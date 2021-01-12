УКР
Влада Києва підвищила тарифи на опалення і гарячу воду: що почому

Тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" зросли з 1 січня 2021 року. Рішення ухвалила Київська міська державна адміністрація (КМДА) 29 грудня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в розпорядженні КМДА.

Згідно з документом, тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення встановлено на рівні 1616,48 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Це на 19,2% більше, ніж тариф, який діяв до цього часу (1356,31 грн за 1 Гкал).

Тариф наведено без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів.

Крім того, тариф на постачання гарячої води для населення встановлено на рівні 99,79 грн за 1 кубометр (з ПДВ). Підвищення становить 16,1% (з 85,97 грн 1 за кубометр).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Тариф наведено без урахування витрат на утримання і ремонт центральних та індивідуальних теплових пунктів.

Нагадаємо, за даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2020 рік зросли на 13,6%. Найбільше подорожчав газ - на 56,3%.

Тарифи на воду (399) гаряча вода (168) Київ (20187) опалення (937)
Топ коментарі
+45
Власти Киева повысили тарифы на отопление и горячую воду: что по чем - Цензор.НЕТ 8078зебілам від куміра
12.01.2021 15:02 Відповісти
+35
Ура! Наконецто!!!
12.01.2021 14:59 Відповісти
+34
Влада Києва підвищила тарифи на опалення і гарячу воду: що почому - Цензор.НЕТ 2110
12.01.2021 15:25 Відповісти
а что тогда повлияет
13.01.2021 02:52 Відповісти
Кличкарастам спасиба.
12.01.2021 22:23 Відповісти
ЗЕзидент поручил правительству срочно разобраться с ценами на коммуналку, потому что людям почему-то уже не смешно, а проклятые порохоботы постоянно мешают ему отдыхать.
Как мамкин министр будет снижать цену на голландском хабе (7,5 грн за куб сейчас) - не уточняется.
Но председатель фрикции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает от власти план антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов. Я их начинаю побаиваться.
Неужели Ладу Фирташ предлагают в заложники взять?!
А помните, как год назад Зеленский на беговой дорожке рассказывал, что у них есть интересное решение, чтобы этой зимой снизить тарифы?
Оказалось, что Зеленский и его банда подняли тарифы для того, чтобы их снизить.
Ловкость рук, и никакого мошенничества )
В их профессии, как и в профессии святых, главное - вовремя смыться.
12.01.2021 23:34 Відповісти
а зачем нам цену на голландский хаб у нас своего газа хватает ненужен нам никакой голаедский и прочий хаб где украинский газ который принадлежит всем см конституцию
показати весь коментар
Зелохтарат! За дурість треба платити, а в Україні на порядок більше!
13.01.2021 01:44 Відповісти
нуда типа при пете было легче тот тоже тарифами нагибалнеслабо причем именно он это начал а этот просто по тойи же дороге идет и придет тудаже
показати весь коментар
нам нужен не майдан а супер майдан иначе это просто легкие пуки надо учиться у ленина майданы делать
показати весь коментар
кацап детектед чему нужно учиться у членина/бланка - так это утилизировать кацапов
показати весь коментар
похоже виталик теперь огнетушителем не в лицо струю получит а прямо по голове
показати весь коментар
надозапомнить что если власть говорит что будет дешеветь значит будет дорожать рыжкову привет они аочемуто как роботы всегда наоборот делают
показати весь коментар
зрада. при сладчайшем всё на свете только дешевело.
показати весь коментар
и где его в квартире поставить
показати весь коментар
жить стало лучше --- жить стало веселее . так сказал чемпиен по борьбе с коронавирусом ---- лидер всего прогресивного человечества . самый зеленый и самый никчемный из всех наших президентов . а до выборов капец как далеко
показати весь коментар
Ніяк не нажеруться: Ахметкі, і інші СЛУГИ! Ганьба владі шахраїв і криміналів!!!
показати весь коментар
они богатые им можно
показати весь коментар
Може хватить оплачувати ОРДЛУ газ?
показати весь коментар
не оплачивай
показати весь коментар
Начхать. Киевляне все равно не платят. В Киеве самая большая по Украине задолженность.
показати весь коментар
