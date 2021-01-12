В Індонезії заявили про 65% ефективності COVID-вакцини Sinovac, яку закупила Україна

В Індонезії заявили про 65% ефективності вакцини проти коронавірусу Sinovac, яку закупила Україна.

Про це пише видання Вloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Видання підкреслює, що такі дані місцевого випробування. Однак в ньому взяли участь лише 1620 осіб у країні. Зазначається, що це занадто мало для значущих даних.

Як повідомлялося, в Бразилії ця вакцина на пізніх стадіях випробувань показала ефективність 78%. Такі дані отримали на основі передових випробувань на кінцевій стадії за участю близько 13 тисяч учасників.

Нагадаємо, Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини Sinovac. Індонезія стала першою після Китаю країною, що видала дозвіл. Також для екстреного використання CoronaVac вже була затверджена для груп, що мають високий ризик зараження, в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Міністерство охорони здоров'я України 30 грудня уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що перші поставки цієї вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються в лютому.