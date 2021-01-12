Від сьогодні в Україні впроваджується в обіг нова пам'ятна монета. ФОТО

Від сьогодні, 12 січня, в Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ, монета присвячена українському історику, славісту, мовознавцю, сходознавцю, письменнику, перекладачеві, одному із засновників Української академії наук - Агатангелу Кримському.

Монета входить до серії "Видатні особистості України" і є першою пам'ятною монетою 2021 року.

Монету номіналом 2 гривні виготовлено з нейзильберу. Її тираж - 35 тисяч штук.

На аверсі монети розміщено Малий герб України, геометричний декор з розкритих книг, які складаються в зірку, цитата Агатангела Кримського.

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На реверсі - портрет Агантагела Кримського на тлі вертикальних ліній, його ім'я і роки життя (1871-1942).

Купити пам'ятну монету "Агантангел Кримський" можна буде через такі канали реалізації:

1. Через онлайн-замовлення Національного банку. Приймання онлайн-замовлень на цю пам’ятну монету розпочнеться з 15 січня та триватиме до 22 січня 2021 року. Один клієнт зможе придбати не більше 2 таких монет.

2. Через мережу банків-дистриб’юторів (АТ "Ощадбанк", АТ АБ "Укргазбанк", АТ "АБ "Радабанк", АТ "Таскомбанк"). Банки-дистриб’ютори розпочнуть отримувати від Національного банку ці монети з 15 січня 2021 року.

3. Через інтернет-магазин Національного банку. Реалізація має розпочатися цього тижня, про що буде повідомлено додатково на офіційному сайті Національного банку та сайті інтернет-магазину. Один клієнт зможе придбати не більше 2 таких монет.