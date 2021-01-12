Зеленський підписав закон про регулювання вартості інтернету

Президент Володимир Зеленський схвалив доопрацьований закон про регулювання вартості інтернету. Він підписав відповідний законопроєкт №3014.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Останній етап проходження документа - 12 січня повернуто з підписом від президента.

Він визначає вичерпний перелік вимог до учасників ринку електронних комунікацій. У ньому передбачили й відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації.

Закон запроваджує повідомний принцип реєстрації суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій.

Передбачені консультації з учасниками ринку з усіх питань, що зачіпають їх інтереси.

Прописана процедура подання документів до регуляторного органу в електронному вигляді; визначені засади попереднього регулювання і регуляторні зобов’язання, які можуть накладатись на постачальників електронних комунікаційних мереж.

У законі зробили й акцент на доступі до інфраструктури та спільному використанні інфраструктури, що суттєво знизить витрати на розгортання мереж; встановлено універсальну послугу, яка забезпечує доступність, включаючи й цінову доступність, до інтернету та голосового зв’язку.

Крім того, визначені особливості припинення діяльності постачальників електронних комунікаційних послуг.

Нагадаємо, Рада схвалила цей закон у середині грудня.