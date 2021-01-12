Влада Києва підвищила тарифи на опалення і гарячу воду: що почому
Тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" зросли з 1 січня 2021 року. Рішення ухвалила Київська міська державна адміністрація (КМДА) 29 грудня 2020 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в розпорядженні КМДА.
Згідно з документом, тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення встановлено на рівні 1616,48 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Це на 19,2% більше, ніж тариф, який діяв до цього часу (1356,31 грн за 1 Гкал).
Тариф наведено без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів.
Крім того, тариф на постачання гарячої води для населення встановлено на рівні 99,79 грн за 1 кубометр (з ПДВ). Підвищення становить 16,1% (з 85,97 грн 1 за кубометр).
Тариф наведено без урахування витрат на утримання і ремонт центральних та індивідуальних теплових пунктів.
Нагадаємо, за даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2020 рік зросли на 13,6%. Найбільше подорожчав газ - на 56,3%.
Как мамкин министр будет снижать цену на голландском хабе (7,5 грн за куб сейчас) - не уточняется.
Но председатель фрикции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает от власти план антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов. Я их начинаю побаиваться.
Неужели Ладу Фирташ предлагают в заложники взять?!
А помните, как год назад Зеленский на беговой дорожке рассказывал, что у них есть интересное решение, чтобы этой зимой снизить тарифы?
Оказалось, что Зеленский и его банда подняли тарифы для того, чтобы их снизить.
Ловкость рук, и никакого мошенничества )
В их профессии, как и в профессии святых, главное - вовремя смыться.