В Індонезії заявили про 65% ефективності COVID-вакцини Sinovac, яку закупила Україна
В Індонезії заявили про 65% ефективності вакцини проти коронавірусу Sinovac, яку закупила Україна.
Про це пише видання Вloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Видання підкреслює, що такі дані місцевого випробування. Однак в ньому взяли участь лише 1620 осіб у країні. Зазначається, що це занадто мало для значущих даних.
Як повідомлялося, в Бразилії ця вакцина на пізніх стадіях випробувань показала ефективність 78%. Такі дані отримали на основі передових випробувань на кінцевій стадії за участю близько 13 тисяч учасників.
Нагадаємо, Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини Sinovac. Індонезія стала першою після Китаю країною, що видала дозвіл. Також для екстреного використання CoronaVac вже була затверджена для груп, що мають високий ризик зараження, в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Міністерство охорони здоров'я України 30 грудня уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що перші поставки цієї вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються в лютому.
да еще и с нарушением закона Украины.
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про публічні закупівлі" * четко устанавливает систему закупок в ст 1. " До замовників, які здійснюють закупівлі відповідно до цього Закону, належать: 1) органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об'єднання територіальних громад;"Исходя из этого министерство здравоохранения перечислившее деньги вне конкурсных процедур этот Закон нарушило. Должностные лица виновные в этом - Степанов, Ляшко, должны быть привлечены к ответственности. Не привлечение их к ответственности - точный признак "преступной ассоциации" управляющей Украиной. * https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
После того, как Китай не допустил экспертов ВООЗ , прибывших для расследования первичных случаев заболевания COVID-19, на свою территорию надежд на международную сертификации китайской вакцины практически нет. Решение Минздрава о закупке вакцины - коррупционно обусловленное действие и намеренное использование не сертифицированного препарата в медицинских целях. Почему на это не обращает внимание НАБУ и МВД - вопрос риторический.
А главное, степанов и тут вешает лапшу зебилам (деньги - в карман, а зебилам - сказочки):
По состоянию на 10.01.2021 г. компания Sinovac Biotech Ltd. не получала никаких заявок и не вела никаких переговоров с официальными представителями Украины по поводу поставок в Украину инактивированной цельновирусной вакцины CoronaVac, ценах и объемах поставок.
Потом окажется, что от китайчатины вобще вероятность "незаболеть/сдохнуть" равна 50/50.
На самом деле это немалые деньги, а эти уроды даже не представляют сколько будет желающих вакцинироваться этой вакциной. Количество "потенциальных клиентов" тает с каждым новым днём ))
отакот!
Где закупила?
Когда и куда можно пойти сделать прививку моим родителям , да и себе?