,88.
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12.01.2021 08:09 Відповісти
номинал не правильный, правильно 0,0000полшестого
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12.01.2021 09:07 Відповісти
Вперше про такого чую.
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12.01.2021 07:45 Відповісти
Ти часом не з монобільшости?
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12.01.2021 07:56 Відповісти
А колір моїх гудзиків тебе не цікавить часом?
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12.01.2021 07:58 Відповісти
Якби ми знали тільки те що ти чув - то балакали б тільки на фені макшанській.
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12.01.2021 08:17 Відповісти
І скільки вас?
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12.01.2021 08:20 Відповісти
Вивчай.ТЕ!
Агафа́нгел Ефи́мович Кры́мский - украинский, крымскотатарский и советский историк, писатель, переводчик, востоковед, в том числе арабист, исламовед, тюрколог и иранист, один из основателей Академии наук Украины при гетьмане Скоропадском Учёный имел крымскотатарские корни и идентифицировал себя крымским татарином. Википедия
Дата и место рождения: 15 января 1871 г., Владимир-Волынский
Дата и место смерти: 25 января 1942 г., Костанай, Казахстан
Образование: Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (1892 г.-1896 г.), Лазаревский институт восточных языков (1889 г.-1892 г.), ещё
Награды: Орден Трудового Красного Знамени
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12.01.2021 08:31 Відповісти
Чудова була людина. При УНР був за УНР, при більшовиках - за більшовиків, ха що навть кафедру отримав.
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12.01.2021 08:33 Відповісти
я ше в 10 лет слыхал, читать просто надо не только в сортире - чЛенина))
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12.01.2021 09:54 Відповісти
А когда выпустят монету номиналом в 6 грн. с изображением:
-на реверсе писюниста на горных лыжах с шаурмой
- на аверсе надписи "Я вам ничего не должен" (Янелох-42)
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12.01.2021 08:02 Відповісти
0 гривен
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12.01.2021 08:09 Відповісти
А я первым делом, не открывая статью, подумал, шо клоун себе посвятил монету... Но потом думаю, тыць, та й ровиднiлось... Он шо, на ней сделает гравировку , мол, я - никчема?...
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12.01.2021 08:11 Відповісти
Від сьогодні в Україні впроваджується в обіг нова пам'ятна монета - Цензор.НЕТ 2799.
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12.01.2021 08:09 Відповісти
Цю мало хто вже пам'ятає, чому така сума нерівна. 12 років пройшло.
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12.01.2021 09:02 Відповісти
Від сьогодні в Україні впроваджується в обіг нова пам'ятна монета - Цензор.НЕТ 777.
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12.01.2021 08:10 Відповісти
Від сьогодні в Україні впроваджується в обіг нова пам'ятна монета - Цензор.НЕТ 9122.
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12.01.2021 08:11 Відповісти
Від сьогодні в Україні впроваджується в обіг нова пам'ятна монета - Цензор.НЕТ 1902.
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12.01.2021 08:12 Відповісти
Для Бiлого Пальто... - У трирічному віці Агатангел Крымский навчився читати, а через два роки батько віддав його до місцевого училища, де Агатангел провчився п'ять років (1876-1881). Після навчання в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F протогімназії в Острозі (1881-1884) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F Другій київській гімназії (1884-1885) вступив за конкурсом і навчався в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D2%90%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Колегії Павла Ґалаґана (1885-1889). Опановує іноземні...мови: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 польську , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 французьку , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійську , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 німецьку , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грецьку , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італійську , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 турецьку та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 латинську . Усього він знав шістдесят мовhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . У колегії навчався в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Житецького , який пробудив у ньому любов до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 української мови , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 літератури , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F історії , завдяки чому він, не маючи й краплини української кровіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kraplya-3 [3] , присвятив своє життя Українській національній ідеї, відродженню https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 української науки та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 культури . ...ЗЫ...Агатангел Крымский народився в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимирі-Волинському , нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Волинська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна (тоді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Волинська губернія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російська імперія ) у родині вчителя історії та географії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юхима Степановича Кримського . Походив із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 кримськотатарського роду : дід Агатангела Кримського, кримський татарин, перейшов у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F православ'я https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-yakub-2 [2] . У дитячі роки його батьки переїхали до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 Звенигородки (нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Черкащина ).
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12.01.2021 08:22 Відповісти
Сам читай.
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12.01.2021 08:38 Відповісти
Тю, а чавой тада спрашивать? ХМЫ... Шобы не молчать?
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12.01.2021 09:15 Відповісти
Я нічого не питав.
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12.01.2021 19:43 Відповісти
Советский металлический рубль?
В память о том, что 30 лет назад за один руб можно было купить семь буханок украинского хлеба по 14 коп.
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12.01.2021 08:24 Відповісти
Або пляшку бормотухи за рупь сім.
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12.01.2021 08:26 Відповісти
я пил нормальное сухое за рупь сорок, или пиво по 30 коп за кружку и был доволен.
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12.01.2021 08:30 Відповісти
добавляйте, шо вы пили нормальное (для вас) разбавленное пиво) и скажите , шо не так. Но было еще и ненормальное разбавленное(перебор воды), на вкус - моча молодого ослика, без перебора , вкус более зрелого архаровца, ставшего до вiтру. А ваапше-та для таких вот как вы, сов пропаганда(просоветскогеббельсовская брехня) ратовала через методички, шо совко человек , следуя на работу и имея в кармане 1 крб, мог тудым-сюдым проехать по 5 коп в удушливо -переполненном общественном транспорте(я так один раз проехал свою остановку, бо в спину уже несколько остановок безжалостно впился бюст какой-то ракухи, пришлось пехом возвращаться, бо ко всему еще и не попасть в автобус, из-за переполненности). по пути на работу примерный советский гражданин мог купить сигареты " Беломор-Канал",по 22 коп, да спички "пламя революции" (полпачки исчиркаешь, пока загорится одна спичка) по 1 коп. Газету "Правда" ( по советски) - 2 коп. На пути домой с работы простой советский рабочий мог выпить у автомата бокал пивасика за 15 коп - суть похлеще, чем ослиная моча. За 45 коп простой рабочий мог "поласувати" комплексным обедом в заводской столовой: первое - борщ, в котором выварена жила с плеврой от какого-то мяса, второе - какая-то каша залитая меркаптанным жиром, который мог вызвать не то шо язву желудка, но и поставить на дыбы поджелудочную. А в том меркаптановом жиру , еще и кусок сала со шкурою забитого животного, да со щтениой... На третье - компот. На вкус змывкы, после полоскания посуды... Пане любитель совкоотстоя, смачного...
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12.01.2021 08:59 Відповісти
не стал читать, много буков и мало смысла. если вам в урср не повезло - не завидую.
мне в центре столицы жилось неплохо.
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12.01.2021 09:19 Відповісти
Жах!
находятся уроды, шо жалеют как и ***** за совком паршивым(((
тока наа счет вкуса мочи - надо бы в кавычки брать, аллегория же, а то бы набежали щас совкожёппые товарищи с насмешками
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12.01.2021 09:59 Відповісти
а щас у тебя не стоит и бабы не дают и ты решил, что если будет ********** зелупа то у тебя встанет и бабы начнут давать???
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12.01.2021 09:08 Відповісти
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12.01.2021 09:12 Відповісти
хорошо ты само себе лишь написало: "а щас у тебя не стоит и бабы не дают и ты решил, что если будет ********** Пелупа то у тебя встанет и бабы начнут давать???
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12.01.2021 09:18 Відповісти
Пелупа, да?)))))) видишь, как ты быстро и нервно спалился, иди зе-урины попей, узбагойся))))))))))
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12.01.2021 10:42 Відповісти
пелупа. да. не я, а ты быстро и нервно спалился.
не я,а ты иди зе-урины попей, узбагойся))))))))))
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12.01.2021 10:52 Відповісти
в смысле я спалился?) я с 2019 года с зимы тут волаю, что зелупня это треш трешовый))
а тебе, видать, за год и 8 месяцев зе-сцанины в очи было не достаточно, хочешь исчо?))
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12.01.2021 10:55 Відповісти
молодец. снова спалился. теперь ещё год волай, что пелупня это треш трешовый))и тебе, видать, за год и 8 месяцев пе-сцанины в очи было не достаточно, хочешь исчо.))
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12.01.2021 11:06 Відповісти
30 лет назад "бормотухи по 1 рубль 07 коп" уже не было
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12.01.2021 11:13 Відповісти
при зарплате в 60 крб. Джинсы стоили 150-250 рублей. Колбаса с туалетной бумагой( в советское время были статьи возмущения на эту тему) - по 2:20крб.
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12.01.2021 08:27 Відповісти
зы, шобы придбати драные жигули, чи не менее драные Волгу-Москвич(Запор не в счет, бо был более проходимый) нужно было отстоять в очереди от 10 до 25 лет(в зависимости от региона). без очереди шестерку(жигули) меняли с перепродажей в тридорога только примазанные. ЗЫ ... стоимость жигуля от 6 000 крб (по госцене) - это 100 зарплат - около 10 лет копить , при зарплате в 60 крб в месяц и шобы не есть и ходить все 10 лет в чем есть.
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12.01.2021 08:32 Відповісти
а мне машины до сих пор до лампочки, от них одна головная боль. на такси езжу.
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12.01.2021 08:35 Відповісти
Тю, вы не тока себя не уважать, но и свою семью -вероятность попадоса на коронавирус у вас на порядки выше чем у любого пересичного на личном авто... и чегой так упрямиться, доказывая "преимущества" отстойгого совка? ХМЫ...
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12.01.2021 09:02 Відповісти
угу, у вас бессмысленный набор букв.
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12.01.2021 09:20 Відповісти
Не повезло кому-то с зарплатой в 60р. Я уже сразу после школы в кооперативе заколачивал пару сотен. И с колбасой, и с бумагой у меня проблем не было. Импортные штаны покупал за полтинник.
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12.01.2021 08:33 Відповісти
штаны за полтинник баксов - те же гениталии... Когда у вас была зарплата в несколько сотен - это в канун развала СССР. В такий кшталт вы засвидетельствовал эмиссию совкорубля, после последовал развал СССР... ЗЫ...в 60-70-е годы зарплата в 60 крб - у всего обслуживающего совкоперсонала. У крестьян и того меньше(40 крб для крестьян был миллионом, бо и той налички они не видели , тупо работали за палочки-трудодни. В конце года на трудодни начисляли зерно, семечку, сахар на год , чтобы крест не помер с голоду... А зерно еще нужно было смолоть на муку, семечку на маслобойне обменять на масло посное). вЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ имел оклад в 110 долларов, просторабочий имел 90 крб месячного оклада. ИТР 130-150 крб в месяц.
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12.01.2021 09:11 Відповісти
жалко вас, не повезло вам.
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12.01.2021 09:22 Відповісти
Меня выхахатывает совко"плакат" где как всегда - с дебильно-одухотворенной рожей идет совок в ушанке и типо в хорошем пОльте, неся типо "продукты" и сбоку врезка - раб на Западе, возле танка на заводе - считает копейки.
Настолько разительной лжи не было в истории. Какие же рабы шо не перерезали всех красножопых, увидев разницу между березовым соком в магазе и 1000-чей товаров в супермаркете.((
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12.01.2021 10:04 Відповісти
Все возмущались наличием туа. бумаги в колбасе, хотя 99.9% эту бумагу и в глаза не видели. Скорее всего имелась ввиду пищевая целлюлоза, которая входила в состав "варёнки". Что-то не помню колбасу по 2.20, а вот по 1.60 и 1.80 помню. И бокал пива тогда стоил не 30, а 20коп. Чешское тёмное, очень большая редкость, стоило 25коп.
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12.01.2021 10:22 Відповісти
60 крб. это была зарплата сторожа и уборщицы, как бы неофициальная минималка. Работяги же, кто на ставке, получали приблизительно 90 - 120руб. Кто работал сдельно, получали и 200 и больше.
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12.01.2021 10:36 Відповісти
Ось зелень наштампує монет з патретом Бєні. Це ж партнер янелоха оманського.
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12.01.2021 08:25 Відповісти
Мені цікаво: як довго українці будуть героїзувати тих, хто активно підлаштовувався під будья-яку владу? От скажіть, що потрібно було для того, щоб діяча часів Скоропадського радянська влада не тільки не розстріляла, а ще й дала кафедру, безліч плюшок і т. ін? А потім ми обурюємось, що нами правлять колишні діячі кпрс та їх діти.
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12.01.2021 08:35 Відповісти
Поміркуйте над тим: ось була людина, не сховалася від комуняцької влади, підтримувала українізацію науковими творами (українська філологія), підтримувала родини репресованих...
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12.01.2021 08:50 Відповісти
Поміркував. На окупованій українській території сьогодні є інститути і школи, де викладають в т. ч. українську історію і літературу. Я раніше вважав тих, хто там викладає зрадниками, а тепер зрозумів, що вони - герої, що не сховались від пуйловської влади. Потрібно на їх честь монети відкарбувати.
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12.01.2021 13:26 Відповісти
Выдающиеся люди и 2 грн.? Металл и изготовление стоят дороже.
Сделайте хотя бы 100, а лучше 1000 грн..
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12.01.2021 09:03 Відповісти
******* срань своими монетами - мусор блошиным размером - фиг видно что за монета - всё бл.ди экономят и рассчитано на то что будут теряться как мусор ...
Одно гавно тупое сидит на верхах...
Хотя какое быдло внизу - 73% - такое и сверху.
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12.01.2021 10:32 Відповісти
Много-много лет назад у меня каким-то образом оказался двухтомник Агантагела Крымского Пытался читать - ничего не получилось(((
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12.01.2021 10:42 Відповісти
..дивно, що не "янелох оманський" - від цієї прикольної зеленої ..здоти можна будь-чого чекати
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12.01.2021 11:53 Відповісти
Эти монеты в оборот не попадут. Никто расплачиваться ими по номиналу 2 грн не станет.
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12.01.2021 13:26 Відповісти
 
 