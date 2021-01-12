2 286 45
Moderna ожидает, что ее вакцина обеспечит годовой иммунитет к COVID-19
Американская компания Moderna ожидает, что ее вакцина способна обеспечить годовой иммунитет к коронавирусу.
Об этом заявил главный врач Moderna Тал Закс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Мы ожидаем, что вакцинации должно хватить не менее, чем на год", - заявил Закс.
В настоящее время вакцина вводится двумя дозами с интервалом около месяца. Так как вакцина была изобретена лишь в прошлом году, пока неизвестно, как долго она способна обеспечивать защиту от коронавируса.
"Нам придется подтолкнуть людей, чтобы увидеть, насколько хорошо работает усиление. Мы думаем, что есть возможность для усиления, особенно тех, кто подвержен высокому риску", - добавил Закс.
Топ комментарии
+5 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий12.01.2021 12:14 Ответить Ссылка
+4 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий12.01.2021 12:21 Ответить Ссылка
+3 Старый Котяра #387676
показать весь комментарий12.01.2021 12:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
шо ж такое! ?))))
расшифровую мой вопрос - чисто математическая модель! - кому уже укололи эту вакцину (не фуфловакцин, который вы мне пихаете)))))) и он уже год не приболел? т.е. о продолжительности действия вакцины можно судить только теоретически (ибо вакцинация на людях только началась)...а на практике?
Гарантія закінчується по завершенні процедури вакцинації
против одного штамма, правда.....
штаммов то поболее одного = клевая отмазка - че я заболел? = так ты привился от штамма эвлрзвхырлфхз, а заболел штаммом За Динамо, кстати, вот мы как раз высрали вакцину от него, всего 40 евро и свой шприц принести
https://censor.net/ru › https://censor.net/ru/news/all › https://censor.net/ru/news/all/page/1/category/107/interval/5/sortby/date
Вакцина как раз формирует удачные антитела. Поэтому может быть эффективней естественного имунитета.
У цього виробника немає домовленностей з богатирьовою, тому вакцина непридатна, для закупівлі Україною .
СМЕРТЬ
ГОРЕ
СЛЬОЗИ
спутнік=новічок=зброя проти української Нації
Україна +НАТО = мирне майбутнє українських дітей!