Зеленский подписал закон о регулировании стоимости интернета
Президент Владимир Зеленский одобрил доработанный закон о регулировании стоимости интернета. Он подписал соответствующий законопроект №3014.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Последний этап прохождения документа - 12 января возвращен с подписью от президента.
Он определяет исчерпывающий перечень требований к участникам рынка электронных коммуникаций. В нем предусмотрели и ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях.
Закон вводит уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций.
Предусмотрены консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы.
Прописана процедура подачи документов в регуляторный орган в электронном виде; определены основы предварительного регулирования и регуляторные обязательства, которые могут возлагаться на поставщиков электронных коммуникационных сетей.
В законе сделали и акцент на доступе к инфраструктуре и совместном использовании инфраструктуры, что существенно снизит затраты на развертывание сетей; установлена универсальная услуга, которая обеспечивает доступность, включая ценовую доступность, к интернету и голосовой связи.
Кроме того, определены особенности прекращения деятельности поставщиков электронных коммуникационных услуг.
Напомним, Рада приняла этот закон в середине декабря.
"А когда уже будет "Хуже не будет?"
более того, только летом-осенью убрали много старых пакетов переведя на новые (чуть дороже), но даже на эти "обрезанные" уже опять автоматом повысилась цена... (козлы!!!)
- о! как он поет! о душу из меня вынимает...еще чуть чуть и я не смогу его убить!
...
всё что он не подпишет, всё потом дорожает в тридорога...
І що саме цікаве: як тільки починають регулювати ціноутворення - ціни зростають...
Тепер в нас в місяці буде не 28 днів, а 21!
Будем платить абонплату за 21 день і по примусу, як тільки не заплатив вчасно 50 грн./день!!!