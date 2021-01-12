Moderna очікує, що її вакцина забезпечить річний імунітет до COVID-19

Американська компанія Moderna очікує, що її вакцина проти коронавірусу здатна забезпечити річний імунітет до коронавірусу.

Про це заявив головний лікар Moderna Тал Закс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми очікуємо, що вакцинації має вистачити щонайменше на рік", - заявив Закс.

Нині вакцина вводиться двома дозами з інтервалом у приблизно місяць. Оскільки вакцину було винайдено лише минулого року, поки невідомо, як довго вона здатна забезпечувати захист від коронавірусу.

"Нам доведеться підштовхнути людей, щоб побачити, наскільки добре працює посилення. Ми думаємо, що є можливість для посилення, особливо тих, хто схильний до високого ризику", - додав Закс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу можуть видавати тільки після щеплення Pfizer, - Ляшко