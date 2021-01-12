Зеленский подписал закон о регулировании стоимости интернета

Президент Владимир Зеленский одобрил доработанный закон о регулировании стоимости интернета. Он подписал соответствующий законопроект №3014.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Последний этап прохождения документа - 12 января возвращен с подписью от президента.

Он определяет исчерпывающий перечень требований к участникам рынка электронных коммуникаций. В нем предусмотрели и ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доступ к Цензор.НЕТ и еще 24 украинским сайтам заблокирован в оккупированном Крыму, - правозащитники

Закон вводит уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций.

Предусмотрены консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы.

Прописана процедура подачи документов в регуляторный орган в электронном виде; определены основы предварительного регулирования и регуляторные обязательства, которые могут возлагаться на поставщиков электронных коммуникационных сетей.

В законе сделали и акцент на доступе к инфраструктуре и совместном использовании инфраструктуры, что существенно снизит затраты на развертывание сетей; установлена универсальная услуга, которая обеспечивает доступность, включая ценовую доступность, к интернету и голосовой связи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самолет Зеленского оборудуют интернетом за 32 миллиона гривен

Кроме того, определены особенности прекращения деятельности поставщиков электронных коммуникационных услуг.

Напомним, Рада приняла этот закон в середине декабря.