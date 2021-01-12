Оккупанты продолжают удерживать на Керченском мосту крымскотатарских активистов

Десятки машин с крымскотатарскими активистами, которые следовали из Крыма в Ростов-на-Дону на оглашение приговора фигурантам белогорского дела "Хизб ут-Тахрир", с ночи 11 января продолжают удерживать на Керченском мосту российские правоохранители.

Об этом сообщают в объединении "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

По последним данным, на Керченском мосту заблокировали проезд 25 автомобилей, в которых более 100 пассажиров.

"Задержанные крымские татары по очереди оставляют заявления на горячую линию МВД о совершении сотрудниками ДПС преступления против задержанных. Сотрудники ОМОНа легли спать в машине", - сообщила активистка "Крымской солидарности" Лутфие Зудиева.

По ее данным, среди удерживаемых на мосту есть ветераны крымскотатарского движения, одному из них – Усеину Велихаеву ночью стало плохо – поднялось давление, ему вызывали скорую помощь.

Она также отметила, что, несмотря на то, что крымским татарам начали поочередно возвращать документы – паспорта и технические паспорта на транспортные средства, ехать в Ростов-на-Дону активисты все же не могут.

"Им разрешают ехать только в одном направлении – в Крым. В обратном случае, машины загоняют в специальный отстойник для транспортных средств"​, – написала в Facebook Зудиева.

Как отмечают активисты, этой ночью на посту ДПС ГИБДД на Керченском мосту около 9 часов незаконно удерживались порядка 120 человек – без горячего питья, еды, при минусовой температуре.

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Напомним, 11 января в Ростове-на-Дону (РФ) открылось заключительное заседание суда над гражданами Украины Энвером и Ризой Омеровыми, а также Айдером Джаппаровым. Прокуроры запросили для них большие сроки заключения: 59-летнему Энверу Омерову - 19 лет в колонии строгого режима, его сыну Ризе - 13 лет, Джаппарову - 18 лет.

Все трое - жители Белогорского района Крыма, которые были задержаны 10 июня 2019 г. Их обвиняют в "осуществлении террористической деятельности" и участия в деятельности исламской организации Хизб ут-Тахрир.