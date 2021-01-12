2 286 45
Moderna очікує, що її вакцина забезпечить річний імунітет до COVID-19
Американська компанія Moderna очікує, що її вакцина проти коронавірусу здатна забезпечити річний імунітет до коронавірусу.
Про це заявив головний лікар Moderna Тал Закс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Ми очікуємо, що вакцинації має вистачити щонайменше на рік", - заявив Закс.
Нині вакцина вводиться двома дозами з інтервалом у приблизно місяць. Оскільки вакцину було винайдено лише минулого року, поки невідомо, як довго вона здатна забезпечувати захист від коронавірусу.
"Нам доведеться підштовхнути людей, щоб побачити, наскільки добре працює посилення. Ми думаємо, що є можливість для посилення, особливо тих, хто схильний до високого ризику", - додав Закс.
Вася Шевченко
12.01.2021 12:14
Вася Шевченко
12.01.2021 12:21
Старый Котяра
12.01.2021 12:13
шо ж такое! ?))))
расшифровую мой вопрос - чисто математическая модель! - кому уже укололи эту вакцину (не фуфловакцин, который вы мне пихаете)))))) и он уже год не приболел? т.е. о продолжительности действия вакцины можно судить только теоретически (ибо вакцинация на людях только началась)...а на практике?
Гарантія закінчується по завершенні процедури вакцинації
против одного штамма, правда.....
штаммов то поболее одного = клевая отмазка - че я заболел? = так ты привился от штамма эвлрзвхырлфхз, а заболел штаммом За Динамо, кстати, вот мы как раз высрали вакцину от него, всего 40 евро и свой шприц принести
Вакцина как раз формирует удачные антитела. Поэтому может быть эффективней естественного имунитета.
У цього виробника немає домовленностей з богатирьовою, тому вакцина непридатна, для закупівлі Україною .
СМЕРТЬ
ГОРЕ
СЛЬОЗИ
спутнік=новічок=зброя проти української Нації
Україна +НАТО = мирне майбутнє українських дітей!