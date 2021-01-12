Moderna ожидает, что ее вакцина обеспечит годовой иммунитет к COVID-19

Американская компания Moderna ожидает, что ее вакцина способна обеспечить годовой иммунитет к коронавирусу.

Об этом заявил главный врач Moderna Тал Закс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Мы ожидаем, что вакцинации должно хватить не менее, чем на год", - заявил Закс.

В настоящее время вакцина вводится двумя дозами с интервалом около месяца. Так как вакцина была изобретена лишь в прошлом году, пока неизвестно, как долго она способна обеспечивать защиту от коронавируса.

"Нам придется подтолкнуть людей, чтобы увидеть, насколько хорошо работает усиление. Мы думаем, что есть возможность для усиления, особенно тех, кто подвержен высокому риску", - добавил Закс.

