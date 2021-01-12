УКР
Moderna очікує, що її вакцина забезпечить річний імунітет до COVID-19

Американська компанія Moderna очікує, що її вакцина проти коронавірусу здатна забезпечити річний імунітет до коронавірусу.

Про це заявив головний лікар Moderna Тал Закс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми очікуємо, що вакцинації має вистачити щонайменше на рік", - заявив Закс.

Нині вакцина вводиться двома дозами з інтервалом у приблизно місяць. Оскільки вакцину було винайдено лише минулого року, поки невідомо, як довго вона здатна забезпечувати захист від коронавірусу.

"Нам доведеться підштовхнути людей, щоб побачити, наскільки добре працює посилення. Ми думаємо, що є можливість для посилення, особливо тих, хто схильний до високого ризику", - додав Закс.

+5
а уже есть этому доказательства?..ну уже прошел у кого-то год после вакцинации??? или шо?
12.01.2021 12:14 Відповісти
+4
та обколись им сам! при чем это к моему вопросу? (чисто техническому)
12.01.2021 12:21 Відповісти
+3
Плохо работает компания Moderna. Всего лишь год иммунитета. Кацапская Sputnik V дает вечный иммунитет. Для элиты и крутелыков на Ваганьковском кладбище, а ВИП-персонам даже в Кремлевской стене.
12.01.2021 12:13 Відповісти
Врачи в бундесе как то не спешат прививаться. Причины пока не понятны, но это настораживает
12.01.2021 12:09 Відповісти
Wocher wissen Sie diese Info ? Könenn Sie Ihre Wörte bestätigen ? Danke.
12.01.2021 12:19 Відповісти
Он от вашего поста здвинется в мухасранске.Пишите ему понятные слова.Это же чмо козломордое.
12.01.2021 12:26 Відповісти
Schwanz
12.01.2021 12:29 Відповісти
Ruf mir an 01773355884
12.01.2021 12:30 Відповісти
Ты хочешь этим сказать ,что козломордых нет в Германии?Уже практически всех кто связан с лечением ковида привили .
12.01.2021 12:44 Відповісти
Muschilecker...
12.01.2021 12:46 Відповісти
Да а еще у вас у кацапов больная тема ,это ж-па.вы постоянно про нее пишите.
12.01.2021 12:50 Відповісти
половник, завянь, ты не в теме...
12.01.2021 12:51 Відповісти
А в чем тема кацарылый? Хочешь сказать ,что Немцы не хотят вакцинироватся ,так это не правда.Ты не в счет.
12.01.2021 13:10 Відповісти
Тебе там из засранска про Германию виднее.Кроме армии в Германии еще и в больницах врачи есть.
12.01.2021 12:24 Відповісти
00000000000000000000000000. 0 кромешный...
12.01.2021 12:28 Відповісти
не звизди, сегодня у дочки термин был у хаусарца, так он уже привился. Или хочешь сказать что он один на весь Дойчланд?
12.01.2021 13:02 Відповісти
хаусарца
12.01.2021 13:08 Відповісти
читеры)))
Колись 5-м спутником. Там вечная гарантия. Вечного покоя.
ну если повторно заболевают через 2.5 месяца то как вакцина может дать иммунитет на больший срок ?
Васька для тебя доказанный спутник.Для зедебилов в лучшем случае китайское г-но,а для людей Модерна.
опять?)))) где хоть одно мое слово в поддержку или просто про рашеский фуфловакцин???
шо ж такое! ?))))
расшифровую мой вопрос - чисто математическая модель! - кому уже укололи эту вакцину (не фуфловакцин, который вы мне пихаете)))))) и он уже год не приболел? т.е. о продолжительности действия вакцины можно судить только теоретически (ибо вакцинация на людях только началась)...а на практике?
та ты не парься, это говно-троли помёт свой кидают на вентилятор..будешь ты "плесенью зеленой" и "шоколадным" и "москальским" лишь бы срач побольше развести )))
Так ты, кстати, тем же метанием занимаешься
да и вакцину от коронавируса уже делали лет 15 назад . все привитые заработали ADE . через полгода начали болеть в очень тяжёлой форме . а эта аде может проявиться и через несколько лет после вакцинации
все возможно... ибо только в начале пути - вакцинации - и шо там и как - время покажет...
А шо за зверь эта аде?
Уже почитал
а китайська в кращому випадку буде мати пару місяців гарантії як і весь їх ширвжиток,ну що б був ринок збуту і частіше кололися))
Гарантія пів години після вакцинації.
Забагато.
Гарантія закінчується по завершенні процедури вакцинації
против одного штамма, правда.....
штаммов то поболее одного = клевая отмазка - че я заболел? = так ты привился от штамма эвлрзвхырлфхз, а заболел штаммом За Динамо, кстати, вот мы как раз высрали вакцину от него, всего 40 евро и свой шприц принести
https://censor.net/ru › https://censor.net/ru/news/all › https://censor.net/ru/news/all/page/1/category/107/interval/5/sortby/date
Против всех штаммов, у которых такойже или достаточно похожий поверхностный протеин.
Moderna заявила про щонайменше річний імунітет від її вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9005
Якщо шкарпетки носити лише по одній, то строк їх використання можна з легкістю подвоїти
по 40 эуро за мл физраствора на всех хватит ))) несите ваши денежки
"Moderna заявила о как минимум годовом иммунитете от ее вакцины против COVID-19" - "Вакци́на (от лат. vaccinus - «коровий», разг. «прививка») - медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену. Вакцина обычно содержит агент, который напоминает вызывающий заболевание микроорганизм, и часто производится из ослабленных или убитых форм микроба" - лучшего иммунитета от COVID-19 чем переболеть COVID-19 не существует. - https://censor.net/ru/news/3240942/glava_ternopolskoyi_oga_trush_vo_vtoroyi_raz_zarazilsya_koronavirusom/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75414001 - через 5 месяцев заболел второй раз, а нам рассказывают байки, что вакцина защищает минимум 8 месяцев.
" лучшего иммунитета от COVID-19 чем переболеть COVID-19 не существует." - далеко не факт. Антитела при болезни вырабатываются на все чужеродные элементы вируса, в том числе и на его внутреннее содержимое. А реально работают антитела против поверхностных элементов вируса, тк жизнеспособный вирус раскрывается только внутри клетки. И РНК вакцина Пфайзер вызывает выработку антител именно к поверхностному протеину, концентрацию которого можно создать выше, чем при заражении нативным вирусом.
У Модерны тоже Рнк вакцина.
Совершенно верно. Тяжелые случаи ковид как раз с тем и связаны что организмом вырабатываются неудачные антитела, которые атакуют оболочку вируса. Удачные атакуют как раз "рога" после чего вирус теряет способность проникать в клетку.
Вакцина как раз формирует удачные антитела. Поэтому может быть эффективней естественного имунитета.
Kak raz takije Litva polucili segodnia pravda nemnogo 2500 pervuju partiju.Kazduju nedeliu budet pstovliat takije.Oni poxoze kak i Pfizer tolko temperaturi nenuzna -70 gradusov
Такакаяразніца.
У цього виробника немає домовленностей з богатирьовою, тому вакцина непридатна, для закупівлі Україною .
Mne interesno kogda idiot dezinformacija pro pfize ili Moderna.Vi znajete sto tut milionami prosli testi i jesli byli kakije to pobocnyje efekti oni bolse cem cerez mesiac nemozet bit.Takaja kak pfizer samaja izvesnja kompanija medicine osibok nedelali i nebudet delat pered prodazej.Svojio imia im vaznej vsego
Все ,що виробляє росія несе Україні :
СМЕРТЬ
ГОРЕ

СЛЬОЗИ
спутнік=новічок=зброя проти української Нації

Україна +НАТО = мирне майбутнє українських дітей!
Модерна95%- годовой и за 15$ ! А Украина сливает народные дельги за 17,5$ пятимесячная и то у 60%.
