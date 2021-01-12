Зеленський підписав закон про регулювання вартості інтернету
Президент Володимир Зеленський схвалив доопрацьований закон про регулювання вартості інтернету. Він підписав відповідний законопроєкт №3014.
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Останній етап проходження документа - 12 січня повернуто з підписом від президента.
Він визначає вичерпний перелік вимог до учасників ринку електронних комунікацій. У ньому передбачили й відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації.
Закон запроваджує повідомний принцип реєстрації суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій.
Передбачені консультації з учасниками ринку з усіх питань, що зачіпають їх інтереси.
Прописана процедура подання документів до регуляторного органу в електронному вигляді; визначені засади попереднього регулювання і регуляторні зобов’язання, які можуть накладатись на постачальників електронних комунікаційних мереж.
У законі зробили й акцент на доступі до інфраструктури та спільному використанні інфраструктури, що суттєво знизить витрати на розгортання мереж; встановлено універсальну послугу, яка забезпечує доступність, включаючи й цінову доступність, до інтернету та голосового зв’язку.
Крім того, визначені особливості припинення діяльності постачальників електронних комунікаційних послуг.
Нагадаємо, Рада схвалила цей закон у середині грудня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...
"А когда уже будет "Хуже не будет?"
более того, только летом-осенью убрали много старых пакетов переведя на новые (чуть дороже), но даже на эти "обрезанные" уже опять автоматом повысилась цена... (козлы!!!)
- о! как он поет! о душу из меня вынимает...еще чуть чуть и я не смогу его убить!
...
всё что он не подпишет, всё потом дорожает в тридорога...
І що саме цікаве: як тільки починають регулювати ціноутворення - ціни зростають...
Тепер в нас в місяці буде не 28 днів, а 21!
Будем платить абонплату за 21 день і по примусу, як тільки не заплатив вчасно 50 грн./день!!!