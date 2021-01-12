УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7140 відвідувачів онлайн
Новини
11 406 56

Зеленський підписав закон про регулювання вартості інтернету

Зеленський підписав закон про регулювання вартості інтернету

Президент Володимир Зеленський схвалив доопрацьований закон про регулювання вартості інтернету. Він підписав відповідний законопроєкт №3014.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Останній етап проходження документа - 12 січня повернуто з підписом від президента.

Він визначає вичерпний перелік вимог до учасників ринку електронних комунікацій. У ньому передбачили й відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доступ до Цензор.НЕТ та ще 24 українських сайтів заблоковано в окупованому Криму, - правозахисники

Закон запроваджує повідомний принцип реєстрації суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій.

Передбачені консультації з учасниками ринку з усіх питань, що зачіпають їх інтереси.

Прописана процедура подання документів до регуляторного органу в електронному вигляді; визначені засади попереднього регулювання і регуляторні зобов’язання, які можуть накладатись на постачальників електронних комунікаційних мереж.

У законі зробили й акцент на доступі до інфраструктури та спільному використанні інфраструктури, що суттєво знизить витрати на розгортання мереж; встановлено універсальну послугу, яка забезпечує доступність, включаючи й цінову доступність, до інтернету та голосового зв’язку.

Крім того, визначені особливості припинення діяльності постачальників електронних комунікаційних послуг.

Нагадаємо, Рада схвалила цей закон у середині грудня.

Автор: 

ВР (15235) Зеленський Володимир (25515) інтернет (2072)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
Ждать поднятия цены и на интернет...Когда ОНО че-то подписывает становится все хуже и хуже.....
показати весь коментар
12.01.2021 14:05 Відповісти
+28
...чмо криворогое, лучше свою зеЛенку переодень...
Зеленский подписал закон о регулировании стоимости интернета - Цензор.НЕТ 5290
показати весь коментар
12.01.2021 14:04 Відповісти
+24
Прощай интернет.
показати весь коментар
12.01.2021 14:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...чмо криворогое, лучше свою зеЛенку переодень...
Зеленский подписал закон о регулировании стоимости интернета - Цензор.НЕТ 5290
показати весь коментар
12.01.2021 14:04 Відповісти
Зеленский подписал закон о регулировании стоимости интернета - Цензор.НЕТ 9879

...
показати весь коментар
12.01.2021 14:16 Відповісти
Зеленський підписав закон про регулювання вартості інтернету - Цензор.НЕТ 5911
показати весь коментар
12.01.2021 14:24 Відповісти
Чем подписал? Лыжной палкой?
показати весь коментар
12.01.2021 14:05 Відповісти
чем играл, тем и подписал
показати весь коментар
12.01.2021 14:07 Відповісти
и тут скоммуниздил номер https://antikor.com.ua/articles/431414-znamenityj_nomer_zelenskogo_s_igroj_na_rojale_okazalsja_plagiatom
показати весь коментар
12.01.2021 15:52 Відповісти
фуфлыжной)
показати весь коментар
12.01.2021 14:24 Відповісти
Прощай интернет.
показати весь коментар
12.01.2021 14:05 Відповісти
Значить буде дорожать.
показати весь коментар
12.01.2021 14:17 Відповісти
Уже. С "добрым" утром.
показати весь коментар
12.01.2021 14:20 Відповісти
Ждать поднятия цены и на интернет...Когда ОНО че-то подписывает становится все хуже и хуже.....
показати весь коментар
12.01.2021 14:05 Відповісти
Хуже становится только народу. Ну так и к власти они рвутся не ради народа - ваш Кэп.Зеленський підписав закон про регулювання вартості інтернету - Цензор.НЕТ 5464
показати весь коментар
12.01.2021 14:22 Відповісти
валежник собрал? Нах вам ващщще интырнет нужон?
показати весь коментар
12.01.2021 15:12 Відповісти
Зеленский подписал закон о регулировании стоимости интернета - Цензор.НЕТ 9819
показати весь коментар
12.01.2021 14:05 Відповісти
Нужно надпись поменять/ добавить
"А когда уже будет "Хуже не будет?"
показати весь коментар
12.01.2021 14:10 Відповісти
...вот тогда
Зеленский подписал закон о регулировании стоимости интернета - Цензор.НЕТ 1170
показати весь коментар
12.01.2021 14:18 Відповісти
Есть уже картинка с несколькими овцами и подпись "а с какого числа хуже уже не будет?"
показати весь коментар
12.01.2021 14:21 Відповісти
У меня нет. К сожалению.
показати весь коментар
12.01.2021 14:34 Відповісти
Значит еще увидите, ее периодически постят.
показати весь коментар
12.01.2021 15:40 Відповісти
Пока можно а то скоро будет как в Лаптестане!
Зеленский подписал закон о регулировании стоимости интернета - Цензор.НЕТ 3465
показати весь коментар
12.01.2021 14:05 Відповісти
Зеленский подписал закон о регулировании стоимости интернета - Цензор.НЕТ 1092
показати весь коментар
12.01.2021 14:12 Відповісти
Еще нужен закон о регулировании цен в нужниках... Укроколхоз рулит...
показати весь коментар
12.01.2021 14:06 Відповісти
Ага. И в кофейных ларьках цены тоже никак не урегулированы Зеленским.
показати весь коментар
12.01.2021 14:07 Відповісти
По моему было какое то постановление о регулировании цен в платных сортирах...
показати весь коментар
12.01.2021 14:09 Відповісти
С тарифами бы разобрались,регуляторы.
показати весь коментар
12.01.2021 14:06 Відповісти
Вообще-то они уже именно разобрались, глупец.
показати весь коментар
12.01.2021 14:24 Відповісти
Слугам народа очень нужны ваши деньги!!!
показати весь коментар
12.01.2021 14:08 Відповісти
Ну тепер і інтернет значно подорожчає.
показати весь коментар
12.01.2021 14:09 Відповісти
Ждём новый платеж за доставку интернета
показати весь коментар
12.01.2021 14:10 Відповісти
Чекайте росту цін за інтернет,панове)) Нет в Україні і так дешевий, халява можна сказати.
показати весь коментар
12.01.2021 14:10 Відповісти
и зарплаты в Украине тоже как в Испании?
показати весь коментар
12.01.2021 16:34 Відповісти
Інтернет в 10 раз дешевше,зарплата раза в 3-4 менша, так що все рівно дешево виходить
показати весь коментар
12.01.2021 16:38 Відповісти
ты сам то понял какой бред написал?
показати весь коментар
13.01.2021 08:44 Відповісти
Обгрунтуй свій пук
показати весь коментар
13.01.2021 10:47 Відповісти
мобилки уже порегулировали? теперь и до интернета ручки потянулись...
показати весь коментар
12.01.2021 14:10 Відповісти
там реально есть, что регулировать. у пенсионеров в большинстве кнопочные телефоны, а им накидывают пакеты с интернетом, и всяким фуфлом нах ненужным.
показати весь коментар
12.01.2021 14:17 Відповісти
цену не снижают , даже если от чего-то отказался..
более того, только летом-осенью убрали много старых пакетов переведя на новые (чуть дороже), но даже на эти "обрезанные" уже опять автоматом повысилась цена... (козлы!!!)
показати весь коментар
12.01.2021 14:21 Відповісти
Мне сменили тариф на тариф с интернетом но дороже. Звонил поскандалил, сказал что на моб. интернетом не пользуюсь. Примерно через 2 недели пришла смс с предложением перейти на какой-то дешевый тариф без принудительного пополнения...не помню название, лень искать, но дешевле на 30 грн
показати весь коментар
12.01.2021 14:55 Відповісти
счастливчик !
показати весь коментар
12.01.2021 14:59 Відповісти
)))))))зесрань,я вас уже почти люблю от жалости...
показати весь коментар
12.01.2021 14:12 Відповісти
😄😄😄
показати весь коментар
12.01.2021 14:23 Відповісти
Ваши слова мне напомнили один кадр))))
- о! как он поет! о душу из меня вынимает...еще чуть чуть и я не смогу его убить!
Зеленський підписав закон про регулювання вартості інтернету - Цензор.НЕТ 835
...
показати весь коментар
12.01.2021 14:25 Відповісти
А если бы на его месте был какой то дурачок?
показати весь коментар
12.01.2021 14:15 Відповісти
вже був .
показати весь коментар
12.01.2021 14:41 Відповісти
Если Вы намекаете на П, то тогда что же Это?
показати весь коментар
12.01.2021 14:56 Відповісти
Точно - Писюнист!
показати весь коментар
12.01.2021 15:26 Відповісти
Граждане Украины! Идите работать в чиновники, ведь сколько сфер есть недорегулированных и недоконтролируемых государством...)))
показати весь коментар
12.01.2021 14:42 Відповісти
Зеленський підписав закон про регулювання вартості інтернету - Цензор.НЕТ 3353
показати весь коментар
12.01.2021 14:59 Відповісти
Зеленський підписав закон про регулювання вартості інтернету - Цензор.НЕТ 616
показати весь коментар
12.01.2021 15:04 Відповісти
Господи, заберите у зеленского ручку
всё что он не подпишет, всё потом дорожает в тридорога...
показати весь коментар
12.01.2021 15:23 Відповісти
Здравствуй, Азаров
показати весь коментар
12.01.2021 16:29 Відповісти
І чому це прихильники вільного ринку ніяк не можуть обійтися без державного регулювання?...
І що саме цікаве: як тільки починають регулювати ціноутворення - ціни зростають...
показати весь коментар
12.01.2021 17:00 Відповісти
Урааааа!
Тепер в нас в місяці буде не 28 днів, а 21!
Будем платить абонплату за 21 день і по примусу, як тільки не заплатив вчасно 50 грн./день!!!
показати весь коментар
12.01.2021 17:44 Відповісти
открою ка я ЧП по проталкиванию трафика по оптике, зарабатывать буду, дурачков разводить да с наваром.
показати весь коментар
13.01.2021 10:30 Відповісти
 
 