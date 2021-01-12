РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8175 посетителей онлайн
Новости
11 406 56

Зеленский подписал закон о регулировании стоимости интернета

Зеленский подписал закон о регулировании стоимости интернета

Президент Владимир Зеленский одобрил доработанный закон о регулировании стоимости интернета. Он подписал соответствующий законопроект №3014.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Последний этап прохождения документа - 12 января возвращен с подписью от президента.

Он определяет исчерпывающий перечень требований к участникам рынка электронных коммуникаций. В нем предусмотрели и ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доступ к Цензор.НЕТ и еще 24 украинским сайтам заблокирован в оккупированном Крыму, - правозащитники

Закон вводит уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций.

Предусмотрены консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы.

Прописана процедура подачи документов в регуляторный орган в электронном виде; определены основы предварительного регулирования и регуляторные обязательства, которые могут возлагаться на поставщиков электронных коммуникационных сетей.

В законе сделали и акцент на доступе к инфраструктуре и совместном использовании инфраструктуры, что существенно снизит затраты на развертывание сетей; установлена универсальная услуга, которая обеспечивает доступность, включая ценовую доступность, к интернету и голосовой связи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самолет Зеленского оборудуют интернетом за 32 миллиона гривен

Кроме того, определены особенности прекращения деятельности поставщиков электронных коммуникационных услуг.

Напомним, Рада приняла этот закон в середине декабря.

Автор: 

ВР (29426) Зеленский Владимир (21968) интернет (1718)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
Ждать поднятия цены и на интернет...Когда ОНО че-то подписывает становится все хуже и хуже.....
показать весь комментарий
12.01.2021 14:05 Ответить
+28
...чмо криворогое, лучше свою зеЛенку переодень...
Зеленский подписал закон о регулировании стоимости интернета - Цензор.НЕТ 5290
показать весь комментарий
12.01.2021 14:04 Ответить
+24
Прощай интернет.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...чмо криворогое, лучше свою зеЛенку переодень...
Зеленский подписал закон о регулировании стоимости интернета - Цензор.НЕТ 5290
показать весь комментарий
12.01.2021 14:04 Ответить
Зеленский подписал закон о регулировании стоимости интернета - Цензор.НЕТ 9879

...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:16 Ответить
Зеленський підписав закон про регулювання вартості інтернету - Цензор.НЕТ 5911
показать весь комментарий
12.01.2021 14:24 Ответить
Чем подписал? Лыжной палкой?
показать весь комментарий
12.01.2021 14:05 Ответить
чем играл, тем и подписал
показать весь комментарий
12.01.2021 14:07 Ответить
и тут скоммуниздил номер https://antikor.com.ua/articles/431414-znamenityj_nomer_zelenskogo_s_igroj_na_rojale_okazalsja_plagiatom
показать весь комментарий
12.01.2021 15:52 Ответить
фуфлыжной)
показать весь комментарий
12.01.2021 14:24 Ответить
Прощай интернет.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:05 Ответить
Значить буде дорожать.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:17 Ответить
Уже. С "добрым" утром.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:20 Ответить
Ждать поднятия цены и на интернет...Когда ОНО че-то подписывает становится все хуже и хуже.....
показать весь комментарий
12.01.2021 14:05 Ответить
Хуже становится только народу. Ну так и к власти они рвутся не ради народа - ваш Кэп.Зеленський підписав закон про регулювання вартості інтернету - Цензор.НЕТ 5464
показать весь комментарий
12.01.2021 14:22 Ответить
валежник собрал? Нах вам ващщще интырнет нужон?
показать весь комментарий
12.01.2021 15:12 Ответить
Зеленский подписал закон о регулировании стоимости интернета - Цензор.НЕТ 9819
показать весь комментарий
12.01.2021 14:05 Ответить
Нужно надпись поменять/ добавить
"А когда уже будет "Хуже не будет?"
показать весь комментарий
12.01.2021 14:10 Ответить
...вот тогда
Зеленский подписал закон о регулировании стоимости интернета - Цензор.НЕТ 1170
показать весь комментарий
12.01.2021 14:18 Ответить
Есть уже картинка с несколькими овцами и подпись "а с какого числа хуже уже не будет?"
показать весь комментарий
12.01.2021 14:21 Ответить
У меня нет. К сожалению.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:34 Ответить
Значит еще увидите, ее периодически постят.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:40 Ответить
Пока можно а то скоро будет как в Лаптестане!
Зеленский подписал закон о регулировании стоимости интернета - Цензор.НЕТ 3465
показать весь комментарий
12.01.2021 14:05 Ответить
Зеленский подписал закон о регулировании стоимости интернета - Цензор.НЕТ 1092
показать весь комментарий
12.01.2021 14:12 Ответить
Еще нужен закон о регулировании цен в нужниках... Укроколхоз рулит...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:06 Ответить
Ага. И в кофейных ларьках цены тоже никак не урегулированы Зеленским.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:07 Ответить
По моему было какое то постановление о регулировании цен в платных сортирах...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:09 Ответить
С тарифами бы разобрались,регуляторы.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:06 Ответить
Вообще-то они уже именно разобрались, глупец.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:24 Ответить
Слугам народа очень нужны ваши деньги!!!
показать весь комментарий
12.01.2021 14:08 Ответить
Ну тепер і інтернет значно подорожчає.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:09 Ответить
Ждём новый платеж за доставку интернета
показать весь комментарий
12.01.2021 14:10 Ответить
Чекайте росту цін за інтернет,панове)) Нет в Україні і так дешевий, халява можна сказати.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:10 Ответить
и зарплаты в Украине тоже как в Испании?
показать весь комментарий
12.01.2021 16:34 Ответить
Інтернет в 10 раз дешевше,зарплата раза в 3-4 менша, так що все рівно дешево виходить
показать весь комментарий
12.01.2021 16:38 Ответить
ты сам то понял какой бред написал?
показать весь комментарий
13.01.2021 08:44 Ответить
Обгрунтуй свій пук
показать весь комментарий
13.01.2021 10:47 Ответить
мобилки уже порегулировали? теперь и до интернета ручки потянулись...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:10 Ответить
там реально есть, что регулировать. у пенсионеров в большинстве кнопочные телефоны, а им накидывают пакеты с интернетом, и всяким фуфлом нах ненужным.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:17 Ответить
цену не снижают , даже если от чего-то отказался..
более того, только летом-осенью убрали много старых пакетов переведя на новые (чуть дороже), но даже на эти "обрезанные" уже опять автоматом повысилась цена... (козлы!!!)
показать весь комментарий
12.01.2021 14:21 Ответить
Мне сменили тариф на тариф с интернетом но дороже. Звонил поскандалил, сказал что на моб. интернетом не пользуюсь. Примерно через 2 недели пришла смс с предложением перейти на какой-то дешевый тариф без принудительного пополнения...не помню название, лень искать, но дешевле на 30 грн
показать весь комментарий
12.01.2021 14:55 Ответить
счастливчик !
показать весь комментарий
12.01.2021 14:59 Ответить
)))))))зесрань,я вас уже почти люблю от жалости...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:12 Ответить
😄😄😄
показать весь комментарий
12.01.2021 14:23 Ответить
Ваши слова мне напомнили один кадр))))
- о! как он поет! о душу из меня вынимает...еще чуть чуть и я не смогу его убить!
Зеленський підписав закон про регулювання вартості інтернету - Цензор.НЕТ 835
...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:25 Ответить
А если бы на его месте был какой то дурачок?
показать весь комментарий
12.01.2021 14:15 Ответить
вже був .
показать весь комментарий
12.01.2021 14:41 Ответить
Если Вы намекаете на П, то тогда что же Это?
показать весь комментарий
12.01.2021 14:56 Ответить
Точно - Писюнист!
показать весь комментарий
12.01.2021 15:26 Ответить
Граждане Украины! Идите работать в чиновники, ведь сколько сфер есть недорегулированных и недоконтролируемых государством...)))
показать весь комментарий
12.01.2021 14:42 Ответить
Зеленський підписав закон про регулювання вартості інтернету - Цензор.НЕТ 3353
показать весь комментарий
12.01.2021 14:59 Ответить
Зеленський підписав закон про регулювання вартості інтернету - Цензор.НЕТ 616
показать весь комментарий
12.01.2021 15:04 Ответить
Господи, заберите у зеленского ручку
всё что он не подпишет, всё потом дорожает в тридорога...
показать весь комментарий
12.01.2021 15:23 Ответить
Здравствуй, Азаров
показать весь комментарий
12.01.2021 16:29 Ответить
І чому це прихильники вільного ринку ніяк не можуть обійтися без державного регулювання?...
І що саме цікаве: як тільки починають регулювати ціноутворення - ціни зростають...
показать весь комментарий
12.01.2021 17:00 Ответить
Урааааа!
Тепер в нас в місяці буде не 28 днів, а 21!
Будем платить абонплату за 21 день і по примусу, як тільки не заплатив вчасно 50 грн./день!!!
показать весь комментарий
12.01.2021 17:44 Ответить
открою ка я ЧП по проталкиванию трафика по оптике, зарабатывать буду, дурачков разводить да с наваром.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:30 Ответить
 
 