Окупанти продовжують утримувати на Керченському мосту кримськотатарських активістів

Десятки машин з кримськотатарськими активістами, які слідували з Криму в Ростов-на-Дону на оголошення вироку фігурантам Білогірської справи "Хізб ут-Тахрір", з ночі 11 січня продовжують утримувати на Керченському мосту російські правоохоронці.

Про це повідомляють в об'єднанні "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.

За останніми даними, на Керченському мосту заблокували проїзд 25 автомобілів, у яких понад 100 пасажирів.

"Затримані кримські татари по черзі залишають заяви на гарячу лінію МВС про вчинення співробітниками ДПС злочину проти затриманих. Співробітники ОМОНу лягли спати в машині", - повідомила активістка "Кримської солідарності" Лутфіє Зудієва.

За її даними, серед утримуваних на мосту є ветерани кримськотатарського руху, одному з них - Усеїну Веліхаєву вночі стало зле - піднявся тиск, йому викликали швидку допомогу.

Вона також зазначила, що, попри те, що кримським татарам почали по черзі повертати документи – паспорти й технічні паспорти на транспортні засоби, їхати в Ростов-на-Дону активісти все ж не можуть.

"Їм дозволяють їхати тільки в одному напрямку - до Криму. В іншому випадку, машини заганяють у спеціальний відстійник для транспортних засобів", - написала у Facebook Зудієва.

Як зазначають активісти, цієї ночі на посту ДПС ДІБДД на Керченському мосту приблизно 9 годин незаконно утримувалися майже 120 осіб - без гарячого пиття, їжі, за мінусової температури.

