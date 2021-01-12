РУС
2 286 45

Moderna ожидает, что ее вакцина обеспечит годовой иммунитет к COVID-19

Американская компания Moderna ожидает, что ее вакцина способна обеспечить годовой иммунитет к коронавирусу.

Об этом заявил главный врач Moderna Тал Закс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Мы ожидаем, что вакцинации должно хватить не менее, чем на год", - заявил Закс.

В настоящее время вакцина вводится двумя дозами с интервалом около месяца. Так как вакцина была изобретена лишь в прошлом году, пока неизвестно, как долго она способна обеспечивать защиту от коронавируса.

"Нам придется подтолкнуть людей, чтобы увидеть, насколько хорошо работает усиление. Мы думаем, что есть возможность для усиления, особенно тех, кто подвержен высокому риску", - добавил Закс.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+5
а уже есть этому доказательства?..ну уже прошел у кого-то год после вакцинации??? или шо?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:14 Ответить
+4
та обколись им сам! при чем это к моему вопросу? (чисто техническому)
показать весь комментарий
12.01.2021 12:21 Ответить
+3
Плохо работает компания Moderna. Всего лишь год иммунитета. Кацапская Sputnik V дает вечный иммунитет. Для элиты и крутелыков на Ваганьковском кладбище, а ВИП-персонам даже в Кремлевской стене.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:13 Ответить
Врачи в бундесе как то не спешат прививаться. Причины пока не понятны, но это настораживает
показать весь комментарий
12.01.2021 12:09 Ответить
Wocher wissen Sie diese Info ? Könenn Sie Ihre Wörte bestätigen ? Danke.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:19 Ответить
Он от вашего поста здвинется в мухасранске.Пишите ему понятные слова.Это же чмо козломордое.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:26 Ответить
Schwanz
показать весь комментарий
12.01.2021 12:29 Ответить
Ruf mir an 01773355884
показать весь комментарий
12.01.2021 12:30 Ответить
Ты хочешь этим сказать ,что козломордых нет в Германии?Уже практически всех кто связан с лечением ковида привили .
показать весь комментарий
12.01.2021 12:44 Ответить
Muschilecker...
показать весь комментарий
12.01.2021 12:46 Ответить
Да а еще у вас у кацапов больная тема ,это ж-па.вы постоянно про нее пишите.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:50 Ответить
половник, завянь, ты не в теме...
показать весь комментарий
12.01.2021 12:51 Ответить
А в чем тема кацарылый? Хочешь сказать ,что Немцы не хотят вакцинироватся ,так это не правда.Ты не в счет.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:10 Ответить
Тебе там из засранска про Германию виднее.Кроме армии в Германии еще и в больницах врачи есть.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:24 Ответить
00000000000000000000000000. 0 кромешный...
показать весь комментарий
12.01.2021 12:28 Ответить
не звизди, сегодня у дочки термин был у хаусарца, так он уже привился. Или хочешь сказать что он один на весь Дойчланд?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:02 Ответить
хаусарца
показать весь комментарий
12.01.2021 13:08 Ответить
читеры)))
показать весь комментарий
12.01.2021 12:26 Ответить
а уже есть этому доказательства?..ну уже прошел у кого-то год после вакцинации??? или шо?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:14 Ответить
Колись 5-м спутником. Там вечная гарантия. Вечного покоя.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:16 Ответить
та обколись им сам! при чем это к моему вопросу? (чисто техническому)
показать весь комментарий
12.01.2021 12:21 Ответить
ну если повторно заболевают через 2.5 месяца то как вакцина может дать иммунитет на больший срок ?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:19 Ответить
Васька для тебя доказанный спутник.Для зедебилов в лучшем случае китайское г-но,а для людей Модерна.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:22 Ответить
опять?)))) где хоть одно мое слово в поддержку или просто про рашеский фуфловакцин???
шо ж такое! ?))))
расшифровую мой вопрос - чисто математическая модель! - кому уже укололи эту вакцину (не фуфловакцин, который вы мне пихаете)))))) и он уже год не приболел? т.е. о продолжительности действия вакцины можно судить только теоретически (ибо вакцинация на людях только началась)...а на практике?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:30 Ответить
та ты не парься, это говно-троли помёт свой кидают на вентилятор..будешь ты "плесенью зеленой" и "шоколадным" и "москальским" лишь бы срач побольше развести )))
показать весь комментарий
12.01.2021 13:04 Ответить
Так ты, кстати, тем же метанием занимаешься
показать весь комментарий
12.01.2021 13:10 Ответить
да и вакцину от коронавируса уже делали лет 15 назад . все привитые заработали ADE . через полгода начали болеть в очень тяжёлой форме . а эта аде может проявиться и через несколько лет после вакцинации
показать весь комментарий
12.01.2021 12:24 Ответить
все возможно... ибо только в начале пути - вакцинации - и шо там и как - время покажет...
показать весь комментарий
12.01.2021 12:32 Ответить
А шо за зверь эта аде?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:41 Ответить
Уже почитал
показать весь комментарий
12.01.2021 14:16 Ответить
а китайська в кращому випадку буде мати пару місяців гарантії як і весь їх ширвжиток,ну що б був ринок збуту і частіше кололися))
показать весь комментарий
12.01.2021 12:15 Ответить
Гарантія пів години після вакцинації.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:30 Ответить
Забагато.
Гарантія закінчується по завершенні процедури вакцинації
показать весь комментарий
12.01.2021 12:41 Ответить


против одного штамма, правда.....
штаммов то поболее одного = клевая отмазка - че я заболел? = так ты привился от штамма эвлрзвхырлфхз, а заболел штаммом За Динамо, кстати, вот мы как раз высрали вакцину от него, всего 40 евро и свой шприц принести
https://censor.net/ru › https://censor.net/ru/news/all › https://censor.net/ru/news/all/page/1/category/107/interval/5/sortby/date
показать весь комментарий
12.01.2021 12:18 Ответить
Против всех штаммов, у которых такойже или достаточно похожий поверхностный протеин.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:56 Ответить
Moderna заявила про щонайменше річний імунітет від її вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9005
показать весь комментарий
12.01.2021 12:24 Ответить
Якщо шкарпетки носити лише по одній, то строк їх використання можна з легкістю подвоїти
показать весь комментарий
12.01.2021 12:46 Ответить
по 40 эуро за мл физраствора на всех хватит ))) несите ваши денежки
показать весь комментарий
12.01.2021 12:26 Ответить
"Moderna заявила о как минимум годовом иммунитете от ее вакцины против COVID-19" - "Вакци́на (от лат. vaccinus - «коровий», разг. «прививка») - медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену. Вакцина обычно содержит агент, который напоминает вызывающий заболевание микроорганизм, и часто производится из ослабленных или убитых форм микроба" - лучшего иммунитета от COVID-19 чем переболеть COVID-19 не существует. - https://censor.net/ru/news/3240942/glava_ternopolskoyi_oga_trush_vo_vtoroyi_raz_zarazilsya_koronavirusom/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75414001 - через 5 месяцев заболел второй раз, а нам рассказывают байки, что вакцина защищает минимум 8 месяцев.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:37 Ответить
" лучшего иммунитета от COVID-19 чем переболеть COVID-19 не существует." - далеко не факт. Антитела при болезни вырабатываются на все чужеродные элементы вируса, в том числе и на его внутреннее содержимое. А реально работают антитела против поверхностных элементов вируса, тк жизнеспособный вирус раскрывается только внутри клетки. И РНК вакцина Пфайзер вызывает выработку антител именно к поверхностному протеину, концентрацию которого можно создать выше, чем при заражении нативным вирусом.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:50 Ответить
У Модерны тоже Рнк вакцина.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:55 Ответить
Совершенно верно. Тяжелые случаи ковид как раз с тем и связаны что организмом вырабатываются неудачные антитела, которые атакуют оболочку вируса. Удачные атакуют как раз "рога" после чего вирус теряет способность проникать в клетку.
Вакцина как раз формирует удачные антитела. Поэтому может быть эффективней естественного имунитета.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:19 Ответить
Kak raz takije Litva polucili segodnia pravda nemnogo 2500 pervuju partiju.Kazduju nedeliu budet pstovliat takije.Oni poxoze kak i Pfizer tolko temperaturi nenuzna -70 gradusov
показать весь комментарий
12.01.2021 12:38 Ответить
Такакаяразніца.
У цього виробника немає домовленностей з богатирьовою, тому вакцина непридатна, для закупівлі Україною .
показать весь комментарий
12.01.2021 13:06 Ответить
Mne interesno kogda idiot dezinformacija pro pfize ili Moderna.Vi znajete sto tut milionami prosli testi i jesli byli kakije to pobocnyje efekti oni bolse cem cerez mesiac nemozet bit.Takaja kak pfizer samaja izvesnja kompanija medicine osibok nedelali i nebudet delat pered prodazej.Svojio imia im vaznej vsego
показать весь комментарий
12.01.2021 13:11 Ответить
Все ,що виробляє росія несе Україні :
СМЕРТЬ
ГОРЕ

СЛЬОЗИ
спутнік=новічок=зброя проти української Нації

Україна +НАТО = мирне майбутнє українських дітей!
показать весь комментарий
12.01.2021 13:43 Ответить
Модерна95%- годовой и за 15$ ! А Украина сливает народные дельги за 17,5$ пятимесячная и то у 60%.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:16 Ответить
 
 