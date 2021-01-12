УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7259 відвідувачів онлайн
Новини
4 513 36

В Індонезії заявили про 65% ефективності COVID-вакцини Sinovac, яку закупила Україна

В Індонезії заявили про 65% ефективності COVID-вакцини Sinovac, яку закупила Україна

В Індонезії заявили про 65% ефективності вакцини проти коронавірусу Sinovac, яку закупила Україна.

Про це пише видання Вloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Видання підкреслює, що такі дані місцевого випробування. Однак в ньому взяли участь лише 1620 осіб у країні. Зазначається, що це занадто мало для значущих даних.

Як повідомлялося, в Бразилії ця вакцина на пізніх стадіях випробувань показала ефективність 78%. Такі дані отримали на основі передових випробувань на кінцевій стадії за участю близько 13 тисяч учасників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Moderna очікує, що її вакцина забезпечить річний імунітет до COVID-19

Нагадаємо, Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини Sinovac. Індонезія стала першою після Китаю країною, що видала дозвіл. Також для екстреного використання CoronaVac вже була затверджена для груп, що мають високий ризик зараження, в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Міністерство охорони здоров'я України 30 грудня уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що перші поставки цієї вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються в лютому.

Автор: 

вакцина (4419) Індонезія (152)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Максим Степанов жулик. Йому однаково що, у кого і по чому купляти. Його цікавлять тільки "відкати" від багатомільярдних централізованих закупок по лініїї МОЗ. Саме і лише для цього його там поставили. Який він "професіонал" усі уже бачать...
показати весь коментар
12.01.2021 13:07 Відповісти
+6
Ну усьо. Іншого виходу немає. Тре спутніка брати. Задорого. Вони зробили все що могли. Наші майстри спорту.
показати весь коментар
12.01.2021 13:04 Відповісти
+6
Т.е. еще ниже заявленной Китаем.

Потом окажется, что от китайчатины вобще вероятность "незаболеть/сдохнуть" равна 50/50.
показати весь коментар
12.01.2021 13:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну усьо. Іншого виходу немає. Тре спутніка брати. Задорого. Вони зробили все що могли. Наші майстри спорту.
показати весь коментар
12.01.2021 13:04 Відповісти
Нормальные типы, выбирают между Спутник V и этой бормотухой, прям как настоящие МС по борьбе с короной
показати весь коментар
12.01.2021 13:13 Відповісти
степанов уже закупил зебилам синовак по двойной цене и с єффективностью "ступника5"))
да еще и с нарушением закона Украины.
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про публічні закупівлі" * четко устанавливает систему закупок в ст 1. " До замовників, які здійснюють закупівлі відповідно до цього Закону, належать: 1) органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об'єднання територіальних громад;"Исходя из этого министерство здравоохранения перечислившее деньги вне конкурсных процедур этот Закон нарушило. Должностные лица виновные в этом - Степанов, Ляшко, должны быть привлечены к ответственности. Не привлечение их к ответственности - точный признак "преступной ассоциации" управляющей Украиной. * https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
показати весь коментар
12.01.2021 13:25 Відповісти
и судя по инфе - есть два важных фактора:
После того, как Китай не допустил экспертов ВООЗ , прибывших для расследования первичных случаев заболевания COVID-19, на свою территорию надежд на международную сертификации китайской вакцины практически нет. Решение Минздрава о закупке вакцины - коррупционно обусловленное действие и намеренное использование не сертифицированного препарата в медицинских целях. Почему на это не обращает внимание НАБУ и МВД - вопрос риторический.

А главное, степанов и тут вешает лапшу зебилам (деньги - в карман, а зебилам - сказочки):
По состоянию на 10.01.2021 г. компания Sinovac Biotech Ltd. не получала никаких заявок и не вела никаких переговоров с официальными представителями Украины по поводу поставок в Украину инактивированной цельновирусной вакцины CoronaVac, ценах и объемах поставок.
показати весь коментар
12.01.2021 13:27 Відповісти
Одну нельзя, другие не продают, давайте хоть шо нибудь и то в будущем.
показати весь коментар
12.01.2021 13:04 Відповісти
УРРРА ...ПОБЬЄДА зелупленої шайки
показати весь коментар
12.01.2021 13:06 Відповісти
Накрутят процентов 500 и будут колоть кто не вакцинировался хер куда устроищься или выедешь.вот как нужно бабки зарабатывать
показати весь коментар
12.01.2021 13:06 Відповісти
Максим Степанов жулик. Йому однаково що, у кого і по чому купляти. Його цікавлять тільки "відкати" від багатомільярдних централізованих закупок по лініїї МОЗ. Саме і лише для цього його там поставили. Який він "професіонал" усі уже бачать...
показати весь коментар
12.01.2021 13:07 Відповісти
))) не будет удивительно, если степанов скажет, шо они только эти 65% и будут использовать для вакцинирования. а 35% просто отправят на полки эпицентра для свободной продажи.
показати весь коментар
12.01.2021 13:07 Відповісти
а чего вы так эпицентр не любите ))) 35 % ..пффф.. маловато будет ))))
показати весь коментар
12.01.2021 13:10 Відповісти
терпеть не могу эту помоечку ))) это истории )) пару раз там был. первый раз мну кассирша сонная достала, каждую укупорку с лампочкой открывала и сравнивала номиналы, а явно дебильный "охранник" рядом со мной стоял и чуть ли не в карманы заглядывал, пока я ему не сказал, шо стандартный лист сухой штукатурки, который я украл, спрятан у мну во внутреннем кармане )). второй раз жена пласмассовое ведёрко себе зашла купить. на кассе оказалось, шо к нему ещё должна и крышечка в комплект входить, которую она провтыкала взять. тут уже это жену достало )) она говорит, - та мне ведёрко это вообще -то надо, крышечка и нафиг не нужна. кассирша, такая же сонная, как и мну была попалась (уверен они там все одинаковые) и начала - "тооооо выыыы шооооо, заааплаатите зааа й за крышшшшшшеееечку, а брааать їїїїїї не будетееее? )))) жена уже тоже была достатая и этой кассиршей и "цербером" уже ей в сумочку заглядывающим, сказала, шо - да, да! заплатю! а кришечку вам на пам'ять оставляю!! . и тода кассирша - нууууу як хооооочете. выбила чек и давай себе дальше дремать на своей кассе. бдительный "цербер", кажись, у неё ёщё был и чек попросил проверить, после такого услышанного диалога ))) после того, эта помоечка больше никогда не посещалась и стала для нас обох обьектом стёба по поводу "эпицентровского сервиса". я просто у знакомых повыспрашивал потом где нормальные человеческие магазинчики есть и потом только в них всё покупали. более "лядской" канторы по отношению к покупателям, чесно, мну больше не попадалось ))
показати весь коментар
12.01.2021 13:34 Відповісти
я когда-то гвоздики-саморезики и пр. там покупал...попросил помочь консультанта )))) помог ))) так драпал что какую-то хрень завалил....ах так! я тогда сам взвешивал-паковал )))) на кассе такое же сонное перепроверяло и вызвало того ж переляканого бегуна перепроверить))) оказалось все хорошо и правильно...но долго и нудно...
показати весь коментар
12.01.2021 13:52 Відповісти
))) ну мы так тогда и поняли, шо у всех тамошних "работников" времени горы и убивать его ещё и у покупателей они "всегда готовы!". и это без трускавецких курсов ))
показати весь коментар
12.01.2021 13:59 Відповісти
Т.е. еще ниже заявленной Китаем.

Потом окажется, что от китайчатины вобще вероятность "незаболеть/сдохнуть" равна 50/50.
показати весь коментар
12.01.2021 13:08 Відповісти
плюс... возможность получить вместо заявленной... благотворительно-навязанный рашеский фуфловакцин..
показати весь коментар
12.01.2021 13:11 Відповісти
синовак з китайської - супутник V
показати весь коментар
12.01.2021 13:12 Відповісти
Пусть ЗЕ первым колется нею, ну или российским дерьмом, которое так продвигает мертвечук
показати весь коментар
12.01.2021 13:08 Відповісти
спасіба партіі радной за доброту і ласку!
показати весь коментар
12.01.2021 13:09 Відповісти
Спасибо тогда не надо таких вакцын, а вот клоуну двойную дозу пожалуйста и его долбодятлам
показати весь коментар
12.01.2021 13:12 Відповісти
Поздно. Уже заказали. По цене дороже Файзера через прокладки. Долго Супрун с этим боролась...
показати весь коментар
12.01.2021 14:27 Відповісти
Я очень сомневаюсь что вакцину уже заказали. Скорее всего это очередной пустой трёп от Степанова.
На самом деле это немалые деньги, а эти уроды даже не представляют сколько будет желающих вакцинироваться этой вакциной. Количество "потенциальных клиентов" тает с каждым новым днём ))
показати весь коментар
12.01.2021 15:11 Відповісти
Ну это очень зря. Когда речь идет о фирмах-прокладках, у нас деньги чудесным образом находятся. Вы на самом деле уже сами все сказали: "на самом деле это немалые деньги".
показати весь коментар
12.01.2021 20:45 Відповісти
Принимайте чайную ложку асфальтобетона перед просмотром видосиков, и тихо шурша ползите на кладбище по новым дорогам😁
показати весь коментар
12.01.2021 13:12 Відповісти
людішкі пєрєдохнут, а дарогі астануцца!
отакот!
показати весь коментар
12.01.2021 13:14 Відповісти
85% ... 65% ... спутнік ... новічьок - а починалось все так непогано і відкати вже порахували
показати весь коментар
12.01.2021 13:14 Відповісти
В Індонезії заявили про 65% ефективності COVID-вакцини Sinovac, яку закупила Україна - Цензор.НЕТ 9784
показати весь коментар
12.01.2021 13:25 Відповісти
Такакаяразніца? Головне, що за ціною американської, і Супрун не заважає отримати відкат через богатирьову та Ко.
В Індонезії заявили про 65% ефективності COVID-вакцини Sinovac, яку закупила Україна - Цензор.НЕТ 3920
показати весь коментар
12.01.2021 13:28 Відповісти
А каков % побочных эффектов?
показати весь коментар
12.01.2021 13:38 Відповісти
хорошая вакцина,хорошая покупка )
показати весь коментар
12.01.2021 13:46 Відповісти
Хаха, уже 65%, короче дерьмо полное.
показати весь коментар
12.01.2021 13:55 Відповісти
И зачем писать брехню?
Где закупила?
Когда и куда можно пойти сделать прививку моим родителям , да и себе?
показати весь коментар
12.01.2021 13:57 Відповісти
Кацапский фуфломицин еще хуже.
показати весь коментар
12.01.2021 14:12 Відповісти
Яка ймовірність,що на вулиці ви зустрінете слона-50%! Або зустріну,або не зустріну .
показати весь коментар
12.01.2021 14:28 Відповісти
Т.е. привилось скажем 300 человек но 100 из них в пустую. Та не уж лучше мы тогда и вакцинироваться не будем, а то это как попасть в рай у свидетелей Иеговы,5% может и попадет а остальные адепты пролетят мимо.
показати весь коментар
12.01.2021 14:39 Відповісти
а зачем дерьмо закупать ?
показати весь коментар
12.01.2021 15:20 Відповісти
Это бизнес на лохах
показати весь коментар
12.01.2021 16:35 Відповісти
 
 